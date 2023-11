En 2018, l'Union européenne a promulgué une nouvelle loi pour protéger les citoyens européens contre la mauvaise manipulation de leurs données personnelles par quiconque collecte des données. Il peut s'agir d'entreprises et d'organisations, en personne ou virtuellement. Cette loi révolutionnaire a ouvert la voie à d'autres législations, comme la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs (CCPA) en Californie.

Parallèlement, les solutions Accès à distance sont devenues plus critiques que jamais, car de plus en plus d'organisations se tournent vers le travail hybride et à distance, ce qui soulève la question de savoir comment ces technologies peuvent se conformer aux normes rigoureuses du RGPD.

En tant que principal fournisseur d'Accès à distance, Splashtop ne se contente pas d'observer la conformité au RGPD, nous l'intégrons dans notre ADN opérationnel. Ce blog explore comment Splashtop défend la conformité au RGPD, pourquoi nous donnons la priorité à l'intégrité de tes données, et l'importance de choisir une solution Accès à distance conforme au RGPD pour les entreprises et les particuliers.

Qu'est-ce que le RGPD ?

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est une loi sur la confidentialité des données promulguée par l'Union européenne qui aide à créer une structure autour de la façon dont les entreprises doivent traiter les données personnelles des clients, en particulier en ce qui concerne le paysage numérique. Le RGPD suit sept principes de protection différents, comme indiqué dans l' article 5.1-2 du RGPD :

Légalité, équité et transparence : Toutes les entreprises qui traitent des données doivent le faire de manière licite, loyale et transparente pour la personne concernée. Limitation de la finalité : Les données doivent être utilisées à des fins commerciales légitimes spécifiées explicitement à la personne concernée lorsque tu les as collectées. La minimisation des données : Les entreprises ne doivent collecter que les données nécessaires à leurs activités professionnelles. Exactitude : Les données que les entreprises doivent traiter doivent être exactes et à jour. Limitation du stockage : Les manipulateurs ne doivent stocker les données que le temps nécessaire. Intégrité et confidentialité : les responsables doivent traiter les données de manière à garantir la sécurité, l'intégrité et la confidentialité. Responsabilité : Le responsable du traitement des données est chargé de pouvoir démontrer la conformité du RGPD à toutes les exigences ci-dessus. Si elle n'est pas en mesure de le démontrer, une entreprise ne peut pas être conforme au RGPD.

Splashtop est-il conforme au RGPD ?

La protection des données personnelles de nos clients est notre priorité absolue. Ici à Splashtop, nous prenons les mesures suivantes pour nous assurer que nos pratiques de traitement des données restent conformes au RGPD :

Protection des données dès la conception: Splashtop utilise des options de consentement affirmatif où les clients doivent d'abord accepter de partager leurs données personnelles avec nous lors de l'inscription. Nos clients ont ainsi le choix de retirer leur consentement de leur propre chef. Splashtop ne recueille et ne traite que les données personnelles qui lui sont nécessaires pour fournir son service à ses clients. Toutes les données des clients que nous stockons sont cryptées avec les normes de sécurité et les meilleures pratiques du RGPD, à la fois lors de la transmission et au repos. Gouvernance des données: Splashtop identifie et cartographie toutes les informations personnelles identifiables (IPI) que nous recueillons, ce que nous en faisons, qui y a accès et où elles circulent. Tous nos prestataires de services tiers sont tenus de signer des accords de traitement des données (DPA) pour s'assurer qu'ils s'engagent également à maintenir la conformité au RGPD. Politiques: Les politiques de Splashtop en matière de confidentialité et de cookies sont conformes aux exigences du RGPD pour garantir que les droits de nos utilisateurs sont protégés et énoncés clairement. Processus et communication: Splashtop fait appel à un examinateur tiers pour tester notre état de préparation au RGPD. En outre, nous avons établi des processus supplémentaires et mis en place des canaux de communication appropriés pour traiter toutes les demandes liées au GDPR en interne et en externe. Formation et sensibilisation: Nous investissons dans une formation complète pour notre personnel afin de nous assurer qu'il comprend l'importance de la conformité au RGPD et qu'il est équipé pour faire respecter ces normes dans son travail quotidien. Cette sensibilisation interne est essentielle pour prévenir les violations de données et s'assurer que tous les membres de l'équipe sont les gardiens de la vie privée des utilisateurs.

Grâce à ces mesures, Splashtop s'assure que nos solutions Accès à distance répondent aux exigences du RGPD et incarnent l'esprit de confiance et de sécurité que le règlement cherche à instaurer. Pour plus d'informations concernant la conformité de Splashtop au RGPD, tu peux consulter notre politique de confidentialité , nos conformités et nos caractéristiques de sécurité .

Pourquoi Splashtop donne la priorité à la conformité au RGPD

Splashtop donne la priorité à la conformité au RGPD en raison de nos convictions profondes concernant la confidentialité et la sécurité des données. En suivant rigoureusement les mandats du RGPD, nous fournissons à nos utilisateurs un service qui offre des capacités d'Accès à distance de premier ordre et qui défend leurs droits à la vie privée. À l'ère du numérique où les données sont considérées comme une monnaie précieuse, nos utilisateurs ont besoin d'être rassurés sur le fait que leur outil Accès à distance est un gardien de confiance de leurs informations.

La conformité au RGPD de Splashtop n'est pas simplement une case à cocher juridique ; elle reflète notre engagement à protéger les données de nos clients comme les nôtres. Cet engagement sert de promesse qu'avec Splashtop, les utilisateurs choisissent un partenaire qui valorise et protège leur vie privée avec les normes les plus élevées.

Choisir un fournisseur d'accès à distance conforme

Lorsque tu choisis un fournisseur Accès à distance, l'assurance de la conformité au RGPD doit être au premier plan de ton processus de décision. Cette conformité démontre le dévouement d'un fournisseur à la protection des données et une position proactive sur les questions de confidentialité. Pour les entreprises comme pour les particuliers, Splashtop se pose en parangon de cette conformité, offrant une promesse et une expérience éprouvée de respect des normes rigoureuses du RGPD.

Choisir Splashtop, c'est s'associer à un fournisseur qui comprend les subtilités des lois sur la protection des données et qui s'engage à maintenir un service sécurisé et privé. C'est un choix qui affirme la valeur que tu accordes à la sécurité des données et à la conformité dans le paysage numérique d'aujourd'hui.

Choisis un partenaire qui respecte ta vie privée

La conformité au RGPD est un impératif légal et un marqueur d'excellence et de confiance. L'engagement inébranlable de Splashtop envers les principes du RGPD garantit le respect de la vie privée de chaque utilisateur. Tu veux savoir comment Splashtop peut aider ton équipe à accéder à leurs postes de travail à distance ?

Apprends comment Splashtop peut fournir à ton équipe des fonctions d'accès à distance sécurisé pour maintenir leur flux de travail, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Vérifie nos solutions Splashtop, ou démarre un Essai gratuit maintenant pour l'essayer.