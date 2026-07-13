Les équipes IT du secteur de la santé doivent gérer les terminaux dans les environnements cliniques, les bureaux administratifs, chez les employés à distance et au sein d’applications tierces. Cela complique la gestion des correctifs, en particulier lorsque les systèmes peuvent créer, recevoir, conserver ou transmettre des informations de santé protégées électroniques.
La gestion des correctifs est importante, car les logiciels non corrigés peuvent accroître les risques de sécurité, créer des lacunes d’audit et exposer les organisations de santé à des vulnérabilités évitables. Bien que HIPAA ne prescrive pas un outil de gestion des correctifs spécifique ni un délai universel pour appliquer les correctifs, la règle de sécurité HIPAA exige des entités couvertes et des partenaires commerciaux qu’ils identifient et réduisent les risques pour les ePHI.
Dans cette optique, examinons la gestion des correctifs pour les organismes de santé, la manière dont elle répond aux exigences de la règle de sécurité HIPAA, et les critères à rechercher dans un logiciel de gestion des correctifs HIPAA
Gestion des correctifs : le plus grand défi de sécurité dans le secteur de la santé aujourd’hui
Bien que la gestion des correctifs puisse sembler être une tâche relativement mineure, c’est en réalité l’un des plus grands défis de la cybersécurité. À mesure que les menaces évoluent et que de nouvelles vulnérabilités apparaissent, les équipes IT doivent agir rapidement pour s’assurer que chaque terminal est correctement corrigé et mis à jour afin de s’en prot�éger, et plus une organisation est grande et distribuée, plus cela devient difficile.
De plus, il existe d’autres défis plus spécifiques au secteur de la santé que les équipes IT doivent prendre en compte. De nombreuses organisations s’appuient sur des systèmes hérités qui peuvent être plus difficiles à mettre à jour, ainsi que sur des dispositifs médicaux avec de longs cycles de correctifs et une plus grande complexité. Tout en faisant cela, elles doivent s’assurer de respecter les normes strictes de la conformité HIPAA.
Dans l’ensemble, cela crée des défis uniques pour les équipes IT du secteur de la santé, mais ces défis peuvent être surmontés avec les bons outils.
Comment la gestion des correctifs répond aux exigences de la règle de sécurité HIPAA
La règle de sécurité HIPAA exige des entités couvertes et des partenaires commerciaux qu’ils évaluent les risques et vulnérabilités potentiels pour la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des ePHI, puis qu’ils mettent en œuvre des mesures raisonnables et appropriées pour réduire ces risques.
Les logiciels non corrigés peuvent faire partie de cette analyse des risques. Lorsqu’une vulnérabilité connue affecte des systèmes qui traitent des ePHI, les équipes IT du secteur de la santé doivent disposer d’un processus documenté pour évaluer le risque, prioriser la remédiation, déployer les correctifs disponibles, vérifier leur application et documenter toute exception ou mesure de compensation.
Cela fait de la gestion des correctifs un élément important des opérations de sécurité alignées sur HIPAA, même si HIPAA ne prescrit pas d’outil, de workflow ou de délai spécifique pour l’application des correctifs.
Pourquoi les recommandations de l’OCR mettent l’accent sur les logiciels non corrigés
L’OCR a souligné à plusieurs reprises les risques de sécurité créés par des logiciels non corrigés, des systèmes obsolètes, des identifiants par défaut et une mauvaise gestion de la configuration. Pour les organismes de santé, ces risques sont importants, car ils peuvent affecter des systèmes qui stockent, traitent ou donnent accès à des ePHI.
En réalité, les endpoints non corrigés sont devenus une menace telle que l’OCR a dû publier des annonces à ce sujet. Dans sa newsletter cybersécurité de janvier 2026, l’OCR a cité les systèmes non corrigés, les identifiants par défaut et la mauvaise gestion de la configuration comme principales causes des mesures d’application de la HIPAA.
Des terminaux non corrigés peuvent créer des risques sur les postes de travail, les serveurs, les appareils à distance et les applications. Si une vulnérabilité est exploitée, l’organisation peut devoir enquêter sur l’incident, déterminer si l’ePHI a été affectée, documenter sa réponse et corriger toute faille de sécurité identifiée lors de l’examen.
La gestion des correctifs contribue à réduire ce risque en offrant aux équipes IT du secteur de la santé un processus reproductible pour repérer les systèmes vulnérables, appliquer les mises à jour disponibles, documenter les mesures correctives et identifier les exceptions nécessitant des protections supplémentaires.
Comment la gestion des correctifs soutient les garanties de la règle de sécurité HIPAA
HIPAA comprend des garanties administratives, physiques et techniques. La gestion des correctifs soutient le plus directement les garanties administratives et techniques en aidant les organismes de santé à identifier les risques de sécurité, à documenter les activités de remédiation et à maintenir des systèmes qui protègent les ePHI.
Les garanties administratives incluent les politiques, les procédures, l’analyse des risques et les activités de gestion des risques. Un processus documenté de gestion des correctifs aide à montrer comment les vulnérabilités sont identifiées, priorisées, corrigées et examinées au fil du temps.
Les garanties techniques incluent des contrôles qui aident à protéger l’accès aux ePHI et à maintenir l’intégrité du système. La gestion des correctifs soutient ces garanties en réduisant l’exposition aux vulnérabilités logicielles connues susceptibles d’affaiblir la sécurité des terminaux, des applications ou du système.
Les garanties physiques sont moins directement liées à l’application de correctifs logiciels, mais les organisations de santé doivent tout de même prendre en compte tous les systèmes ou appareils connectés susceptibles d’affecter la sécurité des environnements où les ePHI sont consultées ou conservées.
6 étapes pour un processus de gestion des correctifs aligné sur la HIPAA
Un processus de gestion des correctifs aligné sur la HIPAA doit être documenté, reproductible et fondé sur les risques. Ces étapes peuvent aider les équipes IT du secteur de la santé à gérer les mises à jour des terminaux de façon plus cohérente :
Inventaire des actifs : La première étape consiste à savoir quels appareils vous devez gérer, quels logiciels ils utilisent et quelles applications y sont installées. Un inventaire complet et à jour est un point de départ essentiel, afin de pouvoir suivre et gérer efficacement tous vos terminaux.
Analyse des vulnérabilités : Ensuite, vous avez besoin d’un bon outil pour analyser chaque endpoint et surveiller les vulnérabilités. Cela permet d’identifier les problèmes qui doivent être corrigés sans obliger les agents IT à vérifier constamment les endpoints manuellement.
Priorisation des correctifs : Tous les correctifs n’ont pas la même importance ; certains peuvent corriger des vulnérabilités critiques, tandis que d’autres apportent simplement des améliorations de performance de base. Il est donc essentiel de pouvoir hiérarchiser correctement les correctifs afin que les plus critiques soient déployés en premier.
Tests et approbation : Il est essentiel de tester les correctifs avant de les déployer dans de grands environnements. Assurez-vous de commencer par un petit groupe d’appareils, mais représentatif, afin d’identifier tout problème ou toute erreur avant qu’ils ne se généralisent.
Déploiement et vérification : Une fois les correctifs testés et vérifiés, vous avez besoin d’un moyen fiable pour les déployer dans l’ensemble de votre environnement et vérifier que chacun est correctement installé. L’utilisation d’un logiciel de gestion des correctifs permet de déployer automatiquement et facilement des correctifs dans de vastes environnements de terminaux, et de vérifier automatiquement s’ils sont correctement installés ou s’il faut relancer leur déploiement.
Documentation des exceptions: Certains systèmes peuvent ne pas pouvoir être corrigés immédiatement, notamment les applications héritées, les systèmes de santé spécialisés ou les appareils connectés dont les cycles de mise à jour sont contrôlés par le fournisseur. Lorsqu’un correctif ne peut pas être déployé, documentez la raison, évaluez le risque et appliquez des mesures compensatoires appropriées jusqu’à ce qu’une correction soit possible.
Les exigences de documentation de la HIPAA peuvent s’étendre jusqu’à six ans. Les organisations de santé doivent donc conserver les politiques de correctifs, les dossiers de remédiation, la documentation des exceptions et les preuves d’audit associées conformément à leurs exigences de conformité et de conservation des dossiers.
Logiciel de gestion des correctifs HIPAA : 6 fonctionnalités indispensables
Il existe de nombreuses solutions de gestion des correctifs sur le marché, il peut donc être difficile d’identifier celle qui convient à votre entreprise. Cependant, plusieurs fonctionnalités sont essentielles pour la gestion des correctifs. Lorsque vous évaluez vos options, assurez-vous de choisir une solution qui inclut les éléments suivants :
Application automatisée des correctifs du système d’exploitation et des applications tierces : L’automatisation des correctifs est l’un des meilleurs moyens de garantir un déploiement efficace des mises à jour sur les terminaux. Une bonne solution d’automatisation des correctifs peut détecter les nouveaux correctifs dès qu’ils sont disponibles, puis les prioriser, les tester, les déployer et en vérifier l’application sur les terminaux, sans nécessiter d’intervention manuelle. Cela permet de maintenir les appareils à jour tout en libérant du temps pour les agents IT. Cependant, il est également important de trouver une solution qui inclut à la fois l’application des correctifs du système d’exploitation et celle des applications tierces, afin d’assurer une couverture complète sur l’ensemble des appareils et des logiciels.
Inventaire des actifs et détection des logiciels non autorisés : maintenir un inventaire à jour est essentiel pour surveiller et gérer correctement les terminaux. Un logiciel de gestion des terminaux doit inclure des inventaires automatisés des actifs, ainsi que des outils permettant de détecter les logiciels non autorisés susceptibles de présenter une menace pour la sécurité.
Planification basée sur des politiques : l’automatisation des correctifs doit respecter la politique de l’entreprise, en priorisant les terminaux les plus critiques et en planifiant les mises à jour aux moments les moins perturbateurs. Cela garantit à la fois que les appareils les plus importants reçoivent rapidement les mises à jour et réduit les interruptions, en maintenant la sécurité sans sacrifier la productivité.
Alertes en temps réel : lorsqu’une nouvelle menace apparaît, les équipes IT doivent le savoir immédiatement. Les alertes en temps réel peuvent détecter les problèmes potentiels dès qu’ils apparaissent, puis informer les équipes IT afin qu’ils puissent être examinés et traités efficacement.
Rapports de conformité : les audits sont essentiels pour la cybersécurité et la conformité IT, il est donc important de s’y préparer. De bons rapports de conformité peuvent suivre automatiquement les mises à jour et vérifier que les terminaux sont sécurisés, ce qui facilite la démonstration de la conformité et la réussite des audits.
Prise en charge multiplateforme : Très peu d’entreprises utilisent un seul type d’appareil ou système d’exploitation de nos jours, il est donc essentiel de trouver une solution offrant une prise en charge multiplateforme. Une bonne solution de gestion des correctifs peut fonctionner sur une grande variété d’appareils, afin de ne laisser aucun angle mort ni point de terminaison exposé.
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Lorsque les équipes IT du secteur de la santé ont besoin d’un moyen plus efficace de gérer les mises à jour des terminaux, Splashtop AEM peut les aider à prendre en charge un processus de gestion des correctifs documenté et reproductible.
Splashtop AEM aide les équipes IT à surveiller les terminaux, à identifier les mises à jour manquantes, à automatiser les correctifs du système d’exploitation et des applications tierces, et à consulter l’état des correctifs depuis un tableau de bord centralisé. Cela offre aux organisations de santé une meilleure visibilité sur les risques liés aux terminaux et contribue à réduire les efforts manuels nécessaires pour maintenir les systèmes à jour.
Avec Splashtop AEM, les équipes IT peuvent utiliser des politiques de correctifs, des alertes en temps réel, des rapports d’inventaire, des informations sur les CVE et des outils de remédiation pour prendre en charge la priorisation des correctifs et leur suivi. Ces capacités aident les équipes à documenter l’activité liée aux correctifs, à vérifier l’état des mises à jour et à conserver des preuves pouvant contribuer à la préparation aux audits.
Splashtop AEM ne rend pas à elle seule une organisation conforme à la HIPAA, mais elle peut aider les équipes IT du secteur de la santé à renforcer les workflows de gestion des correctifs qui soutiennent la gestion des risques du règlement de sécurité HIPAA.
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