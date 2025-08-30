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Splashtop New Features

Nouvelles fonctionnalités de Splashtop au 1er trimestre 2021

Splashtop Team
Temps de lecture : 3 min
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Amélioration de la productivité, de la gestion des accès et des utilisateurs, et de la sécurité

Les développeurs et les ingénieurs constituent le groupe le plus important au sein de Splashtop. Nous nous engageons à améliorer continuellement les capacités des solutions Splashtop. Avec les versions de janvier à mars de cette année, nous avons augmenté la productivité en cours de session, en particulier pour les créatifs, amélioré les capacités d’accès et de gestion des utilisateurs, et introduit davantage de paramètres de sécurité.

Jetons un coup d’œil à certaines des principales caractéristiques:

Pour une productivité accrue pendant la session

  • REDIRECTION DES PÉRIPHÉRIQUES USB

    Vous pouvez désormais rediriger les périphériques USB tels que les lecteurs de cartes à puce, les clés de sécurité, les stylets/périphériques HID tels que les tablettes Wacom ou les imprimantes de votre ordinateur local vers l’ordinateur distant (Windows uniquement). Le périphérique redirigé fonctionne sur l’ordinateur distant comme s’il était branché directement sur cet ordinateur. Cette fonctionnalité est disponible uniquement avec Splashtop Enterprise, v3.4.4.0 ou version ultérieure.

    En savoir plus sur la redirection de périphériques USB.

  • Redirection du microphone

    Vous pouvez rediriger l’entrée microphone de votre ordinateur local vers l’ordinateur distant comme si vous étiez assis directement sur l’ordinateur distant (Windows uniquement). Cela vous permet de joindre des appels via Skype, Teams, Zoom, VoIP, etc. et d’utiliser un logiciel de dictée vocale ou d’enregistrement sur la session à distance. Cette fonctionnalité est disponible uniquement avec Splashtop Enterprise, v3.4.4.0 ou version ultérieure.

    En savoir plus sur le relais microphone.

D’autres améliorations incluent le contrôle de la vue en pourcentage de zoom avant/arrière, le mappage et la compatibilité du clavier, et l’indicateur de qualité de session visuelle lorsque de mauvaises performances sont détectées.

Pour un meilleur accès et une meilleure gestion des utilisateurs

  • Mode exclusif pour l’accès à distance programmé ou l’utilisation en personne

    A form titled Create Resource with steps: General (selected), Computers, Group Admin. Fields include Resource Name, optional Description, Advanced Settings, exclusive access toggle, and a disabled schedule default checkbox.

    Le mode exclusif s’applique aux utilisateurs présents sur l’ordinateur en personne ou connectés à distance via une session Splashtop. Cette fonctionnalité permet d’utiliser les ordinateurs qui font partie d’une planification d’accès à distance spécifique uniquement si l’ordinateur se trouve actuellement sur l’écran de connexion Windows/Mac, rendant ainsi l’ordinateur exclusif pour l’utilisateur actuellement connecté au système d’exploitation à l’aide de l’ordinateur. Cette fonctionnalité est disponible uniquement avec Splashtop Enterprise, v3.4.4.0 ou version ultérieure.

    En savoir plus sur le mode exclusif.


  • Options de gestion des utilisateurs en bloc

    A screenshot of a user management menu with a blue Actions button showing a count of 4. Options listed are: Assign group, Change authentication, Enable user, Disable user, and Delete user. A Clear All button is also visible.

    Désormais, les administrateurs peuvent activer, désactiver, supprimer et attribuer des groupes à plusieurs utilisateurs à la fois. Cette fonctionnalité est disponible avec tous les produits Splashtop Business, et est accessible via la console web. Les utilisateurs de Splashtop Enterprise peuvent également importer des utilisateurs SSO (jusqu’à 10 000) via un fichier CSV et ignorer le processus d’invitation. Ils peuvent également modifier la méthode d’authentification SSO pour plusieurs utilisateurs à la fois.


  • CONTRÔLE GRANULAIRE

    Table showing permissions for Admin and Member roles. Admin has all permissions checked: Attended access, File transfer, Remote print, and Copy paste. Member has all except Attended access checked.

    Vous pouvez désormais utiliser notre fonction de contrôle granulaire pour spécifier quels utilisateurs de l’équipe peuvent utiliser l’accès assisté (SOS), le transfert de fichiers, le copier/coller et l’impression à distance. Cette fonctionnalité n’est disponible qu’avec Splashtop Enterprise et est accessible via la console Web.

    En savoir plus sur le contrôle granulaire.


Pour une sécurité accrue

  • MODE VISUALISATION

    Le mode lecture seule suspend les entrées clavier, souris et stylet et empêche le transfert du presse-papiers entre les ordinateurs. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour éviter d’interférer accidentellement avec l’utilisateur travaillant sur l’ordinateur auquel vous vous connectez.

  • Prise en charge du logo / texte personnalisé pour écran vide

    Vous pouvez désormais utiliser un logo personnalisé pour écran vide sur votre ordinateur distant, pour afficher votre propre logo au lieu du logo Splashtop par défaut afin que les autres ne puissent pas voir ce qui se passe lorsque vous vous connectez à Splashtop. Cette fonctionnalité est disponible avec tous les produits Splashtop Business, v3.4.4.0 ou ultérieure.

    En savoir plus sur la personnalisation de l’écran vide.

  • Paramètre de délai d’expiration de la console Web

    Settings option showing Browser Timeout with the description Log users out of web console when idle for, followed by a dropdown menu set to Never and a grey padlock icon indicating the setting is locked.

    Désormais, les administrateurs peuvent automatiquement déconnecter les utilisateurs de leur my. Console Splashtop après une période d’inactivité prédéterminée. Le paramètre prend effet lors de la prochaine connexion. Cette fonctionnalité est disponible avec tous les produits Splashtop Business, et est accessible via la console web.

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