Assurer la protection des données à l'ère de l'accès à distance

Atténuer les attaques de cybersécurité devient de plus en plus difficile, et la popularité croissante du télétravail ajoute une couche supplémentaire de complexité en matière de sécurité. Les attaques de type man-in-the-middle et les campagnes de spear phishing se multiplient. Il est donc important que chacun reste vigilant et comprenne les bonnes mesures à prendre pour assurer la protection des données, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel.
Utiliser un logiciel d’accès à distance en toute sécurité
Lorsqu’il est utilisé correctement, le partage de données d’un ordinateur à un autre par le biais d’un logiciel d’accès à distance est tout aussi sûr qu’une utilisation en personne. Considérez le logiciel d’accès à distance comme une extension de votre appareil - le respect des bonnes pratiques de cybersécurité lors de son utilisation permet de protéger votre équipe contre la plupart des menaces de cybersécurité.
Lorsque vous choisissez un logiciel d’accès à distance, optez pour une solution qui respecte les principales réglementations et normes en matière de sécurité. Les réglementations légales telles que le RGPD et la conformité SOC 2 exigent que les éditeurs de logiciels suivent un certain nombre de directives concernant les données personnelles et la manière dont les informations sont stockées et protégées. Assurez-vous que le logiciel que vous choisissez répond à ces exigences pour garantir votre sécurité.
Comment protéger les données à l’ère de l’accès à distance ?
La mise en place d’un accès à distance à votre espace de travail ne devrait pas faire une grande différence dans le quotidien de votre équipe en matière de sécurité. Voici trois mesures à prendre pour protéger vos données.
Établir une politique de base en matière d’accès à distance
Lorsque vous mettez en œuvre une politique d’accès à distance pour la première fois, il est essentiel de poser les bases pour que vos employés sachent quels sont les comportements acceptables et ceux qui ne le sont pas dans le cadre du télétravail. Par exemple, vous pouvez limiter les types de réseaux auxquels vos employés peuvent se connecter. Travailler dans un café ou sur un réseau public peut poser des difficultés en matière de sécurité. C’est pourquoi il est important de préciser ce type d’informations dans une politique d’accès à distance.
Lorsque vous initiez vos employés à votre nouveau logiciel d’accès à distance, veillez à leur fournir des instructions claires, étape par étape, sur la solution que vous utilisez, son interface et son fonctionnement. Si votre équipe informatique utilise un logiciel différent pour l’accès à distance, veillez à ce que les employés soient familiarisés avec ce processus. Vous pourrez ainsi limiter les tentatives de spear phishing et les téléchargements d’autres logiciels suspects susceptibles de compromettre la sécurité des données.
Maintenir des processus de sécurisation des données réguliers, même pour les accès non distants
L’élaboration de politiques générales et cohérentes en matière de données contribuera à renforcer les pratiques de sécurité dans le cadre du télétravail. Bien qu’il soit important de se pencher sur l’accès à distance en particulier, l’adoption de politiques de sécurité générales dans leur ensemble contribuera grandement à atténuer les menaces potentielles.
Par exemple, le fait de classer les données importantes de l’entreprise selon le principe du « need-to-know » (accès uniquement aux informations nécessaires) peut minimiser les possibilités d’attaque des cybercriminels. Lorsque vous limitez le nombre d’employés pouvant accéder à certaines informations, vous réduisez le nombre de cibles qu’un criminel peut viser.
En mettant en place des mises à jour de sécurité régulières telles que des changements fréquents de mots de passe et en exigeant une authentification multifactorielle, vous vous assurez que seules les bonnes personnes accèdent aux données voulues. Vous pouvez même aller plus loin et imposer un dispositif de sécurité USB externe, tel qu’une clé Yubi, afin de rendre plusieurs niveaux de vérification nécessaires pour accéder à des données spécifiques.
En appliquant ce niveau de sécurité pour l’accès à distance aux appareils, vous créez une infrastructure de sécurité complète et difficile à contourner si vous n’êtes pas vérifié. Appliquer ces bonnes pratiques en personne et s’assurer régulièrement que les employés suivent ces règles permet d’établir de bonnes habitudes en matière de sécurité. Plus ces dernières seront efficaces, plus vos données seront sécurisées, que vous travailliez en personne ou à distance.
Utiliser des outils d’accès à distance simples et sécurisés
Lorsque vous utilisez un logiciel d’accès à distance, il est important de savoir si les données transférées entre les deux appareils sont chiffrées à la fois en transit et au repos. Un bon logiciel d’accès à distance doit être facile à utiliser pour toutes les personnes concernées, qu’il s’agisse des responsables informatiques ou des employés en télétravail.
La simplicité d’un outil d’accès à distance est importante ; vous ne voulez pas qu’il soit trop compliqué pour vos employés d’accéder à ce dont ils ont besoin. Un produit trop complexe peut entraîner un sentiment de frustration, une augmentation des appels au service informatique et une mauvaise utilisation accidentelle du logiciel. Lorsque vos employés ne savent pas comment utiliser correctement votre logiciel d’accès à distance, cela peut créer des vulnérabilités dans votre processus.
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Lorsque vous élaborez une politique d’accès à distance, pensez à considérer Splashtop Enterprise parmi vos options. Splashtop Enterprise fournit un accès à distance aux employés, tout en offrant des fonctionnalités de téléassistance essentielles pour maintenir et améliorer l’efficacité de l’équipe informatique. Splashtop Enterprise est également conforme aux principales réglementations telles que SOC 2 et ISO/IEC 27001, tout en conservant une interface conviviale et en évitant de compliquer inutilement la tâche de vos techniciens.
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