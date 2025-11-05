A medida que las empresas y los empleados adoptan arreglos de trabajo remoto e híbrido, los equipos de TI enfrentan una preocupación persistente: ¿cómo mantener la seguridad mientras se permite que los empleados trabajen desde cualquier lugar?
Afortunadamente, el trabajo remoto no requiere sacrificar la seguridad. Con las herramientas, tácticas y tecnología adecuadas, los equipos remotos y las empresas con políticas de Bring Your Own Device (BYOD (tráete tu dispositivo)) pueden trabajar desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo, mientras mantienen la seguridad y el cumplimiento de TI.
Para ayudarte con eso, hemos compilado una lista de verificación de seguridad para trabajar desde casa para empresas de todos los tamaños. Seguir estos diez simples pasos ayudará a garantizar trabajo remoto seguro en todos los dispositivos.
Riesgos Cibernéticos en el Escenario de Trabajo Remoto: Tendencias Clave e Información
Primero, es importante entender las amenazas que enfrentan los equipos remotos y distribuidos. Si bien muchas amenazas cibernéticas pueden afectar a los empleados independientemente de si están en la oficina o trabajando remotamente, algunas amenazas son únicas o representan un mayor peligro para los trabajadores remotos.
Los riesgos cibernéticos comunes para equipos remotos incluyen:
Vulnerabilidades de dispositivos personales: Las políticas de BYOD brindan a los empleados la libertad de usar los dispositivos que prefieren, pero eso conlleva sus propios riesgos. Los dispositivos personales pueden no tener las herramientas y protecciones de ciberseguridad que necesitan, o pueden haber omitido una actualización de parche importante, haciendo que los dispositivos sean más vulnerables a ataques y pongan en peligro los datos sensibles.
Redes no seguras: Las empresas utilizan redes Wi-Fi seguras protegidas por firewalls, autenticación de dispositivos y más. Los empleados que trabajan de forma remota, por otro lado, a menudo se conectan a redes Wi-Fi públicas no seguras que representan riesgos de seguridad. Sin las medidas de seguridad y herramientas adecuadas, conectarse a esas redes puede crear un riesgo de seguridad.
Falta de cifrado: El cifrado de extremo a extremo es vital para la transmisión de datos y archivos, pero no todos los dispositivos personales y aplicaciones de comunicación utilizan cifrado. Las empresas deben asegurarse de que los empleados usen herramientas de comunicación seguras y cifradas que protejan los datos en tránsito.
Ataques de phishing: Aunque los ataques de phishing son comunes para todas las empresas, pueden representar una amenaza mayor para los trabajadores remotos. Si un empleado remoto cae en un ataque de phishing, puede poner en riesgo sus cuentas personales y laborales, y reparar el dispositivo puede ser un desafío mayor. Por lo tanto, es esencial capacitar a los empleados sobre cómo prevenir el phishing y qué hacer si son blanco de uno.
Lista de Verificación de 10 Pasos: Seguridad al Trabajar desde Casa
Afortunadamente, a pesar de todos estos riesgos, es posible asegurar los entornos de trabajo remoto y ayudar a los empleados a trabajar desde cualquier lugar de forma segura. Seguir esta lista de verificación de seguridad al trabajar desde casa puede ayudar a soportar un trabajo remoto seguro:
1. Mantén los Datos Seguros: Elimina el Almacenamiento Local para Reducir el Riesgo
Considera dónde se almacena tu información. Si los empleados guardan todos los datos de trabajo en sus dispositivos personales, los datos son más vulnerables a ser robados o dañados. Sin embargo, si los datos se almacenan en los servidores de la empresa, a los cuales los empleados remotos pueden acceder de manera segura desde sus dispositivos sin descargarlos, entonces pueden mantenerse seguros si un dispositivo se ve comprometido.
2. Encriptar Sesiones Remotas
El cifrado de extremo a extremo es crucial para asegurar la comunicación y transferencia de datos. Las conexiones remotas son una parte central del acceso remoto y soporte, ya que permiten compartir pantallas y controles entre dispositivos en la oficina y remotos, pero esos datos deben estar cifrados para asegurar que se mantengan a salvo de miradas indiscretas. Las sesiones remotas cifradas ayudan a mantener los datos seguros durante su transmisión, por lo que son una parte esencial del trabajo remoto.
3. Habilitar BYOD Seguro
Las políticas de BYOD son excelentes para los empleados remotos, ya que les permiten trabajar en los dispositivos que prefieren y con los que se sienten más cómodos (como cualquiera con una posición sobre “Mac vs PC” te dirá, eso marca una gran diferencia). Sin embargo, sin medidas de seguridad adecuadas, BYOD puede crear nuevos riesgos y vulnerabilidades. Las empresas deben implementar políticas de BYOD que incluyan medidas de seguridad sólidas y herramientas para mantener seguros los datos y dispositivos.
4. Aplica Políticas Granulares
Gestionar permisos y acceso es otro aspecto importante del trabajo remoto seguro. Los controles de políticas granulares permiten a las empresas gestionar cuidadosamente quién tiene acceso a qué sistemas, herramientas, segmentos de red o datos. Esto asegura que la información importante esté a salvo de intrusos o cuentas comprometidas.
5. Garantizar Visibilidad Completa del Punto Final
Cuando los empleados trabajan de forma remota, los equipos de TI y los gerentes deben tener visibilidad completa y control sobre los endpoints remotos. La visibilidad completa de los endpoints ayuda a asegurar que los equipos de TI puedan identificar comportamientos sospechosos y señales de advertencia de violaciones de datos u otros ciberataques para que puedan abordar los problemas tan pronto como surjan y antes de que otros dispositivos o redes puedan infectarse.
6. Centralizar la Gestión
Incluso si tus endpoints están distribuidos, tu gestión no debería estarlo. La gestión centralizada permite a los equipos de TI y gerentes monitorear y respaldar todos los endpoints desde una sola ubicación, facilitando la gestión de todo.
7. Automatizar el Cumplimiento
El cumplimiento de TI es obligatorio, especialmente en industrias con requisitos regulatorios estrictos, como el RGPD o el cumplimiento de HIPAA. El cumplimiento regulatorio debe estar integrado en tus herramientas de acceso remoto y gestión remota, asegurando que estés cumpliendo con todos tus requisitos y manteniendo la seguridad mientras trabajas de forma remota.
8. Implementa la Autenticación Multifactor (MFA) para Todo Acceso
Autenticación multifactor (MFA) es una de las formas más fáciles de mejorar la ciberseguridad y verificar usuarios. Con MFA, los usuarios que intentan iniciar sesión confirman su identidad e inician sesión usando una fuente secundaria, como una aplicación de autenticación o correo electrónico. Esto asegura que incluso si las credenciales de inicio de sesión de un usuario son robadas, existe otra capa de protección que garantiza que solo ellos puedan iniciar sesión en su cuenta.
9. Parchear y actualizar regularmente todos los sistemas
Mantener los puntos finales actualizados es esencial para la seguridad. Siempre que se descubre una nueva vulnerabilidad, el parcheo rápido puede ayudar a asegurarse de que se repare rápidamente, lo cual es necesario para la ciberseguridad y el cumplimiento de TI. Revisar regularmente actualizaciones y parches o usar una solución con gestión de parches automatizada puede asegurar que los dispositivos se mantengan actualizados y seguros cada vez que se lanzan nuevas actualizaciones.
10. Llevar a cabo Entrenamiento Regular de Conciencia en Seguridad
La ciberseguridad es una responsabilidad compartida. Los empleados deben ser capacitados en las políticas de seguridad de la empresa, mejores prácticas, respuestas a incidentes de seguridad, etc. Esto a menudo puede incluir pruebas para garantizar que los empleados sepan cómo identificar y evitar correos electrónicos de phishing, lo que ayuda a demostrar su conciencia y preparación.
Estrategias para construir un entorno de trabajo remoto escalable y seguro
Si quieres construir un entorno de trabajo remoto escalable y seguro, hay algunas estrategias clave que puedes emplear. Estos incluyen:
Utiliza soluciones flexibles y adaptables que puedan cumplir con tus variadas necesidades de trabajo remoto.
Encuentra una plataforma que equilibre seguridad, escalabilidad y facilidad de uso.
Mantén un espacio de trabajo seguro con fuertes características y herramientas de seguridad.
Mantener los datos encriptados y guardados en el servidor de la empresa, no en dispositivos individuales.
Usa una solución que soporte y funcione a través de una amplia gama de dispositivos y sistemas operativos.
Aunque las formas específicas que estos toman variarán entre las empresas y sus necesidades individuales, son vitales para cualquier organización que busque construir un entorno de trabajo remoto seguro y eficiente.
Empodera los Flujos de Trabajo Remotos Seguros con las Soluciones de Trabajo Remoto Seguro de Splashtop
El acceso remoto y el soporte son vitales para un trabajo remoto seguro, y si quieres una solución poderosa y escalable con seguridad avanzada, Splashtop tiene lo que necesitas.
Splashtop Remote Access facilita el trabajo remoto permitiendo a los empleados acceder a sus dispositivos de trabajo, incluidos archivos, proyectos y herramientas especializadas, sin almacenar nada en sus dispositivos personales. Esto empodera a los usuarios para trabajar desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo, en cualquier momento, tan fácilmente como si estuvieran en sus escritorios.
Además, Splashtop está diseñado para la seguridad. Sus avanzadas características de seguridad incluyen autenticación multifactor, seguridad de contraseña multinivel, notificaciones de conexión remota, registros de sesión y más. Splashtop no accede ni almacena información, sino que transmite la pantalla entre dispositivos usando cifrado de extremo a extremo.
Para los equipos de TI que quieran parches en tiempo real, visibilidad de cumplimiento automatizada y supervisión completa de endpoints, Splashtop AEM (gestión autónoma de dispositivos) extiende estos mismos principios de seguridad a todos los dispositivos, asegurando que cada endpoint en tu flota remota se mantenga actualizado y protegido.
Gracias a sus características de seguridad, Splashtop cumple con una amplia gama de estándares industriales y gubernamentales, incluidos ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, PCI, HIPAA, y más. Esto ha hecho de Splashtop una opción segura para empresas de diversos sectores.
¿Listo para trabajar desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo, sin comprometer la ciberseguridad? Prueba una prueba gratuita de Splashtop y descubre por qué las empresas confían en él para el trabajo remoto seguro: