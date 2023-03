Embarquement et formation efficaces à domicile à l'aide de Splashtop

Les établissements d'enseignement, les météorologues, les diffuseurs de nouvelles, les développeurs de jeux, les architectes, les détaillants, les agences gouvernementales et bien d'autres se sont rapidement adaptés au travail à domicile. Ils sont tous des pionniers, car cela n'a jamais été fait à une si grande échelle: les météorologues ne diffusent pas de bulletins météo à distance, les studios n'ont pas produit de vidéos à domicile et les architectes n'ont pas créé de modèles en 3D à partir de leur iPad auparavant.

Les solutions de bureau à distance comme Splashtop leur permettent de se rendre à distance sur leurs postes de travail spécialisés et d'accéder à leurs logiciels "lourds" sous licence comme s'ils étaient assis juste en face. Avec ses hautes performances, sa haute sécurité, sa faible latence et ses prix les plus bas du marché, Splashtop est pour beaucoup la solution préférée pour travailler à domicile.

Comme les organisations travaillent à domicile, un nouveau besoin à distance émerge - l’intégration de nouveaux employés.

La formation et l’intégration à distance - un défi croissant à l’ère de la FMH

Jusqu'à récemment, lorsque nous commencions un nouveau travail, nous rencontrions notre équipe, assistions à une formation pratique dans une salle de conférence, suivions des cours de formation en équipe d'observation et recevions une formation sur le terrain de leur part. Même si le nouvel employé se trouvait dans une autre ville, il était amené par avion, selon les besoins, pour rencontrer les experts et apprendre d'eux. Toutes ces choses semblent lointaines maintenant. Selon le rôle, il est parfois possible de se former par la collaboration et la communication, surtout si les applications utilisées sont toutes basées sur le cloud. Mais qu'en est-il des professionnels mentionnés ci-dessus qui doivent être formés à l'utilisation d'une application hébergée sur un poste de travail non habité dans un endroit éloigné? Dans une telle situation, comment peut-on embarquer et former efficacement un employé?

Et qu'en est-il des étudiants qui suivent une formation à temps plein? Comment les enseignants continuent-ils à enseigner aux étudiants sur des applications aussi exigeantes en ressources?

L'accès simultané à distance aux ordinateurs est la solution la plus efficace

La solution pour la formation à distance à bord et à distance est vraiment très simple - si vous ne pouvez pas vous asseoir physiquement devant un ordinateur, il vous suffit d'y accéder à distance comme si vous étiez assis juste devant. Et il suffit de trois étapes faciles:

Installer le streamer Splashtop sur le poste de travail Téléchargez l'application Splashtop Business sur votre ordinateur portable ou votre appareil mobile Vous pouvez vous connecter à distance en lançant l'application à tout moment pour accéder aux applications et aux données sur le poste de travail

Et vous savez la meilleure partie?

Deux utilisateurs peuvent se connecter à distance au même ordinateur et voir les curseurs de souris de l'autre.

Cela permet aux formateurs et aux stagiaires d'accéder simultanément à la même application et, par conséquent, le transfert de connaissances peut se faire de manière transparente. Les nouveaux employés peuvent observer les membres de leur équipe travaillant sur un projet, et les enseignants peuvent former et aider les étudiants dans leurs projets.

En outre, si vous utilisez un iPad, un Surface Pro ou tout autre appareil mobile sur lequel vous pouvez annoter, pour vous connecter à distance à l'ordinateur, vous pouvez rendre la formation/l'enseignement plus interactif et plus efficace. Splashtop offre une large prise en charge des appareils - vous pouvez vous connecter à distance à n'importe quel ordinateur PC, Mac ou Linux depuis n'importe quel ordinateur ou appareil mobile.

Les hautes performances et la faible latence de Splashtop vous permettent d'accéder à des applications distantes en temps réel. Vous pouvez effectuer des formations efficaces à distance sans la frustration des connexions à retardement.

Comment un météorologue a formé à distance un nouveau membre de l'équipe

Daniel Johnson, météorologue en chef de WMDT, une filiale d'ABC appartenant à Marquee Broadcasting, a utilisé Splashtop pour former à distance un météorologue nouvellement embauché. Daniel a utilisé Splashtop pour se connecter à distance à leur ordinateur de graphiques météorologiques et créer des graphiques pendant que le nouvel employé le suivait, puis s'entraînait à distance. La formation comprenait également des tâches telles que le découpage de la vidéo météo à distance, et la présentation du bulletin météo depuis la maison tout en utilisant l'ordinateur graphique à distance. En tout, la formation a été achevée en deux semaines, à l'issue desquelles le nouvel employé était à l'antenne. Pour lire l'histoire complète, cliquez ici.

Avec Splashtop Business Access, les utilisateurs peuvent non seulement se rendre à distance sur leur poste de travail en toute sécurité, mais aussi enseigner aux étudiants, former et aider les nouveaux employés à bord de manière efficace depuis leur domicile.

