El software de escritorio remoto se está convirtiendo en una pieza vital de nuestro conjunto de herramientas tecnológicas. De hecho, las proyecciones muestran que el mercado de software de escritorio remoto alcanzará un volumen de 7220 millones de dólares para 2029.
La tecnología no para de evolucionar y crear nuevas posibilidades a su paso. Controlar un ordenador usando una conexión inalámbrica es la última tendencia en programación. El control de escritorio remoto puede proporcionar una variedad de beneficios para las personas tanto en su vida laboral como en su vida personal.
Muchas personas no conocen las capacidades del control de escritorio remoto. Una cosa que sorprende a mucha gente es que se puede hacer usando una variedad de dispositivos, incluso algo tan práctico como un iPad. Splashtop representa una de las formas más seguras y fiables de hacer esto y puedes usarlo desde cualquier lugar con conexión a internet.
Para ver un resumen de lo que implica el control remoto del iPad y por qué es útil, sigue leyendo.
¿Por qué usar un iPad para el control remoto de PC?
El uso de un iPad para el control remoto de PC ofrece varias ventajas, lo que la convierte en una herramienta ideal para diversas situaciones profesionales y particulares. Estas son algunas razones clave para considerar el uso de un iPad para el control remoto de un PC:
Portabilidad y conveniencia
El iPad es ligero y portátil, lo que facilita llevarlo contigo ya sea que estés viajando, desplazándote o simplemente moviéndote por tu hogar u oficina. Su diseño delgado y la larga duración de la batería garantizan que tengas un dispositivo confiable para acceso remoto sin estar atado a un escritorio o un enchufe de corriente.
Interfaz de pantalla táctil
La interfaz de pantalla táctil del iPad proporciona una forma natural e intuitiva de interactuar con tu PC remoto. Tareas como navegar por el escritorio, seleccionar archivos y usar aplicaciones se simplifican con gestos táctiles, lo que ofrece una experiencia de usuario más atractiva y eficiente en comparación con los controles tradicionales del ratón y el teclado.
Pantalla de alta resolución
Los iPad vienen con pantallas de retina de alta resolución que ofrecen imágenes nítidas y claras. Esto facilita la visualización de información detallada, gráficos y videos desde tu PC remoto, lo que mejora la productividad y reduce la fatiga visual durante el uso prolongado.
Versatilidad de uso
Un iPad se puede usar para una amplia gama de actividades más allá del control remoto de la PC, como navegar por la web, gestionar correos electrónicos y usar varias aplicaciones de productividad. Esta versatilidad te permite cambiar sin problemas entre diferentes tareas, lo que convierte al iPad en una herramienta multifuncional en tu rutina diaria.
Movilidad y productividad mejoradas para los profesionales
Para los profesionales que necesitan acceder a su PC del trabajo mientras están en movimiento, el iPad ofrece una solución práctica. Tanto si vas a asistir a reuniones, visitar clientes o trabajar desde diferentes ubicaciones, puedes mantener el acceso a los archivos y aplicaciones de tu PC, lo que garantiza la continuidad y la eficiencia en tu trabajo.
Acceso seguro y fiable
El uso de software de acceso remoto como Splashtop en un iPad garantiza conexiones seguras y fiables a tu PC. Splashtop ofrece férreas funciones de seguridad, como el cifrado y la autenticación de dos factores, protegiendo tus datos y tu privacidad durante las sesiones remotas.
Controlar de forma remota un ordenador desde un iPad
El uso de un iPad junto con el software de escritorio remoto puede proporcionar una solución superpráctica para muchos usuarios. Puedes acceder a un ordenador remoto desde cualquier parte del mundo siempre que tengas una conexión a internet fiable.
Con el escritorio remoto para iPad, puedes controlar todos los aspectos del ordenador al que te estás conectando. Esto incluye software, archivos y cualquier otra función. Los iPad no ofrecen las mismas características y funciones que los ordenadores de escritorio, pero podrás usarlos fácilmente en un iPad mientras controlas un ordenador con Splashtop.
Las personas han estado trabajando de forma remota durante mucho tiempo, pero, desde la pandemia del Covid-19, el porcentaje de trabajo remoto ha aumentado drásticamente. El software de acceso remoto ha hecho de esta una solución mucho más viable para muchas empresas en todo el mundo.
Las personas ya no están limitadas a usar un ordenador de forma presencial. Si bien esto puede no ser del todo esencial para dispositivos portátiles como los portátiles, puede ser increíblemente útil cuando hablamos de ordenadores de sobremesa.
Todo lo que necesitas hacer es abrir la aplicación Splashtop en tu iPad y, desde allí, puedes conectarte a cualquier ordenador que hayas configurado en tu cuenta. Como tendrás el control total, te parecerá como si estuvieras frente a tu ordenador de sobremesa.Para hacer las cosas más naturales, incluso puedes conectar un teclado y un ratón a tu iPad, lo que te ofrece más control del ordenador remoto.
Beneficios de usar Splashtop para controlar remotamente un ordenador desde el iPad
Splashtop es una de las mejores herramientas de software de control remoto del mercado. Ofrece una gama de beneficios que lo hacen ideal para diversos usos.
Trabaja Desde Cualquier Lugar
El objetivo principal del software de escritorio remoto es que le permite conectarse a otro ordenador desde cualquier parte del mundo. La gente lo suele usar en su vida personal, pero, por norma general, se usa mucho más para el trabajo.
Las personas pueden trabajar desde casa, lo que se ha vuelto increíblemente popular en los últimos años. Es preferible para muchos trabajadores, ya que pueden quedarse en casa con niños/mascotas y no tienen que preocuparse por desplazarse al trabajo. También es beneficioso para las empresas, ya que no necesitan alquilar tanto espacio de oficina y el coste de aspectos como las facturas de servicios públicos se reduce.
Además de esto, las personas pueden trabajar mientras se desplazan. Esto abre todo tipo de puertas para las personas que quieren vivir un estilo de vida más nómada. Siempre que tengan Splashtop y un iPad, pueden seguir trabajando en un tren, en la playa e incluso en el extranjero.
Portabilidad
Un ordenador de escritorio está lejos de ser portátil. Hay que ser realistas, necesitarías un vehículo para transportarlo de un lugar a otro. Además del ordenador en sí, deberás llevar el monitor, el teclado, el ratón y posiblemente otros elementos de hardware.
A menos que te mudes para colocarlo en otro lugar de forma permanente, nunca querrás transportar un ordenador de sobremesa. Un iPad, sin embargo, es mucho más fácil de transportar.
Es liviano y puede caber fácilmente en una mochila o bolso, por lo que puedes llevarlo a donde quieras, incluso cuando te desplaces a pie. Es un nivel de comodidad que no era posible hasta hace muy poco.
Amplía el poder de tu ordenador
Splashtop no solo te da una solución para usar un iPad para controlar un ordenador de forma remota, sino que te dará acceso a toda la potencia de procesamiento que tiene un ordenador. Los iPad son piezas de tecnología de alta calidad, pero su tamaño presenta ciertas limitaciones. Un ordenador de sobremesa suele ser mucho más potente.
Cuando te conectas a través de Splashtop, todos los procesos son gestionados por el ordenador al que estás conectado. Siempre que tu conexión a internet sea estable, podrás ejecutar sin problemas todas las aplicaciones en tiempo real.
Cómo configurar y usar Splashtop para acceder a distancia desde el iPad al ordenador
Configurar y usar Splashtop para el acceso remoto desde tu iPad a tu ordenador es un proceso sencillo. Sigue estos pasos para comenzar:
Paso 1: hazte una cuenta de Splashtop
Empieza por hacerte una cuenta de Splashtop si aún no tienes una. Visita el sitio web de Splashtop y regístrate para obtener una cuenta. Puedes elegir entre varios planes en función de tus necesidades, incluida una prueba gratuita para probar el servicio.
Paso 2: instala Splashtop Streamer en tu ordenador
En el ordenador al que deseas acceder de forma remota, descarga e instala el Splashtop Streamer. Visita la página de descarga de Splashtop y selecciona la versión adecuada para tu sistema operativo. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Una vez instalado, inicia sesión con las credenciales de tu cuenta de Splashtop para registrar tu ordenador.
Paso 3: instala la aplicación Splashtop Business en tu iPad
A continuación, descarga e instala la aplicación Splashtop Business en tu iPad. Ve a la App Store y descarga la aplicación Splashtop Busisness. Abre la aplicación e inicia sesión con las credenciales de tu cuenta de Splashtop.
Paso 4: inicia la aplicación Splashtop Business en tu iPad
Después de iniciar sesión, verás una lista de ordenadores asociados a tu cuenta. Selecciona el ordenador al que deseas acceder.
Paso 5: controla tu ordenador de forma remota
Una vez te conectes, verás el escritorio de tu ordenador en tu iPad. Ahora puedes controlar tu ordenador como si estuvieras frente a él. Usa gestos táctiles para navegar, abrir aplicaciones y realizar tareas. La interfaz intuitiva de Splashtop facilita la interacción con tu ordenador remoto, lo que garantiza una experiencia de usuario perfecta.
Paso 6: optimiza tu sesión remota
Splashtop ofrece varias configuraciones para optimizar tu sesión remota. Puedes ajustar la calidad de la pantalla en función de tu conexión a internet, habilitar el sonido para escuchar el audio de tu ordenador remoto y usar accesos directos en pantalla para tareas comunes. Explora estos ajustes en la app para mejorar tu experiencia de acceso remoto.
Siguiendo estos pasos, puedes configurar y utilizar fácilmente Splashtop para acceder a tu ordenador de forma remota desde tu iPad, lo que garantiza que mantengas tu productividad y tu conexión desde cualquier lugar.
Cuestiones de seguridad y privacidad para el acceso remoto con iPad
Usar la app de escritorio remoto iOS de Splashtop para acceso remoto desde tu iPad asegura una conexión segura y privada a tu computadora. Splashtop emplea características de seguridad estándar de la industria, incluyendo cifrado AES de 256 bits y TLS para proteger tus datos durante la transmisión.
La autenticación de dos factores (2FA) agrega una capa adicional de seguridad, requiriendo tanto tu contraseña como un código de verificación para acceder a tu cuenta. La autenticación de dispositivos garantiza que solo los dispositivos autorizados puedan conectarse a tu ordenador. Splashtop también proporciona actualizaciones periódicas para abordar las vulnerabilidades de seguridad, manteniendo una férrea protección contra las amenazas.
Además, Splashtop cumple con los estándares de la industria, como SOC 2, RGPD, HIPAA y PCI, lo que garantiza que se mantengan la privacidad y la seguridad de tus datos. Estas funciones ofrecen colectivamente la tranquilidad de saber que tus sesiones remotas son seguras y tu información está protegida.
¿Por qué usar Splashtop para el control remoto con un iPad?
Hay varias soluciones de escritorio remoto disponibles, pero Splashtop destaca entre ellas. Ofrece varias funciones que no se encuentran en todas las aplicaciones de escritorio remoto. Aquí se incluyen aspectos como:
Conectarte a un solo dispositivo de toda una lista
Conectarte con solo un clic
Compatibilidad multiplataforma (Windows, Mac y Linux)
Conexiones de alta velocidad para obtener control en tiempo real
Puede ser utilizado por empresas, particulares e instalaciones educativas
Toda una gama de planes de precios
Usar un dispositivo remoto Splashtop como un iPad para conectarte a tu ordenador de sobremesa puede resultar increíblemente útil.
Pruebe Splashtop gratis
El control remoto con iPad ofrece una gama de beneficios para empresas, particulares e instalaciones educativas. Puedes usarlo para conectarte a un ordenador desde cualquier lugar del mundo, lo que te ofrece control total a través de un iPad.
Splashtop ofrece todo esto y más. Con varios planes de precios, puedes encontrar fácilmente la solución perfecta para ti o tu empresa. Incluso ofrecemos una prueba gratuita para que puedas decidir si Splashtop satisface tus necesidades antes de comprometerte con un plan.
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