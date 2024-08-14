Splashtop Remote Access – Acceso Remoto Rápido y Seguro a la Computadora

Software de acceso remoto rápido y seguro: Splashtop
Trabaja de forma remota, aumenta la productividad y colabora desde cualquier parte del mundo
Potencia tu flujo de trabajo con Splashtop: acceso remoto seguro para el mundo moderno
En la frenética economía global de hoy día, el acceso remoto se ha vuelto cada vez más importante tanto para las empresas como para las personas. Ya sea trabajando desde casa, colaborando con miembros del equipo en diferentes ubicaciones o prestando soporte remoto de TI a clientes o compañeros, la posibilidad de acceder a ordenadores y archivos de forma remota es fundamental para la productividad y la eficiencia.
Splashtop es un proveedor líder de soluciones de acceso remoto que permite a los usuarios acceder a sus ordenadores y dispositivos de forma segura desde cualquier parte del mundo. Con el software de acceso remoto de Splashtop, los usuarios pueden trabajar desde casa, mientras viajan o mientras se desplazan y acceder fácilmente a sus archivos y aplicaciones importantes.
4 ventajas clave del software de acceso remoto de Splashtop
Aumento de la productividad
Las soluciones de acceso remoto de Splashtop permiten a los usuarios trabajar desde cualquier lugar, en cualquier momento, lo que puede mejorar la productividad y la conciliación entre la vida laboral y personal.
Alto nivel de seguridad
Las soluciones de acceso remoto de Splashtop utilizan protocolos de seguridad y cifrado avanzados para garantizar que las conexiones sean seguras y privadas.
Soporte Multiplataforma
Usa cualquier dispositivo para acceder a tus ordenadores, tabletas y dispositivos móviles. Splashtop es compatible con los sistemas operativos Windows, Mac, Linux, iOS, Android y Chrome.
Costes reducidos
Las soluciones de acceso remoto de Splashtop pueden reducir la necesidad de desplazarse y viajar, lo que puede ahorrarles tiempo y dinero a las empresas.
Por qué 30 millones de usuarios confían en Splashtop para disfrutar de un acceso remoto sin interrupciones
Fácil de usar
Las soluciones de acceso remoto de Splashtop están diseñadas para ser fáciles de usar y configurar. Con un simple proceso de descarga e instalación, los usuarios pueden comenzar a acceder rápidamente a sus ordenadores. La interfaz intuitiva de Splashtop también facilita la navegación y la personalización de la configuración, lo que permite a los usuarios trabajar de manera más eficiente y productiva.
Acceso Ilimitado y Dispositivos
Con compatibilidad multiplataforma para Windows, Mac, Linux, iOS, Android y Chrome OS, los usuarios pueden acceder a sus ordenadores y archivos desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Esta flexibilidad permite a los usuarios trabajar en el dispositivo de su elección y acceder a sus archivos y aplicaciones de forma remota, sin restricciones.
Conexiones Rápidas
Una vez que estés en una sesión remota, realmente te sentirás como si estuvieras presencialmente frente a tu ordenador remoto. El software de acceso remoto de Splashtop está diseñado para un rendimiento rápido, con conexiones de baja latencia que permiten a los usuarios trabajar sin problemas y de manera eficiente.
Principales herramientas y Características
Disfruta de un acceso remoto rápido y fiable, configuraciones personalizables y funciones que incluyen impresión remota y transferencia de archivos. Splashtop también incluye funciones avanzadas como autenticación de dos factores, reinicio remoto y grabación de sesiones, lo que ofrece a los usuarios una solución de acceso remoto completa y segura.
Mejor valor
El software de soporte y acceso remotos de Splashtop ofrece la mejor relación calidad-precio para particulares y empresas, con precios rentables y una variedad de funciones que satisfacen las necesidades de todos los usuarios. Con el software de acceso remoto de Splashtop, los usuarios pueden aumentar la productividad, colaborar de forma más eficaz y lograr sus objetivos a un precio asequible.
Acceso Remoto Seguro
El acceso al escritorio remoto de Splashtop es más seguro que los productos RDP y VPN. Las conexiones de Splashtop son completamente seguras, incluso en redes Wi-Fi públicas, lo que la convierte en una alternativa VPN mucho mejor. Además, Splashtop cumple varios reglamentos y normas del sector (incluida la HIPAA). Puedes tener tranquilidad absoluta al saber que tus conexiones y datos están seguros. Más información sobre la seguridad de Splashtop.
Descubre el conjunto completo de funciones del software de acceso remoto de Splashtop
- Acceso remoto en cualquier momento
- Aplicaciones para ordenadores, tabletas y móviles
- Dispositivos ilimitados para acceder remotamente desde
- Soporte Multiplataforma
- Monitor multi-a-multi
- Chat
- Imprimir, encender y reiniciar a distancia
- Grabación de la sesión
- Agrupación
- Gestión de usuarios
- Sesiones de acceso remoto cifradas
- Autenticación de dispositivos
- Verificación de dos pasos
- ..y mucho más
No se requiere permanencia ni tarjeta de crédito para iniciar tu prueba gratuita. Solo tienes que registrarte y ya está. Haz clic en el botón a continuación para iniciar tu prueba gratuita de Splashtop Remote Access Pro. Obtendrás acceso remoto a hasta 10 ordenadores Windows y Mac desde una cantidad ilimitada de dispositivos Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook. Y obtendrás todas las funciones enumeradas anteriormente. Solo tardarás unos minutos en configurarlo.
De nuestros clientes satisfechos
¡Solo quiero que sepáis que creo que vuestro producto es genial! Antes era usuario de LogMeIn… y hace poco subieron sus precios a niveles disparatados, obligándome a buscar alternativas. Nunca había oído hablar de vuestra empresa, pero una simple búsqueda en Google me llevó a vuestra página... y es una maravilla... tanto por la sencilla interfaz de usuario, como por la fiabilidad y el precio razonable del servicio. Me alegro de haberos encontrado a vosotros y a vuestro producto. ¡Seguid así!
Jonathan Stone - Grupo de Consultoría Stone
De nuestros clientes satisfechos
He trabajado con GoToMyPC y LogMeIn y Splashtop es un producto mucho mejor. La facilidad de uso, la capacidad de asignar ciertos ordenadores a ciertos usuarios, la capacidad de iniciar sesión en un PC desde tu teléfono o tableta, así como desde un ordenador.
Frank Steesnaes - Rendimiento Empresarial Máximo
De nuestros clientes satisfechos
GUAU. Splashtop Business es la mejor inversión que he hecho nunca y sigue mejorando. ¿Cómo puede TeamViewer salirse con la suya cobrando $500/año? ¡¡¡¡¡¡¡Sois increíbles!!!!!!!
Frank Steesnaes - Peak Business Performance
De nuestros clientes satisfechos
Habiendo usado otros; LogMeIn, TeamViewer, etc.; he encontrado que Splashtop es el más rápido y confiable. Las personas que reciben asistencia también encuentran que el software de apoyo es uno de los más fáciles de usar y simplemente funciona.
Michael Tott - Fore Computers
De nuestros clientes satisfechos
Puedo acceder a mi escritorio de trabajo desde cualquier lugar y trabajar con confianza. Me da la flexibilidad que necesito para conciliar el trabajo y la vida personal.
Bobby Bottom - Eléctrico Integrado
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Opiniones de los clientes de TrustRadius: La aplicación de escritorio remoto Splashtop es la n.º 1
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