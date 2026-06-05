Comment les utilisateurs d'accès à distance peuvent-ils se protéger du Spear Phishing et d'autres attaques d'hameçonnage ?

Dans le monde de plus en plus connecté d'aujourd'hui, l'accès à distance est devenu une nécessité pour de nombreuses organisations afin de permettre à leurs employés de travailler de n'importe où et à n'importe quel moment. Si cette situation présente des avantages, elle présente également un risque important pour la sécurité. Les cybercriminels sont toujours à la recherche de moyens d'exploiter les vulnérabilités des systèmes d'accès à distance et de les utiliser pour lancer des attaques de spear phishing et autres hameçonnages. Ces attaques peuvent être dévastatrices et entraîner le vol d'informations d'identification, des fuites de données, des pertes financières et des préjudices pour la réputation de l'entreprise.
Dans cet article, nous allons voir comment les utilisateurs d’accès à distance peuvent se protéger contre ces attaques et réduire le risque de devenir victime des cybercriminels. Nous aborderons les bonnes pratiques de protection, les étapes pour renforcer la sensibilisation à la sécurité et l’importance de prendre des mesures proactives pour sécuriser les systèmes d’accès à distance.
Qu'est-ce que le spear phishing ?
Le spear phishing est un type d'attaque de phishing ciblée qui s'adresse à une personne ou à un groupe spécifique, comme les employés d'une organisation donnée. Contrairement aux attaques de phishing classiques, qui sont envoyées en masse à un grand nombre de personnes, les attaques de spear phishing sont hautement personnalisées. Les attaquants recueillent des informations sur leur cible, telles que leur nom, leur adresse e-mail, leur poste et leur entreprise, et les utilisent pour rédiger un message convaincant qui semble provenir d'une source légitime, telle qu'un collègue, un patron ou un partenaire commercial.
Le message contient souvent un appel à l’action, comme cliquer sur un lien ou ouvrir une pièce jointe, ce qui peut entraîner le vol d’informations sensibles ou l’installation de logiciels malveillants sur l’ordinateur de la victime. Les attaques de spear phishing réussissent souvent parce qu’elles exploitent la confiance qui existe entre l’expéditeur et le destinataire, et sont plus difficiles à détecter et à empêcher que les attaques de phishing classiques.
Quels sont les autres types d’hameçonnage ?
Outre le spear phishing, il existe plusieurs autres types d'attaques par hameçonnage que les cybercriminels utilisent pour cibler les particuliers et les organisations. Voici quelques types d'attaques de phishing courantes auxquelles vous devez faire attention :
Clone phishing : le clone phishing consiste à créer une fausse réplique d'un e-mail ou d'un site Web légitime et à l'envoyer à la victime. L'attaquant crée un e-mail ou un site Web qui semble provenir d'une source légitime, comme une banque ou une plateforme de réseaux sociaux, et incite la victime à divulguer des informations sensibles.
Whaling : le whaling est un type d'attaque par hameçonnage qui vise des personnes très influentes, telles que des cadres, des PDG ou d'autres fonctionnaires de haut rang. L'attaquant crée un message qui semble provenir d'une source fiable, comme un collègue ou un partenaire commercial, et utilise des tactiques d'ingénierie sociale pour amener la victime à révéler des informations sensibles ou à transférer des fonds.
Pharming : le pharming consiste à rediriger les utilisateurs vers de faux sites Web conçus pour ressembler à des sites légitimes. Les attaquants utilisent des techniques telles que l'empoisonnement du cache DNS ou des logiciels malveillants pour rediriger les utilisateurs vers un faux site, où ils peuvent être invités à saisir des informations sensibles.
Vishing : le vishing, ou hameçonnage vocal, est un type d'attaque qui utilise des messages vocaux ou des appels téléphoniques pour inciter les victimes à communiquer des informations sensibles. L'attaquant peut se faire passer pour un représentant d'une organisation légitime, telle qu'une banque ou une agence gouvernementale, et utiliser des tactiques d'ingénierie sociale pour persuader la victime de révéler ses informations personnelles ou financières.
Smishing : le smishing, ou hameçonnage par SMS, consiste à envoyer des messages texte semblant provenir d’une source légitime, telle qu’une banque ou un commerçant, et à inciter la victime à fournir des informations sensibles ou à cliquer sur un lien.
Il est important que les utilisateurs d’accès à distance soient conscients de ces différents types d’attaques par hameçonnage et qu’ils suivent les bonnes pratiques de protection afin de réduire le risque d’en être victime.
Comprendre les risques potentiels de l’accès à distance
L'accès à distance est devenu un impératif fondamental pour de nombreuses organisations afin de permettre à leurs employés de travailler en déplacement ou depuis leur domicile. Cependant, l'accès à distance peut également augmenter le risque d'attaques par hameçonnage. Voici comment :
Augmentation de la surface d'attaque : avec l'accès à distance, le nombre de terminaux pouvant être ciblés par les cybercriminels augmente considérablement. Il leur est donc plus facile d'exploiter les vulnérabilités et d'accéder à des informations sensibles.
Visibilité réduite : les télétravailleurs peuvent ne pas avoir le même niveau de visibilité et de contrôle sur leurs appareils et réseaux qu'au bureau. Il est donc plus facile pour les cybercriminels de lancer des attaques de phishing et de compromettre les appareils et les réseaux.
Différents types d'accès à distance : Il existe plusieurs types de méthodes d'accès à distance, y compris les réseaux privés virtuels (VPN), les protocoles de bureau à distance (RDP) et les services basés sur le cloud. Chacune de ces méthodes présente des vulnérabilités qui peuvent être exploitées par des cybercriminels.
Voici quelques exemples de vulnérabilités associées à différents types de méthodes d’accès à distance :
VPN : les VPN peuvent être vulnérables aux cyberattaques s'ils ne sont pas correctement configurés ou si des méthodes de chiffrement obsolètes sont utilisées. En outre, si un pirate accède aux identifiants VPN d'un utilisateur, il peut potentiellement les utiliser pour lancer une attaque de spear phishing.
RDP : les RDP sont souvent la cible des cybercriminels car ils permettent d'accéder à distance à des réseaux entiers. Si les informations d'identification RDP d'un utilisateur sont compromises, un pirate peut potentiellement accéder à des données et à des systèmes sensibles.
Services basés sur le cloud : les services basés sur le cloud sont de plus en plus populaires pour l’accès à distance. Cependant, ils sont également vulnérables aux attaques de phishing, en particulier si les utilisateurs ne sont pas correctement sensibilisés à la manière d’identifier et d’éviter les e-mails d’hameçonnage.
Dans la section suivante, nous aborderons les bonnes pratiques pour protéger les utilisateurs d’accès à distance contre les attaques de phishing.
Bonnes pratiques pour la protection contre le spear phishing et autres attaques d’hameçonnage
Il existe plusieurs bonnes pratiques que les utilisateurs d'accès à distance peuvent appliquer pour se protéger des attaques de phishing. Suivez ces conseils :
Utilisation de mots de passe forts et uniques : l'utilisation de mots de passe forts et uniques peut réduire considérablement le risque de réussite d'une attaque par hameçonnage. Les mots de passe doivent comporter au moins 12 caractères et un mélange de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. En outre, les utilisateurs devraient éviter d'utiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes.
Authentification à deux facteurs (2FA) et authentification à plusieurs facteurs (MFA) : la 2FA et la MFA offrent un niveau de sécurité supplémentaire par rapport aux mots de passe en demandant aux utilisateurs de fournir une deuxième forme d'identification, comme un code envoyé sur leur téléphone portable ou un identifiant biométrique. Cela permet d'empêcher les cybercriminels d'accéder au site même s'ils disposent du mot de passe de l'utilisateur.
Sensibilisation et formation des employés : la sensibilisation est le moyen le plus efficace de lutter contre toutes les formes d'hameçonnage. Il est crucial de demander aux employés de s'abstenir de cliquer sur des liens ou de télécharger des fichiers provenant d'e-mails ou de SMS. Il convient d'être prudent lorsque l'on partage des informations personnelles sur les réseaux sociaux qui pourraient être exploitées dans le cadre de campagnes de spear phishing. Il est également important de garder à l'esprit que les fournisseurs de services légitimes, notamment Splashtop, ne demandent jamais de mots de passe ou d'informations d'identification personnelle par e-mail.
Mise en place de logiciels de sécurité et de pare-feu : l'installation de logiciels de sécurité et de pare-feu peut aider à détecter et à prévenir les attaques par hameçonnage. Ces outils peuvent analyser les e-mails et autres messages pour y déceler des indices d'hameçonnage et bloquer les sites Web et les téléchargements malveillants.
Évitez les réseaux Wi-Fi publics et autres réseaux non sécurisés : les réseaux Wi-Fi publics et autres réseaux non sécurisés peuvent être des cibles faciles pour les cybercriminels. Les utilisateurs devraient éviter d'utiliser ces réseaux pour des tâches sensibles telles que l'accès aux comptes bancaires ou aux ressources de l'entreprise.
Faire preuve de prudence en cliquant sur des liens ou en ouvrant des pièces jointes : les utilisateurs doivent être prudents lorsqu'ils cliquent sur des liens ou ouvrent des pièces jointes, en particulier si l'e-mail provient d'un expéditeur inconnu ou semble suspect. Ils doivent survoler les liens pour vérifier s'ils mènent à des sites Web légitimes et vérifier l'adresse e-mail de l'expéditeur avant d'ouvrir les pièces jointes.
En suivant ces bonnes pratiques, les utilisateurs d'accès à distance peuvent réduire considérablement le risque d'être victime de spear phishing et d'autres attaques d'hameçonnage. Dans la section suivante, nous aborderons les mesures à prendre pour renforcer la sensibilisation à la sécurité.
Comment Splashtop protège les utilisateurs contre le spear phishing et d'autres attaques d'hameçonnage
La sécurité est une priorité absolue de Splashtop. Nos produits sont conçus avec un ensemble complet de fonctionnalités de sécurité pour assurer la sécurité de nos utilisateurs. Cela inclut l'authentification des appareils, l'authentification à deux facteurs, l'ouverture de session unique, l'enregistrement et la journalisation des sessions, et la liste blanche des IP. Pour se protéger contre tout accès non autorisé, chaque session et les données utilisateur sont cryptées. Les produits Splashtop intègrent également des contrôles d'accès basés sur les rôles, des examens réguliers des comptes et des journaux pour maintenir les normes de conformité et de sécurité.
Pour améliorer encore davantage nos offres de sécurité, nous nous sommes associés à Bitdefender pour fournir une technologie de sécurité des terminaux à la pointe du secteur pour les ordinateurs gérés.
En outre, notre application SOS personnalisée comprend un avertissement contextuel pour aider les utilisateurs à s'assurer qu'ils démarrent une session avec une source de confiance. Pour garantir le respect des normes de sécurité, notre équipe examine attentivement chaque compte SOS personnalisé, et tout compte non conforme est rapidement bloqué. Par exemple, nous surveillons les comptes qui tentent d'accéder à un plus grand nombre d'ordinateurs que prévu ou à partir de différents emplacements géographiques.
Conclusion
Chez Splashtop, nous comprenons l'importance de protéger nos utilisateurs contre les attaques de phishing. Les cybercriminels sont toujours à la recherche de moyens d'exploiter les vulnérabilités des systèmes d'accès à distance, ce qui rend crucial pour les utilisateurs de prendre des mesures proactives pour sécuriser leurs sessions d'accès à distance.
Nous protégeons nos utilisateurs à l'aide d'un ensemble de fonctions de sécurité, notamment l'authentification à deux facteurs, la sécurité par mot de passe à plusieurs niveaux, le masquage et le verrouillage automatique de l'écran, et bien d'autres encore. En savoir plus sur nos fonctionnalités de sécurité.
Nous encourageons également nos utilisateurs à rester informés et conscients des dernières tactiques d’hameçonnage et à revoir et mettre à jour régulièrement leurs mesures de sécurité. En suivant les bonnes pratiques telles que l’utilisation de mots de passe forts et uniques, l’activation de l’authentification à deux facteurs et faire preuve de prudence lorsqu’ils cliquent sur des liens ou ouvrent des pièces jointes, les utilisateurs peuvent réduire considérablement le risque d’être victimes de spear phishing et d’autres attaques d’hameçonnage.
En prenant ces mesures proactives, nos utilisateurs peuvent profiter d’un accès à distance sûr et sécurisé avec Splashtop.