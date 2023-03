Comment accéder à distance aux dispositifs IoT et en assurer le support

De nombreuses entreprises dépendent des appareils IoT pour leurs activités quotidiennes. Découvrez comment des secteurs tels que le retail, le transport et l’industrie manufacturière accèdent à leurs périphériques IoT et les prennent en charge à distance.

Le marché mondial de l’IoT représentait 309 milliards de dollars en 2020, et il devrait croître de 25 % chaque année, pour atteindre plus de 1 800 milliards de dollars en 2028, selon le rapport de Fortune Business Insights, Internet of Things (IoT) Market, 2021-2028. En d’autres termes, le nombre massif d’appareils IoT que les entreprises gèrent et prennent en charge actuellement ne va faire qu’augmenter.

Les entreprises de nombreux secteurs dépendent des appareils IoT pour gérer leurs activités. Dans de nombreux cas, ces périphériques sont utilisés ou exploités de manière indépendante sur des sites distants, loin de l’équipe d’assistance informatique de l’entreprise. Prenons l’exemple de trois secteurs - transport et logistique, retail et hôtellerie et OEM et fabrication - et de la manière dont ils tirent parti des équipements IoT à distance pour optimiser leurs opérations et accélérer leur service client.

Secteurs tirant parti des appareils IoT à distance

Transport et logistique

Les chauffeurs routiers utilisent des assistants numériques tels que des lecteurs RFID et des tablettes pour gérer leurs itinéraires. Parallèlement, les entreprises s’appuient sur des terminaux embarqués (ELD) pour surveiller les camions et leur précieux chargement. Les données agrégées de l’ensemble de ces appareils fournissent des informations en temps réel. Cela déclenche des processus dans les systèmes back-end pour la gestion des stocks et de la chaîne d’approvisionnement. Qui plus est, de nombreuses entreprises utilisent l’IoT pour gérer à distance les articles en stock, éviter les situations de sous/surcharge, surveiller les niveaux d’approvisionnement, suivre l’état des marchandises et les localiser à tout moment.

Retail et hôtellerie

Les employés en magasin utilisent des appareils portables pour vérifier la disponibilité, le prix et d’autres informations sur les produits afin de fournir des services aux clients en temps réel. Les systèmes de point de vente sont reliés à des logiciels d’arrière-plan pour la gestion automatisée des stocks et des commandes. De nombreux restaurants et parcs d’attractions utilisent des appareils Android pour leur système POS, transformant ainsi n’importe quel site en un point de vente convivial. De plus en plus de retailers utilisent des affichages dynamiques pour promouvoir leurs produits en magasin. Les bornes dans les hôtels et les parcs de loisirs servent à guider les clients, en leur fournissant des informations numériques sur les attractions, le chemin à suivre, la disponibilité des billets, etc.

OEM et fabrication

Après-vente, les entreprises peuvent suivre les performances des produits sur le terrain. Les produits B2B et B2C intègrent des fonctionnalités IoT. Parmi les produits populaires dotés de fonctionnalités IoT en 2022 figurent les caméras et systèmes de sécurité intelligents, les alarmes incendie intelligentes, les réfrigérateurs intelligents, les montres intelligentes, les serrures de porte intelligentes, les vélos intelligents, les capteurs médicaux, les trackers de fitness, etc. Bien entendu, les appareils compatibles IoT sont également courants dans les usines de production d’aujourd’hui. Nombre de ces dispositifs émettent des alertes lorsque les capteurs d’une machine signalent un problème de performance opérationnelle.

Le temps de disponibilité est primordial

Les entreprises ont besoin d’une solution d’accès et d’assistance à distance fiable et sécurisée pour garantir le temps de fonctionnement et la convivialité de tous leurs appareils IoT. Il y a tout simplement trop d’argent en jeu pour négliger leur prise en charge.

Prenons l’exemple du secteur du retail. Qu’une entreprise vende des vêtements, du café ou des billets pour un événement, le système de point de vente est au cœur de l’expérience client. Lorsque celui-ci ne fonctionne plus correctement, la situation devient critique et l’entreprise n’a aucun moyen de générer des revenus. Parallèlement, l’insatisfaction des clients monte en flèche. Selon The Standish Group, une panne de système de point de vente coûte 282 000 $ par heure (en moyenne) pour les grandes boutiques. Même pour les retailers de petite et moyenne taille, ce type d’indisponibilité peut entraîner des pertes de 21 000 $ par heure, selon une étude récente de Redcentric.

Pour les fabricants, le cabinet d’analystes Aberdeen estime que le coût des temps d’arrêt non planifiés peut atteindre 260 000 $ par heure. Pour déterminer ce que cela pourrait coûter à votre entreprise (si vous produisez des objets), il suffit de multiplier le nombre d’heures d’arrêt par le nombre de travailleurs touchés par leur salaire horaire moyen, puis d’ajouter la valeur des commandes potentiellement annulées. Avec ou sans annulation de commandes, le temps d’arrêt devient rapidement coûteux.

Quant aux entreprises de transport et de logistique, la pandémie a révélé l’importance de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement sur le plan des revenus lorsque les opérations ne se déroulent pas correctement. Le manque à gagner se chiffre en centaines de milliards de dollars si l’on tient compte de toutes les parties prenantes, des consommateurs et des retailers aux entreprises de logistique et à leurs partenaires industriels.

Comment prendre en charge efficacement les appareils IoT à distance

Les organisations qui ne parviennent pas à prendre en charge efficacement les dispositifs IoT risquent de connaître des moments difficiles en raison de dysfonctionnements opérationnels, d’employés improductifs et de clients mécontents.

C’est là qu’une solution moderne d’accès et de support à distance comme Splashtop Enterprise peut s’avérer précieuse pour l’entreprise. Splashtop fournit une plateforme centralisée pour prendre en charge les appareils IoT fonctionnant sur différents systèmes d’exploitation. Depuis une console unique, les administrateurs informatiques peuvent effectuer des mises à jour système, former les utilisateurs et dépanner les problèmes en temps réel.

Comme tout se fait par le biais d’un outil d’accès à distance, le personnel du service d’assistance peut avoir accès à n’importe quel appareil IoT. Et ce, quel que soit l’endroit où se trouve l’appareil ou le technicien. Cela permet non seulement de faire des économies sur les déplacements, mais aussi de gagner en efficacité, puisque vous pouvez recruter les collaborateurs les plus compétents, quel que soit leur localisation.

Un avantage particulier pour l’IoT est la capacité d’accès sans surveillance de Splashtop. De nombreux appareils IoT fonctionnent 24h/24 7j/7 sans que les utilisateurs ne soient toujours à proximité. Grâce à l’accès sans surveillance, votre équipe informatique peut se connecter à distance aux appareils IoT et effectuer des mises à jour logicielles et des opérations de maintenance pour éviter tout arrêt ou dysfonctionnement potentiel. Lorsque les utilisateurs sont présents, Splashtop vous permet de les aider grâce à la fonction « assistance sous surveillance ». Dans ce cas, il suffit à l’un de vos techniciens d’accéder à l’appareil IoT et de partager son écran pour résoudre les problèmes en temps réel.

Quel que soit votre secteur d’activité, vous pouvez vous appuyer sur Splashtop pour assurer la disponibilité des appareils IoT de votre entreprise. Démarrez en demandant une démonstration de Splashtop Enterprise dès aujourd’hui.

