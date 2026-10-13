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Intune + Splashtop

Agentic Packr pour Intune & SCCM

Création de packages d’applications optimisée par l’IA, validation renforcée et déploiement automatisé via Microsoft Intune, SCCM et plus encore

Forfait gratuit complet pour jusqu’à 100 terminaux

Commencer gratuitementContactez-nous

  • Plus de 1 000 applications certifiées

    Prêt à déployer

  • Testé sur des VM propres

    Chaque build

  • Natif à Intune

    Publie de vraies applications Win32

  • Basé sur PSADT

    Des expériences utilisateur cohérentes

Déployez et mettez à jour toutes les applications – réduisez les efforts, minimisez les risques

La plupart des applications que vous devez déployer et mettre à jour sont déjà packagées et testées dans le catalogue. Si vous avez besoin d’une autre application, fournissez un programme d’installation ou un ID de package, et l’IA la crée pour vous. Effectuez des mises à jour de version en temps voulu pour réduire les vulnérabilités exposées.


Améliorez la qualité et la sécurité du déploiement

Validez chaque package avant son déploiement, grâce à la vérification de l’installation/désinstallation, à l’analyse de sécurité et aux workflows d’approbation intégrés. Conservez une piste d’audit de chaque action et gouvernez avec des contrôles d’accès basés sur les rôles.

Déploiement en un clic via Intune

De la demande d’application à son installation et à sa mise à jour, dans une seule console. Découvrez chaque application dans Intune et sur vos terminaux, et packagez celles qui ne sont pas gérées en un clic. Suivez le statut d’installation par appareil et les statistiques de déploiement directement depuis Intune.

Prenez le contrôle de l’expérience de mise à jour des utilisateurs finaux

Personnalisez les boîtes de dialogue destinées aux utilisateurs finaux — mettez en avant l’image de votre entreprise et définissez les reports, comptes à rebours, délais d’expiration, mode clair/sombre, langue et plus encore grâce à des modèles d’expérience réutilisables.

FAQ

Que fait réellement Agentic Packr ?
Ai-je besoin de Microsoft Intune ?
Comment fonctionne l’emballage de l’IA ?
Qu’est-ce qui est testé ?
Qu’est-ce qu’une application de mise à jour uniquement ?
Que comprend l’offre gratuite ?
Quel est le coût ?
PSADT est-il inclus ?
Existe-t-il un essai gratuit pour Splasthop Agentic Packr ?

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