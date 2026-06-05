Remote Desktop Services Alternative - Splashtop

Con la fama cada vez mayor del trabajo remoto, las empresas buscan soluciones seguras, fiables y de alto rendimiento para el acceso de escritorio remoto para garantizar un acceso ininterrumpido a sus ordenadores de sobremesa y aplicaciones. Aunque los servicios de escritorio remoto (RDS) han sido una opción muy famosa para el acceso a escritorio remoto, ahora existen muchas otras alternativas y Splashtop se ha convertido en la mejor opción disponible en la actualidad.
Estas son las razones por las que Splashtop es la mejor alternativa a los servicios de escritorio remoto de Microsoft.
5 razones por las que Splashtop es la mejor alternativa a los servicios de escritorio remoto
1 – Conexiones remotas de alto rendimiento
Uno de los factores más importantes en el acceso a escritorio remoto es el rendimiento. Splashtop es conocido por sus capacidades de transmisión de alto rendimiento, que permiten un acceso fluido y sin retardo a escritorios y aplicaciones, incluso con conexiones de internet más lentas.
Los protocolos patentados de Splashtop permiten la transmisión de baja latencia, lo que lo hace ideal para aplicaciones como la edición de vídeo y gráficos. Puedes editar vídeos y usar otras aplicaciones que consumen muchos recursos, como herramientas CAD, y sentir como si estuvieras usando el escritorio remoto en persona.
Por otro lado, los servicios de escritorio remoto pueden experimentar latencia y otros problemas de rendimiento cuando se usa en conexiones de red más lentas.
2 – Compatibilidad multiplataforma
Splashtop es compatible con una gama más amplia de dispositivos y sistemas operativos que los servicios de escritorio remoto, incluidos Windows, Mac, iOS, Android y Chrome OS. Con Splashtop, puedes acceder a tus escritorios desde cualquiera de tus ordenadores, tabletas o dispositivos de teléfonos inteligentes. No es necesario depender solo de dispositivos Windows.
3 – Facilidad de uso
Splashtop es más fácil de configurar y usar que los servicios de escritorio remoto, que requiere de más experiencia técnica para instalar y configurar. Obtén más información sobre lo fácil que es configurar el software de escritorio remoto con Splashtop.
Solo se tardan unos minutos en configurar Splashtop. Y su interfaz intuitiva facilita que los usuarios tomen el control de sus ordenadores remotos y trabajen de manera eficiente, con poca o ninguna formación requerida.
4 – Seguridad
Cuando se trata de acceder a las máquinas de forma remota, la seguridad del escritorio remoto es una de las principales preocupaciones de las empresas. Splashtop ofrece una gama de funciones de seguridad para proteger contra el acceso no autorizado y las filtraciones de datos, incluido el cifrado SSL/AES de 256 bits, la autenticación de dos factores y la autenticación de dispositivos. Splashtop también es compatible con el cumplimiento de la HIPAA y el RGPD para empresas que lo requieran.
5 – Funciones
Splashtop ofrece una variedad de funciones para ayudarte a trabajar más productivamente mientras accedes a un ordenador de forma remota, como impresión remota, transferencia de archivos, soporte para múltiples monitores, activación remota y más. Splashtop viene equipado con todas las funciones que esperarías en una herramienta de escritorio remoto.
Prueba Splashtop ahora: la mejor alternativa a los servicios de escritorio remoto
Splashtop es la mejor alternativa a los servicios de escritorio remoto debido a su transmisión de alto rendimiento, compatibilidad multiplataforma, facilidad de uso, funciones de seguridad sólidas y una amplia lista de funciones.
Si estás buscando una solución fiable y eficiente para el acceso de escritorio remoto, plantéate probar Splashtop.