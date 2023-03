Comment l’informatique peut fournir un support efficace dans un monde BYOD

Il ne fait aucun doute que le travail hybride est là pour rester, car les entreprises de toutes tailles continuent de permettre aux employés de travailler au bureau, à la maison et dans tout autre endroit de leur choix.

Un élément central du travail hybride est le BYOD (apportez votre propre appareil). Les employés le considèrent comme essentiel à la productivité et à la satisfaction au travail, car l’utilisation de n’importe quel appareil qu’ils choisissent leur donne flexibilité et autonomie. En fait, comme nous l’avons souligné dans ce récent article de blog, 66% des travailleurs choisiraient une entreprise qui offre aux employés le choix d’un appareil informatique plutôt qu’une autre qui ne le fait pas.

Mais lorsqu’un employé a un problème avec son appareil personnel ou une application qui s’exécute dessus, il a besoin du même niveau de support que votre service informatique / d’assistance fournit pour les appareils gérés par l’entreprise. Cela impose une nouvelle charge de support au service informatique. La plupart des équipes informatiques disposent d’un outil de support à distance qui permet d’accéder aux ordinateurs gérés, mais qui ne parvient pas à traiter toutes les instances BYOD distantes utilisées aujourd’hui.

Pour répondre avec succès aux besoins BYOD des travailleurs distants, vous devez disposer de la capacité en temps réel de prendre en charge à distance n’importe quel appareil en cas de difficulté technique.

Un support illimité et à la demande fait du BYOD une proposition gagnante

La fonction d’assistance assistée que l’on trouve dans les solutions d’assistance à distance de Splashtop est une forme avancée d’assistance à la demande qui vous permet de prendre en charge n’importe quel ordinateur, tablette ou appareil mobile. Le support assisté permet aux techniciens informatiques d’accéder instantanément à un ordinateur distant ou à un appareil mobile en présence de l’utilisateur.

Cela signifie que vous pouvez prendre en charge n’importe quel utilisateur final sur son appareil professionnel ou personnel, y compris les appareils Windows, Mac, iOS et Android, dès qu’il a besoin d’aide. Avec l’assistance assistée, les équipes d’aide prennent simplement le contrôle de l’appareil de l’utilisateur final pour dépanner, comme elles le feraient en personne (contrôle à distance des appareils Windows, Mac et Android, affichage à distance iOS).

Les organisations utilisant la fonction de soutien assisté de Splashtop ont cité plusieurs avantages de l’utilisation de Splashtop, notamment:

Prise en charge complète de tous les types d’appareils, y compris les appareils mobiles

Prise en charge améliorée du travail à distance / hybride par le service informatique

Des taux de productivité des employés plus élevés et un service d’aide plus rapide, même pour les appareils personnels

L’exécution de l’assistance à Splashtop est facile

L’informatique et les employés ont adopté Splashtop en raison de sa simplicité. Un employé génère simplement un code de session unique à 9 chiffres et donne le code d’accès au personnel de votre service d’assistance. Le technicien peut utiliser le code pour se connecter à l’appareil de l’employé, en prenant instantanément le contrôle pour effectuer des tâches telles que transférer des fichiers, imprimer à distance, discuter, partager des écrans et bien plus encore. Mieux encore, tout se passe sur une infrastructure de sécurité sophistiquée.

Pour les organisations de toutes tailles, la prise en charge BYOD illimitée et à la demande est une approche révolutionnaire pour garantir que tous vos employés peuvent rester productifs – n’importe où, n’importe quand – en utilisant les appareils avec lesquels ils travaillent le mieux.

