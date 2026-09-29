Une protection renforcée. Une gestion simplifiée.
Splashtop Shield pour les entreprises
Réduisez les risques et renforcez votre niveau de sécurité grâce à un antivirus moderne, à une détection assistée par l’IA et à une protection contre les escroqueries
La situation actuelle en matière de sécurité des entreprises
48 %de toutes les violations confirmées concernaient des ransomwares, contre 44 % l’année précédente¹
9,8 %Part du chiffre d’affaires annuel des entreprises américaines perdue à cause de la fraude l’année dernière, en hausse de 46 % par rapport à l’année précédente²
96 %des victimes de ransomware étaient des petites et moyennes entreprises¹
Sources : 1) Rapport 2026 de Verizon sur les enquêtes relatives aux fuites de données. 2) Rapport mondial sur la fraude de TransUnion (2e semestre 2025).
Une protection qui va au-delà des antivirus classiques
De la protection antivirus au quotidien à la gestion centralisée des incidents informatiques, Shield comble les failles qui exposent votre entreprise à des risques.
Protection moderne contre les virus et les logiciels malveillants
Bloquez les fichiers malveillants et les applications dangereuses avant qu’ils ne s’exécutent.
Protection anti-logiciels malveillants en temps réel et analyse à l’accès
Détection assistée par l’IA pour repérer les menaces que l’analyse basée sur les signatures ne parvient pas à détecter
Protection contre les escroqueries et le phishing
Détectez les escroqueries qui ciblent vos employés, et pas seulement leurs ordinateurs.
Bloque les sites dangereux et ceux connus pour pratiquer le phishing
La détection des escroqueries permet de repérer les escroqueries inconnues et émergentes
Avertit votre équipe dès qu’une menace est bloquée
Empêcher toute prise de contrôle à distance non autorisée
De nos jours, les violations de sécurité commencent souvent par un coup de fil, et non par des logiciels malveillants.
Détecte et bloque les tentatives d’installation non autorisées d’outils d’accès à distance (RAT)
Alerte immédiatement le service informatique dès qu’une tentative de prise de contrôle est détectée
S’intègre à Splashtop Remote Access, Remote Support et AEM
Consultez les alertes et connectez-vous à distance pour mener votre enquête, sans avoir à changer d’outil.
Alertes affichées à côté des données des terminaux que votre équipe consulte déjà
Se connecter et résoudre le problème sans ajouter une autre console
Passer directement d’une alerte à une session à distance
Tarifs de Splashtop Shield for Business
Disponible en option avec tout abonnement actif à un produit Splashtop destiné aux entreprises
Nombre de points finaux
Économisez avec Splashtop !
1-100
1,65 CA$ / terminal / mois
101 à 3 000
1,36 CA$ / terminal / mois
3000+
Vous recherchez Splashtop Shield pour un usage domestique et familial ? Rendez-vous sur Splashtop Shield for Home and Family.
Avantages de Splashtop Shield for Business
Déploiement simple
Bénéficiez d’une protection opérationnelle en quelques minutes sur vos terminaux Windows et macOS, sans avoir besoin d’une équipe de sécurité dédiée.
Détection assistée par l’IA
Détecte les logiciels malveillants, le phishing et les nouvelles arnaques que les antivirus classiques ne repèrent pas
Gestion quotidienne simple
Gérez la protection et les politiques, avec des alertes affichées directement à côté des données des terminaux que votre équipe consulte déjà.
Tarification simple par paliers
S’adapte à la taille de votre équipe sans alourdir votre infrastructure.
FAQ
Shield est-il un antivirus complet, ou ai-je besoin d’un autre programme en plus ?
Pourquoi ne pas se fier à l’antivirus déjà intégré à nos terminaux ?
Quelle est la tarification de Shield for Business ?
Combien de temps dure le déploiement ?
Comment nos données sont-elles traitées ?
Proposez-vous une facturation mensuelle ?
Dois-je disposer d’un abonnement Splashtop actif pour utiliser Shield for Business ?
De quoi ai-je besoin pour utiliser Shield for Business ?
Chaque année, les ransomwares coûtent des millions aux petites entreprises
Il n’a jamais été aussi important de protéger vos terminaux et votre équipe. Cliquez ci-dessous pour vous connecter à votre console my.splashtop et ajouter Splashtop Shield for Business à votre abonnement. Vous pouvez également contacter le service commercial si vous avez besoin d’une aide supplémentaire.