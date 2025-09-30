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Meilleures pratiques d’accès à distance pour prévenir les piratages - Q&R

Splashtop Team
Temps de lecture : 2 min
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Selon un rapport de Reuters, en février 2021,  « des pirates informatiques ont pénétré dans le système informatique d'une installation qui traite l'eau d'environ 15 000 personnes près de Tampa, en Floride, et ont cherché à ajouter un niveau dangereux d'additif à l'approvisionnement en eau.... Les pirates informatiques ont accédé à distance à un logiciel, appelé TeamViewer, sur l'ordinateur d'un employé de l'installation pour la ville d'Oldsmar afin de prendre le contrôle d'autres systèmes "». Des mises à jour ultérieures, dont une de PCMag, ont indiqué que parmi les facteurs contributifs, il y aurait un mot de passe partagé et une version obsolète de Windows.

Questions & Réponses

Que fait Splashtop pour garantir un accès à distance sécurisé ?

Splashtop est une solution d'accès à distance conçue pour permettre aux employés d'accéder à distance à leur ordinateur de bureau tout en travaillant à domicile ou sur la route. Voici comment Splashtop empêche les parties non autorisées d'accéder aux ordinateurs de l'entreprise et aux informations sensibles :

  • Prévention des intrusions - Splashtop utilise des mécanismes de détection des intrusions et de défense pour son environnement de production fonctionnant 24h/24 7j/7. Splashtop se conforme aux bonnes pratiques du secteur pour élaborer ses piles d’applications cloud afin de renforcer la sécurité et les instances.

  • La sécurité des applications d'accès à distance - Pour assurer la sécurité de vos terminaux, Splashtop utilise plusieurs niveaux de protection, notamment l'authentification des terminaux, l'authentification à deux facteurs et les codes de sécurité.

  • Connexions à distance sécurisées - Toutes les sessions à distance sont protégées par TLS ( notamment TLS 1.2) et par le chiffrement AES 256 bits.

Quelles sont les meilleures pratiques que les utilisateurs de Splashtop peuvent suivre pour éviter de tels problèmes ?

Voici comment les utilisateurs de Splashtop et les administrateurs de comptes peuvent sécuriser leurs biens informatiques, leur réseau et leurs données :

  • Mettez à jour vos ordinateurs vers la dernière version de son système d’exploitation (par exemple, Windows 10).

  • Si votre organisation n’a pas d’authentification unique, utilisez des mots de passe forts avec

    pour protéger vos comptes Splashtop.

  • Veillez à ce que l'antivirus, les filtres anti-spam et les pare-feu sont à jour, correctement configurés et sécurisés.

  • Vérifiez les configurations du réseau et isolez les systèmes informatiques qui ne peuvent pas être mis à jour.

  • Apprenez aux utilisateurs à identifier et à signaler les tentatives d'ingénierie sociale.

  • Identifiez et suspendez l'accès des utilisateurs présentant une activité inhabituelle.

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