Cuando buscas la solución de acceso remoto perfecta para tu empresa, las opciones pueden ser abrumadoras. Necesitas encontrar una solución de alto rendimiento, escalable y segura que sea compatible con todos los dispositivos y sistemas operativos de tu organización. Entonces, ¿por qué elegir Splashtop sobre los competidores?
Splashtop está diseñado para permitir a las empresas de todos los tamaños trabajar desde cualquier lugar sin problemas, con funciones robustas y seguridad avanzada para un trabajo remoto seguro efectivo y eficiente. Entonces, veamos qué hace que Splashtop se destaque, qué beneficios ofrece sobre el software de acceso remoto de la competencia y qué dicen los usuarios reales.
Riesgos y Trampas Ocultas en Otras Soluciones de Acceso Remoto
Primero, deberíamos examinar los diversos desafíos que enfrentan las empresas al usar soluciones de acceso remoto y soporte. Al observar las reseñas de soluciones como AnyDesk, TeamViewer, LogMeIn y más, podemos ver varios problemas comunes que muchos pueden enfrentar, incluyendo:
1. Problemas de rendimiento
Uno de los aspectos más importantes de cualquier plataforma de acceso remoto es su rendimiento, aunque muchas empresas enfrentan retrasos debido a problemas de rendimiento. Si una solución carece de la velocidad y confiabilidad para conectarse a dispositivos remotos, los usuarios enfrentarán constantes interrupciones cuando sus conexiones fallen en medio de un proyecto.
Por ejemplo, una reseña de AnyDesk afirma: “es tan impredecible si va a funcionar normalmente o actuar como una melaza. Hace difícil trabajar sin querer gritar.” Ese tipo de problemas de rendimiento puede llevar a disminuciones significativas en la productividad y la satisfacción del empleado en una empresa, costando más tiempo del que ahorra.
2. Preocupaciones de seguridad
La ciberseguridad es de vital importancia para toda organización, y muchas empresas tienen requisitos específicos de cumplimiento de TI, como PCI DSS, RGPD y cumplimiento HIPAA. No cumplir con estos requisitos pone en riesgo los datos y las redes de la empresa, ocasiona grandes multas y resulta en una pérdida de confianza de los clientes. Las investigaciones muestran que las instrucciones del sistema son el tipo de violación de datos más común, representando el 36% de todos los incidentes, por lo que las empresas están en riesgo sin características de seguridad sólidas.
TeamViewer, por ejemplo, ha encontrado varios riesgos de seguridad a lo largo de los años, como un ciberataque de APT29 en 2024 y la vulnerabilidad CVE-2020-13699 en 2020. Durante esos incidentes, las organizaciones que dependían de la seguridad del software sin tomar medidas adicionales estuvieron en riesgo de sufrir importantes filtraciones de datos.
3. Problemas de Compatibilidad
Una buena solución de acceso remoto puede funcionar en todos tus dispositivos y sistemas operativos; si no puede conectarse a o desde un dispositivo en particular, es significativamente menos útil. Sin embargo, las empresas a menudo informan problemas de compatibilidad con sus herramientas de acceso remoto. Esto significa que sus empleados no pueden utilizar el software para conectarse a o desde ciertos dispositivos, limitando severamente su capacidad para trabajar desde cualquier lugar.
Por ejemplo, algunas reseñas para BeyondTrust han mencionado preocupaciones de compatibilidad, como que "funciona horriblemente con Citrix, VMWare, RDS Gateway y prácticamente cualquier software de virtualización."
4. Flexibilidad limitada
El crecimiento y el cambio son constantes en los negocios, y las empresas necesitan soluciones que puedan seguir el ritmo. Las plataformas inflexibles que carecen de escalabilidad y adaptabilidad pueden ser perjudiciales, ya que pueden crear nuevos obstáculos que ralentizan el crecimiento y la productividad. Encontrar una solución flexible y escalable es esencial para mantener el trabajo remoto eficiente.
5. Altos Costos
Ninguna empresa tiene un presupuesto ilimitado, por lo que los responsables de la toma de decisiones deben considerar los costos cuidadosamente. Incluso si una solución parece asequible a primera vista, los complementos y costos ocultos pueden llevar a las empresas a superar sus presupuestos. Es importante encontrar una solución que liste sus precios por adelantado sin tarifas ocultas o que requiera complementos costosos, así como precios consistentes y predecibles.
Por ejemplo, una reseña para LogMeIn dice: “El costo por sí solo debería alejarte de este producto... El modelo de precios de LogMeIn es depredador e injusto, por decir lo menos.” De manera similar, algunas reseñas para AnyDesk expresan preocupaciones sobre cómo los usuarios se ven obligados a pagar por un año completo, incluso si intentan cancelar mucho antes de la fecha de renovación.
Las características críticas de una solución de acceso remoto de primera categoría
Dados los desafíos y riesgos, ¿qué deberían buscar las empresas al seleccionar una solución de acceso remoto? Saber qué características son imprescindibles puede ayudar a los tomadores de decisiones a identificar las mejores opciones para su negocio y asegurar que están eligiendo una plataforma con todo lo que necesitan, así que ten en cuenta lo siguiente:
Facilidad de uso: Una solución excesivamente compleja confundirá a los empleados y ralentizará el trabajo. Es esencial encontrar un software fácil de usar que permita un acceso remoto rápido y fácil, permitiendo a los empleados conectarse con un solo clic y trabajar desde sus dispositivos preferidos sin necesidad de navegar por configuraciones complejas.
Compatibilidad multiplataforma: Si tu solución de acceso remoto no puede funcionar en diferentes plataformas y sistemas operativos, muchos empleados no podrán conectarse a sus dispositivos de trabajo. La compatibilidad multiplataforma es esencial para que los empleados puedan trabajar independientemente de si utilizan un dispositivo Mac, PC, Android, escritorio virtual, o cualquier otra plataforma.
Seguridad: La ciberseguridad robusta y confiable es vital para mantener seguros a los dispositivos, usuarios y datos. Además, las empresas deben asegurarse de cumplir con sus requisitos y regulaciones específicas de cumplimiento; por ejemplo, las organizaciones de atención médica querrán asegurarse de estar usando software de acceso remoto compatible con HIPAA. Busca características de seguridad como autenticación multifactor, control de acceso basado en roles, y gestión de acceso privilegiado para asegurar que las cuentas y los dispositivos estén seguros.
Escalabilidad: Necesitas una plataforma que pueda seguir el ritmo de tu crecimiento. Agregar nuevos usuarios y dispositivos debería ser un proceso simple e indoloro, por lo que encontrar una solución escalable es imprescindible.
Soporte al cliente: Si los empleados se encuentran con un problema técnico o necesitan ayuda, deberían poder conectarse rápidamente con un agente de soporte experimentado que pueda ayudar a resolver sus problemas. Al observar a los proveedores, revisa sus opiniones y ve quién ofrece un soporte al cliente confiable, amigable y disponible 24/7 para asegurar que tus empleados nunca queden esperando asistencia.
Las 5 Principales Razones para Elegir Splashtop Sobre Otras Soluciones de Acceso Remoto
Existen muchas soluciones de acceso remoto poderosas y eficientes en el mercado, pero si estás buscando una solución excelente que sea fácil de usar, segura, escalable y capaz de capacitar incluso a las empresas más grandes para apoyar una fuerza laboral remota, no puedes equivocarte con Splashtop.
Entonces, ¿por qué empresas de todos los tamaños eligen Splashtop para sus necesidades de acceso remoto? Hay varias razones, incluyendo:
1. Conectividad fluida entre plataformas
Splashtop está diseñado para funcionar en una amplia variedad de plataformas y sistemas operativos, incluidos iOS, macOS, Android, Windows, Linux, Chromebook y escritorios virtuales. Esto permite a los empleados usar sus dispositivos favoritos mientras trabajan de forma remota y conectarse sin problemas a sus computadoras de trabajo, para que puedan acceder a sus proyectos, programas y herramientas independientemente del tipo de dispositivo.
2. Acceso Remoto de Alto Rendimiento
El acceso remoto de Splashtop está diseñado para ser rápido, eficiente y de alto rendimiento. Ofrece transmisión en 4K hasta 60 fps y transmisión en iMac Pro Retina 5K con baja latencia, color 4:4:4 y audio de alta fidelidad que hacen que cada sesión remota sea clara y continua.
3. Medidas de seguridad robustas
Splashtop está diseñado pensando en la seguridad y la privacidad, e incluye una amplia gama de funciones de seguridad avanzadas diseñadas para mantener seguros los dispositivos y los datos. Esto incluye autenticación multifactor, seguridad de contraseñas en varios niveles, bloqueo automático de pantalla y más. Splashtop tampoco procesa, almacena ni accede a los datos, y todas las sesiones están protegidas con cifrado de extremo a extremo.
Esto hace que Splashtop cumpla con una amplia gama de estándares de la industria y del gobierno, incluidos ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, CCPA, y más.
4. Herramientas de Productividad Comprehensivas
Una buena solución de acceso remoto hace más que simplemente conectar una computadora con otra. Las herramientas de productividad de Splashtop están diseñadas para hacer que el trabajo remoto sea eficiente y fácil, incluyendo soporte para múltiples monitores, impresión remota, transferencia de archivos, reinicio remoto, redirección de dispositivos USB y más.
5. Soluciones Flexibles y Escalables
Splashtop es una solución increíblemente escalable que puede satisfacer las necesidades de empresas de todos los tamaños. Añadir nuevos dispositivos es rápido y sencillo, y Splashtop ofrece varios planes que lo hacen asequible para cualquier empresa. Splashtop Enterprise ofrece licencias y precios personalizables, para que puedan adaptarse al tamaño y los requisitos de tu organización.
Cómo las Soluciones Remotas de Splashtop Están Transformando las Operaciones Empresariales: Retroalimentación de Usuarios Reales
No hace falta decir que un artículo en el sitio web de Splashtop elogiaría a Splashtop. Sin embargo, no tienes que tomar nuestra palabra al respecto. En su lugar, puedes ver lo que los verdaderos clientes de Splashtop tienen que decir: lo bueno (de lo cual hay mucho), lo malo (muy poco) y todo lo demás.
En G2, Splashtop tiene 4.8/5 estrellas. Los usuarios alaban a Splashtop por su “servicio confiable y gran soporte al cliente” y lo llaman el “mejor software de control remoto que he utilizado,” ya que “les permite una gran libertad para realizar el trabajo que necesitan sin tener que viajar.”
Los usuarios en Capterra están igualmente encantados, dando a Splashtop una calificación de 4.7/5 estrellas. Un usuario afirma: “Después de probar todas las otras herramientas RMM, Splashtop se siente como un soplo de aire fresco. Su diseño ligero ofrece conexiones estables.” Otro cliente, que cambió de TeamViewer debido a su costo y limitaciones, proclama: “Splashtop es un programa raro que realmente hace lo que afirma... Nunca he tenido una instancia en la que se negara a dejarme controlar todo, desde instalaciones de programas hasta la edición del registro.”
Los revisores de TrustRadius reflejan el sentimiento, dando a Splashtop una puntuación de 8.8/10. Los usuarios allí dicen que Splashtop es un “software increíblemente simple y ligero para acceso remoto,” con uno afirmando que Splashtop “ha superado nuestras expectativas en cuanto a facilidad de uso, capacidad y fiabilidad.”
No importa dónde mires, una cosa está clara: los clientes de Splashtop adoran la facilidad de uso, las capacidades, la fiabilidad y la seguridad de Splashtop.
Despliega Rápido, Administra Centralmente y Conéctate de Forma Segura Desde Cualquier Dispositivo: Splashtop Remote Access
Puede ser un desafío comparar cada una de las soluciones de acceso remoto en el mercado, pero cuando examinas las opciones, Splashtop destaca como una gran elección. Splashtop facilita que todos puedan trabajar desde cualquier lugar, desde pequeñas y crecientes empresas hasta grandes empresas, con acceso completo a todas sus computadoras de trabajo, programas y proyectos.
Con Splashtop, obtienes acceso remoto seguro y de alto rendimiento con una amplia gama de funciones, incluyendo acceso supervisado y no supervisado, controles avanzados de sesiones remotas, integraciones, análisis de vulnerabilidades, y más. Sus opciones de licenciamiento flexibles ayudan a asegurar que pueda satisfacer las necesidades de tu organización y puede escalar para seguir el ritmo de tu crecimiento.
¿Quieres experimentar Splashtop por ti mismo? Puedes comenzar hoy con una prueba gratuita: