La velocidad importa en el acceso y asistencia remotos

La velocidad y el rendimiento se han convertido en componentes críticos de un entorno de trabajo distribuido exitoso. Los trabajadores necesitan tener la misma experiencia tecnológica desde dondequiera que trabajen y en cualquier dispositivo que utilicen, igual que la tendrían en la oficina. Como resultado, la velocidad y el rendimiento son cruciales para las soluciones de acceso remoto y soporte.
Existen dos aspectos para crear con éxito un lugar de trabajo distribuido con alto rendimiento y velocidad.
Los equipos de TI deben prestar asistencia remota en tiempo real a estudiantes, empleados, contratistas o socios.
Los empleados que trabajan con una variedad de contenido y aplicaciones enriquecidos en múltiples dispositivos necesitan un acceso remoto altamente eficiente.
Remoto como si estuviera allí con acceso y asistencia a distancia
Con el acceso remoto, los usuarios acceden a sus estaciones de trabajo u ordenadores remotos para trabajar con una amplia gama de aplicaciones, contenido, servicios, etc., lo que puede ralentizar el rendimiento. Aquí se incluyen aspectos como contenido digital que es rico en medios y se muestra en alta definición, software complejo como herramientas de producción de video y CAD (diseño asistido por ordenador), complementos y aplicaciones especializadas que se integran en múltiples sistemas.
Para ofrecerles a sus usuarios una experiencia remota igual a su experiencia in situ, tu solución de acceso remoto debe cifrar, transmitir, descifrar y sincronizar constantemente elementos de contenido y aplicaciones. Todo mientras minimiza la pérdida de paquetes, los tiempos de actualización de la pantalla y el retraso.
La necesidad de un acceso remoto de alto rendimiento se extiende a todos los sectores. Puede verlo en estos casos de uso comunes:
Diseñadores de productos que manipulan modelos CAD 3D en pantallas 4K de alta resolución
Editores de películas, estudiantes o profesionales, que trabajan a distancia en estaciones de trabajo equipadas con software de posproducción
Pacientes y cuidadores que acceden simultáneamente a la misma pantalla de ordenador desde diferentes ubicaciones
Cualquier sector con procesos remotos para colaboración y trabajo.
En todos los escenarios, el rendimiento constituye el corazón de una experiencia remota productiva.
Satisfaz las demandas de velocidad y resultados instantáneos con la asistencia remota
Darles a sus usuarios un acceso remoto rápido es solo la mitad del trabajo. Cuando de repente se enfrentan a un problema con su hardware o software, quieren ayuda inmediatamente. Su servicio de atención al cliente debe estar preparado para responder en tiempo real, a cualquier hora del día y de la noche.
Los estudiantes y profesionales utilizan una amplia variedad de tipos de dispositivos. De hecho, tu mesa de servicio puede prever que los usuarios remotos requieran asistencia para hasta cuatro dispositivos diferentes por persona según Gartner. Para prestarles asistencia, tus técnicos de asistencia remota deben prestar servicios a través de conexiones a ordenadores de escritorio, portátiles, dispositivos móviles (iOS, Android), incluso máquinas virtuales.
Experimenta acceso y asistencia remotos de alto rendimiento con Splashtop
Splashtop ha respondido a la llamada de la necesidad de tener un acceso remoto de alto rendimiento combinado con asistencia remota instantánea en tiempo real para empresas de todos los sectores. Nuestra solución más completa, Splashtop Enterprise, es una aplicación única para acceso y asistencia remotos.
Su facilidad de uso hace que sea rápido de implementar y aún más rápido de usar. Con el acceso no supervisado a los ordenadores de Enterprise, sus empleados y estudiantes pueden trabajar/aprender fácilmente desde casa y su equipo de TI puede gestionar los ordenadores de forma remota y proporcionar asistencia. Todo con una sola herramienta.
La velocidad está integrada en múltiples aspectos de las funciones de acceso remoto de Splashtop Enterprise. Entre ellas se encuentran:
Streaming 4K a hasta 60 fotogramas por segundo (fps)
Transmisión iMac Pro Retina 5K con baja latencia
Reducción del uso de la CPU, lo que proporciona un mayor margen de maniobra para procesar las aplicaciones.
Capacidades de afinar dentro de la configuración de Splashtop para lograr un rendimiento óptimo
Motor de codificación y decodificación optimizado para aprovechar la última aceleración de hardware de AMD, Intel y NVIDIA
El acceso remoto de alto rendimiento garantiza que los usuarios sean siempre productivos cuando realizan tareas como edición de vídeo, diseño gráfico, animación, programación y mucho más. Además, pueden esperar y contar con una latencia baja y un retraso mínimo. Con Splashtop, pueden acceder a los ordenadores, aplicaciones y datos de su trabajo como lo harían en persona. Incluso pueden acceder a máquinas virtuales que ejecutan GPU en cloud para una programación cloud de alto rendimiento.
Asistencia remota optimizada para ser rápida
La asistencia remota de Splashtop Enterprise también se ha optimizado para ser rápida en una variedad de frentes. Cualquier usuario en cualquier dispositivo puede obtener asistencia remota instantánea a través de la aplicación Splashtop SOS. El técnico simplemente genera un enlace de asistencia y lo envía al usuario final. El usuario final sigue el enlace para descargar y ejecutar la aplicación. Cuando haya terminado, el técnico puede iniciar la sesión remota. No importa si necesitan asistencia en un dispositivo propio o personal, la asistencia en tiempo real de Splashtop funciona de la misma manera.
En el caso de que su equipo de soporte tenga un pico imprevisto de solicitudes de asistencia, Splashtop acude en su ayuda. Splashtop Enterprise actúa simplemente como un software de escritorio de asistencia proporcionando una función de cola, gestión de técnicos, escalada de varios niveles, e incluso la colaboración de varios técnicos. Los usuarios también pueden solicitar una sesión de soporte directamente desde una aplicación de escritorio llamada SOS Call y obtener la ayuda del técnico en cuestión de minutos.
Warner Bros. disfruta de un alto rendimiento y una implementación rápida
Warner Bros. International Television Production (WBITVP) Nueva Zelanda necesitaba permitir a los editores utilizar de forma remota sus estaciones de trabajo Windows y Mac de la oficina, manteniendo la productividad. Estaban preocupados porque su solución de acceso remoto existente era demasiado lenta para admitir las actividades de posproducción.
Su equipo necesitaba una solución que pudiera manejar software especializado como AVID y actividades como edición de sonido y vídeo, efectos visuales, mezcla de sonido, corrección de color y doblaje. Después de cambiar a Splashtop, los editores de Warner Bros. pudieron mantener la productividad mientras trabajaban de forma remota.
"Después de utilizar Splashtop, los comentarios de los usuarios fueron que la velocidad de fotogramas era mucho mejor y que tenían una experiencia más receptiva. Nuestros editores apenas experimentan latencia, como si estuvieran en la oficina".- Mike Marsh, Director de TI (Tecnología de la Información) de WBITVP Nueva Zelanda
La rápida implementación del acceso remoto también forma parte de la ecuación de rendimiento. Es por eso que WBITVP obtuvo tal nivel de satisfacción de tener Splashtop instalado y funcionando en solo 5 horas.
"Desde la introducción inicial hasta dar acceso a los usuarios, me impresionó mucho la configuración sencilla a la par que segura. La rapidez de respuesta mantuvo nuestros flujos de trabajo sin percances". – Mike Marsh, gerente de TI (tecnología de la información) en WBITVP Nueva Zelanda
El distrito escolar de Ridley ofrece apoyo a los estudiantes que están a distancia
El distrito escolar de Ridley es un gran distrito escolar público suburbano de K-12 en el sureste del condado de Delaware, Pensilvania, en Estados Unidos. Necesitaban un proceso de apoyo remoto que se pareciera mucho al modelo de apoyo en la escuela. Los estudiantes tenían conocimientos y habilidades tecnológicas muy diferentes.
Esto significaba que el equipo de TI del distrito escolar de Ridley necesitaba una herramienta de apoyo fácil de usar. "Es casi imposible instruir a un niño para hacer restablecimientos manuales y arreglar otros problemas tecnológicos sin ver el dispositivo", dijo Tracy Dilossi, administradora de Sistemas/Soporte Tecnológico del distrito escolar de Ridley.
El director de tecnología de Ridley compró tres licencias de Splashtop para que el departamento las compartiera como su solución de asistencia remota para estudiantes.
"No habríamos podido dar soporte a tantos dispositivos sin Splashtop. Hizo que nuestras sesiones de soporte fueran mucho más rápidas. Ha sido inestimable".- Tracy Dilossi, administradora de Sistemas/Soporte Tecnológico del distrito escolar de Ridley.
"Splashtop proporciona un gran rendimiento en nuestros Mac, así como en los dispositivos móviles". - Tracy Dilossi, administradora de Sistemas/Soporte Tecnológico del distrito escolar de Ridley
Comienza hoy mismo con Splashtop Enterprise
Para conocer todas las capacidades de Splashtop Enterprise para acceso remoto y asistencia remota de alto rendimiento, visita la página de Splashtop Enterprise. Incluso puedes programar una demostración o una prueba gratuita directamente desde la página.