Les outils d'accès à distance permettent aux gens de se connecter facilement à leurs ordinateurs de n'importe où ou d'obtenir de l'aide d'un support TI de confiance. Mais malheureusement, les escrocs ont appris à détourner ces mêmes outils pour tromper les gens. Ils prétendent être de votre banque, d'une entreprise bien connue comme Microsoft ou Apple, ou même de votre propre département TI. Leur objectif est de vous effrayer pour que vous installiez un logiciel d'accès à distance afin qu'ils puissent prendre le contrôle de votre ordinateur, voler des informations personnelles ou exiger un paiement.
Il est essentiel de reconnaître que le logiciel lui-même, tel que Splashtop, est sûr et largement utilisé par les entreprises, les écoles et les particuliers chaque jour. Le problème survient lorsque des criminels en abusent dans le cadre d'une arnaque. C'est pourquoi connaître les signes d'avertissement peut vous aider à vous protéger, vous et votre ordinateur, contre la fraude.
Comment fonctionnent les escroqueries à l'accès à distance
Les escroqueries à l'accès à distance commencent généralement par l'ingénierie sociale, ce qui signifie vous tromper en vous faisant croire que l'escroc est une source de confiance. Ils peuvent :
Prétendre être d'une entreprise bien connue comme Microsoft, Apple ou Amazon
Prétendre représenter votre banque, fournisseur de services publics ou même une agence gouvernementale
Fais comme si tu étais l'équipe TI de ton travail et dis qu'ils doivent "réparer" un problème urgent.
L'arnaque commence souvent par un sentiment d'urgence. Par exemple, vous pourriez voir une fenêtre contextuelle sur votre écran indiquant que votre ordinateur est infecté, recevoir un appel téléphonique affirmant que votre compte est compromis, ou recevoir un email avertissant que vos services seront suspendus si vous n'agissez pas immédiatement.
Une fois qu'ils ont votre attention, l'escroc vous pousse à installer un logiciel d'accès à distance pour qu'ils puissent "aider". En réalité, leur donner accès ouvre la porte à de nombreuses actions nuisibles. Ils peuvent :
Voler des informations personnelles ou financières
Installer des logiciels malveillants ou des ransomwares
Modifier les paramètres de sécurité pour rendre votre ordinateur vulnérable
Vous verrouiller hors de vos comptes ou fichiers
Vous tromper pour payer de fausses « réparations » ou services
En bref, l'escroc utilise la confiance et la peur pour vous convaincre de céder le contrôle de votre appareil, puis exploite cet accès de la manière qui lui profite le plus.
Signaux d'alerte courants à surveiller
Les escroqueries à l'accès à distance suivent souvent des schémas familiers. Si vous remarquez l'un de ces signes d'avertissement, c'est un signal fort pour arrêter et vérifier avant d'agir :
Contact non sollicité: Vous recevez un appel téléphonique, un email ou une fenêtre contextuelle concernant un problème que vous n'avez pas signalé.
Tactiques de peur: Le message prétend que votre ordinateur est infecté, que votre compte bancaire est en danger ou que vos services seront coupés immédiatement à moins que vous n'agissiez.
Pression pour agir rapidement: Les escrocs utilisent l'urgence pour que vous n'ayez pas le temps de réfléchir ou de vérifier.
Demandes de paiement inhabituelles: Ils peuvent vous demander de payer pour des services de support ou de sécurité en utilisant des cartes-cadeaux, des virements bancaires ou des cryptomonnaies.
Demandes d'installation de logiciels: Ils vous demandent de télécharger et d'exécuter des outils d'accès à distance alors que vous n'avez jamais demandé d'aide.
Demande de détails sensibles: Ils veulent des mots de passe, des numéros de sécurité sociale ou des informations de compte bancaire sous prétexte de "vérification".
Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble étrange, c'est probablement le cas. Une entreprise légitime ou une équipe TI ne vous mettra pas la pression avec des menaces ou des demandes de paiement inhabituelles, et elles ne fourniront de Téléassistance que si vous la demandez par des canaux officiels.
Rappel important à propos de Splashtop
Les escroqueries à l'accès à distance peuvent créer de la confusion car les criminels utilisent des logiciels légitimes dans le cadre de leur ruse. Pour être clair, Splashtop lui-même n'a pas été piraté ou compromis. Le problème réside dans l'ingénierie sociale, les escrocs convainquant les gens d'installer ou d'exécuter des logiciels sous de faux prétextes.
Pensez-y de cette façon : le logiciel n'est qu'un outil, comme une clé de maison. Entre de bonnes mains, il vous permet de déverrouiller votre propre porte en toute sécurité. Entre de mauvaises mains, si quelqu'un vous trompe pour que vous lui remettiez la clé, il peut en abuser.
Voici les faits sur Splashtop :
Splashtop est un logiciel sûr et sécurisé, utilisé chaque jour par des entreprises, des écoles et des particuliers pour le travail à distance sécurisé et le support TI.
Les escrocs peuvent essayer de vous faire installer Splashtop (ou d'autres outils à distance comme TeamViewer, AnyDesk, ou LogMeIn) en prétendant être votre banque, Microsoft, Apple, ou même votre département TI.
En résumé : Si vous n'avez pas demandé de support, personne ne devrait se connecter à votre appareil en utilisant Splashtop ou tout autre logiciel d'accès à distance.
Que faire si vous êtes ciblé
Si vous soupçonnez que quelqu'un essaie de vous escroquer avec une demande d'accès à distance, l'étape la plus importante est de vous arrêter avant de leur donner le contrôle. Voici ce qu'il faut faire :
Ne cliquez pas ou n'appelez pas le numéro dans une fenêtre pop-up ou un e-mail. Au lieu de cela, fermez le message et allez directement sur le site officiel de l'entreprise en question.
Raccrochez aux appelants suspects. Si quelqu'un prétend être de votre banque, Microsoft ou un autre service, terminez l'appel et contactez l'entreprise vous-même en utilisant un numéro de téléphone de confiance.
Ne partagez jamais d'informations personnelles telles que des mots de passe, des numéros de sécurité sociale ou des détails bancaires avec quelqu'un qui vous contacte de manière inattendue.
N'installez pas de logiciels à moins que vous n'ayez demandé de l'aide à une source de confiance et que vous puissiez confirmer qu'elle est légitime.
Si vous avez déjà laissé quelqu'un entrer :
Terminez la session à distance immédiatement.
Désinstallez tout logiciel qu'ils vous ont demandé d'installer.
Effectuez une analyse antivirus ou de sécurité complète sur votre ordinateur.
Contactez votre banque ou votre société de carte de crédit si vous avez partagé des informations financières.
Signalez l'escroquerie aux autorités locales (par exemple, la FTC ou IC3 aux États-Unis).
Agir rapidement peut limiter les dégâts et vous aider à rester protégé à l'avenir.
Restez en sécurité en ligne
logiciel d'accès à distance comme Splashtop est approuvé par les entreprises, les écoles et les professionnels du monde entier, mais les escrocs utilisent parfois des outils légitimes pour commettre des fraudes. Le véritable risque est l'ingénierie sociale — des criminels trompant les gens pour qu'ils leur remettent l'accès.
En apprenant à reconnaître les signes d'avertissement et en refusant les demandes non sollicitées, vous pouvez protéger votre ordinateur et vos informations personnelles.
Pour en savoir plus sur les pratiques de sécurité de Splashtop et comment nous gardons notre plateforme sûre, visitez la page Sécurité de Splashtop.