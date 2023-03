Nouvelles fonctionnalités de Splashtop au 1er trimestre 2021

Options de gestion des utilisateurs en bloc

Désormais, les administrateurs peuvent activer, désactiver, supprimer et attribuer des groupes à plusieurs utilisateurs à la fois. Cette fonctionnalité est disponible avec tous les produits Splashtop Business, et est accessible via la console web. Les utilisateurs de Splashtop Enterprise peuvent également importer des utilisateurs SSO (jusqu’à 10 000) via un fichier CSV et ignorer le processus d’invitation. Ils peuvent également modifier la méthode d’authentification SSO pour plusieurs utilisateurs à la fois.