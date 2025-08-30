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Infographie sur les cyberattaques : Ce que vous devez savoir et conseils de prévention

Splashtop Team
Temps de lecture : 1 min
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Les cyberattaques se développent à un rythme exponentiel. Des escroqueries par hameçonnage aux attaques de ransomware, les pirates intensifient leurs efforts. Lorsque votre entreprise est attaquée, cela nuit à votre marque et érode la confiance de vos clients, de vos employés et même de votre conseil d’administration. Vous devez évaluer votre risque régulièrement.

Lors d’une récente conversation avec Jerry Hsieh, directeur principal de la sécurité et de la conformité de Splashtop, nous avons discuté de la sécurité, des ransomwares et de ce à quoi les équipes devraient penser.

Pour vous aider à rester à jour sur les dernières statistiques et méthodes de prévention, nous avons créé une infographie sur ce que vous devez savoir sur les cyberattaques et des conseils sur la façon de les prévenir.

Infographic on cyber-attack prevention with statistics on ransomware and tips for protection


Comme le dit Jerry, la cybersécurité n’est jamais faite. Restez vigilant.

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