Accéder au contenu principal
Splashtop20 years of trust
Connexion
(778) 569-0889Connexion

Une protection renforcée. Une gestion simplifiée.

Splashtop Shield pour les entreprises

Réduisez les risques et renforcez votre niveau de sécurité grâce à un antivirus moderne, à une détection assistée par l’IA et à une protection contre les escroqueries

Contacter les ventes

La situation actuelle en matière de sécurité des entreprises

48 %de toutes les violations confirmées concernaient des ransomwares, contre 44 % l’année précédente¹

9,8 %Part du chiffre d’affaires annuel des entreprises américaines perdue à cause de la fraude l’année dernière, en hausse de 46 % par rapport à l’année précédente²

96 %des victimes de ransomware étaient des petites et moyennes entreprises¹

Sources : 1) Rapport 2026 de Verizon sur les enquêtes relatives aux fuites de données. 2) Rapport mondial sur la fraude de TransUnion (2e semestre 2025).

Une protection qui va au-delà des antivirus classiques

De la protection antivirus au quotidien à la gestion centralisée des incidents informatiques, Shield comble les failles qui exposent votre entreprise à des risques.


Protection moderne contre les virus et les logiciels malveillants

Bloquez les fichiers malveillants et les applications dangereuses avant qu’ils ne s’exécutent.

  • Protection anti-logiciels malveillants en temps réel et analyse à l’accès

  • Détection assistée par l’IA pour repérer les menaces que l’analyse basée sur les signatures ne parvient pas à détecter


Protection contre les escroqueries et le phishing

Détectez les escroqueries qui ciblent vos employés, et pas seulement leurs ordinateurs.

  • Bloque les sites dangereux et ceux connus pour pratiquer le phishing

  • La détection des escroqueries permet de repérer les escroqueries inconnues et émergentes

  • Avertit votre équipe dès qu’une menace est bloquée


Empêcher toute prise de contrôle à distance non autorisée

De nos jours, les violations de sécurité commencent souvent par un coup de fil, et non par des logiciels malveillants.

  • Détecte et bloque les tentatives d’installation non autorisées d’outils d’accès à distance (RAT)

  • Alerte immédiatement le service informatique dès qu’une tentative de prise de contrôle est détectée


S’intègre à Splashtop Remote Access, Remote Support et AEM

Consultez les alertes et connectez-vous à distance pour mener votre enquête, sans avoir à changer d’outil.

  • Alertes affichées à côté des données des terminaux que votre équipe consulte déjà

  • Se connecter et résoudre le problème sans ajouter une autre console

  • Passer directement d’une alerte à une session à distance


Tarifs de Splashtop Shield for Business

Disponible en option avec tout abonnement actif à un produit Splashtop destiné aux entreprises

Nombre de points finaux

Économisez avec Splashtop !

1-100

1,65 CA$ / terminal / mois

101 à 3 000

1,36 CA$ / terminal / mois

3000+

Contactez le service commercial pour connaître les tarifs

Ajouter Shield à mon abonnement
Contact commercial

Vous recherchez Splashtop Shield pour un usage domestique et familial ? Rendez-vous sur Splashtop Shield for Home and Family.

Avantages de Splashtop Shield for Business

  • A blue line forms a square on the left, then curves upward into a large arrow pointing diagonally to the top right on a light gray background.

    Déploiement simple

    Bénéficiez d’une protection opérationnelle en quelques minutes sur vos terminaux Windows et macOS, sans avoir besoin d’une équipe de sécurité dédiée.

  • Détection assistée par l’IA

    Détecte les logiciels malveillants, le phishing et les nouvelles arnaques que les antivirus classiques ne repèrent pas

  • Gestion quotidienne simple

    Gérez la protection et les politiques, avec des alertes affichées directement à côté des données des terminaux que votre équipe consulte déjà.

  • Tarification simple par paliers

    S’adapte à la taille de votre équipe sans alourdir votre infrastructure.

Ressources

Articles d’aide sur Splashtop Shield
Fiche technique

FAQ

Shield est-il un antivirus complet, ou ai-je besoin d’un autre programme en plus ?
Pourquoi ne pas se fier à l’antivirus déjà intégré à nos terminaux ?
Quelle est la tarification de Shield for Business ?
Combien de temps dure le déploiement ?
Comment nos données sont-elles traitées ?
Proposez-vous une facturation mensuelle ?
Dois-je disposer d’un abonnement Splashtop actif pour utiliser Shield for Business ?
De quoi ai-je besoin pour utiliser Shield for Business ?

Chaque année, les ransomwares coûtent des millions aux petites entreprises

Il n’a jamais été aussi important de protéger vos terminaux et votre équipe. Cliquez ci-dessous pour vous connecter à votre console my.splashtop et ajouter Splashtop Shield for Business à votre abonnement. Vous pouvez également contacter le service commercial si vous avez besoin d’une aide supplémentaire.

Abonnez-vous maintenantContacter les ventes