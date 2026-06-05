Augmentation du prix de GoToMyPC ? Les utilisateurs signalent une augmentation de 200% des coûts

Les clients de GoToMyPC ont annulé leur abonnement après avoir découvert que le prix de renouvellement avait triplé et sont passés à Splashtop.
GoToMyPC a augmenté les prix de ses produits d’accès à distance. Dans certains cas, les tarifs ont été multipliés par trois. Par exemple, certains clients choqués de GoToMyPC ont déclaré que leur coût annuel pour le forfait individuel de GoToMyPC passerait à 420 $ US /an (contre 230 $/an auparavant). Cela représente une augmentation de prix de 83 %.
Cette décision fait suite à l’acquisition de GoToMyPC par LogMeIn en 2017. LogMeIn a connu lui-même des augmentations de prix importantes au fil des ans. Il suffit de constater la hausse des tarifs de LogMeIn Central et de LogMeIn Pro.
Préoccupations concernant l’augmentation de la tarification de GoToMyPC
La réaction négative sur les réseaux sociaux est évidente, de nombreux utilisateurs de GoToMyPC exprimant leur frustration face à cette augmentation soudaine des prix, tandis que les comparaisons entre Splashtop et GoToMyPC soulignent le prix plus compétitif de Splashtop comme un avantage clé.
@GoToMyPC a triplé ses prix. Pas très sage. Je suis client depuis plus de dix ans. Service annulé.
— Eugene S (@CA_Russiantank) 4 septembre 2018
@GoToMyPC Wow ! et PAS dans le bon sens ! Mon plan @GoToMyPC était de 110 $ en décembre 2017 et mon plan doit être renouvelé en décembre 2018 à 420 $ ! Presque 4 fois plus cher. Tu ne peux pas annuler en ligne, tu dois les appeler - pas un lapin heureux ! ☹️
— Jane Moore (@Jane_eLearning) 23 novembre 2018
@GoToMyPC @LogMeIn Une folle augmentation de prix de plus de 800% et vous ne me donnez la possibilité d'annuler mon compte que par téléphone ?!?! Tu sais où tu peux te le mettre ! Il y a un endroit spécial pour les entreprises comme la tienne, cela s'appelle la liquidation et l'histoire ancienne ! Une façon d'arnaquer tes clients !
— Fiosco (@FioscoHQ) 15 novembre 2018
Quelqu'un a une idée pour l'accès au bureau à distance ? @GoToMyPC vient de perdre mon entreprise après une augmentation inexpliquée de 257%.
— A. Baier (@ay_bear) 6 septembre 2018
@GoToMyPC Je viens de recevoir ma facture annuelle. plus de 200% d'augmentation ??? J'ai été un client fidèle pendant des années et je ne peux plus me payer tes services :(
— Excusez-moi (@oopsieee) 3 septembre 2018
Comment l’augmentation des prix de GoToMyPC pousse les utilisateurs vers des solutions alternatives
Les récentes modifications tarifaires de GoToMyPC ont déçu de nombreux utilisateurs de longue date. Pour les particuliers et les entreprises qui dépendent de l’accès à distance, cette augmentation significative des prix a suscité une inquiétude généralisée quant à l’accessibilité économique et la transparence.
Plutôt que de supporter des frais de renouvellement élevés et inattendus, de nombreux utilisateurs explorent maintenant des solutions d'accès à distance de premier plan plus rentables. Les forums en ligne et les avis reflètent une insatisfaction croissante envers le modèle de prix GoToMyPC, avec des utilisateurs recherchant activement des alternatives offrant des fonctionnalités comparables sans vider leur portefeuille.
Cette évolution suscite un intérêt croissant pour des plateformes telles que Splashtop, qui offre un accès à distance rapide, sécurisé et riche en fonctionnalités à un coût très avantageux. Alors que de plus en plus d’utilisateurs réalisent qu’ils n’ont pas à faire de compromis entre performances et prix, les hausses de tarifs agressives de GoToMyPC accélèrent la transition vers des alternatives modernes et évolutives.
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Splashtop maintiendra le prix de départ de Splashtop Remote Access à 96 CA$ /an. Depuis son lancement en 2013, Splashtop n’a jamais augmenté le prix de départ de Splashtop Remote Access. En effet, votre prix est fixé lorsque vous achetez un produit Splashtop, ce qui signifie que vous n’aurez jamais à vous soucier d’une augmentation des frais de renouvellement.
Splashtop Remote Access est une solution d’accès à distance primée pour les utilisateurs individuels et les équipes. Avec Splashtop, vous obtiendrez l’outil d’accès à distance le plus rapide, au meilleur prix, et avec les mêmes fonctionnalités que celles de GoToMyPC. Consultez la comparaison complète pour savoir pourquoi Splashtop est la meilleure alternative à GoToMyPC.
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