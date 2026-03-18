Saltar al contenido principal
Splashtop20 years of trust
AccederPrueba gratuita
+1.408.886.7177AccederPrueba gratuita
An iPad and a mouse that can be used to control a remote desktop with Splashtop

Utilice un ratón para controlar el escritorio remoto desde iPad y iPhone

Trevor Jackins
Se lee en 4 minutos
Actualizado
Empieza con Splashtop
Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
Prueba gratuita

Como iOS 13 introduce la compatibilidad con el ratón, puedes controlar tu escritorio remoto con un ratón cuando te conectes de forma remota desde un dispositivo iOS iPad o iPhone.

Trabajar de forma remota desde tu iPad y iPhone ahora es mucho más sencillo.

Splashtop permite el acceso remoto a ordenadores Windows y Mac desde dispositivos iOS. Con la aplicación Splashtop para iOS, puedes acceder a tu ordenador de forma remota y ver la pantalla en tiempo real en tu iPad o iPhone. Puedes controlar de forma remota el ordenador, abrir archivos y más usando la interfaz táctil de iOS.

Pero ahora con el iOS 13 que permite usar un ratón con los iPhones y iPads, ¡puedes controlar tu escritorio remoto con un ratón cuando te alejes de tu dispositivo iOS!

Cómo Usar el Soporte del Ratón iOS para Controlar Tu Ordenador Remoto

Using a Mouse While Remote Accessing a Computer From an iPad with Splashtop
Using a Mouse While Remote Accessing a Computer From an iPad with Splashtop

¡Todo lo que necesitas hacer es configurar el Bluetooth o el ratón con cable a tu iPad o iPhone (ver abajo las instrucciones) y estarás listo! No necesitarás ajustar ninguna configuración en la aplicación Splashtop para usar el ratón mientras estés en la aplicación.

Como se muestra en el vídeo anterior, es importante recordar que la función de soporte del ratón en la actualización de iOS 13 está pensada para imitar la interfaz basada en iOS touch. Esto significa que cuando se utiliza un ratón mientras te alejas de un dispositivo iOS a un ordenador, hay que utilizarlo de la misma manera que se utilizarían los dedos para controlar la pantalla.

Hacer clic representa un toque. Para conectarte a tu ordenador remoto, abre la aplicación Splashtop y simplemente haz clic en el ordenador al que deseas conectarte.

A screenshot of the Splashtop Business app shows two computers listed, each with a blue monitor icon, named sjc-ai-ps-italo and sjc-trevorJ, on a white background with a purple header.

Mantener un clic es como mantener el dedo en la pantalla del dispositivo. Para desplazarse en un dispositivo iOS, necesitarías mantener tu dedo en la pantalla y moverlo hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, al moverlo en la computadora, haz clic y mantén el mouse y luego mueve el cursor hacia arriba y hacia abajo para desplazarte.

Si ya te has familiarizado con la interfaz de iOS, entonces debería ser muy fácil de aprender. Si no, se aprende rápidamente. ¡En poco tiempo te sentirás más en control de tu ordenador al acceder a él desde un iPhone o iPad!

¿Quieres probarlo tú mismo? Comienza con Splashtop gratis con nuestra prueba gratuita a continuación para obtener acceso remoto ilimitado a tus ordenadores desde tu iOS (o prácticamente cualquier otro) dispositivo.

¡Empieza ahora!
Comienza tu prueba gratuita de Splashtop
Prueba gratuita

Cómo Configurar el Soporte para Ratones en el iPad o iPhone

Para conectar el ratón a su iPad o iPhone, sigue los siguientes pasos:

Configura el Ratón Bluetooth en el iPad o iPhone

  1. Abre la aplicación de Configuración

  2. Selecciona Accesibilidad

  3. Selecciona Touch

  4. Selecciona la palanca de AssistiveTouch – esto abrirá un nuevo menú

  5. Selecciona la palanca de AssistiveTouch en la parte superior para encenderla

  6. En el mismo menú, selecciona Dispositivos de Puntería

  7. Selecciona Dispositivos Bluetooth

  8. Configura tu ratón Bluetooth en modo de emparejamiento. Debería aparecerte un mensaje para emparejar tu ratón. Selecciona

    Emparejar

  9. Tu ratón debería estar conectado ya. Verás el cursor circular en la pantalla una vez conectado.

Configurar el Ratón con Cable para el iPad o el iPhone

Sigue las instrucciones 1-5 de arriba para asegurarte de que AssistiveTouch esté encendido. ¡Después de eso, todo lo que necesitas hacer es conectar tu ratón y debería empezar a funcionar!

Editar los Ajustes del Ratón en el iPad o iPhone

Una vez que tu ratón Bluetooth o con cable esté conectado a tu dispositivo iOS, puedes personalizar algunas de sus configuraciones desde el menú AssistiveTouch. Puedes editar la velocidad de movimiento, editar el tamaño y el color del cursor y mucho más.

También puedes seleccionar Dispositivos apuntadores y luego seleccionar tu ratón para personalizar los botones. Por ejemplo, puedes configurar el clic derecho para que sea el botón de inicio.

Comienza con Splashtop: accede de forma remota a tus ordenador desde cualquier dispositivo

Con Splashtop Remote Access, puedes acceder de forma remota a tus ordenadores Windows y Mac desde una cantidad ilimitada de dispositivos Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook. Obtendrás acceso remoto ilimitado a tus ordenadores en cualquier momento, desde cualquier lugar del mundo.

También obtendrás conexiones rápidas con calidad y sonido HD y podrás ver la pantalla de tu ordenador remoto en tiempo real. Todas las conexiones de escritorio remoto son seguras y están cifradas.

¡Averigua por qué 30 millones de personas usan el software de escritorio remoto Splashtop y pruébalo de primera mano hoy mismo! ¡Comienza con nuestra prueba gratis de Splashtop y usa un ratón para controlar tu ordenador desde tu dispositivo iPad o iPhone!

¡Empieza ahora!
Comienza tu prueba gratuita de Splashtop Remote Access
Prueba gratuita

Contenido relacionado


Comparte esto
Canal RSSSuscríbete

Preguntas Frecuentes

¿Cuáles son las ventajas de usar el ratón en lugar de los controles táctiles?
¿Cuáles son los requisitos para usar un ratón con dispositivos iOS?
¿El ratón es compatible con iOS para imitar los controles táctiles al acceder a un escritorio remoto?

Contenido relacionado

Several devices next to each other.
Perspectivas de Acceso Remoto

¿Qué es un dispositivo remoto? Ejemplos, ventajas y consejos de seguridad

Conozca más
An iPad tablet
Perspectivas de Acceso Remoto

Accede de forma remota a un iPad desde Chromebook con Splashtop

Conozca más
Helpdesk manager providing remote device support from the comfort of their home using Splashtop
Perspectivas de Acceso Remoto

Mejor software de acceso remoto a PC 2026: basado en tu caso de uso

Conozca más
A desktop computer on a desk.
Perspectivas de Acceso Remoto

Escritorio remoto: Acceso remoto seguro, soporte y mejores casos de uso

Conozca más
Ver todos los blogs