Pourquoi la préparation du Patch Tuesday est importante
Le deuxième mardi de chaque mois, Microsoft publie de nouveaux correctifs et mises à jour. Cet événement, appelé Patch Tuesday, peut mettre la pression sur les équipes TI, qui doivent soudainement mettre à jour plusieurs terminaux à travers l'entreprise avec chaque nouvelle mise à jour publiée ce mois-là.
Cependant, le véritable problème derrière cette ruée n'est pas dû au volume de correctifs. En réalité, tout est une question de préparation. Les équipes TI savent ce qu'est le Patch Tuesday et devraient savoir à quoi s'attendre, mais bien trop peu s'y préparent à l'avance.
Si vous vous retrouvez à vous précipiter pour installer les mises à jour chaque Patch Tuesday, cela ne doit pas être un défi. Avec un peu de planification et de préparation, en mettant l'accent sur la visibilité, la priorisation et l'exécution, le Patch Tuesday peut devenir une activité routinière plutôt qu'une course réactive.
Faisons le tour de la question.
Ce qui tourne généralement mal lors du Patch Tuesday
Quand vous dites à un agent TI que le Patch Tuesday approche, frissonnent-ils avec une anticipation nerveuse ? Le Patch Tuesday peut être sujet à des problèmes si une équipe TI n'est pas préparée, y compris :
1. Pas d'inventaire clair des appareils affectés
Le Patch Tuesday peut inclure des mises à jour pour une large gamme de syst�èmes d'exploitation et d'applications Microsoft, donc sans inventaire clair et accessible, les équipes TI peuvent avoir du mal à déterminer ce qui doit être mis à jour et à identifier les points de terminaison affectés.
2. Le patching commence trop tard
Si les correctifs sortent mardi, quand devraient-ils être installés ? Trop souvent, les équipes attendent le jour de la sortie pour commencer à planifier, et la nécessité de contrôles et d'approbations manuels peut encore retarder la mise à jour. Ils ont besoin d'outils de gestion des correctifs et d'automatisation pour déployer les mises à jour le plus rapidement possible. En utilisant une solution de gestion des points de terminaison comme Splashtop AEM, vérifiez que vos politiques de correctif et vos règles d'automatisation sont actives.
3. Les mises à jour tierces sont négligées
Patch Tuesday se concentre sur les mises à jour pour les systèmes d'exploitation et les applications Microsoft, mais très peu d'entreprises comptent entièrement sur les produits Microsoft. Les applications tierces ne peuvent pas être négligées ; les laisser devenir obsolètes expose à des vulnérabilités et crée des risques supplémentaires.
4. Temps limité pour prioriser le risque
Lorsque plusieurs nouveaux correctifs sont publiés, comment les priorisez-vous? Le Patch Tuesday inclut souvent de nombreuses mises à jour sans contexte, rendant peu clair lesquelles sont de simples améliorations de fonctionnalités et lesquelles sont des correctifs de sécurité critiques. Les équipes TI doivent être capables d'identifier les correctifs les plus importants, afin de pouvoir prioriser et planifier en conséquence, et minimiser leur exposition aux vulnérabilités à haut risque.
Ce que signifie réellement être "préparé" pour le Patch Tuesday
Le Patch Tuesday ne devrait jamais prendre une équipe TI par surprise. C'est un événement mensuel programmé à des dates fixes, donc s'y préparer est relativement simple. Bien sûr, la signification exacte de « être préparé » peut varier selon les personnes.
Être prêt pour Patch Tuesday signifie généralement :
Savoir exactement quels appareils et logiciels seront affectés par les mises à jour.
Comprendre quelles vulnérabilités importent le plus et doivent être prioritaires.
Avoir la gestion et l'automatisation des correctifs prêtes avant la publication des correctifs.
Pouvoir déployer des mises à jour rapidement et sans effort manuel.
Avoir une visibilité sur vos points de terminaison pour confirmer que les correctifs sont installés avec succès.
Aborder le Patch Tuesday avec ces connaissances et outils prêts facilitera la priorisation des correctifs, l'identification des appareils nécessitant des mises à jour et leur déploiement sur vos appareils. En conséquence, le déploiement des correctifs est plus rapide, plus efficace et moins perturbateur à travers l'entreprise.
Comment se préparer dans les jours précédant Patch Tuesday
Lorsque le Patch Tuesday approche, il est temps de commencer à se préparer. Vous pouvez vous assurer d'être prêt à déployer les mises à jour sur vos points de terminaison en suivant quelques étapes simples :
Examinez votre inventaire de dispositifs et les systèmes d'exploitation pour identifier les points de terminaison affectés par les mises à jour.
Identifiez les logiciels critiques et les applications tierces dans votre environnement qui peuvent également nécessiter des correctifs.
En utilisant une solution de gestion des points de terminaison comme Splashtop AEM, vérifiez que vos politiques de correctifs et vos règles d'automatisation sont actives pour que les mises à jour critiques puissent être déployées immédiatement à leur sortie.
Vérifiez que vos points de terminaison se connectent et rapportent correctement sur cette plateforme.
Assurez-vous de bien communiquer les attentes à votre équipe pour garantir le respect de vos délais de réponse pour Patch Tuesday. Cela aidera à garantir que les correctifs sont déployés efficacement sur vos endpoints, conformément aux règles et politiques de priorisation de votre entreprise.
Comment Splashtop AEM aide les équipes à se préparer pour le Patch Tuesday
Lorsque vous souhaitez déployer des correctifs sans effort sur des points de terminaison distants, vous avez besoin d'une solution de gestion des points de terminaison capable de détecter, déployer et valider automatiquement les correctifs dès leur sortie. Splashtop AEM (Gestion autonome des terminaux) est une telle solution, offrant aux entreprises les capacités d'automatisation et de gestion à distance dont elles ont besoin pour rationaliser la gestion des correctifs.
Splashtop AEM fournit :
1. Visibilité en temps réel sur les appareils et les logiciels
L'inventaire matériel et logiciel en temps réel de Splashtop AEM offre des insights à jour sur chacun de vos points d’extrémité, y compris la version du système d'exploitation, l'état des correctifs et la propriété. Avec cette visibilité, les agents TI peuvent rapidement identifier quels appareils seront affectés par les derniers correctifs, réduisant ainsi les suppositions et permettant une évaluation plus rapide pour un processus de déploiement plus efficace.
2. Automatisation basée sur des politiques prête avant le jour de la sortie
Les administrateurs TI peuvent définir des règles d'automatisation personnalisées et des politiques de correction sur Splashtop AEM, y compris des règles qui se déclenchent en fonction de calendriers, d'événements ou d'attributs des terminaux pour des équipes et départements spécifiques. Une fois ces règles établies, Splashtop AEM peut déployer automatiquement les correctifs selon votre politique dès qu'ils sont disponibles, plutôt que de nécessiter que les agents TI les priorisent et les déploient manuellement. Par conséquent, vous serez prêt pour le Patch Tuesday bien à l'avance, plutôt que d'essayer de prioriser les correctifs à la dernière minute.
3. Couverture pour le patching de l'OS et des tiers
De nombreuses solutions de correctifs se concentrent uniquement sur les systèmes d'exploitation, mais peu d'entreprises utilisent le même OS sur tous les points de terminaison. De plus, les applications tierces nécessitent fréquemment des mises à jour et des correctifs, et les laisser non corrigées rend les appareils vulnérables. Splashtop AEM, quant à lui, fonctionne sur plusieurs systèmes d'exploitation et inclut le patching pour les applications tierces, assurant ainsi un patching complet sur les points de terminaison et une meilleure préparation des correctifs.
Que faire le jour de Patch Tuesday
Lorsque le Patch Tuesday commence, vous n'avez pas besoin de vous précipiter à travers le processus et d'essayer de tout déployer d'un coup. Il est facile de se préparer à un déploiement de correctifs fluide en suivant quelques étapes simples :
Examinez les correctifs publiés et les informations de sévérité (Splashtop publie des articles de blog récapitulatifs le jour de chaque Patch Tuesday).
Identifiez d'abord les vulnérabilités les plus critiques et exploitables en tenant compte de leur gravité, de leur exploitabilité et des signaux de divulgation publique.
Utilisez une solution avec gestion des correctifs automatisée, telle que Splashtop AEM, pour déployer des correctifs sur les terminaux.
Surveillez la progression des correctifs sur les terminaux en temps réel.
Si des correctifs échouent à s'installer correctement, le tableau de bord de Splashtop AEM offre une visibilité sur chaque point de terminaison, vous permettant d'identifier et de résoudre rapidement les échecs. Cela permet d'assurer un déploiement fluide et complet sur tous les points d'accès, y compris les appareils à distance.
Comment valider le succès du patch après déploiement
Une fois qu'un correctif est déployé sur vos points de terminaison, il est important de vérifier qu'il a été installé avec succès. Il y a toujours une chance qu'une erreur se soit produite lors du déploiement, donc la validation est importante pour garantir la sécurité et la conformité TI.
Une fois que vous avez fini de déployer de nouveaux correctifs, assurez-vous de prendre quelques mesures rapides pour confirmer :
Confirmez que les correctifs ont été installés avec succès sur tous les appareils en utilisant une solution qui offre une visibilité en temps réel sur vos appareils, comme Splashtop AEM.
Identifier les endpoints qui ont manqué des mises à jour afin que vous puissiez les réinstaller correctement.
Examiner les rapports à des fins de conformité et d'audit pour démontrer la conformité aux correctifs et à la sécurité.
Planifiez une remédiation de suivi pour tous les points finaux nécessitant encore des correctifs.
Erreurs courantes de préparation de Patch Tuesday à éviter
Cela étant dit, de nombreuses erreurs peuvent et sont commises par les équipes TI lors du Patch Tuesday. Bien que ces erreurs courantes soient compréhensibles, elles peuvent créer des inefficacités et ralentir le déploiement des correctifs. Il est donc important de les éviter.
Les erreurs courantes incluent :
Attendre le jour de la sortie pour évaluer l'impact: Les Patch Tuesdays sont prévisibles ; les entreprises devraient savoir à l'avance quels correctifs elles peuvent attendre. Cela permet aux organisations d'évaluer l'impact à l'avance, plutôt que d'essayer de le comprendre après la sortie des correctifs.
Considérer tous les correctifs comme une priorité égale: Les sorties du Patch Tuesday peuvent aller des mises à jour de sécurité critiques à de légères améliorations de performance. Il est important d'identifier les correctifs les plus critiques et de les prioriser afin que les mises à jour nécessaires soient installées en premier.
Ignorer les mises à jour des applications tierces: Même si votre entreprise utilise principalement des appareils Windows, Patch Tuesday ne couvre pas tout. Les applications tierces ne sont pas incluses dans les mises à jour de Patch Tuesday, il est donc important d'utiliser une solution de gestion des correctifs qui peut détecter et déployer les mises à jour des applications en parallèle des sorties de Patch Tuesday.
Dépendre du suivi manuel ou des tableurs: Le suivi du déploiement des correctifs est important pour garantir une sécurité complète et une conformité TI, mais les méthodes manuelles ou basées sur des tableurs sont sujettes à des erreurs humaines et demandent beaucoup de temps. Au lieu de cela, utilisez une plateforme capable de suivre automatiquement le statut de vos correctifs sur les points de terminaison pour garantir une couverture complète.
Échec de la vérification de l'achèvement du correctif: Des erreurs peuvent parfois empêcher un correctif de se déployer correctement. Dans ces cas, vérifier le déploiement complet des correctifs est essentiel à la fois pour des raisons de sécurité et d'audit.
Transformer le Patch Tuesday en un processus de routine avec Splashtop AEM
Les Patch Tuesdays ne posent problème que si vous n'êtes pas préparé. Avec la bonne visibilité, la priorisation et l'automatisation, vous pouvez déployer efficacement des correctifs sur vos points de terminaison dès qu'ils sont publiés, assurant ainsi un déploiement fluide et une cybersécurité à jour.
Quand vous voulez une gestion des correctifs sécurisée, transparente et efficace, Splashtop AEM est là pour vous. Splashtop AEM permet aux entreprises et aux équipes TI de détecter automatiquement, télécharger, prioriser, et déployer des correctifs à travers des environnements d'applications distribués, maintenant ainsi les dispositifs à jour et sécurisés.
Splashtop AEM fournit aux équipes TI les outils et la technologie dont elles ont besoin pour surveiller les points de terminaison, résoudre les problèmes de manière proactive et réduire leur charge de travail. Cela comprend :
Mise à jour automatique des correctifs pour les systèmes d'exploitation, les applications tierces et personnalisées.
Aperçus des vulnérabilités basés sur CVE avec prioritisation assistée par IA.
Cadres de politiques personnalisables pouvant être appliqués sur l'ensemble de votre réseau.
Suivi et gestion de l'inventaire matériel et logiciel sur tous les terminaux.
Alertes et remédiation pour résoudre automatiquement les problèmes avant qu'ils ne deviennent des soucis.
Actions de fond pour accéder à des outils comme les gestionnaires de tâches et les gestionnaires d'appareils sans interrompre les utilisateurs.
Prêt à faire de Patch Tuesday un jour facile encore une fois ? Commencez avec un essai gratuit de Splashtop AEM et rendez le patch mensuel prévisible :