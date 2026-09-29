La situation actuelle en matière de sécurité des entreprises

48 %de toutes les violations confirmées concernaient des ransomwares, contre 44 % l’année précédente¹ 9,8 %Part du chiffre d’affaires annuel des entreprises américaines perdue à cause de la fraude l’année dernière, en hausse de 46 % par rapport à l’année précédente² 96 %des victimes de ransomware étaient des petites et moyennes entreprises¹