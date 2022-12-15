Wayne State utiliza Splashtop para ofrecer acceso remoto a estudiantes y profesores
Garantizar que los alumnos puedan acceder a los programas informáticos de la sala de ordenadores desde sus dispositivos personales
Resumen
Cuando el campus de la Facultad de Bellas Artes, Artes Escénicas y de la Comunicación (CFPCA) de la Wayne State University se cerró debido al COVID-19, los estudiantes no pudieron acceder físicamente a los ordenadores de la sala de informática que albergaban aplicaciones informáticas específicas que necesitaban utilizar. Su equipo informático necesitaba encontrar una solución rápidamente, una solución que permitiera a los alumnos seguir aprendiendo a distancia y con eficacia.
Con Splashtop para salas de ordenadores remotas, los estudiantes pudieron acceder y controlar remotamente los ordenadores de la sala desde sus propios dispositivos. El equipo informático consiguió que los alumnos pudieran acceder de forma fácil y segura a los recursos que necesitaban para continuar su formación.
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De Wayne State
Va a venir mucha más gente de Wayne State a Splashtop porque nos han estado observando. Y me han estado preguntando en nuestros comités de reanudación cómo me va. Les he dicho que simplemente a las mil maravillas.
Gary Cendrowski
El reto: Cómo permitir que los alumnos accedan a los ordenadores y recursos de la sala de informática desde casa
Las salas informáticas del CFPCA son un recurso vital para los estudiantes. El CFPCA ofrece cursos en campos como las comunicaciones, la grabación de música digital, la producción de medios de comunicación, el diseño y la animación, entre otros. Estas salas proporcionan a los estudiantes ordenadores lo suficientemente potentes como para ejecutar el software que utilizan habitualmente en esos campos.
Las aplicaciones de software de los ordenadores de la sala incluyen Avid Media Composer, Avid Pro Tools, toda la Adobe Creative Suite, Logic Pro X, Vectorworks, Autodesk y 3ds Max.
Cuando el COVID-19 obligó a cerrar el campus de Wayne State, los estudiantes no podían acudir a las salas de informática en persona.
Chris Gilbert, Analista Técnico de Aplicaciones de la CFPCA, dijo que los estudiantes no tenían ordenadores suficientemente potentes para ejecutar el software que necesitaban para clase. "Nos estamos dando cuenta de que muchos estudiantes compran portátiles de 200 dólares", dijo Gilbert. "Eso está bien si solo es para redactar un trabajo, pero, cuando estás haciendo un dibujo CAD, no te sirve de nada".
Por lo tanto, los estudiantes no podían ejecutar el software en sus propios dispositivos. Así que Gilbert y el resto del equipo informático tuvieron que encontrar la forma de que los alumnos pudieran acceder a las aplicaciones.
VDI y VPN no cumplen
Gary Cendrowski, Director de Tecnología de la CFPCA, enumeró las razones por las que una infraestructura de escritorio virtual (VDI) no funcionaba.
"Con la VDI no hay suficiente potencia de GPU", afirma Cendrowski. "Entre eso y el retraso, el arranque y el coste, no funcionó. Y luego con Adobe, no puedes ejecutar Adobe en una VDI. No puedes ejecutar (Autodesk) Maya en una VDI. Podías hacer algunas cosas vectoriales, pero muy pocas".
Gilbert explicó deficiencias similares con una red privada virtual (VPN).
"Con la VPN, los estudiantes no tienen un ordenador lo suficientemente potente como para manejar todo lo que les mandamos", dijo Gilbert. "Por ejemplo, con la edición de vídeo, los estudiantes están usando 4K —incluso hasta 8K— y sus MacBook Pro no van a ser capaces de soportarlo".
La solución: Acceso remoto a los ordenadores de la sala de informática desde cualquier dispositivo y lugar con Splashtop para salas de informática remotas
Wayne State University pudo superar sus dificultados desplegando Splashtop para proporcionar acceso remoto a las salas de ordenadores. Gilbert mencionó que los alumnos podían acceder y utilizar fácilmente su software de edición de vídeo desde sus propios dispositivos.
"Tenemos iMac Pro en las salas de la escuela y los alumnos pueden conectarse remotamente y todo les funciona", dijo Gilbert.
Splashtop permite a los usuarios acceder y controlar remotamente ordenadores Windows, Mac y Linux desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
"Por suerte, Splashtop es compatible con los Chromebooks, ya que la escuela ha estado prestando Chromebooks a los alumnos que no tienen ordenadores o no pueden permitírselos. Así que esa ventaja fue todo un punto a favor", dijo Gilbert.
En otoño, el CFPCA tendrá 3500 estudiantes usando Splashtop para acceder a los 300 ordenadores de la sala de informática de la universidad.
Resultados: Comentarios positivos de estudiantes, profesores y TI
De momento, el equipo informático ha estado instalando Splashtop durante los semestres de primavera y verano con grandes resultados.
"Tenemos a unos cuantos y hemos estado haciendo pruebas de estrés para ver si todo funciona. Hasta ahora todo ha ido bien", dijo Gilbert.
Además, el equipo informático de la CFPCA ha elogiado lo fácil que les resulta instalar, ampliar y gestionar sus usuarios y ordenadores con Splashtop.
Cendrowski y Chris Scalise, administrador principal del sistema, también destacaron funciones especialmente útiles.
"La transferencia de archivos es genial, el monitor dual es genial, la mensajería funciona como la seda", dijo Cendrowski. "Son todas herramientas que utilizamos".
"Los registros han sido una baza increíble para nosotros, porque podemos ver quién se conecta, cuándo se conecta, qué archivos ha transferido", dijo Scalise. "Nos proporciona una gran información a Chris y a mí para ver quién utiliza qué sala informática y a qué hora. Estoy seguro de que lo utilizaremos en el futuro para hacer sugerencias sobre qué salas de informática son de uso intensivo y cuáles no".
Las valoraciones de los estudiantes también fueron positivas.
"Con aplicaciones como Media Composer, After Effects y Premiere Pro, existía el temor de que no rindieran muy bien para alguien que trabajara desde un Chromebook y se conectara remotamente y realizara mucho trabajo de edición. Hasta ahora, las valoraciones de los alumnos han sido estupendas". dijo Scalise.
Detalles
Acerca de la CFPCA en Wayne State University
La Facultad de Bellas Artes, Artes Escénicas y de la Comunicación de Wayne State University ofrece cursos académicos que enseñan a los estudiantes a dominar las últimas tecnologías en los campos de multimedia, audio, vídeo, animación, diseño, modelado y mucho más. Al proporcionar a los estudiantes estas aplicaciones informáticas que consumen muchos recursos, la CFPCA tiene grandes necesidades informáticas. La universidad dispone actualmente de 300 ordenadores de la sala informática de alta potencia en el campus para los estudiantes.
Acerca de Splashtop para salas de informática remotas
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