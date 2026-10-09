Intune + Splashtop
Étendez Intune avec Splashtop
Automatisez le déploiement d’applications, optimisez votre téléassistance, sécurisez l’accès réseau, protégez vos terminaux et pilotez-les en temps réel
Pourquoi Intune + Splashtop
Allez au-delà de l’inscription et des stratégies grâce à des opérations continues sur les terminaux.
Empaqueter : Intégrez plus rapidement les applications métier dans Intune avec des packages sécurisés et prêts à être déployés.
Assister : Assistez à distance les utilisateurs et les appareils, qu’ils soient gérés par Intune ou non.
Sécuriser : Ajoutez un accès Wi-Fi et VPN sans mot de passe, basé sur certificat.
Protéger : Superposez plusieurs couches de protection des terminaux : antivirus, EDR, MDR et protection contre le phishing.
Gérer : Priorisez en continu les risques, corrigez les problèmes et prouvez la bonne santé des terminaux.