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Female IT testing Splashtops Mirroring360 on an ipad PRO

Mirroring360 vous permet de mettre en miroir sans fil votre écran iOS (iPad, iPhone, iPod) vers un ordinateur sans avoir besoin de câbles ou d'Apple TV.

Splashtop Team
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Chers utilisateurs de Splashtop,
Maintenant, un nouveau produit Splashtop passionnant est là !  Mirroring360 vous permet de refléter sans fil votre écran iOS (iPad, iPhone, iPod) sur un ordinateur sans avoir besoin de câbles ou d'Apple TV. Il suffit d'installer Mirroring360 sur votre ordinateur, puis de le sélectionner dans le menu AirPlay de votre iPad et de commencer à partager ! Avec votre ordinateur connecté à un projecteur ou un tableau blanc interactif, tout le monde peut maintenant voir votre travail et vos applications.  Ou combinez Mirroring360 avec Splashtop Classroom, vous pouvez rediriger l'écran iOS vers n'importe quel appareil dans la salle de réunion ou à travers Internet, Scripts et Tâches avec annotations !

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