La première moitié de l'année a été consacrée à aider les équipes TI à réduire les efforts manuels, améliorer la visibilité des points de terminaison et anticiper les menaces de sécurité rapides. Chez Splashtop, nous nous sommes concentrés sur l'expansion de l'automatisation des correctifs, le renforcement des informations sur les vulnérabilités avec l'IA, et la gestion TI à distance plus fluide sur toutes les plateformes.
Ces investissements sont reconnus dans l'industrie : Splashtop a récemment été nommé Fournisseur Représentatif dans le Gartner® Market Guide for Endpoint Management Tools, soulignant notre rôle croissant dans l'aide aux organisations pour simplifier les opérations TI.
Voici un aperçu des mises à jour les plus marquantes que nous avons introduites jusqu'à présent cette année.
Gestion des correctifs
Nous avons fait des progrès majeurs dans l'automatisation des correctifs, aidant les équipes TI à renforcer la conformité et à réduire les failles de sécurité.
Améliorations de la politique de patch Windows
Nous avons introduit des flux de travail d'approbation et une planification flexible pour rendre le patching Windows plus fiable. Par exemple, le Patch Tuesday, les mises à jour critiques peuvent être approuvées automatiquement tandis que les mises à jour de fonctionnalités sont retenues pour des tests.
Avec des journaux exportables, les responsables TI obtiennent une visibilité sur l'état des correctifs et peuvent s'assurer que même les applications non standard restent sécurisées.
Support de mise à niveau majeure Windows
Les TI peuvent désormais gérer les migrations majeures de systèmes d'exploitation, comme passer de Windows 10 à 11, directement via la gestion des politiques Splashtop.
Patching de logiciels tiers et personnalisés
Nous avons élargi notre catalogue de patchs tiers pour couvrir plus d'applications couramment utilisées comme les navigateurs web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge), Zoom, Slack, Webex Teams, Dropbox, Foxit Reader, Adobe Acrobat Reader, et bien d'autres, réduisant les lacunes dans la sécurité des points de terminaison. De plus, nous avons introduit le support pour l'hébergement de packages logiciels personnalisés, donnant aux équipes TI la flexibilité de patcher des applications non standard ou développées en interne dans le même flux de travail que les mises à jour de systèmes d'exploitation et de tiers.
Extension de la gestion des patchs macOS
Nous avons étendu l'automatisation des patchs pour inclure macOS, donnant aux administrateurs la possibilité de visualiser, déclencher et confirmer les mises à jour depuis un tableau de bord unique. Cela comble un écart clé pour les équipes supportant à la fois les appareils Windows et macOS. Pour soutenir cela, nous avons également introduit la gestion des identifiants pour faciliter les mises à jour macOS, permettant des flux de travail de patch fluides aujourd'hui, avec des plans pour étendre son utilisation à une automatisation de script supplémentaire bientôt.
Inventaire unifié et Aperçus des vulnérabilités
Nous avons ajouté de nouvelles façons pour les équipes TI d'obtenir de la visibilité et d'agir plus rapidement sur les risques identifiés.
Inventaire des logiciels
Une nouvelle page d'inventaire vous permet de voir les applications installées sur tous les terminaux, avec des rapports exportables pour les audits et la planification des mises à niveau.
Pour les équipes TI, cela signifie que lorsqu'une vulnérabilité critique est annoncée, vous n'avez pas à vous précipiter, vous pouvez instantanément rechercher dans votre environnement, identifier où le logiciel affecté est en cours d'exécution, et agir avant que les attaquants ne l'exploitent.
Résumés CVE alimentés par l'IA
Les tableaux de bord mettent désormais en évidence les versions de systèmes d'exploitation exposées aux vulnérabilités, avec des indicateurs clairs pour les exploits actifs basés sur le catalogue CISA des vulnérabilités exploitées connues (KEV).
Les résumés générés par l'IA permettent d'évaluer plus rapidement le risque et peuvent même traduire instantanément les détails des CVE en plusieurs langues, de sorte que les équipes TI mondiales n'ont pas à attendre les mises à jour retardées des bases de données locales.
Scripts et Tâches (anciennement 1-to-Many)
Nous avons amélioré les Scripts et Tâches pour prendre en charge les appareils en ligne et hors ligne dans les travaux planifiés. Si un appareil est hors ligne, les tâches sont automatiquement mises en file d'attente et exécutées une fois que le endpoint est de nouveau en ligne. Cela garantit qu'aucun système n'est oublié, améliorant la cohérence et économisant du temps dans les grands environnements.
Tableau de bord et contrôles administratifs
Nous avons facilité la surveillance et la gestion des environnements pour les équipes TI d'un seul coup d'œil.
Nouveaux widgets de tableau de bord
Fournit des informations sur les résultats de l'automatisation des correctifs, l'état de la sécurité des terminaux et la cohérence des déploiements.
Contrôles d'expiration de compte
Permet aux équipes Enterprise de désactiver automatiquement les utilisateurs inactifs, améliorant la conformité et réduisant les risques.
Mobilité et Gestion des Appareils
Nous avons introduit de nouvelles fonctionnalités pour aider les équipes TI à mieux supporter les environnements mobiles et Android.
Transfert de fichiers iOS
Les administrateurs peuvent désormais transférer des fichiers de manière sécurisée vers et depuis les appareils iOS lors de sessions à distance, facilitant ainsi le support des travailleurs mobiles sans outils supplémentaires.
Contrôle de version du Streamer Android
Les administrateurs TI peuvent définir une version maximale de mise à jour pour le streamer Android, garantissant la compatibilité avec les applications existantes et offrant plus de contrôle sur les calendriers de déploiement.
Améliorations de la téléassistance
Nous avons continué à développer les capacités de support de Splashtop, facilitant ainsi la réponse rapide des équipes TI et offrant une meilleure expérience.
Chat du Service Desk
Nous avons introduit un chat en session pour que les techniciens et les utilisateurs puissent communiquer directement pendant qu'une session à distance est en cours, améliorant la rapidité et la clarté lors du dépannage.
Améliorations de la planification du Service Desk
Les nouveaux contrôles de planification de formulaire web permettent aux organisations de mieux gérer les demandes entrantes et d'aligner les sessions de support avec la disponibilité de l'équipe.
Améliorations SOS
Les organisations peuvent désormais personnaliser les pages de téléchargement SOS, créant une expérience de marque professionnelle pour les utilisateurs finaux.
Perspectives d'Avenir
Splashtop continue d'évoluer avec le même objectif : aider les équipes TI à travailler plus intelligemment, réduire les risques et simplifier la gestion des points de terminaison dans des environnements hybrides. Ces mises à jour apportent une valeur immédiate en comblant les lacunes de sécurité, en automatisant le travail manuel et en améliorant la visibilité là où cela compte le plus.
Et nous ne nous arrêtons pas là ; encore plus d'innovations sont en route dans notre prochain cycle de publication.
Consultez notre feuille de route publique pour voir ce qui arrive ensuite.
Explorez les produits Splashtop
Découvrez comment Splashtop aide les équipes TI à gagner du temps, renforcer la posture de sécurité et rationaliser la gestion des endpoints. En savoir plus ici.