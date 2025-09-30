Mirroring360 vous permet de mettre en miroir sans fil votre écran iOS (iPad, iPhone, iPod) vers un ordinateur sans avoir besoin de câbles ou d'Apple TV.

Chers utilisateurs de Splashtop,
Maintenant, un nouveau produit Splashtop passionnant est là ! Mirroring360 vous permet de refléter sans fil votre écran iOS (iPad, iPhone, iPod) sur un ordinateur sans avoir besoin de câbles ou d'Apple TV. Il suffit d'installer Mirroring360 sur votre ordinateur, puis de le sélectionner dans le menu AirPlay de votre iPad et de commencer à partager ! Avec votre ordinateur connecté à un projecteur ou un tableau blanc interactif, tout le monde peut maintenant voir votre travail et vos applications. Ou combinez Mirroring360 avec Splashtop Classroom, vous pouvez rediriger l'écran iOS vers n'importe quel appareil dans la salle de réunion ou à travers Internet, Scripts et Tâches avec annotations !
Commencez votre essai gratuit dès aujourd'hui
Commencez votre essai gratuit de 7 jours dès aujourd’hui https://www.mirroring360.com
Vous vous rendez à la conférence sur l’éducation ISTE 2014 (International Society for Technology in Education) à Atlanta ?
Venez découvrir Mirroring360 et Splashtop Classroom sur ces stands :
AT&T - Stand 3348 - Assistez à la session Splashtop dimanche 12h30 - 13h30 pour écouter Thomas Deng, cofondateur de Splashtop
HoverCam - Stand 1854 - découvrez Splashtop en action avec la première caméra de documents USB 3.0 SuperSpeed au monde, SOLO 8!
Merci encore pour votre soutien
-L'équipe Splashtop