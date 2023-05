Comment les utilisateurs d'accès à distance peuvent-ils se protéger du Spear Phishing et d'autres attaques d'hameçonnage ?

Dans le monde de plus en plus connecté d'aujourd'hui, l'accès à distance est devenu une nécessité pour de nombreuses organisations afin de permettre à leurs employés de travailler de n'importe où et à n'importe quel moment. Bien que cela puisse avoir ses avantages, cela présente également un risque important pour la sécurité. Les cybercriminels sont toujours à la recherche de moyens d'exploiter les vulnérabilités des systèmes d'accès à distance et de les utiliser pour lancer des attaques de spearphishing et autres hameçonnages. Ces attaques peuvent être dévastatrices, entraînant le vol d'identifiants, des violations de données, des pertes financières et des atteintes à la réputation.

Dans cet article, nous allons explorer comment les utilisateurs de l'accès à distance peuvent se protéger contre ces attaques et réduire le risque d'être la proie des cybercriminels. Nous discuterons des meilleures pratiques de protection, des étapes pour améliorer la sensibilisation à la sécurité et de l'importance de prendre des mesures proactives pour sécuriser les systèmes d'accès à distance.

Qu'est-ce que le Spear Phishing ?

Le spear phishing est un type d'attaque de phishing ciblée qui s'adresse à une personne ou à un groupe spécifique, comme les employés d'une organisation particulière. Contrairement aux attaques de phishing traditionnelles, qui sont envoyées en masse à un grand nombre de personnes, les attaques de spear phishing sont hautement personnalisées. Les attaquants recueillent des informations sur leur cible, comme son nom, son adresse électronique, son titre de poste et son entreprise, et utilisent ces informations pour élaborer un message convaincant qui semble provenir d'une source légitime, comme un collègue, un patron ou un partenaire commercial.

Le message comprend souvent un appel à l'action, comme cliquer sur un lien ou ouvrir une pièce jointe, ce qui peut entraîner le vol d'informations sensibles ou l'installation d'un logiciel malveillant sur l'ordinateur de la victime. Les attaques de spear phishing réussissent souvent parce qu'elles exploitent la confiance qui existe entre l'expéditeur et le destinataire, et sont plus difficiles à détecter et à défendre que les attaques de phishing traditionnelles.

Quels sont les autres types d'hameçonnage ?

En plus du spear phishing, il existe plusieurs autres types d'attaques de phishing que les cybercriminels utilisent pour cibler les individus et les organisations. Voici quelques types d'attaques de phishing courantes auxquelles tu dois faire attention :

Clone phishing : Le clone phishing consiste à créer une fausse réplique d'un courriel ou d'un site web légitime et à l'envoyer à la victime. L'attaquant crée un courriel ou un site Web qui semble provenir d'une source légitime, comme une banque ou une plateforme de médias sociaux, et incite la victime à fournir des informations sensibles.

Whaling : Le whaling est un type d'attaque par hameçonnage qui cible les personnes très en vue, comme les cadres, les PDG ou d'autres fonctionnaires de haut rang. L'attaquant crée un message qui semble provenir d'une source fiable, comme un collègue ou un partenaire commercial, et utilise des tactiques d'ingénierie sociale pour inciter la victime à révéler des informations sensibles ou à transférer des fonds.

Pharming : Le pharming consiste à rediriger les utilisateurs vers de faux sites Web conçus pour ressembler à des sites légitimes. Les attaquants utilisent des techniques telles que l'empoisonnement du cache DNS ou des logiciels malveillants pour rediriger les utilisateurs vers un faux site, où ils peuvent être invités à saisir des informations sensibles.

Vishing : Le vishing, ou hameçonnage vocal, est un type d'attaque qui utilise des messages vocaux ou des appels téléphoniques pour inciter les victimes à fournir des informations sensibles. L'attaquant peut se faire passer pour un représentant d'une organisation légitime, comme une banque ou un organisme gouvernemental, et utiliser des tactiques d'ingénierie sociale pour persuader la victime de révéler ses informations personnelles ou financières.

Smishing : Le smishing, ou hameçonnage par SMS, consiste à envoyer des messages texte qui semblent provenir d'une source légitime, telle qu'une banque ou un détaillant, et à inciter la victime à fournir des informations sensibles ou à cliquer sur un lien.

Il est important que les utilisateurs d'accès à distance soient conscients de ces différents types d'attaques par hameçonnage et qu'ils suivent les meilleures pratiques de protection pour réduire le risque d'en être la proie.

Comprendre les risques potentiels de l'accès à distance



L'accès à distance est devenu une exigence fondamentale pour de nombreuses organisations afin de permettre à leurs employés de travailler à distance ou à domicile. Cependant, l'accès à distance peut aussi augmenter le risque d'attaques de phishing. Voici comment procéder :

Augmentation de la surface d'attaque : Avec l'accès à distance, le nombre de terminaux pouvant être ciblés par les cybercriminels augmente considérablement. Il leur est donc plus facile d'exploiter les vulnérabilités et d'accéder aux informations sensibles.

Visibilité réduite : Les travailleurs à distance peuvent ne pas avoir le même niveau de visibilité et de contrôle sur leurs appareils et leurs réseaux qu'au bureau. Il est donc plus facile pour les cybercriminels de lancer des attaques de phishing et de compromettre les appareils et les réseaux.

Différents types d'accès à distance : Il existe plusieurs types de méthodes d'accès à distance, notamment les réseaux privés virtuels (VPN), les protocoles de bureau à distance (RDP) et les services basés sur le cloud. Chacune de ces méthodes a ses vulnérabilités qui peuvent être exploitées par les cybercriminels.

Voici quelques exemples de vulnérabilités associées à différents types de méthodes d'accès à distance :



VPN : Les VPN peuvent être vulnérables aux cyber-attaques s'ils ne sont pas correctement configurés ou si des méthodes de cryptage obsolètes sont utilisées. De plus, si un pirate a accès aux informations d'identification VPN d'un utilisateur, il peut potentiellement les utiliser pour lancer une attaque de spear-phishing.



RDP : Les RDP sont souvent ciblés par les cybercriminels car ils permettent d'accéder à distance à des réseaux entiers. Si les informations d'identification RDP d'un utilisateur sont compromises, un attaquant peut potentiellement accéder à des données et des systèmes sensibles.



Services basés sur le cloud : Les services basés sur le cloud sont de plus en plus populaires pour l'accès à distance. Cependant, ces services sont également vulnérables aux attaques de phishing, surtout si les utilisateurs ne sont pas correctement formés sur la façon d'identifier et d'éviter les courriels de phishing.

Dans la section suivante, nous discuterons des meilleures pratiques pour protéger les utilisateurs de l'accès à distance contre les attaques de phishing.



Meilleures pratiques pour la protection contre le Spear Phising et autres attaques d'hameçonnage

Il existe plusieurs bonnes pratiques que les utilisateurs d'accès à distance peuvent suivre pour se protéger des attaques de phishing. Ces pratiques comprennent :

Utilisation de mots de passe forts et uniques : L'utilisation de mots de passe forts et uniques peut réduire considérablement le risque de réussite d'une attaque par hameçonnage. Les mots de passe doivent comporter au moins 12 caractères et inclure un mélange de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. En outre, les utilisateurs doivent éviter d'utiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes.

Authentification à deux facteurs (2FA) et authentification à plusieurs facteurs (MFA) : 2FA et MFA fournissent une couche de sécurité supplémentaire au-delà des mots de passe en demandant aux utilisateurs de fournir une deuxième forme d'identification, comme un code envoyé sur leur téléphone portable ou un identifiant biométrique. Cela peut empêcher les cybercriminels d'obtenir un accès même s'ils ont le mot de passe de l'utilisateur.

Éducation et formations pour les employés : Le moyen le plus efficace de lutter contre toutes les formes de phishing est l'éducation. Il est crucial d'indiquer aux employés de ne pas cliquer sur des liens ou de ne pas télécharger de fichiers à partir de courriels ou de SMS. Il faut être prudent lorsqu'on partage des détails personnels sur les réseaux sociaux qui pourraient être exploités dans des campagnes de spear phishing. Il est également important de garder à l'esprit que les fournisseurs de services légitimes, y compris Splashtop, ne demandent jamais de mots de passe ou d'informations d'identification personnelle par courriel.

Mise en place de logiciels de sécurité et de pare-feu : L'installation de logiciels de sécurité et de pare-feu peut aider à détecter et à prévenir les attaques de phishing. Ces outils peuvent analyser les courriels et autres messages pour y déceler des signes d'hameçonnage, et bloquer les sites Web et les téléchargements malveillants.

Éviter les réseaux Wi-Fi publics et autres réseaux non sécurisés : Les réseaux Wi-Fi publics et autres réseaux non sécurisés peuvent être des cibles faciles pour les cybercriminels. Les utilisateurs doivent éviter d'utiliser ces réseaux pour des tâches sensibles telles que l'accès aux comptes bancaires ou aux ressources de l'entreprise.

Faire preuve de prudence en cliquant sur des liens ou en ouvrant des pièces jointes : Les utilisateurs doivent faire preuve de prudence en cliquant sur des liens ou en ouvrant des pièces jointes, en particulier si l'e-mail provient d'un expéditeur inconnu ou semble suspect. Ils doivent survoler les liens pour vérifier s'ils mènent à des sites Internet légitimes et vérifier l'adresse électronique de l'expéditeur avant d'ouvrir les pièces jointes.

En suivant ces bonnes pratiques, les utilisateurs d'accès à distance peuvent réduire considérablement le risque d'être la proie du spear-phishing et d'autres attaques d'hameçonnage. Dans la section suivante, nous discuterons des étapes à suivre pour améliorer la sensibilisation à la sécurité.

Comment Splashtop protège les utilisateurs contre le Spear Phishing et d'autres attaques d'hameçonnage

La sécurité est une priorité absolue pour Splashtop. Nos produits sont conçus avec un ensemble complet de fonctions de sécurité pour assurer la sécurité de nos utilisateurs. Cela comprend l'authentification des appareils, l'authentification à deux facteurs, l'authentification unique, l'enregistrement et la journalisation des sessions, et la liste blanche des IP. Pour se protéger contre les accès non autorisés, chaque session et les données de l'utilisateur sont cryptées. Les produits Splashtop intègrent également des contrôles d'accès basés sur les rôles, des examens réguliers des comptes et la journalisation pour maintenir la conformité et les normes de sécurité.

Pour améliorer encore nos offres de sécurité, nous nous sommes associés à Bitdefender pour fournir une technologie de sécurité des points d'extrémité à la pointe du secteur pour les ordinateurs gérés.

De plus, notre application SOS personnalisée comprend un avertissement contextuel pour aider les utilisateurs à s'assurer qu'ils démarrent une session avec une source fiable. Pour maintenir les normes de sécurité, notre équipe examine soigneusement chaque compte SOS personnalisé, et tout compte irrégulier est rapidement rejeté. Par exemple, nous surveillons les comptes qui tentent d'accéder à un nombre d'ordinateurs plus élevé que prévu ou à partir de différents emplacements géographiques.

Conclusion

Chez Splashtop, nous comprenons l'importance de protéger nos utilisateurs contre les attaques de phishing. Les cybercriminels cherchent toujours des moyens d'exploiter les vulnérabilités des systèmes d'accès à distance, c'est pourquoi il est crucial que les utilisateurs prennent des mesures proactives pour sécuriser leurs sessions d'accès à distance.

Nous protégeons nos utilisateurs grâce à un ensemble de fonctions de sécurité, notamment l'authentification à deux facteurs, la sécurité par mot de passe à plusieurs niveaux, l'écran vierge, le verrouillage automatique de l'écran et bien d'autres encore. En savoir plus sur nos dispositifs de sécurité.

Nous encourageons également nos utilisateurs à rester informés et conscients des dernières tactiques d'hameçonnage et à revoir et mettre à jour régulièrement leurs mesures de sécurité. En suivant des bonnes pratiques telles que l'utilisation de mots de passe forts et uniques, l'activation de l'authentification à deux facteurs et la prudence lorsqu'ils cliquent sur des liens ou ouvrent des pièces jointes, les utilisateurs peuvent réduire considérablement le risque d'être la proie du spearphishing et d'autres attaques d'hameçonnage.

En prenant ces mesures proactives, nos utilisateurs peuvent profiter d'une expérience d'accès à distance sûre et sécurisée avec Splashtop.