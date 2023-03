Producción y Planificación de Video a Distancia con Splashtop

Tras muchos meses buscando una forma de permitir el trabajo remoto seguro y productivo, y probando muchas soluciones diferentes, khara, Inc. eligió Splashtop. Los empleados utilizan Splashtop para conectarse a un ordenador de la empresa desde casa o desde otro lugar de trabajo y realizar tareas habituales como edición de vídeo, creación de animaciones, diseño gráfico, sincronización de audio-vídeo y mucho más. Su departamento de sistemas de información también utiliza Splashtop para proporcionar asistencia remota a los miembros del personal.

El Sr. Shinnosuke Suzuki, un ejecutivo del departamento de sistemas de información en Khara, Inc. comparte la historia.

El reto: Encontrar una solución de acceso remoto segura y de alto rendimiento con gestión multiusuario

En los últimos años, khara, Inc. ha intentado hacer realidad un "nuevo estilo de trabajo" que da a los creadores la flexibilidad de trabajar desde cualquier lugar. El Sr. Suzuki dijo: "Incluso antes de la pandemia, queríamos crear un entorno seguro para el trabajo a distancia. Justo cuando estábamos sopesando cómo hacerlo, se hizo necesario mejorar el entorno remoto debido al COVID-19".

Sin embargo, al hacerlo, se enfrentaron a problemas como salvaguardar la información confidencial y mantener la eficacia del trabajo. El Sr. Suzuki dijo: "Es difícil trabajar a distancia debido a la naturaleza de nuestro trabajo. Como nos ocupamos de los vídeos antes de que se publiquen, prohibimos sacar información confidencial de la empresa. Por tanto, no era un entorno en el que pudiéramos trabajar a distancia; teníamos que venir a la oficina".

Otro reto al que se enfrentaban era el de encontrar una solución que les permitiera gestionar a distancia los usuarios en una estructura organizativa. El personal que participa en un proyecto difiere según el trabajo que se realiza en el lugar de producción. Hay muchos casos en que participan temporalmente en un proyecto y se retiran cuando éste se termina. Es importante que la empresa pueda gestionar las cuentas de todos los miembros del personal para evitar la fuga de información mientras se trabaja desde casa.

Antes del COVID-19, khara, Inc. utilizaba VPN para algunas situaciones en las que necesitaba acceso remoto. Sin embargo, cuando surgió la necesidad de acceso remoto a gran escala, reconocieron que su sistema no estaba hecho para el trabajo remoto. No tenían capacidad para emitir y utilizar una cuenta VPN para cada empleado, ya que sobrecargaría la infraestructura central. Decidieron que necesitaban una solución de acceso remoto para trabajar desde casa. El Sr. Suzuki comentó luego: "Hay situaciones en las que también necesitamos VPN, así que estamos utilizando tanto VPN como Splashtop".

khara, Inc.. encuentra Splashtop: Acceso remoto de alta velocidad, seguridad potente, inicio de sesión único y grandes prestaciones

Cuando khara, Inc. probó Splashtop, encontró la solución de acceso remoto que buscaba. Tenía todas las cualidades que necesitaban:

Alto rendimiento

A khara, Inc. le pareció muy atractiva la transferencia de pantalla a alta velocidad durante las sesiones remotas. "El alto rendimiento de Splashtop nos permite trabajar sin estrés. Es como si estuviéramos sentados ante el ordenador en la oficina", dijo el Sr. Suzuki.

Gestión de usuarios

En la forma convencional de trabajar en la oficina, era posible administrar las cuentas y acceder a los privilegios en la propia empresa, pero no era así en el caso del trabajo a distancia. Con la pandemia, se hizo difícil y lento ir al lugar de trabajo o a la casa del personal para quitar los permisos de acceso. Las características de administración de Splashtop permitieron al equipo administrar remotamente las cuentas de los usuarios y los permisos de acceso.

Autenticación centralizada con integración de inicio de sesión único (SSO)

khara, Inc. también decidió integrarse con su proveedor de identidad SSO para la autenticación centralizada. El Sr. Suzuki dijo: "Es muy tedioso y caro emitir una cuenta y hacer inventario de cada cuenta cada vez que se introduce una herramienta. Al unificar la autenticación, reducimos los costes de funcionamiento del sistema. Splashtop era compatible con el sistema de autenticación SAML que utilizamos, ¡y eso nos encantó!".

Capacidad de proporcionar apoyo a distancia

El departamento de sistemas de información también utiliza Splashtop para prestar asistencia a distancia a los miembros del personal cuando tienen problemas técnicos. El técnico se conecta remotamente al ordenador tras obtener el permiso del personal. También ofrecen asistencia por chat. El Sr. Suzuki dijo: "Desde que Splashtop se ha introducido en todos los departamentos, es posible resolver problemas en tiempo real por control remoto, aunque no sean cara a cara".

Facilidad de despliegue y uso

El equipo pudo desplegar fácilmente Splashtop en todos los ordenadores utilizando la funcionalidad de despliegue masivo. Cuando se le preguntó cómo se estaba adaptando el personal al uso de Splashtop, el Sr. Suzuki comentó: "La mayoría ya se ha acostumbrado al nuevo proceso y Splashtop está ganando popularidad".

El Futuro del Trabajo a Distancia para khara, Inc.

Cuando se le preguntó por el futuro del 5G y sus aplicaciones prácticas desde la perspectiva de una productora de vídeo, el Sr. Suzuki dijo: "Las productoras de vídeo necesitan transferir grandes cantidades de datos con baja latencia. Me parece increíblemente atractivo poder transferirlo utilizando la tecnología 5G. Al hacerlo, espero que se cree un entorno en el que podamos hacer cosas buenas dondequiera que estemos".

Con Splashtop, khara, Inc. pudo introducir el trabajo a distancia, y responder a varias preferencias de trabajo de los miembros del personal. Sin embargo, no quieren cambiar completamente al trabajo a distancia.

El Sr. Suzuki explicó: "Mientras la gente pueda concentrarse y hacer un trabajo de calidad, no importa desde dónde lo hagan. Nos gustaría ofrecer un entorno de trabajo a distancia como opción para que los creadores puedan elegir un método que les funcione.

"Sin embargo, también creo que es más fácil para los creadores reunirse en un mismo espacio y aplicar su energía colaborativa en un proyecto. A veces las buenas ideas surgen de la comunicación cara a cara y de las charlas informales. Un entorno de trabajo híbrido es el futuro. Incluso después del COVID-19, seguiremos utilizando Splashtop para ofrecer a los miembros del personal la opción de trabajar desde casa".

