Protéger votre réseau contre les intrusions et les menaces est l'un des aspects les plus importants de la cybersécurité. Les équipes TI doivent être capables d'identifier les menaces en temps réel et de réagir rapidement, et l'un des meilleurs moyens pour y parvenir est d'utiliser des solutions de Network Detection and Response (NDR).
Alors, qu'est-ce que la détection et la réponse réseau, comment cela fonctionne-t-il et pourquoi est-ce important ? Nous examinerons toutes ces questions, vous aiderons à trouver la bonne solution NDR pour votre entreprise et vous montrerons comment vous pouvez utiliser Splashtop AEM pour sécuriser vos terminaux.
Qu'est-ce que le NDR (Network Detection and Response) ?
Network Detection and Response est un type de solution qui peut détecter un comportement inhabituel ou suspect dans les données de trafic réseau. Les solutions NDR incluent généralement la détection, l'identification, l'investigation et la réponse, permettant aux équipes TI de repérer et de résoudre les problèmes potentiels ou les cyberattaques efficacement.
NDR est souvent utilisé pour simplifier les enquêtes et la chasse aux menaces, prioriser les alertes pour les équipes de sécurité et automatiser les réponses protectrices. Cela contribue à la sécurité des réseaux tout en assistant les équipes TI avec la cybersécurité et en répondant à leurs exigences de conformité TI.
L'évolution du NDR : de l'IDS à la détection des menaces pilotée par l'IA
NDR a évolué au fil des années à mesure que la technologie qui le sous-tend s'est développée. Network Detection and Response a commencé sous forme de solutions d'Analyse du Traffic Réseau (NTA) et de Systèmes de Détection d'Intrusion (IDS) qui extrayaient des modèles de trafic réseau à partir de données brutes et comparaient l'activité réseau à un ensemble de règles prédéfinies pour identifier les comportements suspects.
En 2020, les solutions NTA ont commencé à intégrer des capacités d'analyse comportementale et de réponse aux menaces. Cela a permis de dépasser l'analyse du trafic et de transformer NTA en Network Detection and Response.
Aujourd'hui, les solutions NDR continuent de se développer, notamment avec l'avènement de l'apprentissage automatique (ML) et de l'intelligence artificielle (AI). La technologie peut analyser de grandes quantités de données rapidement et surveiller les systèmes en temps réel, permettant une analyse plus approfondie et une réactivité immédiate. Cela a amélioré la capacité des solutions NDR à détecter et à répondre aux comportements suspects avec des analyses prédictives, un suivi en temps réel et des résolutions automatisées, qui peuvent détecter et résoudre les problèmes dès qu'ils apparaissent.
Types de menaces détectées par les solutions de Network Detection and Response
Les menaces cybernétiques ne manquent pas, et les organisations doivent être en mesure de les détecter et de les éviter. Les solutions de détection et de réponse réseau sont conçues pour traiter une multitude de menaces, y compris :
Les infections de logiciels malveillants sur les points de terminaison et les réseaux.
Attaques ciblées, y compris les attaques DDoS, l'homme au milieu, et les injections SQL.
Menaces internes, telles que des employés mécontents ou des espions corporatifs.
Comportement à risque et erreur humaine, tels qu'une mauvaise sécurité du réseau ou des tentatives de phishing.
La capacité du NDR à détecter les modèles et comportements associés à ces attaques et menaces en fait un outil précieux pour la sécurité du réseau, car il peut repérer et traiter même les attaques sophistiquées en temps réel.
Pourquoi le NDR est-il vital pour la détection précoce des menaces et une réponse plus rapide ?
Les solutions NDR sont essentielles pour identifier les menaces dès qu'elles apparaissent. Chaque instant où une cyberattaque passe inaperçue, ou une infection par malware se propage, le réseau et les données de votre entreprise sont gravement menacés.
Heureusement, les solutions NDR utilisent la surveillance en temps réel et des alertes pour identifier les menaces et notifier les équipes TI immédiatement, permettant des réponses plus rapides aux violations potentielles. La technologie AI et ML a également aidé à améliorer la rapidité, la réactivité et la précision de la Détection et Réponse Réseau, car elle peut rapidement scanner de grands réseaux et identifier des schémas ou comportements inhabituels en temps réel. Cela a conduit à des vitesses sans précédent, aidant les équipes TI à protéger les points d'extrémité et les réseaux tout en réduisant les faux positifs.
Comment fonctionne le NDR : exploiter l'IA et l'analyse comportementale pour la détection des menaces
Maintenant que nous comprenons ce qu'est le NDR et les avantages qu'il apporte, nous pouvons analyser son fonctionnement. Essentiellement, NDR détecte et traite proactivement les menaces en suivant quatre étapes :
Collecte de données sur le trafic réseau
Établir une ligne de base comportementale
Surveiller le réseau pour détecter des activités suspectes
Réagir aux incidents
Les solutions NDR utilisent les données du réseau pour surveiller le trafic et appliquent des analyses comportementales, ML et IA pour détecter des menaces potentielles et des comportements suspects. Elles utilisent des capteurs à travers le réseau pour recueillir des métadonnées brutes, qu'elles peuvent utiliser pour créer un modèle de référence du comportement et des activités normaux du réseau.
Si un comportement ou des schémas inhabituels émergent, la solution NDR peut les reconnaître comme une aberration par rapport au comportement habituel et déclencher une alerte. Cela permet une approche adaptative pour identifier et bloquer les attaques, car elle peut repérer toute activité inhabituelle, plutôt que de se limiter aux signes connus d'attaques.
Les solutions NDR surveillent passivement chaque appareil sur le réseau de l'entreprise, elles sont donc constamment à l'affût des menaces sans affecter les performances ou la disponibilité des appareils. Lorsqu'elles sont intégrées à d'autres solutions de cybersécurité, comme SIEM, SOAR et EDR, elles peuvent fournir une détection et une gestion des menaces complètes, holistiques et efficaces pour protéger les points de terminaison et les réseaux en tout temps.
Complexité, coût et scalabilité : Défis des solutions NDR
Cependant, il existe certaines limitations et défis des solutions NDR. Bien que l'utilisation de NDR soit importante pour la cybersécurité, les décideurs et les équipes TI devraient être conscients de ces obstacles potentiels lors de l'investissement dans une solution NDR :
Complexité: Les outils NDR peuvent nécessiter des installations étendues et compliquées, notamment le déploiement de capteurs à travers les réseaux, l'investissement dans un stockage de données à haute capacité pour les données de trafic réseau, et la formation de l'équipe TI à leur utilisation. Cela peut rendre difficile et chronophage la configuration et l'apprentissage de son utilisation.
Coût: Les solutions NDR peuvent être coûteuses, voire prohibitivement chères pour les petites organisations. Les entreprises qui cherchent à investir dans une solution NDR doivent s'assurer qu'elles peuvent en trouver une qui s'adapte à leur budget tout en offrant tous les outils et fonctions nécessaires.
Scalabilité: Bien que les solutions NDR soient conçues pour être scalables, le flux de données accru des réseaux plus grands peut tendre les ressources et entraîner des goulots d'étranglement. Cela peut créer des défis pour les grandes entreprises, en fonction de la taille de leurs réseaux.
False positives: Les solutions NDR surveillent constamment les réseaux pour détecter une activité inhabituelle, mais cela peut également entraîner des faux positifs. De légères déviations par rapport aux modèles réguliers peuvent être signalées comme une activité suspecte, ce qui prend du temps inutile à enquêter.
Vie privée: Comme les solutions NDR surveillent constamment le trafic réseau, y compris les communications chiffrées, cela peut soulever certaines préoccupations en matière de vie privée. Les organisations doivent veiller à ce qu'elles utilisent une solution qui répond aux exigences de sécurité de leur secteur, telles que RGPD, PCI DSS, et HIPAA.
Comment choisir la bonne solution NDR pour votre réseau
En tenant compte de ces défis, comment les décideurs peuvent-ils choisir la meilleure solution NDR pour leur entreprise ? Il existe plusieurs solutions NDR sur le marché, il est donc important de comparer et de trouver celle qui a les fonctionnalités dont vous avez besoin dans votre budget.
Considérez les éléments suivants lors de l'évaluation des solutions NDR :
Facilité de déploiement: Les solutions NDR peuvent être complexes et difficiles à déployer, mais elles ne doivent pas l'être. Trouver une solution conviviale pouvant être déployée avec un minimum de temps ou de difficulté est important pour garantir un déploiement fluide et une intégration facile.
Intégrations: Considérez les autres outils de sécurité que vous utilisez, comme les solutions EDR et SIEM. Vous voudrez trouver une solution NDR qui s'intègre parfaitement avec eux pour obtenir une sécurité complète et complète sur votre réseau.
Scalabilité: Vous avez besoin d'une solution NDR qui peut couvrir l'ensemble de votre réseau et suivre sa croissance. Considérez les défis que les solutions NDR peuvent rencontrer avec les réseaux des grandes entreprises et assurez-vous de choisir celle qui est conçue pour les entreprises de votre taille.
Fonctionnalités avancées: Toutes les solutions NDR n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Cherchez une solution qui utilise des outils avancés, comme la détection pilotée par IA et les Smart Actions, pour résoudre rapidement les problèmes et obtenir le plus de valeur et d'efficacité possible.
Bien sûr, il est également important de trouver une solution qui offre tout cela dans votre budget ; les économies ne doivent pas se faire au détriment de la sécurité, mais les budgets doivent toujours être pris en compte. Cela peut nécessiter pas mal de recherche, mais certaines solutions offrent les fonctionnalités dont toutes les entreprises ont besoin, à un prix que toute entreprise peut se permettre.
L'Avenir de la Détection des Cybermenaces : Explorer l'EDR, le XDR, et les Technologies Émergentes
La détection et la réponse au réseau continuent de croître et de se développer avec la nouvelle technologie. Là où NTA a évolué en NDR, NDR progresse également pour répondre aux besoins modernes en cybersécurité.
Endpoint Detection and Response (EDR), par exemple, croît rapidement pour répondre aux demandes de sécurité modernes, fournissant une détection de menace plus complète à travers les endpoints. Extended Detection and Response (XDR), quant à lui, inclut la détection des menaces dans un environnement plus large, y compris le trafic réseau, les environnements cloud, et même les systèmes de messagerie.
Comme le NDR, ceux-ci utilisent l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour identifier les menaces connues et les comportements suspects, en identifiant les comportements suspects dès qu'ils apparaissent. Les utiliser ensemble crée un environnement de sécurité holistique qui couvre plusieurs vecteurs potentiels que les cybercriminels pourraient exploiter.
De plus, la technologie alimentée par l'AI derrière les solutions NDR continue de se développer, améliorant vitesse et efficacité. Nous voyons déjà comment l'IA, l'apprentissage machine et l'analyse comportementale peuvent rapidement identifier et régler des problèmes potentiels, et au fur et à mesure que cette technologie devient plus perspicace et efficace, les solutions NDR qui les utilisent le seront également.
Simplifiez la détection des menaces avec Splashtop AEM & Bitdefender EDR
La détection des menaces est vitale pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Heureusement, des solutions comme Splashtop AEM (Gestion autonome des terminaux) peuvent aider à protéger les terminaux et les réseaux, même dans des environnements distribués.
L'add-on EDR & MDR de Splashtop, alimenté par des intégrations avec Bitdefender, aide les équipes TI à renforcer la sécurité, détecter les menaces et réagir rapidement aux problèmes potentiels. Cela comprend :
Surveillance continue et détection des menaces
Analyse de la cause racine
Options de remédiation automatisées et guidées
Splashtop AEM est conçu pour gérer et protéger plusieurs points de terminaison à travers une entreprise, y compris les appareils distants, les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, et les appareils Internet des Objets. Son module complémentaire EDR fournit une surveillance en temps réel et des alertes, garantissant que les appareils restent sûrs lorsqu'ils se connectent à votre réseau. De plus, Splashtop AEM est conçu avec la sécurité à l'esprit et aide les entreprises à respecter leurs exigences de conformité en cybersécurité.
Bien que le NDR soit un outil puissant pour la protection des réseaux, l'EDR de Splashtop garantit que les points de terminaison sont également sécurisés. Cela crée une stratégie de défense en couches et holistique, rendant la protection Splashtop AEM, EDR & MDR un complément parfait pour toute solution NDR.
Vous voulez essayer Splashtop AEM par vous-même ? Commencez dès aujourd'hui avec un essai gratuit :