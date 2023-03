El LISD Permite a los Estudiantes el Acceso Remoto a las Computadoras del CTE

El Distrito Escolar Intermedio de Lenawee (LISD) ofrece más de 20 programas de Educación Técnica Profesional (CTE) para estudiantes de K-12 en el Condado de Lenawee, Michigan. Para asegurar que los estudiantes puedan continuar sus programas de CTE desde sus casas y acceder al software de las computadoras del laboratorio, el LISD desplegó Splashtop para permitir a los estudiantes acceder remotamente a las computadoras del laboratorio desde sus propias Chromebooks y otros dispositivos personales.

El reto de la educación técnica profesional y la enseñanza a distancia

La pandemia COVID-19 ha creado mucha incertidumbre en los distritos escolares K-12, incluyendo el Distrito Escolar Intermedio de Lenawee. Al entrar en el año escolar 2020-2021, el LISD quiere asegurarse de que los estudiantes puedan continuar su educación en caso de que no puedan asistir a las clases en persona.

Un área importante que necesitaba ser abordada era cómo hacer que los programas de Educación Técnica Profesional (CTE) fueran accesibles a los estudiantes desde sus casas.

Los programas CTE que se ofrecen a través del Centro LISD TECH incluyen Producción de vídeo y audio, Tecnología de Imagen Gráfica, Ingeniería y Diseño y CAD.

Estos programas CTE se imparten en aulas especializadas del Centro LISD TECH. Las aulas están equipadas con ordenadores que tienen las mismas aplicaciones de software que utilizan los profesionales. Estas aplicaciones —como Photoshop, After Effects, Premier Pro y AutoCAD— suelen consumir muchos recursos, por lo que se necesitan ordenadores potentes para ejecutarlas.

Si bien el Centro Técnico del LISD es capaz de proporcionar a los estudiantes las herramientas de hardware y software que necesitan, un problema importante surge cuando los estudiantes están aprendiendo a distancia. Sin acceso a las computadoras y aplicaciones de software, no pueden continuar su educación.

APROVECHANDO LAS COMPUTADORAS DE LABORATORIO EXISTENTES CON ACCESO REMOTO

Nicholas Adams —el director de tecnología de la información— y Mats Holm —el administrador de redes— reconocieron que la mejor forma de superar este reto era permitir a los estudiantes acceder a distancia a los ordenadores de la sala de informática.

"No podíamos proporcionar a todos los estudiantes su propio ordenador de sobremesa Mac de alta potencia", dijo Adams, "así que queríamos ofrecer una solución en la que pudieran conectarse a distancia. Algunos centros proporcionaron Chromebooks a sus alumnos. En el resto de casos, los alumnos utilizan dispositivos personales".

Los Chromebooks son populares en el sector educativo, pero tienen fama de no poder ejecutar la mayoría de las aplicaciones de software. Además, muchos estudiantes tienen dispositivos personales que no son tan potentes como los ordenadores de la sala de informática. Adams y Holms tuvieron que tener esto en cuenta al buscar soluciones.

"Queríamos aprovechar nuestra infraestructura existente", dijo Adams. "Si tenían una Chromebook, queríamos asegurarnos de que las aplicaciones funcionaran al acceder desde una Chromebook".

Splashtop para salas de informática remotas acude al rescate

Adams y Holm evaluaron unos cuantos productos de acceso remoto. Al final, Splashtop para salas de informática remotas destacó como la mejor opción.

Con Splashtop, los alumnos pueden acceder remotamente a los ordenadores del centro desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Una vez estén en una sesión de escritorio remoto, los alumnos pueden controlar a distancia el ordenador del centro y utilizarlo como si estuvieran sentados frente a él. Pueden ejecutar cualquier aplicación de software y abrir cualquier archivo en el ordenador remoto con facilidad.

Había varias razones por las que el DSI de Lenawee prefería el Splashtop:

El audio cuando se accede remotamente a Mac

Un problema que Adams y Holm tuvieron con los otros productos que probaron fue que no podían transmitir audio a través de la sesión remota cuando se conectaban a un Mac. Esto suponía un gran problema, teniendo en cuenta que el aula de producción de vídeo y audio está compuesto por ordenadores Mac.

Sin embargo, el audio remoto funcionó muy bien cuando empezaron a usar Splashtop. "Instalé Splashtop en algunas Macs y lo probé desde mi propio ordenador y el sonido funcionó, así que estaba muy emocionado por eso", dijo Holm.

"Conseguimos Splashtop específicamente porque era la mejor solución para las Macs", dijo Adams.

FERPA

"El cumplimiento de la FERPA es muy importante para nosotros", dijo Adams. "Es estupendo saber que Splashtop no va a retener, manipular ni hacer nada con la información de los alumnos. Splashtop no habría cumplido con los requisitos de no haber dispuesto de ello".

(ver cómo Splashtop es compatible con los requisitos de la FERPA).

Precio por Usuarios Concurrentes

En lugar de cobrar por alumno o por dispositivo, Splashtop para salas de informática remotas tiene un precio por sesión simultánea, lo que mantiene bajos los costes para los distritos escolares y las universidades.

"A nuestra administración le convenció Splashtop porque concedemos licencias de asiento simultáneas", dijo Adams. "Asignaremos un ordenador al alumno durante un tiempo determinado, igual que asignamos un lugar en la clase".

Posibilidades Futuras

Incluso después de que pase la pandemia, Adams y Holms ven muchas ventajas potenciales en disponer de Splashtop para salas de informática remotas.

"Ahora estamos preparados, tanto si vienen alumnos como si no", dijo Adams. "Una vez que salgamos de esta situación de pandemia, puede que tengamos alumnos que necesiten quedarse en casa por otras razones. Splashtop nos permitirá proporcionarles acceso remoto. También abre nuestras salas de informática a una futurible coyuntura de sala de ordenadores virtual 24 horas que antes no se había catalogado como una necesidad. Podemos ofrecer a los estudiantes la oportunidad de acceder en cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier sitio".