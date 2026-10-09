Les petites entreprises traitent les mêmes types d’informations sensibles que les grandes organisations, notamment les dossiers clients, les détails de paiement et les comptes financiers, mais elles le font généralement sans équipe de sécurité dédiée. Cela fait de chaque ordinateur portable et de bureau une ligne de défense importante contre les malwares, le phishing et les ransomwares.
Le risque est important. Les petites entreprises ont besoin d’un antivirus capable d’arrêter les menaces sans ajouter de coûts ni de charge administrative que leur équipe ne peut pas absorber.
Ce guide explique ce que l’antivirus pour les petites entreprises doit inclure, en quoi il diffère des antivirus personnels et intégrés, et comment choisir la bonne option pour vos appareils, votre équipe et votre budget.
Qu’est-ce qu’un antivirus pour les petites entreprises ?
Un antivirus pour les petites entreprises est un logiciel de sécurité qui protège chaque ordinateur d’une petite organisation contre les malwares, le phishing, les ransomwares et d’autres menaces courantes visant les terminaux, avec une visibilité centralisée permettant à une seule personne de confirmer que chaque appareil est protégé. Au-delà de la détection traditionnelle des virus basée sur les signatures, un antivirus professionnel inclut généralement des fonctionnalités telles que :
Analyse en temps réel à l’accès
Détection qui va au-delà des signatures connues, comme l’analyse comportementale ou le machine learning
Blocage du phishing et des sites web malveillants
Analyse des menaces web
Protection contre les exploits
Analyse des supports amovibles
Un tableau de bord central affichant l’état de la protection sur l’ensemble des appareils
Pourquoi les petites entreprises ont-elles besoin d’un logiciel antivirus ?
Les petites entreprises s’appuient sur leurs ordinateurs pour gérer les informations clients, l’activité financière, les communications et d’autres opérations quotidiennes. Un seul appareil infecté peut interrompre ce travail et exposer des données que l’entreprise a la responsabilité de protéger.
1. Les logiciels malveillants peuvent perturber les opérations commerciales quotidiennes
Les fichiers et applications malveillants peuvent compromettre les appareils, perturber le travail quotidien et exposer des informations sensibles sur les clients ou les finances. Pour une petite équipe, un seul ordinateur portable infecté peut déjà entraîner des heures de travail perdues et du temps passé à nettoyer les dégâts. L’antivirus doit détecter les malwares rapidement et les arrêter avant leur exécution.
2. Les attaques de phishing ciblent souvent directement les employés
Les infections par malware n'apparaissent pas de nulle part. Les attaques de phishing sont des vecteurs d'infection courants, car elles peuvent inciter les employés à installer des malwares en les redirigeant vers des sites web malveillants, des téléchargements ou des pages de vol d'identifiants.
Un bon antivirus pour les petites entreprises doit bloquer le phishing et les sites web malveillants, et analyser le trafic web, afin qu’un simple mauvais clic ait moins de chances de se transformer en infection. Apprendre aux employés à repérer les attaques de phishing ajoute une autre couche importante.
3. Les escrocs ciblent de plus en plus les employés par téléphone
Toutes les attaques ne commencent pas par un fichier malveillant. Dans les arnaques d’usurpation en support technique et help desk, un attaquant appelle ou envoie un message à un employé, se fait passer pour l’IT ou un fournisseur de confiance, et le convainc d’installer un outil d'accès à distance. Une fois cet outil installé, l’attaquant prend le contrôle direct de l’appareil.
Un antivirus capable de détecter et de bloquer les installations non autorisées d’outils d’accès à distance aide à combler cette faille.
4. Les ransomwares rendent la prévention particulièrement importante
Les ransomwares chiffrent les fichiers et verrouillent les appareils jusqu’au paiement d’une rançon, et certaines variantes volent des données avant de les chiffrer. Pour une petite entreprise, la reprise peut entraîner un temps d’arrêt et des coûts importants. L’antivirus aide en identifiant rapidement les fichiers malveillants et les comportements suspects, avant que le chiffrement ne se propage. Comme l’antivirus se concentre sur la prévention et la détection, il est plus efficace lorsqu’il est associé à des sauvegardes régulières et à l’application rapide des correctifs.
En savoir plus sur les fonctionnalités importantes d’un logiciel de protection contre les ransomwares.
5. Les petites entreprises peuvent disposer de ressources de sécurité limitées
De nombreuses petites entreprises n’ont pas d’équipe de sécurité dédiée, et l’IT est souvent assuré par une seule personne ou un prestataire externe. Un antivirus simple à déployer, à surveiller et à maintenir est tout aussi important que la puissance de détection, car la protection ne fonctionne que si quelqu’un peut confirmer qu’il est en cours d’exécution sur chaque appareil.
Que doivent rechercher les petites entreprises dans un logiciel antivirus ?
Lors de l’évaluation d’un logiciel antivirus, les petites entreprises doivent rechercher les capacités suivantes :
Protection contre les malwares : une protection robuste est la première fonctionnalité (et sans doute la plus importante). Une bonne solution antivirus peut détecter et bloquer rapidement les virus, chevaux de Troie, logiciels espions, téléchargements malveillants et autres malwares.
Détection au-delà des signatures : De nombreuses menaces modernes ne correspondent pas à la signature d’un virus connu. La détection basée sur le comportement ou assistée par l’IA aide à identifier les activités suspectes et les nouvelles menaces que l’analyse par signature seule manquerait.
Protection anti-phishing et web : Bloquer les sites de phishing et d’arnaque connus et analyser le trafic web permet d’empêcher les employés d’accéder à des pages ou à des téléchargements malveillants dès le départ.
Protection des outils d'accès à distance : recherchez une protection capable de détecter ou de bloquer les outils d'accès à distance non autorisés, car les attaquants demandent souvent aux employés de les installer lors d'arnaques par usurpation d'identité.
Protection contre les exploits : Les attaquants sont toujours à la recherche de vulnérabilités de sécurité à exploiter. Une bonne protection contre les exploits peut vous défendre contre les tentatives d’exploitation de ces vulnérabilités pendant que vous attendez un correctif de sécurité.
Protection en temps réel : La cybersécurité ne peut pas faire de pause ni vérifier les infections uniquement après coup. Un bon antivirus doit évaluer en continu l’activité et analyser les fichiers, plutôt que de s’appuyer uniquement sur des analyses manuelles périodiques.
Visibilité centralisée : un tableau de bord unique doit montrer quels appareils sont protégés, si la protection est à jour et quelles menaces ont été bloquées, afin de ne laisser aucun angle mort.
Couverture des plateformes : Assurez-vous que la solution prend en charge chaque système d’exploitation utilisé par votre entreprise, qu’il s’agisse de Windows, macOS ou d’un environnement mixte, et vérifiez si les serveurs ou les appareils mobiles nécessitent une couverture distincte.
Performances légères : l’antivirus doit protéger sans perturber l’activité. Une solution légère permet de sécuriser les appareils sans les ralentir ni interrompre le travail pour effectuer des analyses.
Déploiement et administration simplifiés : Une solution facile à déployer et à gérer réduit le niveau d’expertise en sécurité nécessaire à la gestion quotidienne.
Tarification claire et prévisible : Une solution avec une tarification claire permet aux petites organisations de mieux comprendre le coût de la protection chaque année et à mesure qu’elles ajoutent de nouveaux appareils.
Support accessible : Recherchez un moyen clair d’obtenir une aide réactive en cas de problèmes de configuration ou de protection.
Quelle est la différence entre un antivirus personnel et un antivirus pour petites entreprises ?
Vous utilisez peut-être déjà une solution antivirus sur votre ordinateur personnel. Si elle est suffisamment performante pour un usage quotidien, elle devrait aussi fonctionner tout aussi bien pour les appareils de votre petite entreprise, non ?
Même si les ordinateurs personnels et professionnels sont confrontés à un grand nombre de menaces identiques, cela ne signifie pas que la même protection soit suffisante. Les entreprises doivent protéger de nombreux appareils, les gérer avec une équipe réduite et souvent répondre à des exigences de conformité IT. Voici les principales différences :
Couverture des appareils : Les forfaits professionnels évoluent par appareil ou par endpoint à l’échelle de toute l’organisation, tandis que les forfaits personnels couvrent généralement une poignée d’appareils.
Gestion centralisée : Un antivirus professionnel affiche l’état de protection de chaque appareil depuis une console unique, afin qu’un administrateur n’ait pas à vérifier chaque ordinateur individuellement.
Contrôle des politiques : Un antivirus professionnel permet souvent aux administrateurs de définir et verrouiller les paramètres de protection de façon centralisée, afin que les employés ne puissent pas désactiver la protection ni la modifier.
Alertes à l’IT : lorsqu’une menace est bloquée, un antivirus professionnel peut alerter directement l’IT au lieu de compter sur l’employé pour la remarquer et la signaler.
Ajout et remplacement d’appareils : Les solutions professionnelles facilitent la protection des nouveaux appareils et le retrait des anciens à mesure que l’entreprise grandit et se met à niveau.
Données sensibles : Les appareils professionnels traitent des fichiers clients, des dossiers financiers, des applications cloud et des identifiants, ce qui augmente les enjeux de toute infection.
Support : Les offres Business incluent généralement un support conçu pour les administrateurs qui gèrent la configuration et le déploiement sur de nombreux appareils.
L’antivirus intégré suffit-il pour une petite entreprise ?
La plupart des ordinateurs incluent une protection intégrée. Windows inclut Microsoft Defender Antivirus, et macOS inclut XProtect, la technologie intégrée d’Apple pour détecter et supprimer les malwares connus. Les deux offrent à chaque appareil un niveau de défense de base. Microsoft propose également Defender for Business, inclus dans Microsoft 365 Business Premium ou disponible séparément, pour les organisations qui souhaitent une gestion centralisée dans l’écosystème Microsoft.
Le fait que la protection intégrée soit suffisante ou non dépend de votre entreprise. Vérifiez ce que votre protection actuelle couvre. Bloque-t-elle les sites web de phishing et d’arnaque ? Peut-elle détecter ou bloquer les outils d’accès à distance non autorisés ? Pouvez-vous voir l’état de protection de chaque appareil depuis un seul endroit, sur tous les systèmes d’exploitation que vous utilisez ? L’IT sera-t-il alerté lorsqu’une menace est bloquée ?
Si la réponse à plusieurs de ces questions est non, un antivirus professionnel dédié vaut probablement l’investissement.
Comment choisir le meilleur antivirus pour votre petite entreprise
Choisir un antivirus peut sembler complexe, mais ces étapes peuvent vous aider à évaluer vos options et à prendre une décision éclairée.
1. Identifiez les appareils que vous devez protéger
Faites l’inventaire de vos terminaux, y compris les systèmes d’exploitation qu’ils utilisent, et tenez compte de votre croissance prévue. Cela vous donne une base de référence pour la couverture et le coût.
2. Définissez les menaces contre lesquelles vous souhaitez vous protéger
Listez les menaces auxquelles votre entreprise est confrontée, comme les malwares, le phishing, les ransomwares, les sites web malveillants, les exploits, les supports amovibles infectés et les arnaques qui tentent d’amener les employés à installer des outils d’accès à distance.
3. Déterminez le niveau de gestion dont votre équipe a réellement besoin
La visibilité sur l’état des appareils est-elle suffisante, ou avez-vous besoin de fonctionnalités plus étendues d’EDR, de stratégie, d’investigation ou d’opérations de sécurité ? Le niveau de visibilité et de gestion dont vous avez besoin peut vous aider à affiner vos options.
4. Évaluez la facilité de déploiement et la maintenance au quotidien
Choisissez une solution qui n’alourdit pas la charge de votre équipe IT. Réfléchissez à la rapidité avec laquelle vous pouvez installer la protection sur chaque appareil et au niveau d’expertise en sécurité nécessaire pour la maintenir en fonctionnement.
5. Tenez compte des performances
Recherchez une solution conçue pour fonctionner en continu en arrière-plan sans ralentir les appareils ni interrompre le travail quotidien.
6. Comparez les prix et la couverture des appareils
Comprenez le coût total, pas seulement l’offre de départ. Comparez le coût annuel total, les limites d’appareils, le tarif de renouvellement et l’évolution des coûts à mesure que votre entreprise se développe.
7. Vérifiez la validation indépendante et le support disponible
Consultez les avis professionnels, les tests indépendants et les retours des utilisateurs pour confirmer que la solution fonctionne comme annoncé, et découvrez comment les clients peuvent obtenir de l’aide lorsqu’ils en ont besoin.
Comment Splashtop Shield for Business protège les appareils des petites entreprises
De nombreuses petites entreprises utilisent déjà Splashtop, fournisseur de logiciel d'accès à distance, de logiciel de support à distance et de logiciel de gestion des terminaux, pour accéder à leurs ordinateurs et leur apporter du support. Pour ces entreprises, Splashtop Shield for Business ajoute une protection antivirus et anti-arnaque dans le même environnement. Il est disponible en tant que module complémentaire d’un abonnement professionnel Splashtop actif.
Splashtop Shield for Business inclut :
Protection antimalware en temps réel et analyse à l’accès pour bloquer les fichiers malveillants et les applications non sûres avant leur exécution.
Détection assistée par l’IA qui repère les menaces que l’analyse basée sur les signatures peut manquer.
Protection contre les arnaques et le phishing qui bloque les sites dangereux et de phishing connus, et détecte les nouvelles arnaques ainsi que celles émergentes.
Analyse des menaces web pour aider à bloquer les contenus malveillants avant qu’ils n’atteignent l’appareil.
Blocage des outils d'accès à distance non autorisés qui détecte et bloque les tentatives d'installation et alerte immédiatement l'IT.
Analyse des clés USB et des supports amovibles pour vérifier la présence de logiciels malveillants sur les appareils externes.
Analyses planifiées pour vérifier régulièrement la présence de menaces sur les appareils.
des politiques gérées de manière centralisée que les administrateurs peuvent verrouiller afin que les utilisateurs ne puissent pas les modifier.
Alertes dans la console Splashtop à côté des données des terminaux que votre équipe consulte déjà, avec la possibilité de passer directement d’une alerte à une session à distance.
Prise en charge de Windows et macOS, avec un déploiement qui prend quelques minutes et sans nécessiter d’équipe de sécurité dédiée.
Bénéficiez d’une protection antivirus simple et efficace pour votre petite entreprise
Les petites entreprises font face aux mêmes menaces de malware, de phishing et de ransomware que les grandes organisations, généralement avec beaucoup moins de personnel pour gérer la sécurité. Le bon antivirus permet à chaque appareil de rester protégé et visible sans ajouter de coûts ni de complexité que l’équipe ne peut pas absorber.
Si votre entreprise s’appuie déjà sur Splashtop pour accéder à ses ordinateurs ou leur fournir un support à distance, Splashtop Shield for Business apporte à vos endpoints Windows et macOS une détection des malwares assistée par l’IA, une protection contre le phishing et les arnaques, ainsi que le blocage des outils d’accès à distance, avec des alertes dans la console que votre équipe utilise déjà.
Ajoutez Splashtop Shield for Business à votre abonnement dès aujourd’hui, ou contactez notre équipe commerciale pour trouver l’offre adaptée à votre entreprise.