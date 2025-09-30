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Screenshot showcasing Splashtop Streamer program in action

Installation de Splashtop Streamer via le bureau à distance d'Apple

Splashtop Team
Temps de lecture : 1 min
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Besoin d’installer votre Splashtop Streamer via Apple Remote Desktop (ARD) ? Voici comment procéder.

Cela s'applique aux streamers personnalisés que vous créez sous votre compte Splashtop Remote Support.

  1. Créez un groupe et un package de déploiement avec vos options préférées sur le Splashtop
    site, téléchargez le DMG, prenez note du code d’installation pour ce groupe.

  2. Téléchargez le script de déploiement ici.

  3. Utilisez ARD pour copier le script et le package de déploiement vers /tmp sur le(s) ordinateur(s) cible(s).

  4. Modifier les autorisations du script de déploiement pour qu'il soit exécutable.

  5. Adaptez cette commande à vos paramètres spécifiques : sudo ./
    deploy_splashtop_streamer.sh -i streamer.dmg -d your_code -w 0 -s 0 -v 0     dans ce cas,
    le résultat serait comme dans l’illustration finale.

  6. De plus amples informations sur les options définies et le fonctionnement du système sont disponibles ici.

Merci à Ben Levy, utilisateur de Splashtop, d'avoir rédigé ces instructions.

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