Cuando trabajas de manera remota, debes poder acceder a todo lo que necesitas para tu trabajo. Para muchas industrias, el audio es una parte esencial del trabajo diario, pero algunas soluciones de escritorio remoto se crean sin considerar la calidad del audio.
El software de escritorio remoto con soporte de audio es vital para permitir un trabajo remoto eficiente y seguro para muchas empresas, especialmente cuando el trabajo remoto se convierte en una parte permanente para empresas de todo tipo y tamaño. Así que, examinemos el escritorio remoto con soporte de audio, por qué es importante y cómo el soporte de audio de Splashtop mantiene la calidad de audio clara como el cristal.
Por Qué el Software de Acceso Remoto Debería Transmitir Audio
Considerando que el software de acceso remoto está diseñado para permitir a los empleados acceder a sus computadoras de trabajo desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo, uno pensaría que el audio debería incluirse por defecto. Sin embargo, no todas las soluciones de acceso remoto soportan audio, o si lo hacen, la calidad del audio puede sufrir en el tránsito.
Muchos roles y trabajos requieren audio claro y de alta definición. Cualquiera que trabaje en edición de video, radiodifusión, música, radio y roles similares debe poder escuchar claramente en qué están trabajando. Incluso fuera de esos campos, el audio es a menudo vital para tareas diarias como unirse a llamadas de conferencia y ver presentaciones.
Los usuarios no deberían tener que sacrificar la calidad del audio cuando trabajan remotamente. Como algunas soluciones de acceso remoto no transmiten audio o lo transmiten con calidad disminuida, las empresas deben asegurarse de encontrar software con audio de alta fidelidad.
Por ejemplo, cuando Warner Bros. International Television Production (WBITVP) Nueva Zelanda tuvo que trabajar de forma remota durante la pandemia de COVID-19, necesitaban una solución de acceso remoto que permitiera a los editores acceder a puntos finales remotos y su software de edición especializado. Las actividades de postproducción, incluidas la edición de sonido, doblaje y sincronización de labios, requieren una solución de alto rendimiento con audio claro, que WBITVP Nueva Zelanda pudo obtener con Splashtop. La solución de acceso remoto de Splashtop utiliza transmisión de audio de alta fidelidad, por lo que los editores pueden gestionar audio y video sin retrasos ni pérdida de calidad.
Qué Características Buscar en el Software de Escritorio Remoto con Soporte de Audio
Dada la importancia del soporte de audio en el software de escritorio remoto, los responsables de la toma de decisiones deberían saber qué buscar al elegir una solución de acceso remoto. Considera lo siguiente al seleccionar software de escritorio remoto:
Calidad de audio: Si la calidad del audio se pierde en la transmisión, los proyectos sufrirán. Es vital encontrar una solución con audio de alta fidelidad, para que los usuarios puedan obtener la misma calidad de audio en su dispositivo remoto como la que tendrían en su computadora de trabajo.
Facilidad de uso: Una solución fácil de usar ayuda a mantener la velocidad y eficiencia en entornos remotos e híbridos. Debería ser fácil para los empleados instalar el software de acceso remoto en sus dispositivos y conectarse desde cualquier lugar, en lugar de pasar por aros para acceder a sus dispositivos.
Seguridad: El acceso remoto debe permanecer seguro y mantener los datos lejos de miradas curiosas. Busca una plataforma con características de seguridad como cifrado de extremo a extremo, autenticación multifactor y seguridad de zero trust para mantener cuentas y redes seguras.
Compatibilidad de dispositivos: El software de acceso remoto necesita compatibilidad entre dispositivos; si los usuarios solo pueden acceder a sus dispositivos laborales desde un dispositivo y sistema operativo compatible, se pierde el propósito. Una buena solución de acceso remoto puede funcionar entre dispositivos, permitiendo a los usuarios acceder a sus computadoras de trabajo y software especializado desde los dispositivos que usan en casa, lo que apoya la accesibilidad y los entornos Bring Your Own Device (BYOD).
Escalabilidad: Cuando agregas nuevos empleados y dispositivos, necesitas una plataforma que pueda escalar para satisfacer tu crecimiento. Asegúrate de elegir una solución de acceso remoto escalable y flexible que pueda agregar fácilmente nuevos usuarios y dispositivos según sea necesario, para que nadie quede fuera o tenga que pasar por muchos obstáculos para conectarse.
Cómo Splashtop Mejora el Acceso Remoto con Soporte de Audio
Si necesitas una solución de acceso remoto escalable con audio de alta definición, alta velocidad, potencia y una interfaz fácil de usar, Splashtop tiene todo lo que necesitas. Splashtop permite a los empleados trabajar desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo, accediendo de forma remota a sus computadoras de trabajo, y presenta:
1. Streaming de Audio y Video en HD para Comunicación Cristalina
Splashtop está diseñado para ofrecer streaming de audio y video de alta calidad y baja latencia optimizado para flujos de trabajo creativos y de medios. Esto incluye soporte para streaming 4K de hasta 60 fps, modo de color 4:4:4 y audio de alta fidelidad para sonido detallado y postproducción, lo que lo convierte en una excelente opción para edición de sonido, sincronización AV y postproducción.
2. Compatibilidad Multi-Plataforma para Acceso Sin Fisuras
El acceso remoto debe empoderar a los empleados para que trabajen desde los dispositivos que prefieran, sin importar lo que usen en la oficina. Splashtop funciona entre dispositivos y sistemas operativos, apoyando a los empleados y entornos BYOD al permitir que los usuarios trabajen desde sus dispositivos favoritos, como usar una PC para conectarse a un Mac sin preocuparse por la compatibilidad o la pérdida de calidad de audio/video.
3. Rendimiento de Baja Latencia para Colaboración en Tiempo Real
Cuando trabajas con audio, especialmente para videos, postproducción y otros medios audiovisuales, la latencia puede ser un problema, especialmente si trabajas con un equipo. El rendimiento de baja latencia de Splashtop significa que nunca estás rezagado, ya sea que necesites sincronizar una señal de audio perfectamente o trabajar en un proyecto en equipo en tiempo real.
4. Seguridad de Grado Empresarial para Sesiones de Audio Protegidas
Splashtop está construido con controles de seguridad robustos, incluidos el streaming cifrado, MFA, verificación de dispositivos, registro de sesiones y notificaciones de inicio de sesión. Splashtop no graba ni almacena ningún contenido de sesiones remotas. Esto mantiene cada sesión remota segura sin sacrificar calidad o velocidad.
5. Integración Flexible y Configuración Amigable para el Usuario
Los usuarios no deberían tener que esforzarse para acceder a sus dispositivos y herramientas de forma remota, por eso Splashtop está diseñado para ser fácil de usar e incluir integraciones flexibles. Conectarse con Splashtop solo requiere un inicio de sesión seguro y un rápido clic, y Splashtop se integra perfectamente con una amplia gama de aplicaciones y herramientas, incluyendo OneLogin, Microsoft Entra ID, Zendesk y más.
Obtén audio HD para sesiones remotas con Splashtop: ¡Comienza tu Prueba Gratuita!
Si trabajas con audio, no puedes conformarte con una solución de acceso remoto que pierda calidad de audio durante las sesiones remotas. Splashtop proporciona acceso remoto rápido y seguro a través de dispositivos y sistemas operativos que mantiene audio de alta fidelidad, para que puedas usar todas tus soluciones y herramientas que utilizan sonido sin perder el ritmo.
Splashtop es la solución de acceso remoto elegida por empresas de todos los sectores, desde el gobierno hasta los medios de comunicación. Esto incluye compañías de radio que necesitan ofrecer transmisiones de alta calidad desde cualquier lugar, como ClassX Radio y Holy Spirit Radio, así como equipos de producción de video, como khara, Inc., que necesitan trabajar de forma remota. No importa la necesidad, Splashtop facilita la conexión a tus herramientas de trabajo y la gestión de audio desde cualquier lugar.
Splashtop es una plataforma flexible y escalable que puede agregar fácilmente nuevos usuarios y dispositivos, para que nuevos empleados puedan comenzar rápidamente. Con su interfaz amigable para el usuario, el acceso remoto es tan fácil como unos pocos clics rápidos, por lo que los dispositivos de trabajo de los usuarios nunca están fuera de alcance. Mientras tanto, Splashtop mantiene todos los datos seguros con cifrado de extremo a extremo y autenticación multifactor, incluyendo multimedia.
¡Si Splashtop suena como música para tus oídos, puedes experimentarlo por ti mismo hoy con una prueba gratuita!