Radio ClassX - Acceso remoto a las computadoras de la torre de radio
Obtener una mejor funcionalidad y un precio más bajo con Splashtop sobre TeamViewer
Resumen
Después de que TeamViewer empezara a tomar medidas firmes contra los usuarios gratuitos para intentar que compraran una costosa licencia comercial, ClassX Radio recurrió a Splashtop Remote Access para sus necesidades de acceso remoto. Splashtop Remote Access es más rápido, viene con las mismas funciones principales y cuesta casi un 90 % menos que TeamViewer.
El Desafío
ClassX Radio transmite las 24 horas del día a los oyentes de la zona del Gran Cincinnati. Para llegar a su audiencia, ClassX Radio se basa en varias torres de radio para amplificar el alcance de su señal. Cada sitio de la torre tiene una computadora local que se utiliza para mantener y controlar la torre. Dado que cada sitio de la torre está separado por alguna distancia, ClassX Radio necesita un software de acceso remoto para que puedan acceder rápidamente a las computadoras en cada sitio de la torre.
"Sin acceso remoto, nuestras estaciones pueden salir del aire requiriendo que manejemos a la torre para encargarnos de los asuntos", dijo Bill Spry, dueño de ClassX Radio. Problemas como estos requieren de una acción inmediata, lo que hace imperativo tener a mano una solución de acceso remoto confiable.
Antes de cambiar a Splashtop, la radio ClassX usaba el paquete de acceso remoto gratuito de TeamViewer. Sin embargo, en los últimos meses TeamViewer ha estado tomando medidas enérgicas contra sus usuarios gratuitos en un esfuerzo por conseguir que compren una de sus costosas licencias comerciales.
Spry nos explicó las frustraciones que tuvo con TeamViewer:
"TeamViewer nos daba constantes ventanas emergentes en nuestra aplicación móvil diciendo que sospechan que somos un negocio comercial. Hemos estado recibiendo este mismo pop up durante meses, a pesar de que NO somos un negocio comercial, sino una organización de caridad sin fines de lucro. Hace una semana, limitaban el tiempo de nuestra aplicación móvil a unos 60 segundos, después de lo cual cortaban nuestra conexión y nos hacían esperar 10 minutos antes de permitirnos reconectarnos un minuto más."
Conseguir sólo 60 segundos de tiempo de acceso remoto y luego tener que esperar 10 minutos hizo que la versión gratuita de TeamViewer fuera inútil para la Radio ClassX. Y la compra de un plan comercial de TeamViewer tampoco era viable ya que TeamViewer es conocido por tener algunos de los precios más altos de la industria.
"Su tasa más baja para nosotros como organización sin fines de lucro era terriblemente alta", dijo Spry, "era un precio que no podíamos pagar".
La radio ClassX elige splashtop para reemplazar a TeamViewer
Como TeamViewer ya no era adecuado, Spry comenzó a investigar nuevos productos de acceso remoto, lo que lo llevó a encontrar Splashtop. "Nos topamos con Splashtop Remote Access y lo descargamos para probarlo", dijo Spry.
Splashtop Remote Access es una solución de acceso remoto de alto rendimiento para profesionales y equipos de negocios. Con él, puedes acceder fácilmente a tus ordenadores remotos Windows y Mac desde cualquier otro ordenador, tableta o dispositivo móvil. Splashtop proporciona las conexiones remotas más rápidas y fiables. Además, con un precio a partir de solo $6/mes, Spry estaba deseando empezar una prueba gratuita.
Después de probarlo, Spry suscribió a ClassX Radio a Splashtop Remote Access. Pudo poner Splashtop en funcionamiento en poco tiempo. "La implementación fue fácil", dijo Spry, "Fácil de entender, listo para usar. No es necesario pensar mucho, especialmente para alguien que ya está acostumbrado a utilizar soluciones de escritorio remoto".
Los resultados.
Con Splashtop, ClassX Radio se benefició inmediatamente de dos grandes maneras.
Primero, tenían una solución de acceso remoto fiable con Splashtop Remote Access. Pudieron acceder de forma remota a los ordenadores en sus torres desde sus dispositivos móviles y realizar cualquier tarea con facilidad.
En segundo lugar, ahorraron mucho dinero, lo que es especialmente importante para una organización sin ánimo de lucro. TeamViewer cuesta a partir de $50.90/mes ($610.80/año) mientras que Splashtop Remote Access cuesta a partir de $6/mes ($72/año). Esto supone un ahorro de casi el 90 % si eliges Splashtop en lugar de TeamViewer.
(Vea nuestra comparación de Splashtop vs. TeamViewer)
Tras cambiar de TeamViewer a Splashtop, Spry no podría estar más contenta: "Siempre hemos estado dispuestos a pagar por una solución remota. Compramos Remote Admin hace mucho tiempo, pero no ofrecen una aplicación móvil. Con TeamViewer, sus tarifas son excesivamente altas, demasiado altas para que esta organización sin ánimo de lucro se plantee pagarlas. Nuestra experiencia con Splashtop hasta ahora es que es facilísimo de usar y entender como TeamViewer o Remote Admin. Ofrece una aplicación móvil fácil de usar y un precio anual muy bajo y razonable. ¡Estamos convencidísimos! ¡Gracias, Splashtop!".
Detalles
Acerca de ClassX Radio
ClassX Radio - WMWX - (propiedad de Spryex Communications, Inc.) Es una estación de rock clásico sin fines de lucro con sede en el área de Cincinnati, Ohio. ClassX Radio es propietaria de tres estaciones de radio y una red que provee programación a otras estaciones de radio.
Acceso Remoto Splashtop
Para profesionales y equipos empresariales. Splashtop Remote Access ofrece un acceso remoto simplificado. Conéctate de forma remota a tu ordenador Windows o Mac desde cualquier otro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
Alto rendimiento: Splashtop funciona con nuestro galardonado motor de acceso remoto, que ofrece conexiones rápidas con calidad y sonido HD.
Funciones principales: Splashtop viene con las principales funciones necesarias en una herramienta de acceso remoto, incluidas transferencia de archivos, impresión remota, activación remota, gestión de usuarios y una férrea infraestructura de seguridad.
Precio bajo: Splashtop no te costará un ojo de la cara y no te subirá los precios anualmente como otros productos de acceso remoto. ¡Splashtop cuesta a partir de tan solo $6/mes!
Testimonios de los clientes
Nuestra experiencia con Splashtop hasta ahora es que es facilísimo de usar y entender como TeamViewer o Remote Admin. Ofrece una aplicación móvil fácil de usar y un precio anual muy bajo y razonable. ¡Estamos convencidísimos! ¡Gracias, Splashtop!
Bill Spry