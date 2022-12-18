Cómo Holy Spirit Radio aprovechó Splashtop para crear una experiencia de emisión a distancia sin fisuras
Después de utilizar una buena cantidad de software de acceso remoto durante 20 años, en Holy Spirit Radio quedaron encantados con Splashtop
Resumen
Debido al COVID-19, muchas estaciones de radio y medios de comunicación han optado por un modelo remoto para garantizar la continuidad del negocio. En este estudio de caso, Frank Eliason, director de operaciones de Holy Spirit Radio, comparte cómo Holy Spirit Radio enfrenta los nuevos desafíos del mundo con Splashtop Remote Access.
El reto: Proporcionar emisiones remotas seguras y de calidad sin arruinarse
Cuando la pandemia obligó a Holy Spirit Radio a funcionar totalmente a distancia, la mayor preocupación era la falta de acceso a las herramientas necesarias para emitir programas de alta calidad para su audiencia.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los trabajadores ya no tendría acceso a sus ordenadores de trabajo de alta gama y a los potentes equipos de las emisoras locales, ¿cómo podrían seguir ofreciendo contenidos a su audiencia? ¿Sería posible mantener la misma calidad de contenidos trabajando a distancia? Dado que Holy Spirit Radio es una organización sin ánimo de lucro, ¿cómo podría hacer frente a todos estos retos manteniendo los costes bajos?
También preocupaba la seguridad de los trabajadores que accedían a los datos a distancia.
Frank se embarcó en la misión de encontrar una solución de acceso remoto que resolviera todas estas preocupaciones. Él y Holy Spirit Radio no eran nuevos en el software de acceso remoto. "La radio lleva mucho tiempo adoptando el acceso remoto por su naturaleza siempre activa", dijo Frank. "Estamos de forma ininterrumpida".
Holy Spirit Radio tuvo su justa cuota de software de acceso remoto en los últimos 20 años. Entre ellos estaban los muy anticuados PCAnywhere. Después de escuchar cómo el uso de software anticuado podía llevar a problemas de seguridad desastrosos, Frank hizo el cambio a LogMeIn. Sin embargo, el aumento de los precios dificultó que Holy Spirit Radio siguiera usándolo. Fue entonces cuando Frank movió a Holy Spirit Radio a una solución de acceso remoto que tenía todas las características adecuadas y los precios adecuados.
La solución: Splashtop Remote Access: una solución de acceso remoto con las funciones adecuadas al precio justo
Splashtop Remote Access ofrece transmisión 4K, baja latencia y permite a los usuarios conectarse simultáneamente a la misma máquina sin conexiones lentas, lo que lo hace perfecto para usuarios que necesitan acceder de forma remota a software de estudio de alta gama en cualquier lugar y ofrecer transmisiones de alta calidad independientemente de la ubicación física.
"Nos permite gestionar nuestros ordenadores, ayudar al personal cuando está grabando o solucionar y corregir problemas en tiempo real desde cualquier lugar o dispositivo", dijo Frank. "Recientemente he instalado un software que dará acceso a nuestros mezcladores de estudio para permitirnos producir emisiones en directo desde cualquier lugar, siempre que tengamos conexión a internet, y la pieza clave de todo ello es Splashtop".
La compatibilidad del acceso remoto de Splashtop con varios sistemas operativos también resultó útil, ya que el equipo de Frank necesitaba acceder a siete dispositivos basados en Windows 10 y a un dispositivo Mac. "Para acceder a estos ordenadores, necesitábamos poder hacerlo desde Windows, Mac, iOS y Android. Splashtop cumplió con creces", dijo Frank.
Y ahí no queda la cosa. Entre las muchas funciones útiles de Splashtop, una destacó especialmente: la posibilidad de ver y tocar el cursor del ratón en una sesión remota. Esto permite que los dedos del usuario se conviertan en el ratón y Frank resaltó que esto cobra especial importancia cuando se utiliza uno de los mezcladores digitales de los estudios. "¡Solo tengo que coger el dedo y deslizarlo hacia arriba o hacia abajo, según sea necesario, y dar un golpecito para encenderlo o apagarlo!".
Pero lo más importante es que el acceso remoto Splashtop es fácil de usar. "Para mí, lo primordial es la facilidad y rapidez de acceso al ordenador. Si nuestra emisora de radio se cae en mitad de la noche, ¡quiero poder acceder a un ordenador o a un teléfono móvil para arreglarlo inmediatamente!". Con Splashtop, puede hacer precisamente eso. "Suelo volver a la cama en cuestión de minutos. Lo mejor es que normalmente podemos estar al tanto de un problema y solucionarlo antes de que a nadie se le ocurra cambiar de emisora", dijo Frank.
Splashtop también permitió a Holy Spirit Radio ahorrar aproximadamente 1300 $ al año en comparación con soluciones anteriores como LogMeIn. Pero, según Frank, esta no es la ventaja más significativa de Splashtop. Explicó que tiene que gestionar varias emisoras mientras trabaja como consultor y Splashtop le permite solucionar cualquier problema en cuestión de minutos, siempre que tenga acceso a su teléfono.
Por ello, Frank cree que Splashtop es más que una solución temporal para el COVID-19. Es la solución para seguir siendo productivos y triunfar en el más que probable mundo remoto permanente en el que viviremos después de la pandemia. "Todas nuestras vidas están hasta arriba y llevar una radio es un trabajo de 24 horas al día", dijo Frank. "Si surge un problema, recibo llamadas sin parar hasta que puedo enmendarlo. Splashtop es un verdadero salvavidas".
EL RESULTADO: UNA SOLUCIÓN DE RADIODIFUSIÓN PERFECTA Y ASEQUIBLE EN LA ERA DE EL COVID-19 Y MÁS ALLÁ
Después de probar diferentes soluciones de acceso remoto, Frank y Holy Spirit Radio vieron cómo todas sus preocupaciones y dificultades se vieron resueltas con Splashtop. "Splashtop es el alma de nuestro negocio, ya que permite el acceso desde cualquier lugar con prácticamente cualquier dispositivo, es un activo increíble para empresas grandes y peque�ñas", dijo Frank.
De cara al futuro, Holy Spirit Radio seguirá utilizando Splashtop para gestionar a distancia las operaciones diarias de su emisora de radio.
Detalles
Acerca de Holy Spirit Radio
La Holy Spirit Radio Foundation Radio es un operador religioso sin ánimo de lucro de múltiples emisoras de radio en el área de Filadelfia, con la misión de utilizar la tecnología para difundir noticias católicas positivas.
Acerca de Splashtop Remote Access
Splashtop Remote Access es un software de acceso remoto que proporciona acceso rápido, fácil y seguro a ordenadores para particulares y equipos. Splashtop Remote Access es compatible con iOS, Windows, Linux e incluso Chromebooks, lo que lo hace increíblemente versátil, ya que los usuarios no tienen que preocuparse de con qué sistema operativo se ejecutan sus dispositivos. Los usuarios pueden controlar su ordenador y acceder a todas las aplicaciones, archivos y datos mientras disfrutan de una experiencia de streaming 4K con un retraso mínimo y un rendimiento de más de 40 fps.
Splashtop Remote Access viene con varias funciones de acceso remoto que te ayudan a mantener la productividad mientras controlas otro ordenador.
Testimonios de los clientes
La COVID-19 ha hecho que muchos de nosotros nos replanteemos todos los aspectos de nuestra forma de hacer negocios, haciendo mayor hincapié en el trabajo desde casa. Y si eres ingeniero en cualquier empresa, el acceso a las máquinas de toda la organización es fundamental. Splashtop hace que esto no solo sea posible, sino fácil.
Frank Eliason, Director of Operations at Holy Spirit Radio