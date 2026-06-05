Comment accéder à distance aux dispositifs IoT et en assurer le support

De nombreuses entreprises dépendent des appareils IoT pour leurs activités quotidiennes. Découvrez comment des secteurs tels que le retail, le transport et l’industrie manufacturière accèdent à leurs périphériques IoT et les prennent en charge à distance.
Le marché mondial de l’IoT représentait 309 milliards de dollars en 2020, et il devrait croître de 25 % chaque année, pour atteindre plus de 1 800 milliards de dollars en 2028, selon le rapport de Fortune Business Insights, Internet of Things (IoT) Market, 2021-2028. En d’autres termes, le nombre massif d’appareils IoT que les entreprises gèrent et prennent en charge actuellement ne va faire qu’augmenter.
Les entreprises de nombreux secteurs dépendent des appareils IoT pour gérer leurs activités. Dans de nombreux cas, ces périphériques sont utilisés ou exploités de manière indépendante sur des sites distants, loin de l’équipe d’assistance informatique de l’entreprise. Prenons l’exemple de trois secteurs - transport et logistique, retail et hôtellerie et OEM et fabrication - et de la manière dont ils tirent parti des équipements IoT à distance pour optimiser leurs opérations et accélérer leur service client.
Qu’est-ce que l’accès à distance IoT ?
L'accès à distance IoT est la capacité de se connecter, de surveiller et de contrôler les appareils Internet des objets (IoT) depuis un emplacement distant. Cette capacité est cruciale pour gérer et supporter une large gamme de dispositifs IoT, tels que les appareils intelligents, les capteurs industriels et les véhicules connectés, sans avoir besoin d'être physiquement présent. Grâce à des solutions d'accès à distance sécurisé comme Splashtop, les entreprises peuvent effectuer des diagnostics, des mises à jour et de la maintenance sur les appareils IoT, garantissant ainsi leur fonctionnement efficace et optimal, peu importe où ils se trouvent.
Applications de l’accès à distance IoT
Surveillance et diagnostic des appareils : accédez à distance aux appareils IoT pour surveiller les indicateurs de performances, exécuter des diagnostics et identifier les problèmes avant qu’ils ne provoquent des temps d’arrêt ou des interruptions de service.
Mises à jour du firmware et des logiciels : les équipes informatiques peuvent envoyer des mises à jour aux appareils IoT sans avoir à se rendre physiquement sur place, ce qui contribue à maintenir la sécurité et la fonctionnalité des déploiements à grande échelle.
Configuration et installation : les techniciens peuvent configurer à distance les paramètres des appareils et initialiser les installations, ce qui rationalise le déploiement et réduit le temps passé sur site.
Dépannage et réparation à distance : accédez aux appareils sur le terrain pour résoudre rapidement les problèmes et minimiser les interruptions de service, ce qui est particulièrement important dans les environnements de fabrication, de santé ou de transport.
Analyse et optimisation de l’utilisation : collectez des données en temps réel à partir des appareils afin d’analyser les habitudes d’utilisation et de prendre des décisions éclairées qui améliorent l’efficacité du système et l’expérience client.
Application de la sécurité et contrôles de conformité : les administrateurs peuvent inspecter et gérer à distance les paramètres de sécurité afin de garantir la conformité aux politiques et aux réglementations du secteur.
Principaux avantages de l’accès à distance aux appareils IoT
L’accès à distance aux appareils IoT offre de nombreux avantages qui améliorent l’efficacité, la productivité et la sécurité :
Surveillance et contrôle en temps réel : offre une surveillance continue et un contrôle immédiat des appareils IoT, ce qui permet de répondre rapidement à tout problème ou ajustement nécessaire.
Économies de coûts : réduit le besoin de visites sur site, les frais de déplacement et les temps d’arrêt en réglant les problèmes à distance.
Sécurité renforcée : facilite les mises à jour et les correctifs de sécurité en temps opportun, garantissant que les appareils IoT sont protégés contre les vulnérabilités.
Efficacité opérationnelle accrue : permet aux entreprises de gérer et d’optimiser les performances des appareils IoT de n’importe où, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle globale.
Évolutivité : prend en charge la gestion de grands réseaux d’appareils IoT sur plusieurs sites, ce qui facilite l’évolution des opérations selon les besoins.
Secteurs tirant parti des appareils IoT à distance
Transport et logistique
Les chauffeurs routiers utilisent des assistants numériques tels que des lecteurs RFID et des tablettes pour gérer leurs itinéraires. Parallèlement, les entreprises s’appuient sur des terminaux embarqués (ELD) pour surveiller les camions et leur précieux chargement. Les données agrégées de l’ensemble de ces appareils fournissent des informations en temps réel. Cela déclenche des processus dans les systèmes back-end pour la gestion des stocks et de la chaîne d’approvisionnement. Qui plus est, de nombreuses entreprises utilisent l’IoT pour gérer à distance les articles en stock, éviter les situations de sous/surcharge, surveiller les niveaux d’approvisionnement, suivre l’état des marchandises et les localiser à tout moment.
Retail et hôtellerie
Les employés en magasin utilisent des appareils portables pour vérifier la disponibilité, le prix et d’autres informations sur les produits afin de fournir des services aux clients en temps réel. Les systèmes de point de vente sont reliés à des logiciels d’arrière-plan pour la gestion automatisée des stocks et des commandes. De nombreux restaurants et parcs d’attractions utilisent des appareils Android pour leur système POS, transformant ainsi n’importe quel site en un point de vente convivial. De plus en plus de retailers utilisent des affichages dynamiques pour promouvoir leurs produits en magasin. Les bornes dans les hôtels et les parcs de loisirs servent à guider les clients, en leur fournissant des informations numériques sur les attractions, le chemin à suivre, la disponibilité des billets, etc.
OEM et fabrication
Après-vente, les entreprises peuvent suivre les performances des produits sur le terrain. Les produits B2B et B2C intègrent des fonctionnalités IoT. Parmi les produits populaires dotés de fonctionnalités IoT en 2022 figurent les caméras et systèmes de sécurité intelligents, les alarmes incendie intelligentes, les réfrigérateurs intelligents, les montres intelligentes, les serrures de porte intelligentes, les vélos intelligents, les capteurs médicaux, les trackers de fitness, etc. Bien entendu, les appareils compatibles IoT sont également courants dans les usines de production d’aujourd’hui. Nombre de ces dispositifs émettent des alertes lorsque les capteurs d’une machine signalent un problème de performance opérationnelle.
Défis et problèmes de sécurité liés à la gestion à distance des appareils IoT
La gestion à distance des appareils IoT présente plusieurs défis et problèmes de sécurité qui nécessitent une attention particulière :
Menaces de cybersécurité : les appareils IoT sont souvent ciblés par les cybercriminels en raison de la faiblesse des protocoles de sécurité. Il est crucial de s’assurer que tous les appareils sont sécurisés par des méthodes de chiffrement et d’authentification fortes.
Complexité de la gestion des appareils : avec le nombre croissant d’appareils IoT, leur gestion à distance peut devenir complexe. Cela inclut le suivi de la configuration des appareils, des mises à jour et des dépannages.
Confidentialité des données : la protection des données sensibles collectées et transmises par les appareils IoT est essentielle pour prévenir les fuites et les accès non autorisés.
Fiabilité du réseau : Accès à distance dépend de connexions réseau stables et fiables. Toute perturbation peut entraîner une perte de contrôle ou de données, impactant ainsi les opérations.
Problèmes de conformité : il est essentiel de s’assurer que la gestion des appareils IoT est conforme aux normes et réglementations sectorielles pour éviter les répercussions juridiques et financières.
Aborder ces défis avec des mesures de sécurité IoT robustes, des outils de gestion complets et une infrastructure réseau fiable est vital pour la gestion à distance réussie des appareils IoT.
Comment accéder aux appareils IoT et les prendre en charge à distance
Accéder et supporter les appareils IoT à distance implique plusieurs étapes clés pour assurer une gestion et une maintenance efficaces :
Installer un logiciel d'accès à distance : Commencez par configurer un logiciel d'accès à distance fiable comme Splashtop sur le réseau qui héberge vos appareils IoT. Ce logiciel offre une connexion sécurisée pour surveiller et contrôler des appareils depuis n'importe quel endroit.
Configurer les paramètres de sécurité : assurez-vous que tous les appareils IoT et logiciels d’accès à distance sont configurés avec des mesures de sécurité robustes, telles que le chiffrement et l’authentification multifacteur, pour se protéger contre les accès non autorisés.
Surveiller et gérer les appareils : utilisez la plateforme d’accès à distance pour surveiller en continu l’état de vos appareils IoT, résoudre les problèmes en temps réel et déployer des mises à jour ou des correctifs au besoin.
Fournir une téléassistance : si un appareil IoT rencontre un problème, vous pouvez y accéder à distance pour le diagnostiquer, appliquer des correctifs ou guider le personnel local à travers les procédures nécessaires, minimisant ainsi les temps d’arrêt et préservant l’efficacité opérationnelle.
En suivant ces étapes, les entreprises peuvent gérer efficacement leurs appareils IoT, garantissant des performances et une sécurité optimales sur tous les systèmes connectés.
Meilleures pratiques pour la gestion à distance sécurisée des appareils IoT
Gérer des appareils IoT à distance nécessite des pratiques de sécurité solides pour prévenir l'accès non autorisé et protéger les données sensibles. Voici les meilleures pratiques clés :
Utilisez des connexions chiffrées : Utilisez toujours des solutions d'accès à distance qui offrent un chiffrement de bout en bout pour protéger les données en transit entre votre appareil et le point de terminaison IoT.
Activez l'authentification multi-facteurs (MFA) : Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire en exigeant que les utilisateurs vérifient leur identité avec un second facteur d'authentification avant d'accéder aux appareils.
Appliquez des contrôles d'accès basés sur les rôles : Restreignez l'accès en fonction des rôles des utilisateurs afin que les individus n'aient accès qu'aux appareils ou systèmes nécessaires à leurs responsabilités.
Maintenez le firmware et les logiciels à jour : Mettez régulièrement à jour le firmware des appareils IoT et les outils d'accès à distance associés pour corriger les vulnérabilités et améliorer la sécurité.
Surveillez l'activité d'accès à distance : Utilisez les fonctionnalités de journalisation et de surveillance des sessions pour suivre qui a accédé à quoi, quand et d'où, aidant à identifier les comportements suspects.
Désactiver les services et ports inutilisés : Limitez l'exposition en désactivant les services ou ports réseau inutiles qui pourraient être exploités par des attaquants.
Utilisez des solutions d'accès à distance de confiance : Choisissez une plateforme d'accès à distance sécurisée de niveau entreprise comme Splashtop, conçue pour prendre en charge la gestion à distance des IoT avec une sécurité et une fiabilité robustes.
Le coût des temps d'arrêt des appareils IoT : pourquoi l'accès à distance est important
Les entreprises ont besoin d’une solution d’accès et d’assistance à distance fiable et sécurisée pour garantir le temps de fonctionnement et la convivialité de tous leurs appareils IoT. Il y a tout simplement trop d’argent en jeu pour négliger leur prise en charge.
Prenons l’exemple du secteur du retail. Qu’une entreprise vende des vêtements, du café ou des billets pour un événement, le système de point de vente est au cœur de l’expérience client. Lorsque celui-ci ne fonctionne plus correctement, la situation devient critique et l’entreprise n’a aucun moyen de générer des revenus. Parallèlement, l’insatisfaction des clients monte en flèche. Selon The Standish Group, une panne de système de point de vente coûte 282 000 $ par heure (en moyenne) pour les grandes boutiques. Même pour les retailers de petite et moyenne taille, ce type d’indisponibilité peut entraîner des pertes de 21 000 $ par heure, selon une étude récente de Redcentric.
Pour les fabricants, le cabinet d’analystes Aberdeen estime que le coût des temps d’arrêt non planifiés peut atteindre 260 000 $ par heure. Pour déterminer ce que cela pourrait coûter à votre entreprise (si vous produisez des objets), il suffit de multiplier le nombre d’heures d’arrêt par le nombre de travailleurs touchés par leur salaire horaire moyen, puis d’ajouter la valeur des commandes potentiellement annulées. Avec ou sans annulation de commandes, le temps d’arrêt devient rapidement coûteux.
Quant aux entreprises de transport et de logistique, la pandémie a révélé l’importance de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement sur le plan des revenus lorsque les opérations ne se déroulent pas correctement. Le manque à gagner se chiffre en centaines de milliards de dollars si l’on tient compte de toutes les parties prenantes, des consommateurs et des retailers aux entreprises de logistique et à leurs partenaires industriels.
Prendre en charge efficacement les appareils IoT à distance
Les organisations qui ne parviennent pas à prendre en charge efficacement les dispositifs IoT risquent de connaître des moments difficiles en raison de dysfonctionnements opérationnels, d’employés improductifs et de clients mécontents.
C'est là qu'une solution d'accès à distance moderne pour les appareils IoT comme Splashtop Enterprise peut s'avérer inestimable pour l'entreprise. Splashtop offre une plateforme unifiée unique pour prendre en charge les appareils IoT sur plusieurs systèmes d'exploitation. Depuis une console unique, les administrateurs TI peuvent effectuer des mises à jour système, former les utilisateurs finaux et résoudre les problèmes en temps réel.
Comme tout se fait par le biais d’un outil d’accès à distance, le personnel du service d’assistance peut avoir accès à n’importe quel appareil IoT. Et ce, quel que soit l’endroit où se trouve l’appareil ou le technicien. Cela permet non seulement de faire des économies sur les déplacements, mais aussi de gagner en efficacité, puisque vous pouvez recruter les collaborateurs les plus compétents, quel que soit leur localisation.
Un avantage particulier pour l’IoT est la capacité d’accès sans surveillance de Splashtop. De nombreux appareils IoT fonctionnent 24h/24 7j/7 sans que les utilisateurs ne soient toujours à proximité. Grâce à l’accès sans surveillance, votre équipe informatique peut se connecter à distance aux appareils IoT et effectuer des mises à jour logicielles et des opérations de maintenance pour éviter tout arrêt ou dysfonctionnement potentiel. Lorsque les utilisateurs sont présents, Splashtop vous permet de les aider grâce à la fonction « assistance sous surveillance ». Dans ce cas, il suffit à l’un de vos techniciens d’accéder à l’appareil IoT et de partager son écran pour résoudre les problèmes en temps réel.