Les entreprises et leurs employés sont des cibles fréquentes pour les escrocs. Quelques e-mails trompeurs et un faux lien peuvent suffire à piéger des employés peu méfiants pour qu’ils envoient des paiements, divulguent des informations de mot de passe ou laissent entrer des utilisateurs non autorisés, et l’entreprise en paie le prix.
Selon le Centre de plaintes pour la criminalité sur Internet du FBI (IC3), la compromission des e-mails professionnels a entraîné plus de 3 milliards de dollars de pertes déclarées en 2025, et les arnaques liées au support technique et au service client, qui se font souvent passer pour des équipes d’assistance de confiance, ont ajouté 2,1 milliards de dollars supplémentaires. Beaucoup de ces arnaques réussissent sans aucun malware, c’est pourquoi la protection anti-arnaque est devenue un élément central de la cybersécurité pour les équipes IT.
Ce guide explique ce que comprend la protection anti-arnaque pour les entreprises, quelles sont les arnaques qui ciblent le plus les employés, pourquoi un antivirus seul ne suffit pas, et quels contrôles les équipes IT peuvent mettre en place pour stopper les arnaques.
Qu’est-ce que la protection anti-arnaque pour les entreprises ?
La protection anti-arnaque pour les entreprises combine des processus de vérification, la sensibilisation des employés et des outils de sécurité des terminaux conçus pour aider à empêcher les employés de tomber dans des arnaques. Ces arnaques peuvent prendre de nombreuses formes, mais impliquent généralement l’envoi d’argent, le partage d’identifiants ou le fait de donner aux attaquants l’accès aux appareils de l’entreprise.
La protection anti-arnaque repose sur trois couches clés :
Processus : Comment les paiements et les modifications de compte sont effectués et vérifiés.
Personnes : comment les employés sont formés à reconnaître et signaler les arnaques.
Technologie : Les outils que l’entreprise utilise pour bloquer les sites frauduleux, les pages de phishing et les accès non autorisés.
Ces trois couches fonctionnent ensemble et comblent les lacunes laissées par les autres afin d’offrir une sécurité plus globale à l’échelle de l’organisation.
Les arnaques les plus susceptibles de cibler vos employés
La plupart des arnaques qui atteignent les employés suivent une poignée de schémas. Chacun des cas ci-dessous présente les signes d’alerte que les employés doivent connaître et les contrôles que l’IT peut mettre en place pour les arrêter.
1. Compromission des e-mails professionnels et usurpation d’identité de dirigeants
Avez-vous déjà reçu un e-mail qui semblait provenir d’un patron ou d’un collègue et qui contenait une demande d’argent inhabituelle ? Une arnaque courante consiste à compromettre ou usurper l’adresse e-mail d’un dirigeant ou d’un collègue, puis à demander à la cible d’envoyer de l’argent, de modifier des virements directs ou d’acheter des cartes-cadeaux. Selon le rapport de l’IC3, ces arnaques ont représenté plus de 3 milliards de dollars de pertes pour 24 768 plaintes en 2025.
Heureusement, il y a certains signes avant-coureurs à surveiller. Si l’e-mail semble créer un sentiment d’urgence (par exemple « on m��’a volé mon portefeuille à l’étranger et j’ai besoin que vous me fassiez un virement » ou « nous devons envoyer ce paiement immédiatement »), demande de garder le secret ou vous demande de contourner le processus d’approbation habituel, cela doit vous alerter. De même, si l’adresse e-mail ne correspond pas tout à fait ou si la grammaire semble incorrecte, cela peut aussi indiquer qu’un compte a été usurpé ou compromis.
Pour les équipes IT et finance, le contrôle le plus solide, c’est le processus. Exigez une vérification hors bande, comme un rappel vers un numéro connu, ainsi qu’un second approbateur pour tout changement lié aux paiements, à la paie ou aux coordonnées bancaires, peu importe qui semble en faire la demande.
2. Phishing et fausses pages de connexion
Le phishing a été le type de cybercrime le plus signalé dans le rapport 2025 de l’IC3, avec 191 561 plaintes. Dans une attaque typique, un e-mail ou un message mène à une fausse page de connexion ou demande d’une autre manière les identifiants des employés. Si un employé tombe dans le piège et saisit ses informations de connexion, l’attaquant peut les voler et les utiliser pour se connecter au compte compromis.
Pour éviter le phishing, les employés doivent rester prudents lorsqu’ils ouvrent des e-mails et cliquent sur des liens. Vérifiez que les liens mènent bien là où ils le prétendent (surveillez aussi les petites modifications d’orthographe, comme un I majuscule à la place d’un l minuscule), et méfiez-vous des demandes de connexion inattendues. Si un message essaie de créer un sentiment d’urgence (« connectez-vous dans les 24 prochaines heures ou votre compte sera supprimé »), c’est un autre signe d’alerte.
Côté IT, une protection des terminaux qui bloque les sites de phishing connus vous offre un filet de sécurité au cas où quelqu’un cliquerait malgré tout, et la MFA empêche qu’un mot de passe volé suffise à lui seul. Lorsque des employés ont un doute sur un lien, ils doivent plutôt se connecter via une URL fiable.
3. Usurpation d’identité du support technique et du help desk
Une version classique est l’appel inattendu du « support technique Windows » affirmant avoir détecté un virus sur un ordinateur. La fausse assistance technique est une autre arnaque courante, responsable de plus de 2 milliards de dollars de pertes déclarées chez les victimes individuelles et les entreprises en 2025.
L’arnaque commence par un appel, un e-mail ou une autre notification prétendant provenir de l’équipe IT d’une entreprise. Les fraudeurs prétendent devoir effectuer un dépannage, un débogage ou une autre opération de maintenance sur l’appareil de la victime et avoir besoin d’un accès à distance pour résoudre le problème.
Ces arnaques utilisent souvent des logiciels commerciaux légitimes d'accès à distance pour se connecter à l’appareil de la victime. À partir de là, ils utilisent cet accès pour voler des données, installer des malwares ou accéder à d’autres fichiers de valeur. Comme l’outil d’accès à distance lui-même est un logiciel légitime, un antivirus basé sur des signatures ne le signalera généralement pas.
Dans ce cas, le signe d’alerte, c’est la demande elle-même. La prévention des arnaques liées à l’accès à distance exige de la prudence et du scepticisme, surtout lorsque vous recevez un contact inattendu d’un prétendu help desk.
Les employés doivent se méfier des prises de contact non sollicitées de la part d’un agent de support, de la pression à agir immédiatement et des demandes d’installer un logiciel ou de lire un code à voix haute. Pour les équipes IT, la solution comporte deux volets : publier un canal de support officiel unique pour que les employés sachent comment le vrai service IT les contactera, et bloquer l’installation d’outils d’accès à distance non approuvés sur les appareils de l’entreprise.
4. Fausses factures et fraude au paiement des fournisseurs
Lorsqu’une entreprise reçoit une facture à payer, elle doit vérifier et confirmer qu’elle a bien reçu les services qu’elle paie et que le paiement est adressé à la bonne source. Les fausses factures et la fraude au paiement fournisseur visent à tromper les entreprises pour qu’elles les paient ou redirigent des paiements légitimes.
Dans ces escroqueries, l’escroc envoie généralement une facture pour des biens et services qui n’ont jamais été commandés, en espérant que l’entreprise paiera sans vérifier les détails. Dans certains cas, ils se font passer pour un véritable fournisseur et demandent à l’entreprise de mettre à jour ses coordonnées bancaires afin que les paiements légitimes leur soient envoyés au lieu d’être versés au véritable fournisseur.
Dans les deux cas, l’escroc est payé tandis que les entreprises et les fournisseurs en subissent les conséquences.
Les employés peuvent repérer ces arnaques en surveillant les factures pour des services dont personne ne se souvient avoir passé commande, les coordonnées bancaires modifiées et les domaines d’expéditeur légèrement différents de ceux du véritable fournisseur. Côté processus, exigez que toute modification des coordonnées bancaires d’un fournisseur soit confirmée via des informations de contact déjà enregistrées, et jamais via les coordonnées fournies dans la demande.
5. Usurpation d’identité assistée par l’IA et clonage vocal
L’intelligence artificielle (IA) a donné aux escrocs de nouveaux outils pour piéger leurs victimes. Selon le rapport IC3 du FBI, les plaintes identifiées comme liées à l’IA ont représenté près de 900 millions de dollars de pertes en 2025, la première année où l’IC3 a suivi ce descripteur.
Les escrocs peuvent utiliser l’IA pour créer rapidement des e-mails de phishing convaincants, rendant les tentatives de phishing plus efficaces. De la même manière, ils peuvent utiliser l’IA pour cloner la voix d’un dirigeant d’entreprise ou d’un collègue et appeler une victime pour demander de l’argent ou des identifiants. Une voix familière n’est plus une preuve d’identité fiable, et l’IA générative peut rendre ces appels interactifs et convaincants en temps réel.
Il existe toujours des signes d’alerte. Un appel vocal ou vidéo provenant de canaux inhabituels pour demander de l’argent ou un accès est un signal d’alerte important, surtout lorsque l’appelant insiste sur l’urgence.
Formez les employés à raccrocher et à rappeler la personne via un numéro connu, et faites de ce rappel une étape obligatoire dans vos politiques de paiement et de modification des accès.
Là où les antivirus standard ne suffisent pas face aux arnaques
L’antivirus est un élément essentiel de la sécurité des terminaux, mais de nombreuses arnaques sont conçues pour le contourner.
Les antivirus basés sur les signatures se concentrent sur les fichiers et codes malveillants. De nombreuses arnaques n’impliquent aucun malware. Elles incitent les employés à effectuer un virement bancaire, à divulguer leurs identifiants ou à installer un outil d'accès à distance légitime pour un escroc.
Dans ces cas-là, l’attaque passe par les propres actions de l’employé. La protection anti-arnaque doit intervenir au moment même où les employés sont ciblés, par exemple lorsqu’ils arrivent sur une page de phishing ou un site frauduleux, ou lorsque quelqu’un leur demande d’installer un logiciel d'accès à distance.
Cela ne veut pas dire que l’antivirus est dépassé. Un logiciel antivirus reste nécessaire pour se défendre contre les malwares et autres cybermenaces, mais il devrait être associé à une protection des terminaux spécifique aux arnaques et à une formation des utilisateurs pour une protection plus globale.
Comment protéger votre entreprise contre les arnaques en 7 étapes
Ces sept étapes combinent processus, personnes et technologie afin que les équipes IT puissent arrêter les arnaques avant qu’elles ne coûtent de l’argent à l’entreprise :
Vérifiez chaque paiement et chaque changement de compte via un second canal : de nombreuses arnaques reposent sur le fait que les victimes prennent la parole de l’escroc pour argent comptant, donc la vérification permet de combler la faille la plus courante. Exigez un rappel vers un numéro de téléphone connu (pas celui fourni dans la demande) ainsi qu’un second approbateur avant de modifier des coordonnées bancaires, d’ajouter de nouveaux bénéficiaires ou de mettre à jour les informations de paie.
Formez les employés aux tactiques d’arnaque actuelles : de courtes sessions récurrentes avec des exemples concrets sont ce qui fonctionne le mieux, notamment l’usurpation d’identité du help desk et le clonage vocal par IA. Faites en sorte qu’il soit rapide et sans reproche de signaler un message suspect, afin que les employés prennent la parole lorsqu’ils repèrent quelque chose.
Publiez un canal officiel unique pour le support IT : vous pouvez vous protéger contre les arnaques IT en indiquant clairement aux employés comment l’IT les contactera et en précisant que l’IT ne les appellera jamais à froid pour leur demander d’installer un logiciel. Toute autre demande doit être considérée comme une arnaque et signalée.
Contrôlez quels outils d'accès à distance peuvent fonctionner sur les appareils de l’entreprise : standardisez-vous sur un outil d'accès à distance approuvé et assurez-vous que les employés savent lequel votre équipe IT utilise. Bloquez ensuite ou signalez l’installation de tout autre logiciel d'accès à distance sur les appareils de l’entreprise.
Ajoutez une protection des terminaux qui bloque les sites d’arnaque et de phishing : la protection des terminaux est un outil puissant pour se défendre contre les liens et sites web malveillants. Recherchez une protection qui fonctionne sur l’ensemble de vos appareils gérés et qui bloque les sites d’arnaque et de phishing avant que les employés n’interagissent avec eux.
Appliquez l’authentification multifacteur sur les comptes critiques : si les identifiants d’un employé sont volés, une authentification supplémentaire peut sauver la mise. Utilisez l’ authentification multifacteur (MFA) lors de la connexion à des comptes tels que les e-mails, les services bancaires, la paie, etc., afin que des mots de passe volés ne suffisent pas à accorder un accès non autorisé.
Centralisez les alertes et définissez votre plan de réponse : Des contrôles centralisés et un plan clair aident les équipes IT à répondre aux menaces rapidement et efficacement. Assurez-vous que les alertes de sécurité parviennent aux équipes IT en un seul endroit et, si un appareil est infecté, isolez-le rapidement et réinitialisez les identifiants. Si de l’argent a été déplacé, veillez à contacter votre banque et à signaler tous les incidents auprès du FBI et de la FTC.
Ce qu’il faut rechercher dans un logiciel anti-arnaque pour les entreprises
La protection contre les arnaques pour les entreprises nécessite une solide combinaison de formation des employés et de logiciel anti-arnaque. Un logiciel anti-arnaque peut aider à identifier et bloquer les arnaques potentielles, mais vous devez vous assurer qu’il dispose des bonnes fonctionnalités.
Voici ce qu’il faut rechercher :
Protection antimalware en temps réel qui analyse automatiquement les fichiers lorsqu’ils sont ouverts ou téléchargés et met en quarantaine les menaces détectées.
Blocage des sites d’arnaque et de phishing pour bloquer les sites malveillants connus et détecter les nouveaux.
Détection des arnaques assistée par l’IA qui aide à identifier les arnaques nouvelles et émergentes, même si les filtres basés sur des règles ne les reconnaissent pas.
Détection et blocage des tentatives d’installation de logiciels non autorisés d'accès à distance.
Déploiement centralisé et contrôles des politiques pour permettre à l’IT d’installer et d’appliquer la protection sur tous les terminaux, même s’ils ne sont pas physiquement présents.
Alertes immédiates pour avertir l’IT lorsqu’une menace est bloquée ou qu’une tentative de prise de contrôle est détectée.
Compatibilité avec les outils de sécurité existants afin qu’il puisse fonctionner avec votre antivirus ou logiciel EDR existant sans conflit.
Définissez des limites claires en matière de confidentialité qui permettent aux administrateurs de voir l’état de la protection et les événements de sécurité sans exposer les fichiers personnels des employés.
Comment Splashtop Shield for Business aide les équipes IT à réduire le risque d’arnaque
Bien qu’il existe de nombreuses arnaques et menaces cherchant à voler vos comptes et vos données, il existe aussi des outils pour se défendre à la fois contre les malwares et les escrocs. Splashtop Shield for Business combine antivirus et protection anti-arnaque, afin d’aider à protéger vos employés contre les manipulations tout en protégeant vos appareils contre les virus.
Splashtop Shield for Business est disponible en complément des produits professionnels Splashtop avec accès sans surveillance, combinant un antivirus moderne avec une protection contre les arnaques et le phishing assistée par l’IA pour aider à sécuriser les terminaux. Avec Splashtop Shield for Business, vous pouvez :
1. Bloquez les sites d’arnaque et de phishing grâce à une détection assistée par l’IA
Splashtop Shield for Business bloque les sites non sécurisés et de phishing connus, et sa détection des arnaques assistée par l’IA aide à repérer les nouvelles arnaques et celles en émergence qui ne figurent pas encore dans une liste connue. L’anti-malware en temps réel et l’analyse à l’accès stoppent les fichiers malveillants et les applications non sécurisées avant leur exécution.
2. Bloquez les installations non autorisées d’outils d’accès à distance
L’accès à distance est un outil fantastique pour faciliter la collaboration à distance, le support et le travail. Cependant, les escrocs peuvent en abuser en trompant les victimes pour qu’elles accordent l’accès. Ainsi, Splashtop Shield for Business détecte et bloque les tentatives d’installation d’outils d’accès à distance non autorisés, y compris ceux que les escrocs utilisent pour se faire passer pour un help desk. Les administrateurs peuvent ajouter des outils d’accès à distance approuvés à une liste d’autorisation, afin que les sessions de support légitimes continuent de fonctionner. Si Splashtop Shield détecte une tentative de prise de contrôle, il alerte immédiatement l’IT afin qu’elle puisse intervenir.
3. Déployez et créez des rapports via la console Splashtop
La gestion de la sécurité ne devrait pas causer de difficultés inutiles aux utilisateurs ni aux équipes IT. Les équipes IT peuvent installer Splashtop Shield for Business automatiquement via Endpoint Policies ou lancer une installation silencieuse à la demande qui n’interrompt pas les utilisateurs. Les analyses rapides et complètes peuvent être lancées depuis la console Splashtop, et les alertes sur les menaces y apparaissent sous Security > Threats, avec un lien direct vers la Shield Console pour enquête.
De plus, Splashtop Shield peut automatiquement mettre en quarantaine la plupart des menaces, améliorant ainsi la réactivité sans ajouter de charge supplémentaire à votre service IT.
4. Exécutez une protection anti-arnaque avec vos outils de sécurité existants
Splashtop Shield for Business peut fonctionner avec d’autres outils de sécurité, comme CrowdStrike ou Bitdefender, sans conflit. Les administrateurs voient le statut de protection et les événements de sécurité pour chaque endpoint, tandis que les fichiers personnels et l’historique de navigation des employés restent privés.
Ajoutez une protection anti-arnaque aux terminaux que vous gérez
Les logiciels malveillants ciblent les appareils, et les arnaques ciblent les personnes. Une bonne protection contre les arnaques combine vérification, formation et contrôles des endpoints, afin de détecter les sites frauduleux et d’empêcher tout accès à distance non autorisé avant qu’ils ne coûtent de l’argent à votre entreprise.
Splashtop Shield for Business ajoute cette couche de protection des endpoints, en combinant un antivirus en temps réel, une protection contre les arnaques et le phishing assistée par l’IA, ainsi que le blocage des outils d’accès à distance non autorisés afin d’aider les équipes IT à repérer et à stopper les arnaques sur les endpoints Windows et macOS.
Si votre entreprise utilise déjà un produit professionnel Splashtop avec accès sans surveillance, vous pouvez ajouter Splashtop Shield for Business à votre abonnement.
Vous voulez en savoir plus sur Splashtop Shield for Business ? Découvrez-le dès aujourd’hui.