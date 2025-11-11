Cómo Strobel Energy Group se ahorró dinero al pasar de LogMeIn Central

Strobel Energy Group, una de las principales compañías de EPC en los Estados Unidos, cambió recientemente de LogMeIn Central a Splashtop Remote Support. Los resultados están a la vista y el cambio ha tenido un impacto positivo a múltiples niveles.
En este caso de estudio, descubrirá las dificultades a los que se enfrentó Strobel Energy Group, y cómo el cambio a Splashtop les ayudó a superar esos retos con facilidad.
Sobre el caso de estudio
Con una infraestructura de TI formada por varios servidores virtuales, cientos de ordenadores y una plantilla dispersa por varios países, las exigencias para el equipo de TI de Strobel Energy Group son elevadas. Después de utilizar LogMeIn Central y de que le subieran el precio una y otra vez, Strobel Energy Group decidió darle una oportunidad a Splashtop.
Splashtop Remote Support demostró tener el alto nivel de rendimiento que exige Strobel Energy Group. Además, el cambio a Splashtop redujo el coste de la asistencia informática remota de Strobel Energy Group en más del 80 % (en comparación con los precios de LogMeIn Central) y les dio acceso a más del doble de la cantidad de dispositivos a los que antes podían prestar asistencia con LogMeIn.
Puede leer y descargar el caso de estudio a continuación:
Splashtop - Estudio de caso de Strobel Energy Group
Descubre por qué miles de personas ya se han cambiado a Splashtop
El caso de Strobel Energy Group no es ninguna novedad. Al comprar LogMeIn Central con Splashtop Remote Support, no cabe duda de que Splashtop ofrece todas las herramientas y funciones que necesitas y con una mejor relación calidad-precio (esto convierte a Splashtop en la mejor alternativa a LogMeIn Central). Prueba Splashtop Remote Support de primera mano y comienza tu prueba gratuita hoy mismo.