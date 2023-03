Wayne State utiliza Splashtop para ofrecer acceso remoto a estudiantes y profesores

Las salas informáticas del CFPCA son un recurso vital para los estudiantes. El CFPCA ofrece cursos en campos como las comunicaciones, la grabación de música digital, la producción de medios de comunicación, el diseño y la animación, entre otros. Estas salas proporcionan a los estudiantes ordenadores lo suficientemente potentes como para ejecutar el software que utilizan habitualmente en esos campos.

Las aplicaciones de software de los ordenadores de la sala incluyen Avid Media Composer, Avid Pro Tools, toda la Adobe Creative Suite, Logic Pro X, Vectorworks, Autodesk y 3ds Max.

Cuando el COVID-19 obligó a cerrar el campus de Wayne State, los estudiantes no podían acudir a las salas de informática en persona.

Chris Gilbert, Analista Técnico de Aplicaciones de la CFPCA, dijo que los estudiantes no tenían ordenadores suficientemente potentes para ejecutar el software que necesitaban para clase. "Nos estamos dando cuenta de que muchos estudiantes compran portátiles de 200 dólares", dijo Gilbert. "Eso está bien si solo es para redactar un trabajo, pero, cuando estás haciendo un dibujo CAD, no te sirve de nada".

Por lo tanto, los estudiantes no podían ejecutar el software en sus propios dispositivos. Así que Gilbert y el resto del equipo informático tuvieron que encontrar la forma de que los alumnos pudieran acceder a las aplicaciones.

VDI y VPN no cumplen

Gary Cendrowski, Director de Tecnología de la CFPCA, enumeró las razones por las que una infraestructura de escritorio virtual (VDI) no funcionaba.

"Con la VDI no hay suficiente potencia de GPU", afirma Cendrowski. "Entre eso y el retraso, el arranque y el coste, no funcionó. Y luego con Adobe, no puedes ejecutar Adobe en una VDI. No puedes ejecutar (Autodesk) Maya en una VDI. Podías hacer algunas cosas vectoriales, pero muy pocas".

Gilbert explicó deficiencias similares con una red privada virtual (VPN).

"Con la VPN, los estudiantes no tienen un ordenador lo suficientemente potente como para manejar todo lo que les mandamos", dijo Gilbert. "Por ejemplo, con la edición de vídeo, los estudiantes están usando 4K —incluso hasta 8K— y sus MacBook Pro no van a ser capaces de soportarlo".