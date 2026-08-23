La protection antivirus est importante, que vous utilisiez un ordinateur personnel ou un appareil professionnel. Cependant, choisir le bon logiciel antivirus peut s’avérer difficile, car une protection efficace exige plus que de comparer des noms de produits ou de compter les fonctionnalités.
Trouver le bon antivirus pour votre ordinateur dépend de plusieurs facteurs, notamment votre système d’exploitation, votre façon de l’utiliser, le nombre d’appareils que vous utilisez et toute protection existante dont vous disposez déjà. Par exemple, si les ordinateurs Windows et macOS incluent généralement des outils de sécurité intégrés, certains utilisateurs peuvent souhaiter une protection supplémentaire contre le phishing, pour plusieurs ordinateurs, les supports amovibles ou d’autres besoins de sécurité.
Dans cette optique, voyons quelles fonctionnalités antivirus comptent le plus, comment comparer les options gratuites et payantes, et comment trouver un logiciel antivirus pour votre ordinateur qui offre les fonctionnalités dont vous avez besoin (sans vous faire payer pour celles dont vous n’avez pas besoin).
Que fait un logiciel antivirus sur un ordinateur personnel ?
Vous vous demandez peut-être ce qu’un antivirus pour ordinateur personnel peut apporter que la sécurité de base intégrée ne couvre pas déjà. La cybersécurité est importante sur tous les appareils, qu’ils soient personnels ou professionnels, ce qui signifie que les fonctionnalités antivirus de base ne suffisent pas toujours.
Un logiciel antivirus surveille les fichiers, les téléchargements, les applications et l’activité du système afin de détecter des signes de malware ou d’autres activités suspectes. Pour cela, plusieurs méthodes de détection sont utilisées, notamment l’identification de signatures de malwares connus, le machine learning, la réputation des fichiers, la surveillance comportementale, et bien plus encore.
Un bon logiciel antivirus doit inclure quelques protections et fonctionnalités essentielles :
Détection et blocage des malwares.
Analyse des fichiers téléchargés et stockés.
Surveillance des comportements suspects des applications.
Blocage des sites web malveillants ou trompeurs.
Mettre en quarantaine ou supprimer les menaces détectées.
Recevoir des définitions de menaces et des modèles de détection mis à jour afin d’améliorer la protection.
Un ordinateur personnel a-t-il besoin d’un logiciel antivirus supplémentaire ?
Cela dépend de quelques facteurs, notamment du système d’exploitation, du comportement de l’utilisateur et du niveau de protection dont il a besoin. Mais il existe plusieurs situations dans lesquelles disposer d’une couche supplémentaire de protection antivirus peut constituer un important renforcement de la sécurité :
Quand la protection intégrée peut suffire
Cela ne veut pas dire que la sécurité intégrée n’est jamais suffisante. Si vous maintenez vos systèmes à jour, téléchargez les logiciels avec prudence et utilisez des navigateurs pris en charge, vous n’aurez peut-être besoin que d’une protection basique contre les malwares. Dans ces cas, la sécurité intégrée peut offrir une protection suffisante pour répondre à vos besoins.
Quand un antivirus supplémentaire peut être utile
Un logiciel antivirus tiers peut être utile si vous souhaitez des protections ou des fonctionnalités de gestion au-delà de ce que votre sécurité intégrée fournit. Si les utilisateurs ont besoin d’une protection plus avancée contre le phishing ou les arnaques, d’une protection pour plusieurs ordinateurs, d’analyses de sécurité et d’alertes plus visibles, ou d’une protection supplémentaire contre les exploits et les périphériques amovibles, ils auront besoin de fonctionnalités de sécurité plus robustes.
Dans ces cas, un logiciel antivirus supplémentaire peut être nécessaire.
Pourquoi le comportement des utilisateurs compte toujours
Aussi performant que soit le logiciel antivirus, le comportement des utilisateurs reste la première et la plus importante ligne de défense. Un logiciel antivirus ne peut pas compenser les mises à jour ignorées, les mots de passe réutilisés ou les téléchargements non sécurisés, et encore moins le fait d’accorder un accès à distance à des utilisateurs inconnus. Il appartient toujours aux utilisateurs de comprendre les bonnes pratiques de sécurité, comment prévenir le phishing, et quels comportements à risque éviter.
Quelles fonctionnalités antivirus comptent le plus ?
Avec tout cela en tête, quelles fonctionnalités antivirus sont les plus essentielles ? La plupart des solutions antivirus incluent plusieurs fonctionnalités et capacités, mais voici les indispensables à rechercher lorsque vous évaluez vos options :
1. Protection anti-malware en temps réel
La fonction principale d’un antivirus est la protection contre les logiciels malveillants. Un bon antivirus doit surveiller en continu les fichiers et les processus afin de détecter les menaces en temps réel, plutôt que de s’appuyer sur des analyses manuelles occasionnelles qui risquent de ne détecter les virus que lorsqu’il est trop tard.
2. Protection contre le phishing et les sites web malveillants
Internet ne manque pas d’arnaques de phishing ni de sites web malveillants conçus pour voler des informations personnelles, des mots de passe et d’autres données sensibles. À ce titre, un logiciel antivirus doit aussi inclure une protection contre ces menaces. Un bon logiciel antivirus peut aider à identifier les liens trompeurs, les fausses pages de connexion et les téléchargements malveillants avant que les utilisateurs ne saisissent des informations sensibles et ne mettent leurs données en danger.
3. Détection des menaces basée sur le comportement
La détection basée sur le comportement recherche des actions suspectes, comme une activité de processus inhabituelle ou des tentatives de modification de fichiers, plutôt que de s’appuyer uniquement sur des signatures de logiciels malveillants connues. Cela peut aider à identifier une activité malveillante qui ne correspond pas exactement à une menace déjà connue.
4. Mises à jour de sécurité automatiques
Les cybermenaces évoluent constamment, la cybersécurité doit donc être adaptable. Le logiciel antivirus doit inclure des mises à jour automatiques, notamment des mises à jour des définitions de logiciels malveillants, des données de réputation et des modèles de détection, afin de suivre les dernières évolutions sans nécessiter de maintenance manuelle.
5. Protection contre les failles
Les cyberattaques ciblent souvent des vulnérabilités connues afin de les exploiter et d’infiltrer des appareils ou des réseaux. La protection contre les exploits est donc utile, car elle peut aider à détecter et à bloquer les tentatives visant à tirer parti des vulnérabilités logicielles.
6. Analyse des supports amovibles
Les clés USB et les disques durs externes peuvent contenir des fichiers malveillants susceptibles d’infecter un ordinateur lorsqu’ils sont ouverts ou exécutés. L’analyse de ces périphériques amovibles est importante, en particulier pour les utilisateurs qui transfèrent régulièrement des fichiers entre plusieurs ordinateurs.
7. Effacer les alertes et les contrôles de mise en quarantaine
Si une menace est détectée, les utilisateurs doivent en être informés, et cela doit être clair. Les utilisateurs doivent pouvoir comprendre ce qui a été détecté, quelles actions ont été entreprises et s’ils doivent effectuer un suivi.
Quelles fonctionnalités antivirus sont facultatives ?
Toutes les fonctionnalités antivirus ne sont pas nécessaires. Bien que de nombreux produits antivirus soient vendus comme des suites de sécurité plus complètes, ils peuvent inclure des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas essentielles. Même si elles peuvent être utiles et appréciables, elles ne doivent pas l’emporter sur les protections de base ; une liste plus longue ne signifie pas forcément une meilleure solution.
Les fonctionnalités antivirus en option comprennent :
VPN : Les VPN sont utiles pour accéder à des réseaux distants ou changer sa localisation, mais ils ne sont pas nécessaires pour tous les utilisateurs.
Gestionnaire de mots de passe : un gestionnaire de mots de passe peut aider les utilisateurs à créer des mots de passe robustes, à les stocker pour y accéder facilement et à détecter lorsqu’un mot de passe a été volé. Cependant, cela n’en fait pas une fonctionnalité essentielle.
Surveillance de l’identité : Les services de surveillance de l’identité peuvent alerter les utilisateurs si leurs informations personnelles sont volées, ce qui est utile en cas de violation de données, mais la priorité doit être avant tout d’empêcher le vol de ces informations.
Sauvegarde cloud : Les sauvegardes cloud sont très utiles pour enregistrer et restaurer des données en cas de perte, mais tous les utilisateurs n’en ont pas besoin.
Contrôle parental : Grâce au contrôle parental, les parents peuvent empêcher leurs enfants d’accéder à des sites web dangereux ou pour adultes et gérer le temps d’écran. Si vous n’êtes pas le parent d’un enfant, cela ne sera pas nécessaire.
Navigateur sécurisé : Un navigateur sécurisé peut aider à protéger les utilisateurs lorsqu’ils naviguent sur Internet. C’est un outil utile pour toute personne qui passe du temps en ligne, mais il ne remplace pas d’autres fonctionnalités essentielles.
Outils d’optimisation des appareils : Ces outils peuvent aider à améliorer les performances du système, libérer de l’espace de stockage et supprimer les fichiers inutiles. Bien qu’utiles pour l’efficacité des appareils, ils ne constituent pas des outils de sécurité essentiels.
Contrôles de pare-feu autonomes : Les pare-feu sont importants pour la cybersécurité et ne doivent pas être négligés, mais il est préférable de les inclure dans une stratégie de sécurité globale.
Surveillance de la webcam ou du microphone : ces outils peuvent aider à protéger les webcams et les microphones, renforçant ainsi la confidentialité et la sécurité. Bien qu’elles soient utiles, ce sont simplement de bonnes options à inclure.
Antivirus gratuit ou antivirus payant
Vous vous appuyez peut-être sur un antivirus gratuit ou sur les fonctionnalités de sécurité intégrées aux appareils, et cela a peut-être suffi jusqu’à présent. Vous vous demandez peut-être : quelle est la différence entre un logiciel antivirus gratuit et un logiciel payant ? Voici comment décomposer les différences :
Ce qu’un antivirus gratuit offre généralement
Les logiciels antivirus gratuits et intégrés peuvent fournir une protection essentielle, notamment la détection des malwares, la surveillance en temps réel, les analyses et les mises à jour de sécurité automatiques. Les capacités varient selon le produit. La principale question est donc de savoir si la protection et les fonctionnalités incluses répondent à vos besoins.
Ce que peut ajouter un antivirus payant
Les produits payants vont au-delà de la protection antivirus de base et offrent des fonctionnalités avancées telles que la protection contre le phishing, la détection basée sur le comportement et d’autres outils de sécurité. Ils offrent également aux utilisateurs davantage de fonctionnalités d’accessibilité et de contrôle, comme la couverture multi-appareils et la gestion centralisée, ainsi qu’une assistance utilisateur.
Comment déterminer si cela vaut la peine de payer
Alors, comment décider de ce qui vous convient le mieux ? Vous pouvez évaluer vos besoins en matière de sécurité et les options antivirus afin de déterminer si un logiciel antivirus gratuit suffit ou s’il vaut mieux investir dans un outil payant.
Tenez compte des éléments suivants :
Quelles lacunes de protection subsistent si vous utilisez uniquement la sécurité intégrée ?
Combien d’ordinateurs doivent être couverts ?
Voulez-vous un compte unique pour gérer plusieurs appareils ?
Les fonctionnalités ajoutées sont-elles vraiment utiles ?
Le prix de renouvellement est-il raisonnable ?
Cela vous aidera à déterminer si un antivirus payant vaut l’investissement.
Dans quelle mesure l’antivirus doit-il affecter les performances de l’ordinateur ?
Une préoccupation courante lors de l’utilisation d’un antivirus concerne la quantité de ressources système qu’il peut utiliser pendant l’analyse d’un ordinateur. Mais même si un antivirus doit utiliser des ressources système pour analyser les fichiers et surveiller l’activité, un bon logiciel ne rendra pas (ou ne devrait pas rendre) l’utilisation normale de l’ordinateur plus difficile.
Lorsque le logiciel antivirus est décrit comme « léger », recherchez des exigences système claires et des tests de performance récents, lorsqu’ils sont disponibles. Il peut être utile d’évaluer certains facteurs importants, notamment :
Utilisation du processeur et de la mémoire au repos.
L’impact sur les performances pendant les analyses rapides et complètes.
Temps de démarrage et de lancement des applications.
L’impact sur les batteries des ordinateurs portables.
Interruptions pendant les sessions de jeu ou le travail créatif.
Planification des analyses et contrôles de pause.
Ces facteurs peuvent affecter la vitesse et les performances si l’outil antivirus n’est pas assez léger.
Comment vérifier la compatibilité de l’antivirus
Alors, comment être sûr qu’un logiciel antivirus est compatible avec votre appareil ? La compatibilité ne se limite pas à l’existence d’un programme d’installation ; des facteurs comme la mémoire, la version de l’OS, etc., peuvent affecter la compatibilité globale.
Assurez-vous de vérifier :
Versions Windows ou macOS prises en charge,
Les exigences en matière de processeur, de mémoire et de stockage.
Si toutes les fonctionnalités annoncées fonctionnent sur votre système d’exploitation.
Compatibilité avec les logiciels de sécurité existants.
Combien d’appareils peuvent être inclus, et si les appareils Windows et Mac peuvent partager un même forfait (le cas échéant)
Comment supprimer ou remplacer des appareils.
Si la couverture mobile est incluse ou vendue séparément.
Le mieux est de trouver un seul outil antivirus offrant les fonctionnalités dont vous avez besoin, plutôt que d’utiliser plusieurs solutions qui font des choses différentes. Exécuter simultanément deux antivirus en temps réel peut provoquer des conflits, des analyses redondantes ou des problèmes de performances, alors évitez de le faire, sauf si les deux éditeurs prennent explicitement en charge cette configuration.
Comment comparer les prix des antivirus
Lorsque vous évaluez les options antivirus, les prix peuvent varier considérablement, tout comme les fonctionnalités proposées à chaque niveau de prix. Il peut être difficile de déterminer quelle option offre le meilleur prix, car le montant affiché pour la première année ne reflète pas nécessairement bien ce que vous dépenserez réellement ni la valeur qu’elle apporte.
Assurez-vous de comparer :
Prix promotionnel la première année
Prix de renouvellement (qui peut être différent du prix de la première année)
Facturation annuelle ou mensuelle.
Le nombre d’appareils inclus qu’il couvre, ainsi que les éventuelles variations de prix par appareil.
Les fonctionnalités et options incluses dans chaque forfait.
Les conditions de renouvellement automatique, y compris les exigences minimales d’abonnement, sa durée et les frais d’annulation.
Politiques d’annulation et de remboursement.
Si les capacités et fonctionnalités essentielles dont vous avez besoin nécessitent une formule supérieure ou sont disponibles dès le départ.
Il est important de prendre en compte le coût annuel total, les fonctionnalités dont vous bénéficiez et le nombre d’appareils que vous pouvez couvrir, plutôt que de vous fier uniquement au prix promotionnel affiché. Vous devez tenir compte du montant total que vous dépenserez au fil du temps et de ce que vous recevrez pour ce prix afin de vous assurer d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix.
Comment choisir un logiciel antivirus pour un ordinateur personnel
Maintenant que tout cela est établi, nous pouvons détailler le processus d’évaluation et vous aider à trouver le meilleur logiciel antivirus pour votre ordinateur. Suivez ces étapes lorsque vous examinez vos options, et vous pourrez prendre une décision éclairée :
Identifier l’ordinateur et le système d’exploitation : confirmez le type d’appareil, la version du système d’exploitation et la configuration matérielle requise pour le logiciel antivirus, et assurez-vous que votre appareil les respecte.
Vérifier la protection déjà incluse : vous disposez probablement déjà de fonctionnalités antivirus de base, alors déterminez ce que votre sécurité intégrée couvre actuellement et dans quels domaines une protection supplémentaire peut être utile.
Définissez les menaces et les cas d’usage qui comptent : savoir contre quelles menaces se défendre est tout aussi important. Pensez à des menaces comme le phishing, les téléchargements malveillants, les sites web malveillants, les supports amovibles et les appareils partagés, et assurez-vous de trouver une solution qui couvre les risques qui comptent pour vous.
Priorisez les fonctionnalités de protection essentielles : Assurez-vous de trouver une solution qui inclut les éléments incontournables. Concentrez-vous d’abord sur la protection en temps réel contre les malwares, la protection contre le phishing, la détection comportementale, les mises à jour et la facilité d’utilisation ; vous pourrez ensuite commencer à examiner les fonctionnalités optionnelles.
Décidez quels extras sont réellement utiles : Bien qu’il existe des fonctionnalités de protection supplémentaires qui vous aideront, elles n’offrent pas toutes les mêmes avantages. Assurez-vous d’éviter de payer pour des fonctionnalités groupées qui font doublon avec des outils dont vous disposez déjà.
Vérifiez les performances et les résultats indépendants : Il est toujours important de vérifier les performances d’un logiciel antivirus avant de l’acheter. Assurez-vous d’examiner son impact sur les systèmes, ses taux de faux positifs et, dans la mesure du possible, les tests ou validations récents.
Comparez les limites d’appareils et les tarifs complets : Le premier prix que vous voyez n’est peut-être pas celui que vous paierez au final. Vous devez regarder au-delà du tarif d’introduction et prendre en compte les options supplémentaires, les coûts de renouvellement et le coût total de couverture des appareils pour savoir combien vous dépenserez réellement.
Examinez le support et la gestion de compte : Ne sous-estimez pas l’importance d’un bon support. Vérifiez comment vous pouvez obtenir de l’aide, surveiller les appareils et remplacer un ancien ordinateur si nécessaire.
Comment protéger les ordinateurs personnels avec Splashtop Shield
Splashtop Shield est une solution antivirus basée sur l’IA pour les ordinateurs Windows et Mac qui combine une analyse de fichiers assistée par apprentissage automatique avec des vérifications de réputation dans le cloud et des données de détection fréquemment mises à jour afin d’aider à identifier les malwares et les fichiers suspects.
Splashtop Shield est conçu pour les particuliers, les familles et toute personne qui utilise des ordinateurs personnels pour le travail à distance ou hybride. Il combine plusieurs outils de protection pour assurer la sécurité des appareils, notamment :
Protection anti-malware pour détecter les fichiers et programmes malveillants.
Protection anti-hameçonnage pour aider à identifier les tentatives de phishing et les liens malveillants.
Analyse du trafic en temps réel pour aider à identifier le trafic malveillant et les menaces en ligne.
Détection des menaces basée sur le comportement qui aide à identifier les activités suspectes en fonction du comportement des fichiers et des processus.
Protection anti-exploit pour aider à détecter et bloquer les tentatives d’exploitation des vulnérabilités logicielles.
Analyse des supports USB et amovibles pour aider à détecter les fichiers malveillants sur les périphériques de stockage connectés.
Splashtop Shield est disponible en édition Individual, qui couvre deux appareils, et en édition Family, qui couvre jusqu’à cinq ordinateurs Windows et Mac au sein d’un même foyer.
Checklist finale de l’acheteur
Il y a beaucoup d’éléments à prendre en compte lors de l’évaluation des solutions antivirus, au point que cela peut vite devenir décourageant. Comment être sûr qu’une option répond à tous vos besoins à un prix que vous pouvez vous permettre ?
Nous avons donc compilé une checklist pratique que vous pouvez utiliser lorsque vous recherchez un logiciel antivirus. Si une solution coche toutes ces cases, elle devrait bien répondre à vos besoins.
Avant d’acheter une solution antivirus, posez-vous la question :
Est-il compatible avec mon système d’exploitation ?
Fournit-il une protection en temps réel contre les malwares et le phishing ?
Utilise-t-il plus d’une méthode de détection ?
Peut-il analyser les supports amovibles tels que les clés USB et les disques durs externes ?
L’impact sur les performances est-il acceptable pendant l’utilisation normale et les analyses ?
Ses alertes sont-elles faciles à comprendre ?
Le forfait couvre-t-il tous les ordinateurs que je dois prendre en charge ?
Quel sera le coût au renouvellement ?
Les affirmations du produit sont-elles validées de manière indépendante ?
Le support est-il disponible via les canaux que j’utiliserai ?
Choisissez le bon antivirus pour votre ordinateur personnel
Lorsque vous choisissez un logiciel antivirus pour votre ordinateur, vous devez comprendre votre appareil, votre couverture de sécurité actuelle, vos habitudes d’utilisation et vos besoins de protection. Une bonne sécurité ne consiste pas à trouver le plus grand nombre de fonctionnalités supplémentaires ni un niveau de prix précis, mais plutôt les outils et fonctionnalités adaptés à vos besoins.
Une protection de base solide, la compatibilité avec le système d’exploitation, un impact maîtrisé sur les performances, une tarification transparente et des contrôles de compte clairs peuvent vous aider à choisir un logiciel antivirus adapté à vos besoins de sécurité et à votre usage quotidien. Lorsque vous évaluez vos options, il est essentiel de prendre en compte tous les facteurs qui comptent pour vous, plutôt que de vous fier uniquement à la quantité.
Vous voulez en savoir plus sur Splashtop Shield et sur la manière dont il fournit une protection optimisée par l’IA pour les ordinateurs Windows et Mac ? Découvrez dès aujourd’hui tout ce que vous devez savoir sur Splashtop Shield :