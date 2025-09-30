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Rabais pour les organismes exonérés d'impôt 501(c)(3)

Splashtop Team
Temps de lecture : 1 min
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Splashtop offre une réduction aux organismes exonérés d'impôts en vertu de la section 501(c)(3).

Pour bénéficier de cette réduction, veuillez envoyer un courriel à sales@splashtop.com avec une copie de votre lettre 501(c)(3) et nous faire savoir ce que vous souhaitez acheter et l'adresse électronique de votre compte Splashtop.

Si vous n’avez pas encore de compte Splashtop, vous pouvez en créer un en commençant un essai gratuit à l’adresse https://www.splashtop.com (aucune carte bancaire demandée) ou en créant un compte gratuit sur la page https://redirect.splashtop.com/signup.

Les demandeurs admissibles recevront une réponse par courrier électronique avec un code à utiliser lors de la procédure de paiement pour bénéficier de la réduction et cela ne fonctionnera que si l'achat est effectué avec l'adresse électronique que vous avez fournie dans la demande.

Ce rabais 501(c)(3) n'est pas disponible pour les organisations qui ne sont pas exonérées d'impôts 501(c)(3) comme les autres écoles, les agences gouvernementales, les entreprises ou les particuliers.

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