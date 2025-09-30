L'avenir des ordinateurs de bureau, des jeux et de Splashtop :)

Ce fut un honneur d’être interviewé par Linux.com, le plus important site consacré à Linux, qui compte plus d’un million de visiteurs uniques par mois : les utilisateurs de Linux bénéficient d’un coup de pouce de Splashtop pour le bureau à distance.
En plus de partager ma vision des futurs ordinateurs de bureau en tant que nuages personnels, et de l'avenir des jeux Linux/Android, j'ai partagé notre capacité secrète de streaming de bureau Linux de un à plusieurs, avec chaque flux à 10X la performance VNC..... Elle arrivera sur toutes les plateformes dans un avenir proche :)
Splashtop Delivers one-to-many Linux Desktop Streaming
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