Lorsque vous avez un large écosystème de terminaux à gérer, maintenir chaque appareil et application à jour peut être un défi. Non seulement cela peut être un défi de mettre à jour plusieurs terminaux, surtout des appareils à distance et des terminaux dans un environnement Bring Your Own Device (BYOD), mais un seul échec de mise à jour peut perturber l'entreprise et laisser des vulnérabilités exposées.
C’est là que les déploiements en anneaux entrent en jeu. Ils introduisent les correctifs en phases contrôlées, en commençant par un petit nombre d'appareils et en augmentant lentement, pour surveiller les problèmes inattendus et minimiser les temps d'arrêt lors du déploiement des mises à jour.
Alors, explorons la valeur des déploiements en anneaux, pourquoi les équipes TI les utilisent et comment Splashtop AEM facilite le déploiement des correctifs en anneaux.
Qu'est-ce qu'un déploiement basé sur un anneau ?
Un déploiement basé sur des anneaux est un déploiement progressif de correctifs ou de mises à jour à travers des groupes d'ordinateurs. Cela permet aux équipes TI de tester et surveiller les mises à jour dès qu'elles sont déployées, donc s'il y a un problème ou une incompatibilité avec le correctif, elles peuvent l'identifier et faire marche arrière avant qu'il n'affecte trop d'appareils.
Généralement, les déploiements en anneau suivent quelques étapes simples. La première est le groupe pilote, où seulement un petit nombre d'appareils sont mis à jour pour identifier les problèmes immédiats. Après cela, l' « anneau » des appareils mis à jour s'élargit à un déploiement dans certains départements, où plus d'appareils à travers des départements particuliers sont mis à jour. Si tout se passe bien, cela s'étend à un déploiement en production complète et la mise à jour est largement déployée.
Si, à n'importe quelle étape du processus, la mise à jour entraîne des problèmes imprévus, ils peuvent être analysés et résolus avant toute mise à jour supplémentaire des appareils. En conséquence, les équipes TI peuvent minimiser l'impact commercial des mises à jour qui causent des problèmes inattendus.
Pourquoi les Déploiements en Anneaux Sont-ils Importants
L'une des premières choses que l’on pourrait remarquer à propos du déploiement par anneaux est : c'est un processus lent, nécessitant des tests et des déploiements échelonnés. Pourtant, les mises à jour rapides et fréquentes sont aussi des exigences majeures en cybersécurité, donc une mise à jour plus lente semble contraire.
Cependant, le déploiement en anneaux est essentiel pour assurer un déploiement efficace et sécurisé. Déployer trop de mises à jour à la fois peut entraîner des revers importants et des temps d'arrêt si les mises à jour créent des problèmes inattendus, donc des tests approfondis sont essentiels.
Il y a de nombreux avantages au déploiement basé sur des anneaux, y compris :
Atténuation du Risque : Le déploiement de mises à jour dans des groupes plus petits et isolés empêche qu'un mauvais correctif n’affecte l'ensemble de votre personnel.
Continuité des affaires : Le déploiement en anneau aide à maintenir les systèmes critiques stables en testant d'abord les mises à jour sur des appareils non-critiques.
Confiance opérationnelle : L'incertitude et un manque de confiance peuvent conduire à des retards dans les mises à jour, laissant les appareils vulnérables. Vous pouvez bâtir la confiance dans vos processus TI en montrant un contrôle rigoureux et la capacité à gérer les problèmes de mise à jour imprévus.
Conformité : Les audits de conformité TI nécessitent souvent la preuve que les points d’accès et les applications sont entièrement corrigés et que les correctifs sont déployés avec soin. Utiliser le déploiement en anneaux démontre un déploiement documenté et par étapes aux auditeurs.
Meilleures pratiques pour les déploiements en anneau
Cependant, le déploiement en anneau ne consiste pas seulement à mettre à jour quelques appareils, à vérifier si quelque chose ne va pas, puis à mettre à jour le reste. C'est un processus qui nécessite une surveillance, des tests, et des déploiements mesurés avec soin. Suivre ces meilleures pratiques de déploiement des mises à jour aidera à assurer un déploiement en anneau efficace et sans accroc :
1. Commencez avec un Groupe Pilote
Le premier anneau de test est le plus important, car c'est votre chance la plus précoce d'identifier et de résoudre les problèmes potentiels. En ce sens, il est important de choisir un ensemble restreint mais diversifié d'appareils de test pour la plus grande variété de tests. Cela devrait inclure différents systèmes d'exploitation, matériels et applications pour identifier les problèmes de compatibilité potentiels ou d'autres interactions posant problème.
Une fois la compatibilité des correctifs validée sur chaque appareil, vous pouvez passer à un anneau de déploiement plus large.
2. Étendre aux Groupes de Niveau Moyen
Une fois que votre groupe pilote détermine que le correctif fonctionne bien avec un large éventail de matériel et de logiciels, vous pouvez élargir l'anneau pour englober des départements ou régions spécifiques. C'est un environnement de test plus large sur des appareils qui seront activement utilisés, donc il est important de surveiller attentivement les journaux pour les correctifs échoués, les problèmes d'application ou la dégradation des performances.
Si les groupes de niveau moyen fonctionnent bien, c’est un bon signe que le correctif est prêt pour un déploiement plus large.
3. Surveiller et valider avant l'extension
Bien sûr, un déploiement basé sur un anneau est inutile si vous ne surveillez pas chaque anneau. Chaque fois que vous déployez des correctifs dans chaque anneau, vous devez surveiller les éventuels problèmes et confirmer le taux de réussite des correctifs. L'utilisation d'une solution dotée d'un tableau de bord qui fournit des informations sur l'état des correctifs, comme Splashtop AEM, sera utile ici, car elle facilite la surveillance des points de terminaison et de leurs correctifs.
Si vous détectez des problèmes, ils devraient être immédiatement résolus avant que le patching ne passe à l'anneau suivant. Cela inclut l'identification de la cause du problème, la recherche de solutions pour le corriger, et le retour en arrière de la mise à jour si nécessaire. Cela peut également nécessiter de retarder les mises à jour sur certains appareils, selon la cause du problème.
4. Déploiement à l'Échelle de l'Organisation
Une fois que vous avez testé et surveillé chaque anneau à fond pour confirmer la stabilité et vous assurer que le correctif peut être installé sans problème, il est temps d'effectuer un déploiement complet. Vous pouvez commencer à déployer le correctif sur tous les appareils restants, y compris les points de terminaison distants.
Cependant, cela ne signifie pas que vous pouvez arrêter de surveiller. Gardez un œil sur le statut des correctifs pour chaque appareil, et assurez-vous de documenter vos succès et échecs pour les audits. Cela vous aidera à garantir que chaque appareil est correctement corrigé et à conserver un enregistrement lorsqu'il sera temps de vérifier la conformité TI.
Comment Splashtop AEM soutient les déploiements basés sur des anneaux
Lorsque vous souhaitez déployer et gérer des correctifs sur plusieurs points de terminaison et environnements distribués, vous avez besoin d'une solution de gestion des points de terminaison puissante et robuste qui offre un contrôle et une visibilité sur tous vos correctifs. Splashtop AEM (Gestion autonome des terminaux) est cette solution.
Splashtop AEM offre sécurité et contrôle sur tous vos points de terminaison, y compris la possibilité d'automatiser des tâches de routine et de déployer automatiquement des mises à jour à travers des environnements distribués. Son tableau de bord à vue unique vous donne une vue d'ensemble et un aperçu de tous vos points de terminaison, y compris les statuts des mises à jour, les rapports d'inventaire et les cadres de politiques personnalisables.
De plus, Splashtop AEM garde les appareils à distance en sécurité avec des alertes proactives et des mesures correctives pour identifier rapidement les problèmes et les résoudre avec des actions intelligentes. Il fournit des informations CVE qui utilisent les données CVSS et CISA KEV pour aider à prioriser les risques et guider la remédiation, assurant la sécurité de vos terminaux et de votre réseau.
Lorsque vous devez déployer des correctifs, Splashtop AEM prend en charge la gestion automatisée des correctifs et les déploiements en anneaux, avec des fonctionnalités telles que :
Contrôles basés sur des politiques : Regroupez les appareils par département, région ou type d'environnement, puis personnalisez les politiques de déploiement en phases pour chaque groupe.
Visibilité en Temps Réel : Suivez le succès et les échecs des correctifs à travers les anneaux pour vous assurer que chaque appareil est correctement mis à jour.
Remédiation et retour arrière : Déclenchez des actions intelligentes, comme un redémarrage ou un retour arrière, si une mise à jour échoue.
Support multiplateforme : Appliquez des déploiements par étapes à travers des systèmes d'exploitation (y compris Windows et macOS) et des applications tierces.
Rapports de Conformité : Exportez des données et des journaux prêts pour les audits pour démontrer les processus de déploiement par étapes lors des audits.
La mise à jour des appareils ne devrait pas être un pari, le déploiement des mises à jour doit garantir que chaque appareil est sécurisé et à jour. Avec des stratégies en anneau, les équipes TI peuvent minimiser les risques et maximiser la stabilité, s'assurant que les mises à jour fonctionnent correctement avant de les déployer sur les points de terminaison. Avec Splashtop AEM, vous pouvez combiner l'automatisation des mises à jour, la visibilité de l'inventaire et les déploiements basés sur des politiques pour garantir que chaque mise à jour se passe bien.
Adoptez les déploiements basés sur des anneaux et réduisez les risques TI avec Splashtop AEM dès aujourd'hui avec un essai gratuit.