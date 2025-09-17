Les audits TI peuvent sembler écrasants lorsque les données sur les actifs, les dossiers de correctifs et les rapports de conformité sont dispersés sur plusieurs systèmes. Sans visibilité en temps réel, les équipes risquent des retards, des amendes et des échecs d'audit.
Ce guide vous montre comment simplifier la préparation des audits en consolidant les rapports et la surveillance, et comment Splashtop AEM aide les équipes TI à atteindre la conformité.
Pourquoi la préparation des audits TI est difficile
Les audits TI sont essentiels pour garantir la sécurité et la conformité TI, mais ils peuvent également être compliqués et, soyons honnêtes, assez frustrants. Quand vous devez jongler avec plusieurs sources de vérité, telles que des feuilles de calcul et des outils isolés, et prouver la conformité à travers des environnements distribués ou hybrides, cela peut être une vraie galère.
Ajoutez à cela les attentes croissantes des auditeurs pour se conformer aux normes et la difficulté à recevoir des rapports de statut de correctif précis, et les audits peuvent être une expérience épuisante et stressante.
Cependant, il existe des moyens de simplifier la préparation à un audit TI. En suivant ces meilleures pratiques d'audit TI et en utilisant une solution comme Splashtop AEM, vous pouvez simplifier et rationaliser le processus de préparation, relever les défis courants et garantir un audit efficace.
5 Meilleures Pratiques pour Être Prêt pour un Audit
Tout d'abord, explorons les meilleures pratiques pour la préparation à un audit TI. Se préparer pour un audit à la dernière minute est un plan pour échouer, mais si vous prenez des mesures bien à l'avance pour vous assurer que vous savez où trouver tout ce dont vous avez besoin, vous serez prêt pour un audit à tout moment.
1. Centraliser l'Inventaire des Actifs et des Logiciels
Maintenir un enregistrement clair de vos actifs et de votre inventaire est l'un des meilleurs moyens de se préparer à un audit. Avoir un enregistrement unique et à jour de vos appareils, systèmes d'exploitation et applications installées fournit une source claire et fiable lorsqu'on se prépare pour un audit, plutôt que de rechercher dans des sources déconnectées et des feuilles de calcul.
Splashtop AEM, par exemple, inclut un inventaire en temps réel des appareils et logiciels. Cela se met automatiquement à jour lorsque de nouveaux appareils ou applications sont ajoutés, vous assurant d'avoir une liste unique et à jour de chaque point final et de ses applications.
2. Suivre le statut des mises à jour en temps réel
Garder vos points de terminaison et applications entièrement corrigés et mis à jour est une partie vitale de la conformité TI, et sera vérifié lors d'un audit. Vous pouvez aider à garantir que vos correctifs sont à jour et correctement installés en surveillant les statuts des correctifs en temps réel, plutôt que de contrôler uniquement lors des audits.
Des solutions comme Splashtop AEM fournissent une surveillance en temps réel de l'état des correctifs qui indique quels appareils et applications sont entièrement corrigés, lesquels ont besoin de correctifs et si des correctifs ont échoué à s'installer. Cela facilite la garantie que tous les appareils sont correctement corrigés, et si des correctifs échouent, déterminez pourquoi et réessayez.
3. Automatiser les rapports pour les cadres de conformité
Les rapports sont des éléments essentiels des audits, mais ils peuvent également être longs à collecter. Cependant, vous pouvez gagner du temps et améliorer l'efficacité en programmant à l'avance des rapports exportables qui soutiennent la préparation à la conformité, vous aidant à vous aligner avec des cadres tels que ISO, SOC 2 ou conformité HIPAA. Cela aide à maintenir des dossiers adéquats de votre sécurité, des mises à jour, et d'autres informations clés nécessaires pour les audits.
En utilisant une solution comme Splashtop AEM, vous pouvez exporter des données d'audit pour conserver les informations pertinentes ensemble, économisant ainsi des heures qui seraient autrement passées en préparation manuelle. Cela rend la préparation des audits plus efficace et précise tout en réduisant une cause courante de frustration.
4. Utilisez les Déploiements Basés sur des Anneaux pour des Déploiements Plus Sûrs
Lorsque vous avez un nouveau correctif à déployer, il y a toujours un risque d’échec ou de problème imprévu. Vous pouvez tester ces problèmes en utilisant un déploiement par étapes, déployant lentement le correctif à un anneau toujours croissant de points de terminaison tout en surveillant les problèmes en cours de route. Cela réduit le risque de correctifs échoués avant les audits et maintient une cybersécurité adéquate.
Par exemple, avec Splashtop AEM, vous pouvez déployer des correctifs avec un plan de déploiement contrôlé. De cette façon, vous pouvez garder les appareils à jour tout en surveillant chaque déploiement, avec des enregistrements clairs pour montrer aux auditeurs que vous respectez vos exigences de conformité TI.
5. Documenter les Efforts de Remédiation
Lorsque vous passez un audit, vous avez besoin de preuves de l'entretien des normes de sécurité, y compris les mises à jour. Au-delà de prouver que vos systèmes sont à jour, cela doit également inclure des preuves de la remédiation pour toute mise à jour échouée et une attention particulière à la protection des systèmes vulnérables.
Avec une solution comme Splashtop AEM, vous pouvez suivre tous vos efforts de remédiation avec des journaux automatiques et des options de retour arrière pour résoudre les problèmes liés aux mises à jour. Cela fournit des exemples concrets de toute action corrective que vous avez entreprise pour corriger les erreurs de mise à jour et répondre aux vulnérabilités, rendant l'audit plus complet et moins douloureux.
Comment Splashtop AEM Simplifie la Préparation d'Audit
Si vous voulez être prêt pour un audit, vous voudrez une solution capable de soutenir votre réseau et vos points de terminaison, simplifier la gestion de la sécurité et enregistrer chaque appareil et mise à jour. Splashtop AEM (Gestion autonome des terminaux) est cette solution.
Splashtop AEM aide à maintenir les terminaux à jour et conformes tout en optimisant les opérations TI et en automatisant les tâches routinières. Avec sa gestion des correctifs pour OS et des tiers, il peut s'assurer que chaque terminal est correctement mis à jour sans que les agents TI n'aient à mettre à jour chaque appareil manuellement, et ses informations CVE aident à prioriser les vulnérabilités en utilisant le scoring CVSS et les données CISA KEV.
Splashtop AEM inclut également :
Rapports Automatisés: Suivez, enregistrez et exportez instantanément les métriques de suivi de la santé des appareils, du statut des correctifs et de la conformité, de sorte que vous soyez toujours prêt pour un audit.
CVE Insights: Prouvez que vous avez donné la priorité aux vulnérabilités en utilisant les données CVSS et CISA KEV.
Couverture Multi-Plateforme: Corrigez Windows, macOS, et les applications tierces avec une automatisation basée sur des politiques pour assurer des mises à jour opportunes.
Tableau de bord unifié: Toutes les données d'actifs, de mises à jour et de conformité sont facilement accessibles en un seul endroit.
La préparation d'un audit ne doit pas être une ruée de dernière minute pour rassembler tout à partir de sources disparates. Avec Splashtop AEM, vous pouvez obtenir une visibilité en temps réel, une automatisation et des rapports exploitables qui vous gardent prêt pour un audit à tout moment. Vous économiserez du temps aux équipes TI, réduirez le stress et garantirez la conformité, tout en gérant et sécurisant vos points de terminaison avec une facilité sans précédent.
