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Outdoors using Splashtop Mirroring360 to help power a high end drone in mid air

Epson Smart Glass combiné avec Splashtop Mirroring360 offre de nouvelles possibilités - Pilotez un drone DJI pour prendre des photos et des vidéos HD!

Splashtop Team
Temps de lecture : 1 min
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En partenariat avec Espon, Splashtop Mirroring360 est désormais disponible gratuitement pour Epson Moverio BT-200 Smart Glass.

Cela signifie que n'importe contenu ou application peut être reproduit de votre iPhone et iPad vers votre verre intelligent Epson.

Ensuite, nous avons appris des passionnés de DJI Drone l'existence du nouveau cas d'utilisation ci-dessous:

Lorsque les gens pilotent des drones pour prendre des photos ou des vidéos du ciel, ils doivent pouvoir regarder le drone qui les survolent; en même temps, ils doivent aussi regarder

sur leur iPhone / iPad pour voir la vue vidéo en temps réel de la caméra du drone. La nécessité constante de regarder le drone volant vers le haut et de regarder vers le bas l'iPhone/iPad pour voir la vue de la caméra en temps réel

est un grand défi. Avec les lunettes intelligentes Epson fonctionnant avec Mirroring360, les gens peuvent garder le drone volant dans le champ de vision tout en regardant le flux vidéo du drone directement au centre des lunettes intelligentes.

Vous trouverez ci-dessous une vidéo et une photo de cette nouvelle possibilité. Amusant et passionnant!

Splashtop Mirroring360 & Epson Smart Glass (IoT) – Fly a DJI Drone to take HD video in the air!
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