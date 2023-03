Augmentation du prix de GoToMyPC ? Les utilisateurs signalent une augmentation de 200% des coûts

Les clients de GoToMyPC ont annulé leur abonnement et sont passés à Splashtop après avoir appris que GoToMyPC avait triplé le prix de renouvellement de leur abonnement.

GoToMyPC a augmenté les prix de ses produits d’accès à distance. Dans certains cas, les tarifs ont été multipliés par trois. Par exemple, certains clients choqués de GoToMyPC ont déclaré que leur coût annuel pour le forfait individuel de GoToMyPC passerait à €336 /an (contre 230 $/an auparavant). Cela représente une augmentation de prix de 83 %.

Cela vient après que GoToMyPC ait été racheté par LogMeIn en 2017. LogMeIn a eu sa propre histoire de hausses de prix substantielles au fil des ans.

Les médias sociaux sont également touchés, de nombreux utilisateurs de GoToMyPC étant mécontents de la hausse soudaine des prix :

@GoToMyPC a triplé ses prix. Pas très sage. Je suis client depuis plus de dix ans. Service annulé. — Eugene S (@CA_Russiantank) 4 septembre 2018

@GoToMyPC Wow ! et PAS dans le bon sens ! Mon plan @GoToMyPC était de 110 $ en décembre 2017 et mon plan doit être renouvelé en décembre 2018 à 420 $ ! Presque 4 fois plus cher. Tu ne peux pas annuler en ligne, tu dois les appeler - pas un lapin heureux ! ☹️ — Jane Moore (@Jane_eLearning) 23 novembre 2018

@GoToMyPC @LogMeIn Une folle augmentation de prix de plus de 800% et vous ne me donnez la possibilité d'annuler mon compte que par téléphone ?!?! Tu sais où tu peux te le mettre ! Il y a un endroit spécial pour les entreprises comme la tienne, cela s'appelle la liquidation et l'histoire ancienne ! Une façon d'arnaquer tes clients ! — Fiosco (@FioscoHQ) 15 novembre 2018

Quelqu'un a une idée pour l'accès au bureau à distance ? @GoToMyPC vient de perdre mon entreprise après une augmentation inexpliquée de 257%. — A. Baier (@ay_bear) 6 septembre 2018

@GoToMyPC Je viens de recevoir ma facture annuelle. plus de 200% d'augmentation ??? J'ai été un client fidèle pendant des années et je ne peux plus me payer tes services :( — Excusez-moi (@oopsieee) 3 septembre 2018

De son côté, Splashtop maintiendra son prix de départ pour Splashtop Business Access à €55 /an. Depuis son lancement en 2013, Splashtop n’a jamais augmenté le prix de départ de Splashtop Business Access. De plus, votre tarif est gelé lorsque vous achetez un produit Splashtop, ce qui signifie que vous n’aurez jamais à vous soucier d’une augmentation des frais de renouvellement.

Splashtop Business Access est une solution d'accès à distance primée pour les particuliers et les équipes. Avec Splashtop, vous bénéficiez de l'outil d'accès à distance le plus rapide, au meilleur prix, et avec les mêmes fonctionnalités de pointe que celles de GoToMyPC. Consultez la comparaison complète entre Splashtop et GoToMyPC pour vous en convaincre.

Si tu es un client actuel de GoToMyPC, tu peux essayer Splashtop Business Access Pro gratuitement pendant 14 jours pour comparer et voir par toi-même pourquoi tant de personnes sont déjà passées de GoToMyPC à Splashtop. En plus d'obtenir la meilleure solution d'accès à distance, tu peux aussi t'économiser des centaines de dollars par an en passant à Splashtop.

