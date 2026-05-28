Maintenir les appareils correctement patchés est essentiel pour la cybersécurité, car cela permet de s'assurer que les points de terminaison reçoivent les mises à jour de sécurité critiques qui réduisent l'exposition aux vulnérabilités connues. De nombreux cadres de sécurité et politiques internes exigent également des mises à jour rapides, de sorte que les équipes TI ont besoin de preuves fiables que les mises à jour sont appliquées selon le calendrier prévu.
Cependant, les environnements des points de terminaison évoluent constamment, rendant difficile leur mise à jour régulière. Les appareils peuvent se déconnecter ou manquer les fenêtres de maintenance ; les utilisateurs peuvent retarder les redémarrages pour éviter les interruptions ; les installations peuvent échouer sans être remarquées ; et, par conséquent, les terminaux restent non mis à jour plus longtemps qu'ils ne le devraient.
Il ne suffit pas aux équipes TI de simplement déployer des correctifs. Ils doivent s'assurer que chaque point de terminaison est couvert et que chaque mise à jour est déployée avec succès, avec la possibilité de suivre les problèmes.
Alors, comment les équipes TI peuvent-elles prévenir les correctifs manqués à travers les points d'accès ? Explorons quelques moyens pratiques de garder chaque appareil à jour et d'assurer un patching cohérent dans votre environnement.
Pourquoi les points d'extrémité sont manqués lors du patching
Bien sûr, il n'y a pas de cause unique aux patches manqués ; une variété de facteurs peut entraîner leur omission. Les raisons des patchs manqués peuvent inclure :
Les appareils à distance sont hors ligne pendant les fenêtres de patch programmées et manquent le timing.
Les points de terminaison à distance et hybrides ne sont pas toujours connectés au réseau de l'entreprise, ce qui les rend plus difficiles à suivre et à gérer.
Les inventaires d'actifs sont incomplets ou obsolètes, rendant impossible de savoir quels endpoints sont corrigés et lesquels ne le sont pas.
Les applications tierces ne sont pas incluses dans le processus de mise à jour, laissant exposées des vulnérabilités significatives.
Les politiques de correctifs sont appliquées de manière incohérente entre les départements, les lieux ou les groupes d'appareils.
Les correctifs échoués ne sont pas révisés ou corrigés rapidement, laissant les points de terminaison exposés à des risques connus plus longtemps que nécessaire.
Les équipes TI s'appuient sur des contrôles manuels ou des rapports retardés, ce qui peut être chronophage et sujet aux erreurs humaines.
Les outils anciens n'offrent qu'une visibilité partielle sur l'état des terminaux.
Heureusement, aucun de ces problèmes n'est insurmontable. Les correctifs manquants ont tendance à être un problème de flux de travail ou de visibilité, pas seulement des problèmes de déploiement de correctifs, donc avec la bonne solution de gestion des correctifs, ils peuvent tous être résolus.
Commencez par un inventaire complet des points de terminaison
La première étape dans une gestion des correctifs appropriée est de comprendre votre inventaire. Vous avez besoin d'une liste des points de terminaison de votre entreprise, des systèmes d'exploitation qu'ils utilisent, des applications installées dessus et des appareils actuellement gérés. À partir de là, vous avez la base pour votre gestion des correctifs.
Gardez à l'esprit que les feuilles de calcul statiques ou les listes d'inventaire manuelles ne suffisent pas. Les environnements modernes de terminaux peuvent inclure une grande variété d'appareils, chacun avec une gamme d'applications à gérer, et il est vital de tout suivre.
Les équipes TI devraient utiliser un logiciel de gestion des points d'extrémité qui peut suivre :
Nom de l'appareil et attribution de l'utilisateur
Système d'exploitation et version
Logiciel installé
État du correctif
Statut en ligne ou hors ligne
Groupe d'appareils, département ou localisation
Statut de sécurité ou de conformité
En maintenant un inventaire constamment à jour, les équipes TI disposent d'une base fiable pour leur gestion des correctifs. Cela les aide à identifier les endpoints qui auraient pu manquer des correctifs ou qui sortent autrement de leurs flux de travail de correction habituels, afin qu'ils puissent combler les lacunes de couverture et maintenir les appareils plus régulièrement à jour.
Grouper les points d'accès par risque, rôle et exigences de mise à jour
Gérer vos politiques et exigences est une autre étape clé pour assurer une gestion des correctifs appropriée. Tous les points de terminaison ne doivent pas être corrigés de la même manière, donc créer des groupes en fonction de leurs risques et besoins peut aider à garantir que les équipes TI appliquent les bonnes politiques à chaque appareil.
Prenez en compte les éléments suivants lors du regroupement de vos points de terminaison :
1. Appareils critiques pour l'entreprise
Certains appareils clés, tels que les serveurs, les appareils de direction, les postes de travail partagés, les systèmes de point de vente et les systèmes opérationnels, peuvent nécessiter des tests plus stricts ou des règles de déploiement par étapes. Ces appareils sont les plus critiques pour les affaires, il est donc essentiel qu'ils soient à jour et protégés, mais les mises à jour doivent également être correctement testées pour éviter les problèmes lors du déploiement.
2. Appareils à distance et hybrides
Dans le monde actuel du travail à distance et des environnements BYOD, les ordinateurs portables et les terminaux hors réseau peuvent être plus difficiles à gérer. Ils ont besoin d'une visibilité cloud et de politiques de correctifs pouvant être appliquées même lorsqu'ils ne sont pas connectés à un réseau de bureau. Cela aide à maintenir une couverture de patch cohérente et une meilleure préparation aux audits pour les appareils à distance et hybrides, même lorsqu'ils ne se connectent pas souvent.
3. Stations de travail standard pour employés
L'un des groupes d'appareils les plus courants est celui des appareils standard des employés. Ce sont les appareils du quotidien qui peuvent suivre les fenêtres de mise à jour standard, y compris les règles de déploiement automatique et les politiques de redémarrage, pour garder les endpoints correctement mis à jour.
4. Groupes de test et pilotes
Lorsque vous déployez des mises à jour, vous ne voulez pas toutes les déployer en même temps, surtout pas sans tester. Commencez avec un petit groupe pilote pour valider les principaux correctifs et vous assurer qu'ils fonctionnent correctement ; ensuite, vous pouvez les déployer à des groupes plus larges. Cette phase de test est particulièrement importante pour les mises à jour du système d'exploitation à fort impact et les applications essentielles à l'activité, où vous ne voulez pas qu'une mise à jour échoue de manière inattendue.
Utilisez des politiques de correctifs automatisées au lieu d'un suivi manuel
L'automatisation est un outil puissant pour maintenir la conformité des correctifs. Avec un bon outil de gestion automatisée des correctifs, les équipes TI peuvent établir des politiques de correction, les déployer sur divers terminaux, et s'assurer qu'elles sont correctement appliquées.
Une bonne politique de mise à jour devrait :
Définissez quels systèmes d'exploitation et applications nécessitent des mises à jour régulières.
Établissez des groupes d'appareils et définissez des politiques pour chacun.
Planifiez des fenêtres de déploiement qui correspondent aux besoins de l'entreprise.
Inclure les règles de redémarrage et les paramètres de notification des utilisateurs (le cas échéant).
Appliquer automatiquement les politiques lorsque les terminaux sont ajoutés ou réassignés.
Examinez les résultats du déploiement après chaque cycle de correctifs pour vérifier que les mises à jour sont correctement installées.
Avec cela, les équipes TI peuvent utiliser l'automatisation pour réduire les risques de manquer des points de terminaison. Les correctifs sont appliqués automatiquement en fonction de la politique de l'entreprise, plutôt que de compter sur les techniciens individuels. Il est utile d'utiliser un outil de gestion des terminaux comme Splashtop AEM pour automatiser le déploiement des correctifs et gérer les politiques depuis une console centralisée.
Inclure les applications tierces dans le flux de travail de patching
Les points de terminaison sont plus que leurs systèmes d'exploitation. Le correctif qui ne couvre que les mises à jour du système d'exploitation est incomplet et peut laisser des vulnérabilités sévères exposées, il est donc important d'inclure les applications dans le processus de correction.
De nombreuses applications courantes peuvent servir de points d'entrée aux appareils, donc toute vulnérabilité qu'elles ont doit également être corrigée rapidement. Cela peut inclure :
Navigateurs
Outils de communication
Lecteurs PDF
Applications de collaboration
logiciel de réunion à distance
Applications créatives ou de productivité
Applications métier
Lors de la mise en place de la gestion des correctifs, l'équipe TI doit s'assurer de surveiller les logiciels installés et d'inclure les applications tierces dans ses flux de travail de correction. Comme avec les systèmes d'exploitation, il est essentiel d'identifier les versions obsolètes et de s'assurer que les employés ont les dernières mises à jour de sécurité installées, surtout sur les appareils critiques pour l'entreprise.
Prioriser les correctifs en fonction du risque de vulnérabilité
Lorsque vous avez plusieurs terminaux et applications à gérer, les retards de correctifs peuvent être fréquents. Ainsi, il est important de savoir comment les prioriser.
Les processus de mise à jour régulière devraient être conscients des risques, avec des moyens de déterminer quelles mises à jour doivent être prioritaires et lesquelles peuvent attendre les cycles de mise à jour réguliers. Plus une vulnérabilité présente une menace élevée, plus il est important de la corriger rapidement.
Les correctifs doivent être priorisés en fonction de plusieurs critères, y compris :
1. Vulnérabilités Connues Exploitées
Les vulnérabilités les plus critiques sont celles qui sont connues et activement exploitées. Plus vous mettez du temps à les corriger, plus le risque d'exposition est grand, ils doivent donc être traités en urgence et résolus sans délai.
2. Sévérité et Exploitabilité
Les vulnérabilités doivent également être évaluées en fonction de leur gravité et de leur exploitabilité. Les équipes TI doivent évaluer les scores de gravité, l'exploitabilité de la vulnérabilité et son impact potentiel sur une entreprise pour déterminer si elle doit être prioritaire.
3. Importance des Points de Terminaison
Tous les points de terminaison n'ont pas la même valeur. Une vulnérabilité sur un endpoint crucial pour l'entreprise ou largement utilisé sera généralement priorisée par rapport au même problème sur un appareil à faible risque afin de réduire les dommages potentiels et l'impact sur l'entreprise.
Vérifiez le succès du correctif sur chaque point de terminaison
Le simple fait de déployer un correctif ne garantit pas que l'endpoint sera protégé. Les équipes TI ont besoin de visibilité sur les terminaux et le statut des correctifs pour s'assurer que les correctifs sont correctement installés ou pour identifier si quelque chose s'est mal passé. Le correctif pourrait être en attente, ou l'appareil peut avoir besoin de redémarrer pour terminer l'installation ; il y a même une chance que la mise à jour n'ait jamais atteint l'appareil. La visibilité est essentielle pour vérifier le déploiement.
Assurez-vous de pouvoir identifier les statuts de correctif sur vos terminaux, y compris :
Quels terminaux sont entièrement corrigés
Quels endpoints manquent de correctifs
Quels correctifs ont échoué
Quels appareils sont en attente de redémarrage
Quels appareils étaient hors ligne pendant le déploiement
Quels points de terminaison sont exclus d'une politique
Quelles applications restent obsolètes
Quelles vulnérabilités sont encore présentes
Il est préférable d'utiliser une solution de gestion des points de terminaison qui offre une visibilité claire sur l'état des points de terminaison, afin que les équipes TI puissent voir l'état des correctifs, suivre les échecs et remédier aux points de terminaison selon les besoins. Cela peut aider les équipes TI à passer de savoir qu'un correctif a été envoyé à savoir exactement ce qui s'est passé.
Corrigez rapidement les correctifs échoués ou manqués
Suivre les correctifs est crucial car si un correctif est manqué ou échoue à s'installer, le détecter et le résoudre rapidement est essentiel. Un bon processus de suivi doit aider à déterminer si des appareils n'ont pas reçu les mises à jour nécessaires, afin que les équipes TI puissent assurer le suivi, identifier ce qui a mal tourné et y remédier.
Un bon processus de remédiation devrait inclure :
Réviser les correctifs échoués après le déploiement.
Identifier la raison pour laquelle un correctif a échoué.
Vérifiez si le point de terminaison était hors ligne, bloqué ou s'il doit redémarrer.
Réessayer le déploiement (si approprié).
Enquêter sur les défaillances via l'accès à distance ou les actions en arrière-plan.
Documentez les exceptions pour les appareils qui ne peuvent pas être corrigés immédiatement.
Confirmez que la remediation a réussi.
Intégrez le reporting dans le processus de gestion des correctifs
Le reporting aide l'IT à prouver que le patching fonctionne, non seulement lors de l'installation initiale, mais aussi dans le temps. Avec de bons rapports, les équipes TI sont mieux équipées pour gérer les audits, les examens internes et les améliorations au fil du temps.
Bien sûr, tout cela dépend des rapports fournissant des informations pertinentes. Vous voudrez vous assurer que votre rapport inclut des détails clés, y compris :
Conformité des correctifs, triée par groupe de dispositifs, pour garantir que chaque groupe est correctement priorisé et pris en charge.
Patches manquants, triés par gravité, pour déterminer si des patches critiques sont manquants.
Comptes de correctifs échoués, ce qui pourrait indiquer des problèmes en cours.
Le temps nécessaire pour corriger les vulnérabilités à haut risque, afin de montrer qu'elles sont traitées rapidement.
Couverture des terminaux par politique, pour démontrer la conformité à la politique de correctif.
Appareils hors ligne pendant les fenêtres de mise à jour, pour qu'ils puissent être correctement mis à jour.
Statut de mise à jour des applications tierces pour démontrer une couverture de correctifs complète.
Exceptions et reports approuvés pour tous les endpoints qui ne sont pas complètement patchés.
Ces rapports devraient démontrer que les correctifs sont déployés de manière répétable et assurent une responsabilité. Les données dans ces rapports peuvent aider à soutenir la préparation à l'audit et la conformité TI lorsqu'une entreprise gère correctement ses correctifs.
Comment Splashtop AEM aide à couvrir les terminaux
Si vous voulez vous assurer que vos endpoints sont correctement patchés et à jour, vous avez besoin d'une plateforme de gestion des endpoints robuste qui offre visibilité et automatisation sur tous vos endpoints. Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) est exactement cette plateforme, offrant aux entreprises la possibilité de gérer tous leurs terminaux depuis un seul endroit.
Splashtop AEM comprend :
1. Visibilité Centralisée des Points de Terminaison
Splashtop AEM offre une visibilité sur l'ensemble des appareils, permettant aux équipes TI de voir l'état des points de terminaison, l'inventaire logiciel, le statut des correctifs et les vulnérabilités depuis un tableau de bord d'administration centralisé. Cela facilite l'identification des appareils nécessitant une attention particulière et la vérification des endpoints qui sont patchés, manquent de mises à jour ou nécessitent encore un suivi.
2. Correction automatique du système d'exploitation et des logiciels tiers
La gestion des correctifs automatisée de Splashtop AEM aide les équipes TI à déployer des correctifs sur les systèmes d'exploitation et les applications tierces. L'automatisation peut suivre votre politique pour prioriser et gérer correctement les mises à jour, vérifier les déploiements et suivre les problèmes au besoin, réduisant ainsi le travail manuel et améliorant la cohérence.
3. Suivi de l'état des correctifs et remédiation
Splashtop AEM peut suivre le déploiement et le statut des correctifs sur les terminaux, aidant les équipes IT à surveiller les résultats, identifier les échecs et résoudre les appareils qui restent vulnérables. Cela aide les équipes TI à maintenir les endpoints plus régulièrement mis à jour et à conserver des enregistrements clairs des activités de correctifs, des échecs et des actions de suivi.
4. Contrôle basé sur des règles
Avec Splashtop AEM, les équipes TI peuvent établir des politiques pour déployer des correctifs à travers des groupes d'appareils. Cela inclut la priorisation, la planification, les tests, et plus encore pour aider à gérer les points de terminaison de manière cohérente, même si les environnements changent.
Liste de contrôle pour la mise à jour des points de terminaison
Lorsque vous mettez à jour vos points de terminaison, vous ne voulez pas manquer une étape, mais il y a beaucoup de choses à garder à l'esprit. Pour cela, nous avons préparé une liste pratique de contrôle de correction des points de terminaison pour vous aider à guider votre processus de correction et garantir que tout est à jour :
Maintenez un inventaire continu des terminaux pour vous assurer que vous gérez chaque appareil.
Groupez les appareils par risque, rôle et exigences de mise à jour pour une priorisation appropriée.
Appliquez des politiques de correctifs automatiques pour des mises à jour cohérentes.
Inclure les mises à jour du système d'exploitation et des applications tierces.
Priorisez les vulnérabilités à haut risque.
Utilisez des groupes pilotes pour tester les mises à jour et identifier rapidement les problèmes.
Suivez le succès et l'échec des correctifs pour pouvoir résoudre les problèmes �éventuels.
Suivre les appareils hors ligne.
Remédiez rapidement aux correctifs échoués.
Signalez régulièrement la couverture des correctifs.
Évitez les mises à jour manquées avec Splashtop AEM
Maintenir la conformité des correctifs et s'assurer que chaque appareil est à jour demande plus qu'un simple planning de mise à jour récurrent. Il nécessite une visibilité continue, une automatisation basée sur les politiques, une priorisation basée sur les risques, une vérification du statut et la capacité de remédier rapidement aux problèmes lorsque les correctifs échouent.
Heureusement, avec le bon logiciel, tout cela est facilement réalisable. Splashtop AEM fournit le contrôle, la visibilité et l'automatisation dont les équipes TI ont besoin pour maintenir tous leurs points d'accès à jour, même dans les environnements BYOD et à distance. En conséquence, les équipes TI peuvent réduire les correctifs manqués, garder les flux de travail cohérents et obtenir la visibilité améliorée dont elles ont besoin pour garantir la sécurité et la conformité.
Vous cherchez un moyen plus simple de trouver et corriger les correctifs manqués sur les terminaux ? Commencez dès aujourd'hui avec une essai gratuit de Splashtop AEM.