Étendez Intune avec Splashtop

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Pourquoi Intune + Splashtop

Allez au-delà de l’inscription et des stratégies grâce à des opérations continues sur les terminaux.

  • Empaqueter : Intégrez plus rapidement les applications métier dans Intune avec des packages sécurisés et prêts à être déployés.

  • Assister : Assistez à distance les utilisateurs et les appareils, qu’ils soient gérés par Intune ou non.

  • Sécuriser : Ajoutez un accès Wi-Fi et VPN sans mot de passe, basé sur certificat.

  • Protéger : Superposez plusieurs couches de protection des terminaux : antivirus, EDR, MDR et protection contre le phishing.

  • Gérer : Priorisez en continu les risques, corrigez les problèmes et prouvez la bonne santé des terminaux.


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