Los estudiantes del Laney College acceden a las salas de informática de forma remota con Splashtop

Los estudiantes y el profesorado quedaron impresionados por cómo Splashtop ayudó al Laney College a seguir impartiendo una educación de alta calidad a pesar del repentino cambio a ser totalmente a distancia. No esperaban que todo funcionara tan bien, dado que muchos alumnos utilizaban Chromebooks.

"Hay un programa estatal que proporciona ordenadores a los estudiantes, así que les hemos estado facilitando Chromebooks", dijo Casey. "No pueden ejecutar SolidWorks con los Chromebooks. Pero los Chromebooks proporcionan acceso a nuestras salas de informática, donde sí pueden ejecutarlo. A los profesores les encanta. No se pueden creer que funcione tan bien; están sorprendidísimos y no creo que esté exagerando".

El Colegio Laney se está preparando para el semestre de otoño con Splashtop.

"Me dijeron que están orientando muchas clases integrando Splashtop porque no habrá clases presenciales en otoño", dijo Casey. "Estamos teniendo clases con distanciamiento físico para que los estudiantes puedan completar sus carreras y sus títulos. Esto ha sido muy importante; no habríamos conseguido que lo hicieran de no haber sido por Splashtop".

