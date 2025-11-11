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Strobel Energy Group facility at night

Cómo Strobel Energy Group se ahorró dinero al pasar de LogMeIn Central

Splashtop Team
Se lee en 1 minutos
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Strobel Energy Group, una de las principales compañías de EPC en los Estados Unidos, cambió recientemente de LogMeIn Central a Splashtop Remote Support. Los resultados están a la vista y el cambio ha tenido un impacto positivo a múltiples niveles.

En este caso de estudio, descubrirá las dificultades a los que se enfrentó Strobel Energy Group, y cómo el cambio a Splashtop les ayudó a superar esos retos con facilidad.

Sobre el caso de estudio

Con una infraestructura de TI formada por varios servidores virtuales, cientos de ordenadores y una plantilla dispersa por varios países, las exigencias para el equipo de TI de Strobel Energy Group son elevadas. Después de utilizar LogMeIn Central y de que le subieran el precio una y otra vez, Strobel Energy Group decidió darle una oportunidad a Splashtop.

Splashtop Remote Support demostró tener el alto nivel de rendimiento que exige Strobel Energy Group. Además, el cambio a Splashtop redujo el coste de la asistencia informática remota de Strobel Energy Group en más del 80 % (en comparación con los precios de LogMeIn Central) y les dio acceso a más del doble de la cantidad de dispositivos a los que antes podían prestar asistencia con LogMeIn.

Puede leer y descargar el caso de estudio a continuación:

A case study document for Splashtop featuring Strobel Energy Group, with a blue and white color scheme, company logos, a summary sidebar, and a photo of an industrial facility at night.

Splashtop - Estudio de caso de Strobel Energy Group

Descubre por qué miles de personas ya se han cambiado a Splashtop

El caso de Strobel Energy Group no es ninguna novedad. Al comprar LogMeIn Central con Splashtop Remote Support, no cabe duda de que Splashtop ofrece todas las herramientas y funciones que necesitas y con una mejor relación calidad-precio (esto convierte a Splashtop en la mejor alternativa a LogMeIn Central). Prueba Splashtop Remote Support de primera mano y comienza tu prueba gratuita hoy mismo.

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