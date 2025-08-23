Il n'est pas secret que l'expérience utilisateur (UX) d'un produit est importante. Pourtant, l'expérience employé (EX) est tout aussi importante pour l'efficacité, la productivité et la satisfaction des employés. Dans un monde de travail à distance et hybride, où le BYOD est courant, nous devons également prendre en compte l'Expérience Numérique des Employés (DEX).
Alors, qu'est-ce que l'expérience numérique des employés (DEX) ? Comment peut-elle améliorer l'engagement et la productivité des employés, et comment Splashtop peut-il aider à offrir une excellente DEX ? Explorons cela.
Qu'est-ce que l'Expérience Numérique des Employés (DEX) ?
L'expérience numérique des employés est la façon dont les employés interagissent avec leurs outils numériques, y compris la technologie, les logiciels et les processus, ainsi que la qualité de ces interactions.
Les logiciels bogués, les appareils lents, les problèmes de connexion et d'autres problèmes techniques peuvent entraîner une mauvaise DEX. Cela ralentit la productivité, car les employés perdent du temps à gérer des problèmes techniques, et entraîne une satisfaction moindre en raison de la frustration générale. Ainsi, les organisations et les équipes TI qui se soucient d'une DEX positive veulent minimiser les frustrations numériques et les problèmes techniques afin que leurs utilisateurs finaux puissent travailler sans interruption.
Pourquoi l'Expérience Numérique des Employés est-elle importante ?
L'Expérience Numérique des Employés peut faire ou défaire la productivité de vos employés. Une mauvaise expérience peut entraîner une chute brutale de l'efficacité, car une technologie lente et boguée ralentit la productivité à un rythme d'escargot.
Ce n'est pas non plus un événement rare, comme l'a montré une enquête de Gartner où 47 % des employés ont déclaré que "la forte friction numérique entrave leur capacité à faire leur travail." De même, une enquête de Unisys Corp montre que 49 % des employés perdent entre une et cinq heures de productivité par semaine à cause de problèmes de productivité – c'est une quantité de temps significative perdue chaque semaine dans une entreprise.
D'un autre côté, un DEX positif peut avoir un effet bénéfique sur l'ensemble de l'entreprise. Cela ne se mesure pas seulement en pertes évitées, mais aussi en améliorations globales. Selon Forrester, un bon DEX conduit à un engagement et une rétention élevés des employés. Tellement élevé, en fait, que 93 % des employés interrogés avec un score élevé à l'indice d'expérience des employés ont l'intention de rester dans leur entreprise.
Le résultat est clair : offrir une expérience numérique positive aux employés conduit à des employés plus heureux et plus efficaces, ce qui améliore la performance et la productivité de l'entreprise.
Applications réelles de l'expérience numérique des employés
Ce n'est pas juste théorique – les organisations utilisent des outils et plateformes numériques pour offrir une expérience numérique positive aux employés chaque jour. Personne ne cherche une solution lente et boguée pour son entreprise, après tout. Mais même des fonctionnalités simples peuvent améliorer l'EXN et avoir un impact positif pour une entreprise.
Par exemple, les systèmes d'ouverture de session unique (SSO (authentification unique)) facilitent la connexion des employés à plusieurs plateformes sur un seul appareil. C'est une fonctionnalité simple qui rationalise la façon dont les employés utilisent leurs outils numériques. Pourtant, ce faisant, elle élimine une gêne récurrente et aide les employés à accéder plus rapidement et efficacement aux outils dont ils ont besoin.
De même, les outils en libre-service peuvent améliorer l'Expérience Numérique des Employés en permettant aux employés de résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. Cela rend les employés plus efficaces, car ils peuvent rapidement s'occuper de leurs problèmes techniques, et économise le temps qui serait passé à attendre le support TI.
Principaux avantages de l'optimisation de l'Expérience Numérique des Employés (DEX)
Bien que nous ayons établi la définition de l'expérience numérique des employés et son importance, nous devons examiner ses avantages. Heureusement, il y a plusieurs avantages à optimiser DEX, y compris :
1. Meilleure rétention
L'un des effets les plus notables d'une bonne DEX est l'impact qu'elle a sur la satisfaction des employés. Comme illustré précédemment, cela conduit à des taux de rétention plus élevés, vous permettant de conserver les meilleurs talents et de garder les employés heureux.
2. Collaboration Améliorée
La technologie est une partie clé de la collaboration dans l'environnement de travail d'aujourd'hui, en particulier la collaboration à distance pour les employés en déplacement. Une mauvaise expérience numérique rend plus difficile pour les employés de se connecter et de travailler ensemble sur des projets, mais une bonne DEX permet aux équipes de collaborer de n'importe où avec facilité.
3. Productivité améliorée
Les employés peuvent accomplir plus lorsque leurs outils fonctionnent correctement. Une bonne DEX nécessite des outils numériques faciles à utiliser et efficaces qui aident les employés à atteindre leurs objectifs et à terminer leurs tâches efficacement ; combinée à une satisfaction accrue des employés, cela conduit à des améliorations significatives de l'efficacité et de la productivité.
4. Réduction des incidents et des temps d'arrêt
Un bon DEX n'aide pas seulement les employés – il facilite également la vie des équipes TI qui les soutiennent. Une meilleure expérience numérique des employés signifie utiliser des outils capables de détecter les problèmes pour réduire les incidents et les temps d'arrêt, donnant aux employés plus de temps pour travailler et réduisant la charge des équipes TI qui soutiennent ces appareils.
5. Meilleur Travail à Distance
Le travail à distance dépend de la technologie. Sans un bon logiciel qui permet l'accès à distance et le support, les employés auront du mal à accéder à leurs projets et outils, sans parler de recevoir un support technique en cas de problème. Une bonne DEX inclut les outils et la technologie pour travailler efficacement de n'importe où, sur n'importe quel appareil, permettant aux forces de travail à distance et BYOD de s'épanouir.
Repenser la gestion des terminaux : comment le DEX redéfinit le lieu de travail numérique
Alors que les entreprises adoptent le travail à distance et hybride, leurs environnements de points de terminaison se sont développés à travers des emplacements distribués. Les solutions de gestion des points de terminaison aident à gérer et à soutenir ces appareils à distance, mais ce n'est que la première étape.
La gestion des points de terminaison à distance doit également prendre en compte l'Expérience Numérique des Employés. Cela signifie non seulement soutenir les points de terminaison à distance, mais utiliser une approche intégrée et centrée sur l'utilisateur pour offrir une expérience conviviale partout et à tout moment.
Par exemple, Splashtop AEM (Gestion autonome des terminaux) est conçu pour aider les équipes TI et les organisations à gérer et à prendre en charge les terminaux à distance sans effort, y compris les alertes proactives, les correctifs intelligents pour une remédiation immédiate et la gestion automatisée des correctifs, le tout créant une DEX fluide et pratique.
Principaux défis pour offrir une expérience numérique sans faille aux employés
Bien que créer une DEX positive soit important, cela peut être plus facile à dire qu'à faire. Il existe plusieurs défis que les entreprises peuvent rencontrer lorsqu'elles tentent d'améliorer leur DEX, notamment :
Défis techniques : se concentrer sur le DEX peut souvent nécessiter la mise en œuvre et la gestion de nouveaux outils numériques, ce qui peut, ironiquement, être complexe, frustrant et chronophage.
Problèmes d'intégration et d'interopérabilité : L'intégration de nouveaux logiciels conçus pour améliorer l'expérience des employés peut entraîner des problèmes de compatibilité avec les logiciels existants ou hérités.
Résistance des employés : Les employés peuvent être réticents au changement, même s'il est censé être positif. La formation et la définition d'objectifs et d'attentes clairs peuvent aider à rendre le processus fluide et sans douleur.
Manque de ressources : Améliorer l'DEX nécessite l'adhésion de la direction, ainsi que des ressources pour investir dans des initiatives DEX.
Dans beaucoup de ces cas, il est important de garder les employés, les équipes TI et la direction informés et conscients des avantages d'un bon DEX, y compris l'amélioration de l'efficacité, la facilité de travail et l'engagement des employés. Bien qu'il y ait souvent des obstacles techniques en cours de route, ils peuvent être surmontés avec une préparation adéquate, et les résultats en vaudront la peine.
Meilleures Pratiques pour Améliorer l'Expérience Numérique des Employés
Alors, comment une entreprise peut-elle améliorer son expérience numérique pour les employés ? Il y a quelques étapes clés et meilleures pratiques à suivre pour créer une expérience numérique fantastique pour tous vos employés :
Accès à distance transparent : Utiliser des logiciels d'accès à distance et de support comme Splashtop peut offrir une expérience fluide pour les employés à distance et hybrides, améliorant le DEX des travailleurs en déplacement.
Outils conviviaux : L'une des façons les plus simples d'améliorer la DEX est de s'assurer que tout le monde utilise des logiciels intuitifs et conviviaux qui fonctionnent avec un minimum de difficulté.
Support TI robuste : Avoir une équipe TI flexible et efficace peut grandement améliorer la DEX, surtout lorsque les employés travaillent à distance. Disposer des outils nécessaires pour aider les équipes TI à soutenir les utilisateurs finaux de n'importe où et sur n'importe quel appareil, et pour automatiquement supporter et dépanner les points de terminaison, peut grandement contribuer à une excellente DEX.
Retour d'information continu : La meilleure façon de s'assurer que vous créez une expérience employé positive est d'accepter les retours d'information et de faire des changements en conséquence. Écoutez vos employés et trouvez des moyens de résoudre les problèmes qu'ils rencontrent.
Résolution proactive des problèmes : Le meilleur moment pour résoudre un problème est avant qu'il ne devienne un problème. Adopter une approche proactive du support aide à maintenir une DEX positive, comme vous pouvez le faire avec les informations sur les vulnérabilités basées sur les CVE de Splashtop AEM, car cela résout les problèmes potentiels avant qu'ils ne perturbent le travail.
Offrez une Expérience Numérique Sans Couture à Votre Main-d'œuvre avec Splashtop
Si vous voulez créer une expérience numérique fantastique pour les employés dans toute votre organisation, vous avez besoin du bon logiciel pour le travail. Splashtop aide à créer une excellente EXN en facilitant le travail de n'importe où, en supportant les utilisateurs depuis n'importe quel appareil, et en gérant tous vos points de terminaison avec facilité.
Splashtop soutient un environnement mobile en offrant aux employés et aux équipes TI le pouvoir de travailler de n'importe où, sur n'importe quel appareil. Les employés peuvent utiliser le logiciel d'accès à distance de Splashtop pour accéder à leurs appareils de travail, programmes et outils spécialisés depuis leur appareil préféré, peu importe où ils se trouvent. Avec les outils de Téléassistance de Splashtop, les agents TI peuvent accéder et assister à distance les utilisateurs finaux sur n'importe quel appareil, depuis n'importe quel appareil, qu'ils travaillent au bureau ou depuis le confort de leur domicile.
De plus, Splashtop AEM peut encore améliorer l'expérience des employés, même sur des points de terminaison distribués. Splashtop AEM simplifie les opérations TI et protège les appareils avec des outils d'automatisation, des alertes proactives, et plus encore. Cela inclut :
Patching automatisé pour les OS, les applications tierces et personnalisées, gardant les appareils à jour sans travail manuel.
des informations sur les vulnérabilités basées sur CVE avec une priorisation intelligente pour protéger les endpoints à distance.
Cadres de politique personnalisables qui peuvent être appliqués à travers votre réseau.
Alertes et remédiation pour résoudre automatiquement les problèmes avant qu'ils ne deviennent des problèmes.
Actions en arrière-plan pour accéder à des outils comme les gestionnaires de tâches et les gestionnaires de périphériques sans interrompre les utilisateurs.
Transformez votre Expérience Numérique des Employés. Commencez avec un Essai Gratuit de Splashtop Maintenant !
Êtes-vous prêt à offrir une DEX incroyable à vos employés, peu importe où ils travaillent ? Splashtop aide à soutenir une main-d'œuvre connectée avec la capacité de travailler de n'importe où, un support TI flexible et efficace, et un support automatisé sur tous vos points de terminaison, améliorant la productivité et la satisfaction des employés même dans des environnements de travail axés sur le numérique.
Vous pouvez découvrir Splashtop par vous-même avec un essai gratuit – commencez dès aujourd'hui et voyez ce que Splashtop peut faire pour vous !