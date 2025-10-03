En 2018, l’Union européenne a promulgué une nouvelle loi visant à protéger les citoyens européens contre la mauvaise gestion de leurs données personnelles par quiconque collecte des données. Il peut s’agir d’entreprises et d’organisations, en personne ou virtuellement. Cette loi révolutionnaire a ouvert la voie à d’autres législations, telles que le California Consumer Privacy Act (CCPA) en Californie.
Parallèlement, les solutions d’accès à distance sont devenues plus indispensables que jamais, car de plus en plus d’organisations adoptent le travail hybride et à distance, ce qui soulève la question de savoir comment ces technologies peuvent se conformer aux normes strictes du RGPD.
En tant que fournisseur d’accès à distance de premier plan, Splashtop ne se contente pas d’observer la conformité au RGPD, nous l’intégrons dans notre ADN opérationnel. Cet article explore comment Splashtop respecte la conformité au RGPD, pourquoi nous donnons la priorité à l’intégrité de vos données, et l’importance de choisir une solution d’accès à distance conforme au RGPD pour les entreprises et les particuliers.
Qu’est-ce que le RGPD ?
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est une loi sur la confidentialité des données promulguée par l’Union européenne qui aide à créer une structure autour de la façon dont les entreprises doivent traiter les informations personnelles des clients, en particulier en ce qui concerne le paysage numérique. Le RGPD suit sept principes de protection différents, comme indiqué dans l’article 5.1-2 :
Légalité, équité et transparence : toute entreprise traitant des données doit le faire de manière licite, loyale et transparente pour la personne concernée.
Limitation de la finalité : les données doivent être utilisées à des fins légitimes pour l’entreprise, spécifiées explicitement à la personne concernée lorsque vous les avez collectées.
Minimisation des données : les entreprises ne doivent collecter que les données nécessaires à leurs activités professionnelles.
Exactitude : les données que les entreprises sont amenées à traiter doivent être exactes et à jour.
Limitation du stockage : les entreprises ne doivent stocker les données que le temps nécessaire.
Intégrité et confidentialité : les entreprises doivent traiter les données de manière à garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité.
Responsabilité : il incombe au responsable du traitement des données d’être en mesure de démontrer la conformité au RGPD de toutes les exigences susmentionnées. À défaut de pouvoir le démontrer, une entreprise ne sera pas en conformité avec le RGPD.
Splashtop est-il conforme au RGPD ?
La protection des données personnelles de nos clients est notre priorité absolue. Chez Splashtop, nous prenons les mesures suivantes pour nous assurer que nos pratiques de traitement des données restent conformes au RGPD :
Protection des données dès la conception : Splashtop utilise des options de consentement affirmatif où les clients doivent d’abord accepter de partager leurs données personnelles avec nous lors de l’inscription. Cela donne à nos clients le choix de retirer leur consentement de leur propre chef. Splashtop ne recueille et ne traite que les données personnelles qui sont nécessaires pour fournir nos services à nos clients. Toutes les données des clients que nous stockons sont chiffrées selon les normes de sécurité du RGPD et les bonnes pratiques, à la fois en transmission et au repos.
Gouvernance des données : Splashtop identifie et cartographie toutes les informations personnellement identifiables (PII) que nous recueillons, ce que nous en faisons, qui y a accès et où elles circulent. Tous nos fournisseurs de services tiers sont tenus de signer des accords de traitement des données (DPA) pour s’assurer qu’ils s’engagent également à maintenir la conformité au RGPD.
Politiques : les politiques de Splashtop en matière de confidentialité et de cookies sont conformes aux exigences du RGPD pour garantir que les droits de nos utilisateurs sont protégés et énoncés clairement.
Processus et communication : Splashtop fait appel à un évaluateur tiers pour tester notre préparation au RGPD. En outre, nous avons établi des processus supplémentaires et mis en place des canaux de communication appropriés pour traiter toutes les demandes liées au RGPD en interne et en externe.
Formation et sensibilisation : nous investissons dans une formation complète pour nos collaborateurs afin de nous assurer qu’ils comprennent l’importance de la conformité au RGPD et qu’ils sont équipés pour respecter ces normes dans leur travail quotidien. Cette sensibilisation interne est essentielle pour prévenir les fuites de données et s’assurer que tous les membres de l’équipe veillent à la protection de la vie privée des utilisateurs.
Grâce à ces mesures, Splashtop s’assure que nos solutions d’accès à distance répondent aux exigences du RGPD et incarnent l’esprit de confiance et de sécurité que le règlement cherche à établir. Pour plus d’informations concernant la conformité de Splashtop au RGPD, veuillez consulter notre politique de confidentialité, nos certificats de conformité et nos fonctionnalités de sécurité.
Pourquoi Splashtop donne la priorité à la conformité au RGPD
Splashtop priorise la conformité au RGPD en raison de nos convictions fondamentales en matière de confidentialité et de sécurité des données. En suivant rigoureusement les exigences du RGPD, nous fournissons à nos utilisateurs un service d’accès à distance de premier ordre et qui protège leur droit à la vie privée. À l’ère numérique où les données sont considérées comme une monnaie précieuse, nos utilisateurs ont besoin d’être rassurés sur le fait que leur outil d’accès à distance veille sur leurs informations personnelles.
La conformité au RGPD de Splashtop n’est pas simplement un impératif légal ; elle témoigne de notre engagement à protéger les données de nos clients comme si c’était les nôtres. Cet engagement est une promesse qu’avec Splashtop, les utilisateurs choisissent un partenaire qui estime et protège leur vie privée avec les normes les plus rigoureuses.
Choisir un fournisseur d’accès à distance conforme
Lorsque vous choisissez un fournisseur d’accès à distance, l’assurance de la conformité au RGPD devrait être au cœur de votre prise de décision. Cette condition démontre le dévouement d’un fournisseur à la protection des données et une position proactive en matière de confidentialité. Pour les entreprises comme pour les particuliers, Splashtop constitue un modèle par excellence de cette conformité, démontrant toutes les qualités nécessaires au respect des normes rigoureuses du RGPD.
Choisir Splashtop, c’est s’associer à un fournisseur qui comprend les subtilités des lois sur la protection des données et qui s’engage à maintenir un service sécurisé et confidentiel. C’est le choix qui correspond à vos valeurs en matière de sécurité des données et de conformité dans le paysage numérique d’aujourd’hui.
Choisissez un partenaire qui respecte votre confidentialité
La conformité au RGPD est un impératif légal et un indicateur d’excellence et de confiance. L’engagement indéfectible de Splashtop envers les principes du RGPD garantit le respect de la vie privée de chaque utilisateur. Vous souhaitez savoir comment Splashtop peut aider votre équipe à accéder à ses postes de travail à distance ?
Découvrez comment Splashtop peut fournir à vos collaborateurs des fonctionnalités d’accès à distance sûres et sécurisées pour assurer la continuité de leur workflow, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Obtenez plus d’informations sur nos solutions ou démarrez un essai gratuit pour tester Splashtop par vous-même.