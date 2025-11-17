Video: Usando el Escritorio Remoto para acceder a Photoshop

¿Alguna vez has necesitado usar Photoshop pero no tienes el ordenador adecuado delante de ti?
Afortunadamente, Splashtop asegura que nunca más tendrás ese problema.
Splashtop Remote Access te permite acceder y usar Photoshop fácilmente en tu ordenador remoto desde cualquiera de tus dispositivos personales.
En cualquier momento en que necesite acceder a Photoshop, ya sea en el ordenador de su oficina o en otro ordenador de escritorio, puede utilizar su propio ordenador portátil, tableta o teléfono inteligente para iniciar una sesión de escritorio remoto Splashtop en ese ordenador remoto. Una vez conectado, verá la pantalla del ordenador remoto en tiempo real y podrá tomar el control del mismo como si estuviera sentado frente a él.
A partir de ahí, puedes usar Photoshop sin problemas y completar tus tareas con facilidad.
Con las rápidas conexiones remotas de Splashtop, es increíblemente fácil para ti acceder a tu computadora de trabajo desde casa, y usar cualquiera de las aplicaciones en tu computadora de trabajo como si estuvieras sentado justo frente a ella. Splashtop te mantiene conectado a tu computadora de trabajo en todo momento desde cualquier lugar, haciendo que trabajar desde casa sea fácil.
Accede a cualquier ordenador Windows, Mac o Linux desde cualquier otro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
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