Les équipes TI doivent installer les correctifs aussi rapidement que possible pour réduire les risques de sécurité et résoudre les vulnérabilités avant qu'elles ne puissent être exploitées. En même temps, installer des correctifs en plein milieu de la journée de travail peut interrompre les employés et créer des temps d'arrêt imprévus qui pourraient autrement être évités.
Étant donné la variété de correctifs et de mises à jour (y compris les mises à jour de l'OS, les applications tierces, et les correctifs de sécurité urgents) qui sont publiées, ainsi que la nécessité de mettre à jour les points d'accès distants, les équipes TI peuvent avoir du mal à garder tout à jour en temps opportun. Cependant, avec un bon planning de mise à jour, il est plus facile de prioriser, tester, déployer et vérifier les mises à jour de patch.
Alors, comment les équipes TI peuvent-elles élaborer un calendrier de mises à jour qui réduit les risques sans interrompre les opérations ? Explorons…
Qu'est-ce qu'un calendrier de correctifs ?
Un calendrier de correctifs est le processus planifié pour examiner, tester, déployer et vérifier les mises à jour afin de s'assurer que les correctifs sont déployés en temps opportun. Un bon calendrier de mises à jour devrait inclure des règles pour le timing, la priorisation des mises à jour, les groupes de déploiement, les redémarrages, la gestion des exceptions et les rapports.
Notez qu'un calendrier de patchs n'est pas juste un calendrier. Le calendrier doit servir de flux de travail pour aider les équipes TI à déterminer quoi corriger, quand, à quelle vitesse le déployer, et comment en vérifier le succès. Lorsqu'il est effectué correctement, un calendrier de correctifs doit garantir que chaque correctif est déployé dans un délai sûr mais sans interrompre le travail.
Pourquoi les plannings de mise à jour sont importants pour les temps d'arrêt et les risques
Bien sûr, cela soulève la question : pourquoi les calendriers de mise à jour sont-ils importants ? Bien qu'appliquer rapidement les correctifs aux appareils soit important pour la cybersécurité et la conformité TI, le processus de mise à jour ne devrait pas être ad hoc chaque fois qu'un nouveau correctif est publié.
Sans un bon calendrier de correctifs, les organisations se rendent vulnérables à plusieurs risques de sécurité, y compris :
Les correctifs retardés laissent des vulnérabilités connues exposées pendant de longues périodes.
Les déploiements précipités sans tests appropriés peuvent casser des applications ou perturber les utilisateurs.
Le patching manuel rend plus difficile le suivi des succès et des échecs, et il est chronophage et sujet aux erreurs humaines.
Les redémarrages imprévus peuvent interrompre un travail important.
Les appareils distants ou hors ligne sans visibilité continue peuvent prendre du retard sur les correctifs de sécurité.
Les mises à jour manquantes des applications tierces peuvent créer des failles de sécurité même lorsque la mise à jour du système d'exploitation est à jour.
Comment créer un calendrier de patching
Avec tout cela à l'esprit, il est temps de commencer à établir un bon calendrier de correction. Nous pouvons décomposer ce processus en quelques étapes clés :
Étape 1 : Établir un Inventaire Précis des Points de terminaison et des Logiciels
Tout d'abord, vous voudrez faire l'inventaire de vos points de terminaison et des applications qu'ils utilisent. Les équipes TI doivent savoir quels terminaux elles doivent gérer, quels systèmes d'exploitation elles utilisent, quelles applications y sont installées et quelles mises à jour manquent.
Assurez-vous de ne négliger aucun système lors de l'inventaire. Bien que cela doive inclure les appareils gérés, cela doit aussi prendre en compte les ordinateurs portables à distance, les postes de travail partagés, les serveurs et tout appareil pouvant être souvent hors ligne. De plus, il est important de suivre à la fois les systèmes d'exploitation et les applications tierces.
L'inventaire devrait inclure :
Nom de l'appareil et propriétaire
Système d'exploitation et version
Applications installées
État du correctif
Rôle critique pour l'entreprise
Groupe d'utilisateurs ou service
Statut en ligne ou hors ligne
Exigences de redémarrage
Étape 2 : Catégoriser les patchs par risque et urgence
Ensuite, prioritiser les correctifs est important pour déterminer lesquels doivent être traités plus urgemment et lesquels peuvent attendre. Bien que certaines mises à jour ne soient que de légères améliorations des performances, d'autres peuvent être des correctifs de sécurité plus urgents.
Il est utile de décomposer les catégories comme suit :
Mises à jour de routine: Ce sont les mises à jour typiques du système d'exploitation et des logiciels tiers, généralement effectuées pendant les fenêtres de maintenance. Ils sont mieux adaptés aux tests planifiés et aux déploiements progressifs, car ils sont importants mais généralement pas vitaux.
Mises à jour de sécurité critiques: Ce sont des correctifs pour des vulnérabilités de haute sévérité, telles que des systèmes exposés ou des failles de sécurité dans des logiciels largement utilisés. Ils nécessitent un examen plus rapide, des cycles de test plus courts et une vérification plus rigoureuse pour s'assurer qu'ils peuvent être déployés rapidement mais en toute sécurité à travers les appareils.
Vulnérabilités d'urgence ou activement exploitées : Ce sont les mises à jour les plus critiques, car elles traitent des vulnérabilités qui sont activement ciblées. Ces vulnérabilités nécessitent généralement des processus d'urgence, y compris une priorisation rapide, des anneaux de déploiement accélérés, et une vérification après déploiement pour traiter les menaces le plus vite possible.
Étape 3 : Définir les fenêtres de maintenance en fonction de l'impact sur les affaires
Une fois que vous avez priorisé vos correctifs, vous pouvez définir des fenêtres de maintenance pour eux. Ces fenêtres devraient refléter la manière dont les gens travaillent réellement, comme le correctif nocturne pour les endpoints utilisés pendant les jours de travail. Gardez à l'esprit que ces fenêtres varieront, car les environnements toujours actifs, les points d'arrivée globaux et d'autres appareils auront des besoins de synchronisation différents.
La clé ici est d'associer le moment des correctifs à l'utilisation de l'appareil, son rôle et son importance pour l'entreprise. Il est préférable de diviser les fenêtres de maintenance en groupes, y compris :
Ordinateurs portables standard pour employés
Utilisateurs exécutifs ou essentiels pour l'entreprise
Postes de travail partagés
Serveurs ou systèmes d'infrastructure
Appareils distants ou fréquemment hors ligne
Tester les périphériques et les terminaux possédés par le service IT
Étape 4 : Utilisez des déploiements progressifs au lieu de déployer partout en même temps
Une fois que vous commencez à mettre à jour les points de terminaison, vous ne voulez pas les déployer tous en même temps. Au lieu de cela, utilisez un déploiement progressif pour installer les mises à jour progressivement, permettant ainsi du temps pour les tests et la vérification. Cela réduit le risque de perturbation généralisée et permet aux équipes TI de surveiller les pannes, les rapports utilisateurs et d'autres problèmes dès le début.
Un ordre de déploiement recommandé ressemble à ceci :
Un groupe de test TI, pour s'assurer que tout fonctionne à première vue.
Un groupe pilote avec des dispositifs et applications représentatifs.
Départements ou groupes d'appareils à faible risque.
Utilisateurs et systèmes critiques pour l'entreprise.
Déploiement complet.
Suivi et remédiation pour les endpoints hors ligne ou défaillants.
Étape 5 : Créer une cadence de correction standard
Bien que le timing des correctifs puisse varier en fonction des priorités, il devrait quand même y avoir une cadence régulière. Considérez ces cadres en fonction des besoins de patching:
Examen quotidien ou continu : Les équipes TI devraient surveiller en continu les nouvelles vulnérabilités ou les déploiements échoués, vérifier la santé des endpoints, et suivre les correctifs critiques nécessitant un déploiement rapide.
Revue Hebdomadaire des Correctifs: Les équipes doivent également examiner les mises à jour disponibles du système d'exploitation et des applications chaque semaine. Ces éléments peuvent être priorisés par gravité, exposition et impact sur l'entreprise, et utiliser des groupes de test pour s'assurer qu'ils sont correctement déployés.
Mises à jour planifiées mensuelles : Les mises à jour de routine peuvent être déployées via des fenêtres de maintenance établies sur un calendrier mensuel. Cela peut utiliser des déploiements par étapes pour un déploiement sécurisé et fluide, mais les équipes TI doivent suivre l'avancement, les échecs et l'état des redémarrages pour s'assurer que chaque point de terminaison est correctement corrigé.
Processus de correctif d'urgence : Lorsqu'un correctif d'urgence doit être déployé immédiatement, il est utile d'avoir un processus en place. Cela devrait définir qui approuve le patching d'urgence, identifier les points d'extrémité prioritaires, permettre des tests et un déploiement rapides de la mise à jour, et vérifier l'achèvement pour s'assurer que les correctifs sont correctement installés.
Étape 6 : Communiquer le calendrier des correctifs et les attentes de redémarrage
La communication est essentielle, car elle aide à fixer des attentes et à réduire les perturbations évitables. Les utilisateurs doivent savoir quand les mises à jour auront lieu et si elles nécessiteront un redémarrage. Assurez-vous d'être clair et d'éviter les avertissements vagues (comme “prévoir un redémarrage entre 1-5”), ainsi que de spécifier si une mise à jour est urgente.
La communication doit inclure :
Date et heure de la fenêtre de mise à jour
Impact attendu sur l'utilisateur
Date limite de redémarrage
Ce que les utilisateurs doivent sauvegarder ou fermer
Où signaler les problèmes
Que se passe-t-il si un appareil est hors ligne
Étape 7 : Vérifier le Succès du Correctif Après Déploiement
Une fois le correctif installé, vous devez également vérifier s'il a été déployé avec succès. La vérification est essentielle, afin que les équipes TI puissent résoudre les échecs éventuels et maintenir une preuve de conformité des correctifs pour les audits.
La vérification des correctifs doit inclure :
Statut d'installation des correctifs
Mises à jour échouées
Redémarrages en attente
Appareils qui étaient hors ligne pendant le déploiement
Problèmes d'application après l'installation
Exceptions ou mises à jour différées
Vulnérabilités qui restent non résolues
Étape 8 : Documenter les exceptions et améliorer le planning au fil du temps
Parfois, des exceptions doivent être faites. Certains appareils peuvent avoir besoin de reporter des correctifs en raison de problèmes de compatibilité ou d'autres préoccupations, mais ces cas doivent être documentés, limités dans le temps et régulièrement revus. De plus, les équipes IT peuvent utiliser les résultats des correctifs pour améliorer leurs processus et leurs calendriers de déploiement en les révisant et en les ajustant, rendant ainsi les déploiements futurs plus efficaces.
La documentation devrait inclure :
Taux de réalisation des correctifs
Taux d'échec
Temps moyen pour appliquer les mises à jour critiques
Nombre de points de terminaison en attente de redémarrage
Nombre de correctifs différés
Raisons courantes d'échec
Perturbation des utilisateurs ou tickets de support après le patching
Exemple de programme de correctifs pour les équipes TI
Alors, à quoi devrait ressembler un programme de mise à jour ? Alors que les entreprises individuelles auront des besoins différents, nous avons créé un exemple de planning que vous pouvez utiliser comme base pour votre entreprise.
Cadence
Activité
Objet
Exemple d'actions
Quotidien ou Continu
Surveillez les vulnérabilités, les échecs de correctifs et le statut de conformité des correctifs.
Identifiez les menaces émergentes et assurez-vous que les systèmes restent conformes.
Examinez les bulletins de sécurité des fournisseurs, vérifiez le statut des mises à jour des terminaux et enquêtez sur les échecs de déploiement des correctifs.
Hebdomadaire
Examinez les correctifs disponibles, priorisez le déploiement, et testez les mises à jour critiques.
Préparez-vous pour les déploiements à venir et réduisez le risque de problèmes lors des déploiements.
Évaluer les nouveaux correctifs, prioriser les vulnérabilités par gravité, tester les correctifs et mettre à jour les plans de déploiement
Mensuel
Déployez des correctifs de routine pour le système d'exploitation et les applications.
Maintenir la sécurité de base et la stabilité du système.
Déployez les mises à jour approuvées via des déploiements par phases et validez les installations réussies.
Après le Patch Tuesday
Examinez et déployez les mises à jour Microsoft (et les mises à jour des fournisseurs associés, le cas échéant).
Traiter les vulnérabilités nouvellement divulguées en temps opportun
Revoir les mises à jour de Patch Tuesday, prioriser les correctifs critiques, tester les mises à jour et déployer les correctifs en fonction des risques.
Au besoin
Appliquez des correctifs d'urgence pour les vulnérabilités exploitées activement.
Atténuez les menaces activement exploitées ou à haut risque.
Déployez des correctifs zéro-day, appliquez des correctifs aux systèmes exposés à Internet immédiatement, effectuez des tests et des approbations accélérés, et communiquez les fenêtres de maintenance d'urgence.
Post-déploiement
Vérifiez les déploiements, validez l'efficacité, résolvez les échecs et documentez les résultats ou les exceptions.
Confirmez la réussite de la remédiation et identifiez les problèmes.
Vérifiez l'état des correctifs, résolvez les échecs de déploiement, et mettez à jour les dossiers de changement et les rapports de conformité.
Les erreurs courantes à éviter lors de l'élaboration d'un calendrier de correctifs
Cependant, lorsque vous établissez un calendrier de mise à jour, vous voudrez éviter certaines erreurs courantes. Ces erreurs simples peuvent entraîner des retards dans les correctifs, des mises à jour critiques manquées ou des appareils exposés, il est donc crucial d'en être conscient.
Les erreurs courantes incluent :
Traiter tous les correctifs avec la même urgence plutôt que de prioriser par gravité.
Attendre un cycle mensuel pour résoudre des vulnérabilités critiques, au lieu de les corriger immédiatement.
Patchage de chaque point de terminaison en une seule fois, plutôt que d'utiliser des déploiements échelonnés, ce qui peut entraîner des erreurs généralisées qui auraient pu être résolues plus tôt.
Ignorant les applications tierces, les laissant ainsi exposées.
Ignorer la vérification après le déploiement, ce qui peut entraîner des mises à jour échouées laissées exposées.
S'appuyer sur des vérifications manuelles, ce qui prend du temps et est sujet à des erreurs humaines.
Ne pas planifier les redémarrages, ce qui peut entraîner des mises à jour inachevées pendant trop longtemps.
Laisser les exceptions ouvertes indéfiniment, plutôt que de les traiter lorsque c'est possible.
Planification des correctifs sans connaître l'état des points de terminaison.
Comment Splashtop AEM aide à rationaliser la programmation des correctifs
Le patching devient plus gérable lorsque les équipes TI ont une visibilité claire sur les terminaux, de l'automatisation et un processus répétable pour suivre les résultats de déploiement. Avec les bons outils de gestion des endpoints, les équipes peuvent rationaliser la planification et le déploiement des correctifs sur des endpoints distants et distribués.
Splashtop AEM (Gestion des Points d'Accès Autonomes) est justement une telle solution, apportant une gestion de patch robuste et de l'automatisation aux entreprises et à leurs équipes TI. Avec Splashtop AEM, les équipes TI peuvent voir l'état des correctifs sur les dispositifs gérés, gérer les mises à jour et définir des politiques qui aident à déployer les correctifs de manière plus cohérente.
Splashtop AEM fournit :
Visibilité Centralisée des Correctifs et des Points de Terminaison
Avec Splashtop AEM, les équipes IT peuvent voir les statuts des points de terminaison, les mises à jour disponibles et l'inventaire logiciel à travers les points de terminaison, le tout depuis une interface unique. Le tableau de bord de Splashtop AEM offre une visibilité claire et des informations sur les endpoints, y compris la progression et le statut de chaque mise à jour.
Automatisation des correctifs basée sur des politiques
Les équipes TI peuvent utiliser Splashtop AEM pour automatiser le déploiement des correctifs selon la politique de l'entreprise, y compris les groupes d'appareils, le moment du déploiement et les besoins de déploiement progressif. Cela réduit le travail manuel répétitif et aide les équipes à gérer les mises à jour de manière plus cohérente dans leur environnement.
Support pour le patching des systèmes d'exploitation et des applications tierces
Bien que certains processus de patching se concentrent principalement sur les systèmes d'exploitation, Splashtop AEM aide les équipes à gérer les mises à jour pour les OS et les applications tierces prises en charge. Cela aide à réduire les failles de sécurité causées par des applications obsolètes, surtout lorsque les mises à jour de tiers sont gérées séparément de la correction du système d'exploitation.
Statut en temps réel et suivi plus rapide
Splashtop AEM offre une visibilité en temps réel sur les terminaux d'un environnement, aidant les équipes à identifier les correctifs échoués, les redémarrages en attente et les appareils nécessitant un suivi. Cela aide les équipes TI à répondre plus rapidement, en s'assurant que tous les appareils sont couverts et traités rapidement.
Téléassistance et remédiation sur la même plateforme
En plus de la surveillance et gestion à distance de Splashtop AEM, Splashtop permet également aux utilisateurs d'accéder à des appareils distants pour la téléassistance et le dépannage. Les équipes TI peuvent utiliser les capacités d'accès à distance de Splashtop pour gérer directement les appareils depuis n'importe où, les aidant à enquêter et dépanner les points de terminaison sans avoir à basculer entre des outils déconnectés.
Rendre la Planification des Patches Plus Prévisible
Avec un bon calendrier de correctifs, les équipes TI peuvent s'assurer que les mises à jour sont déployées à un rythme régulier et dans un bon délai, réduisant ainsi les risques sans ajouter de temps d'arrêt inutile. Créer un planning efficace nécessite une combinaison de visibilité, de priorisation, de déploiements par étapes, de fenêtres de maintenance claires et de vérification, tout en gardant un engagement envers l'amélioration continue.
Si vous voulez une méthode plus efficace pour gérer le patching sur des points d'accès distribués, Splashtop AEM peut vous aider. Splashtop AEM offre une visibilité des endpoints, une automatisation basée sur des politiques, un suivi des correctifs et des outils de rémédiation à distance pour aider les équipes TI à réduire l'exposition, à suivre les mises à jour échouées, et à soutenir l'état de préparation aux audits.
Prêt à voir comment Splashtop AEM peut simplifier la gestion des correctifs ? Commencez dès aujourd'hui avec un essai gratuit.