Attaques de type Man-in-the-Middle et authentification RADIUS

Les attaques de type Man-in-the-Middle (MitM) sont devenues une menace croissante à l'ère numérique. Selon les statistiques sur la cybersécurité de Cybersecurity Ventures, TI prévoit que la cybercriminalité coûtera au monde 10,5 billions de dollars par an d'ici 2025, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 3 billions de dollars de 2015. Cette tendance alarmante est due en grande partie à la sophistication et à la prévalence des attaques MitM.

Comme l'a déclaré un jour Robert Mueller, ancien directeur du FBI, "il n'y a que deux types d'entreprises : celles qui ont été piratées et celles qui le seront." Ainsi, la TI n'est pas une question de "si", mais de "quand". Il est donc essentiel de comprendre ce que sont les attaques MitM et les différentes formes qu'elles prennent.

Attaques de l'homme du milieu : Une vue d'ensemble

Une attaque Man-in-the-Middle est une cyberattaque au cours de laquelle le pirate informatique intercepte et modifie potentiellement la communication entre deux parties à leur insu. L'attaquant se positionne au "milieu" de la communication, d'où son nom.

Les sept types d'attaques de l'homme du milieu

Attaque du jumeau maléfique, alias écoute clandestine Wi-Fi: Dans une attaque evil twin, un pirate informatique met en place un point d'accès Wi-Fi gratuit et non sécurisé, déguisé pour ressembler à un véritable réseau Wi-Fi. Lorsqu'un utilisateur se connecte à ce réseau, son activité en ligne peut être surveillée. Un exemple courant est celui d'un pirate informatique qui fournit un Wi-Fi gratuit dans un lieu public comme un café, et qui capture les données des utilisateurs qui se connectent. ARP Spoofing: Ici, le pirate associe son adresse MAC à l'adresse IP d'un utilisateur légitime sur un réseau local (LAN), interceptant ainsi les données de la victime. Par exemple, dans un réseau d'entreprise, un pirate pourrait relier son adresse MAC à l'adresse IP d'un utilisateur légitime. Tout le trafic réseau destiné à l'utilisateur légitime serait alors acheminé vers la machine de l'attaquant. Usurpation d'adresse IP: Cela se produit lorsqu'un attaquant se fait passer pour un hôte de confiance en manipulant les adresses sources des paquets IP. Par exemple, un pirate pourrait modifier son IP pour qu'elle corresponde à celle d'une banque de confiance, ce qui pousserait les clients de la banque à révéler des informations sensibles telles que les identifiants de connexion. HTTPS Spoofing: Dans ce type d'attaque, un pirate informatique crée une fausse version d'un site web de confiance. Un exemple pourrait être un faux site web bancaire qui ressemble à s'y méprendre au site original. Lorsque les victimes saisissent leurs identifiants, elles les donnent sans le savoir au pirate. SSL Hijacking: Cette attaque se produit lorsqu'un utilisateur initie une session sécurisée et qu'un pirate informatique intercepte la communication au début de la session. Un exemple est celui d'un utilisateur qui tente de visiter un site Web HTTPS sécurisé, mais que l'attaquant redirige vers un site HTTP standard, capturant ainsi les données de l'utilisateur. Détournement de courrier électronique: Il s'agit d'un pirate qui accède au compte de messagerie d'un utilisateur et qui surveille ou modifie les communications. Par exemple, le pirate pourrait intercepter des courriels professionnels et les manipuler pour réacheminer les paiements sur leur compte. Usurpation de nom de domaine (DNS Spoofing): Il s'agit pour l'attaquant de corrompre le cache d'un serveur de noms de domaine, ce qui a pour effet de rediriger les utilisateurs vers des sites frauduleux. Par exemple, un utilisateur peut vouloir visiter un site bancaire sécurisé, mais il est à la place redirigé vers un site malveillant qui vole ses informations d'identification.

Atténuer les attaques de l'homme du milieu avec le RADIUS de Foxpass

Bien que le risque d'attaques MitM soit élevé, des solutions telles que Foxpass's RADIUS peuvent aider à renforcer les défenses de ton organisation.

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) est un protocole de réseau qui fournit une gestion centralisée de l'authentification, de l'autorisation et de la comptabilité (AAA) pour les utilisateurs qui se connectent et utilisent un service de réseau. Le RADIUS de Foxpass constitue une puissante ligne de défense contre les attaques de type MitM.

Voici quelques façons dont le RADIUS de Foxpass atténue ces menaces :

Authentification : TI utilise des procédures d'authentification robustes, réduisant considérablement le risque d'usurpation d'adresse IP, HTTPS, SSL et ARP.

Contrôle d'accès au réseau: En gérant l'accès au réseau à un niveau granulaire, le RADIUS de Foxpass diminue considérablement les risques d'écoute clandestine du Wi-Fi.

Essaie Foxpass gratuitement

Le paysage numérique est truffé de menaces, les attaques de type Man-in-the-Middle étant parmi les plus dangereuses. Avec 7 types uniques d'attaques MitM, il est primordial de rester vigilant et informé. Équiper ton entreprise de solutions de sécurité robustes telles que le RADIUS de Foxpass peut considérablement atténuer ces menaces. En améliorant le cryptage, en renforçant l'authentification et en appliquant le contrôle d'accès au réseau, tu peux t'assurer que les communications numériques de ton organisation restent sécurisées, fiables et dignes de confiance.

Commence à utiliser Foxpass RADIUS dès maintenant avec un Essai gratuit !