Los estudiantes del Laney College acceden a las salas de informática de forma remota con Splashtop
Los estudiantes pueden utilizar software en los ordenadores de la sala de informática mientras se conectan remotamente desde sus propios dispositivos
Resumen
La división de Formación Profesional y Técnica del Laney College alberga varias salas de informática que proporcionan a los estudiantes el software de alta potencia que utilizan en sus cursos académicos. Cuando el COVID-19 cerró el campus, Laney College necesitaba una nueva forma de dar a los estudiantes acceso a estas aplicaciones de software.
Laney College recurrió a Splashtop para que los estudiantes pudieran acceder a distancia a los ordenadores de la sala de informática desde sus propios dispositivos, incluso Chromebooks. Los alumnos y los profesores se han mostrado muy satisfechos con los resultados obtenidos hasta ahora.
El reto: Acceder a las salas de informática desde casa cuando el COVID-19 cerró el centro
La división CTE del Laney College alberga departamentos de artes gráficas, control digital de datos, arquitectura, gestión de la construcción, tecnología de maquinaria, tecnología de la madera y mucho más. Cada uno de estos departamentos enseña a los estudiantes las mismas aplicaciones informáticas que utilizan actualmente los profesionales de sus respectivos campos.
El software que utilizan los estudiantes incluye herramientas creativas de Adobe como Photoshop, aplicaciones populares de arquitectura como AutoCAD y Revit y otras herramientas de diseño y modelado 3D como SketchUp, Rhino y SolidWorks.
Muchas de estas aplicaciones requieren potentes ordenadores de sobremesa para funcionar, razón por la cual Laney College proporciona varias salas de informática en el campus que los estudiantes pueden utilizar.
Sin embargo, cuando COVID-19 surgió y cerró el campus, los estudiantes no tenían forma de acceder a los ordenadores del laboratorio.
"Los estudiantes necesitan acceso a este software", explicó Gerald Casey, que trabaja en el departamento de informática del CTE. "Algunas de las aplicaciones de software tienen versiones para estudiantes que pueden ejecutar en sus computadoras. Eso es genial. Pero algunos estudiantes tienen computadoras que no son lo suficientemente potentes para ejecutar este software. Y entonces algunas de las aplicaciones simplemente no tienen versiones para estudiantes. Los estudiantes tienen que tener acceso a este software para continuar sus estudios, y ahí es donde entra Splashtop".
Laney College necesitaba encontrar una solución rápidamente para seguir dando a los estudiantes acceso al software que necesitaban a pesar de que el campus se cerrara.
La solución: Splashtop da a los estudiantes acceso remoto a los ordenadores de la sala de informática desde sus propios dispositivos
Casey no tuvo tiempo que perder. Los estudiantes necesitaban acceder a los ordenadores del laboratorio lo antes posible, ya que aún estaban en mitad del semestre.
"Ni siquiera miré las VPN porque sé que son demasiado engorrosas", dijo Casey. "Necesitábamos tomar medidas rápidas. Empecé a buscar en Google y apareció Splashtop. Lo he probado y ha funcionado muy bien. Ni siquiera lo intenté con nadie más".
Además de ser fácil de instalar y ampliar, Casey también eligió Splashtop por su seguridad líder en el sector.
"Me impresionó mucho el nivel de seguridad que tiene Splashtop. Eso me despejó todas las preocupaciones", dijo Casey.
Con Splashtop, los estudiantes pudieron acceder remotamente a los ordenadores de la sala de informática desde sus propios portátiles, tabletas y dispositivos móviles. Una vez que un alumno se conecta a una máquina remota, puede tomar el control y utilizar su software como si estuviera sentado delante del ordenador remoto.
Los estudiantes disfrutan de una experiencia perfecta mientras están en una sesión remota, con calidad y sonido HD, streaming 4K y sin retrasos.
No había necesidad de entrenar a los estudiantes en el uso de Splashtop. Era intuitivo y fácil de usar. Casey fue capaz de poner a los estudiantes en marcha en poco tiempo.
Resultados: Los docentes proporcionan una educación de alta calidad a pesar del cambio a la enseñanza totalmente a distancia
Los estudiantes y el profesorado quedaron impresionados por cómo Splashtop ayudó al Laney College a seguir impartiendo una educación de alta calidad a pesar del repentino cambio a ser totalmente a distancia. No esperaban que todo funcionara tan bien, dado que muchos alumnos utilizaban Chromebooks.
"Hay un programa estatal que proporciona ordenadores a los estudiantes, así que les hemos estado facilitando Chromebooks", dijo Casey. "No pueden ejecutar SolidWorks con los Chromebooks. Pero los Chromebooks proporcionan acceso a nuestras salas de informática, donde sí pueden ejecutarlo. A los profesores les encanta. No se pueden creer que funcione tan bien; están sorprendidísimos y no creo que esté exagerando".
Laney College se está preparando para el semestre de otoño con Splashtop.
"Me dijeron que están orientando muchas clases integrando Splashtop porque no habrá clases presenciales en otoño", dijo Casey. "Estamos teniendo clases con distanciamiento físico para que los estudiantes puedan completar sus carreras y sus títulos. Esto ha sido muy importante; no habríamos conseguido que lo hicieran de no haber sido por Splashtop".
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Detalles
Acerca de las oportunidades laborales y la educación técnica en Laney College
La CTE en Laney College ofrece programas que enseñan a los estudiantes a utilizar el mismo software que utilizan los profesionales en campos como la arquitectura, la ingeniería, las artes gráficas, la tecnología de maquinaria y más.
Laney College hace que esas aplicaciones de software sean accesibles a sus estudiantes a través de varios laboratorios de computación en el campus. Y ahora, los estudiantes pueden acceder remotamente a esos laboratorios mediante Splashtop.