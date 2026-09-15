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Protection antivirus et anti-arnaques pour les entreprises et les particuliers

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Protège votre équipe contre les logiciels malveillants, le phishing, les sites frauduleux et les faux services d’assistance RAT que les pirates utilisent pour exploiter le comportement humain, et pas seulement les appareils.

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Splashtop Shield pour la maison et la famille

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Il bloque les sites frauduleux et les logiciels d’accès à distance que les escrocs demandent aux familles d’installer, puis alerte un membre de la famille de confiance afin qu’une aide soit toujours à portée de main.

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Une protection éprouvée contre les logiciels malveillants pour l’ensemble de votre parc informatique, avec un déploiement silencieux et une gestion centralisée via la console Splashtop que vous utilisez déjà.

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Pourquoi choisir Splashtop pour la protection des terminaux ?

  • Détection assistée par l’IA

    Chaque secteur, qu’il s’agisse d’entreprises ou de particuliers, utilise la détection assistée par l’IA pour repérer ce que les antivirus classiques ne détectent pas.

  • Un fournisseur de confiance, une plateforme intégrée

    Gérez la protection des terminaux depuis la même console Splashtop que votre équipe utilise déjà pour l’accès à distance et l’assistance, ce qui vous évite d’avoir à gérer un fournisseur supplémentaire.

  • Couverture flexible des appareils

    Protégez vos appareils Windows et Mac, qu’il s’agisse d’une équipe dispersée géographiquement ou des appareils que votre famille utilise au quotidien.

  • Une tarification simple et transparente

    Forfait par terminal pour les entreprises, formules à plusieurs niveaux pour les familles, une protection qui s’adapte à vos besoins, sans frais cachés.

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Que ce soit pour assurer la pérennité d’une entreprise en pleine croissance ou pour protéger vos proches, nous sommes là pour vous aider à franchir une nouvelle étape.

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