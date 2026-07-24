El acceso remoto permite a los empleados conectarse a sus ordenadores de trabajo desde cualquier dispositivo y lugar, lo que les permite trabajar desde cualquier sitio. Sin embargo, ese acceso conlleva riesgos de seguridad si los empleados no usan herramientas seguras.
Los empleados necesitan poder acceder a sus equipos de trabajo desde casa sin depender de herramientas no gestionadas, atajos arriesgados ni un acceso amplio a la red que comprometa la ciberseguridad. Esto es posible con una solución de acceso remoto de nivel empresarial, que proporciona a los usuarios autorizados acceso seguro a sus equipos mientras TI mantiene el control.
Veamos qué requiere un acceso remoto seguro, los riesgos que pueden crear las soluciones alternativas y cómo las empresas pueden fomentar un trabajo remoto seguro.
¿Cuál es la forma más segura de acceder de forma remota a un ordenador de trabajo?
La forma más segura de acceder remotamente a un ordenador de trabajo es usar una solución de acceso remoto de nivel empresarial, como Splashtop. Un buen programa de acceso remoto incluye funciones de seguridad como cifrado de extremo a extremo, autenticación multifactor (MFA), gestión centralizada del acceso, permisos basados en usuarios y visibilidad de las sesiones, lo que garantiza que solo los usuarios verificados y autorizados puedan acceder a dispositivos específicos y que las sesiones remotas sigan siendo seguras.
El acceso remoto no debería ser amplio ni sin restricciones. En su lugar, la clave es un acceso remoto específico y controlado. Los empleados deberían poder acceder a sus equipos de trabajo y a otros dispositivos autorizados, pero a nada más. Del mismo modo, los equipos de TI deberían poder gestionar permisos, aplicar la autenticación, revisar la actividad y ajustar los permisos cuando sea necesario.
Una buena solución de acceso remoto debe dar a los empleados acceso a los dispositivos, archivos y aplicaciones que necesitan para su trabajo, sin exponer los ordenadores de la oficina ni las redes a todo el mundo. Esto requiere una combinación de seguridad de cuentas, controles de acceso y aplicación de políticas, pero cuando se hace correctamente, hace que el trabajo remoto sea rápido y eficiente.
Por qué las soluciones improvisadas habituales para el acceso remoto crean riesgos
Pero ¿por qué es tan importante el software de acceso remoto especializado para el trabajo remoto? Hay otras formas de acceder a dispositivos remotos, pero requieren soluciones improvisadas o herramientas que pueden no ser tan seguras. De hecho, existen varios riesgos conocidos en estas soluciones improvisadas habituales:
1. La exposición directa de RDP puede aumentar la superficie de ataque
Una solución alternativa habitual es abrir el acceso al escritorio directamente a internet. Aunque esto pueda parecer una forma rápida y sencilla de proporcionar acceso remoto, crea riesgos de seguridad y exposición innecesarios para los sistemas empresariales. Las reglas de firewall y los cambios de puertos pueden añadir algo de seguridad, pero pueden ser difíciles de gestionar de forma uniforme y segura, lo que los convierte en una opción poco fiable.
En resumen, exponer RDP directamente es una de las formas más arriesgadas de permitir que los empleados accedan a los ordenadores de la oficina y, por lo general, debe evitarse.
2. El acceso por VPN puede ser más amplio de lo que el usuario necesita
Las redes privadas virtuales (VPN) se usan habitualmente para ayudar a los empleados que trabajan en remoto, pero normalmente están diseñadas para el acceso a la red, no para acceder a un ordenador asignado. Cuando los empleados solo necesitan sus dispositivos de oficina, proporcionar un acceso amplio a la red puede ser más de lo que necesitan y generar complejidad y riesgos adicionales.
3. Las herramientas de escritorio remoto para consumidores carecen de controles empresariales
Aunque existen varias herramientas de acceso remoto para consumidores, están diseñadas exclusivamente para uso personal. El acceso remoto para empresas requiere una administración más sólida, que incluya permisos centralizados, controles de autenticación, registros y la capacidad de eliminar o ajustar el acceso cuando cambian los roles. Las herramientas básicas de acceso remoto diseñadas para uso personal suelen carecer de los controles centralizados, los registros y la aplicación de políticas que las empresas necesitan.
4. Los proyectos de escritorio virtual pueden ser más de lo que requiere este caso de uso
Los escritorios virtuales y los PC en la nube pueden parecer una opción atractiva porque eliminan por completo el dispositivo físico de la ecuación. Sin embargo, normalmente requieren infraestructura adicional, licencias, planificación de la migración y gestión para funcionar correctamente, especialmente a medida que las organizaciones crecen. Además, migrar por completo a escritorios virtuales puede ser una tarea costosa y lenta para las empresas que ya han invertido en su infraestructura física.
Cuando las empresas simplemente necesitan acceso remoto seguro a los ordenadores de oficina existentes, una solución específica de acceso remoto es mucho más práctica que los escritorios virtuales.
Por qué Splashtop es la opción más segura para acceder a ordenadores de oficina remotos
Si la exposición directa de RDP, el acceso por VPN, los escritorios virtuales y las herramientas de consumo de escritorio remoto no son suficientes para un trabajo remoto seguro, ¿qué funciona entonces? Cuando necesitas acceso remoto seguro para tu empresa, Splashtop te ofrece la facilidad de uso, la conectividad fluida y la seguridad de nivel empresarial que necesitas, para que los empleados y los equipos de TI puedan acceder a los dispositivos de forma remota mientras trabajan desde casa o se desplazan, todo ello manteniendo a raya a los usuarios no autorizados.
1. Accede solo al ordenador de trabajo asignado
Con Splashtop, los equipos de TI pueden conceder a cada usuario acceso a sus ordenadores de trabajo sin dar acceso a la red más amplia. Esto permite una conectividad remota fluida mientras mantiene la red segura, para que los empleados puedan centrarse en su trabajo.
2. Mantén los puertos de escritorio remoto fuera de internet pública
Splashtop permite a los empleados conectarse de forma segura sin abrir el acceso a un entorno más amplio. Esto elimina los riesgos asociados con la exposición directa de RDP y los enfoques de reenvío de puertos, lo que mejora la seguridad y permite el acceso desde cualquier lugar.
3. Da a TI control centralizado
Los equipos de TI pueden usar Splashtop para gestionar usuarios, asignar dispositivos y aplicar configuraciones de autenticación desde una única consola fácil de usar. Esto mejora el control y la capacidad de gestión al reunir todo lo que los agentes de TI necesitan en un único lugar seguro.
4. Facilita un trabajo desde casa seguro y productivo
Los empleados pueden acceder al entorno de escritorio, los archivos, las aplicaciones y la configuración que ya usan en su ordenador de oficina. Esto ofrece a los usuarios una experiencia de trabajo familiar desde casa, al tiempo que mantiene el acceso controlado por las políticas de la empresa.
¿Qué hace que el acceso remoto sea seguro?
Dicho esto, ¿qué hace que el acceso remoto con soluciones como Splashtop sea tan seguro en comparación con otras formas de acceso? Un buen software de acceso remoto incluye múltiples funciones de seguridad diseñadas para proteger los dispositivos y las cuentas de usuario, entre ellas:
Autenticación multifactor para verificar a los usuarios y reducir la dependencia de las contraseñas como única forma de seguridad de la cuenta.
Sesiones remotas cifradas para ayudar a proteger la actividad y los datos mientras están en tránsito.
Permisos basados en el usuario que garantizan que los empleados solo puedan acceder a los ordenadores aprobados.
Controles de administración centralizados para asignar, cambiar y eliminar accesos cuando cambian los roles de los usuarios.
Sin exposición pública de puertos de escritorio remoto.
Registro de sesiones para proporcionar visibilidad de la actividad y mejorar la preparación para auditorías.
Aplicación de parches en endpoints para reducir riesgos y vulnerabilidades derivados de software desactualizado.
Controles de seguridad de dispositivos para proteger los dispositivos de la oficina y remotos.
Eliminación rápida del acceso cuando un empleado cambia de puesto o deja la empresa.
Gestión escalable para equipos con varios usuarios y ordenadores.
Cómo te ayuda Splashtop a acceder de forma segura y remota a un dispositivo de oficina
Para trabajar de forma remota de manera eficiente y fiable, necesitas una solución de acceso remoto segura diseñada para uso empresarial. Splashtop Remote Access ayuda a los empleados a conectarse de forma segura a los ordenadores de oficina que tienen asignados desde casa, al tiempo que ofrece a las empresas los controles que necesitan para gestionar el acceso.
1. Acceso remoto seguro a los ordenadores de oficina
El acceso remoto de Splashtop permite a los empleados conectarse de forma segura a sus ordenadores de oficina desde casa o mientras se desplazan. Con él, pueden acceder fácilmente a sus proyectos, archivos, aplicaciones y software especializado, lo que permite el trabajo remoto sin abrir un acceso amplio a la red.
2. Gestión de acceso centralizada
Splashtop permite a los equipos de TI gestionar usuarios, permisos, ajustes de autenticación y asignaciones de dispositivos desde un panel centralizado. Esto ayuda a las organizaciones a gestionar fácilmente las reglas y permisos de acceso remoto, así como a incorporar y gestionar usuarios con facilidad cuando los empleados se unen, se van o cambian de función.
3. Visibilidad de la actividad de acceso remoto
Splashtop proporciona a los equipos de TI visibilidad de las sesiones remotas y de la actividad de acceso, para que puedan ver quién accedió a qué dispositivo y cuándo. Esto ayuda a supervisar el trabajo remoto e identificar comportamientos sospechosos, además de mejorar la preparación para auditorías y el cumplimiento de TI.
4. Gestión de endpoints con Splashtop AEM
Cuando los equipos de TI necesitan más visibilidad y control en todos los endpoints gestionados, Splashtop AEM ofrece capacidades de aplicación de parches, inventario, alertas y remediación. Esto ayuda a los equipos a mantener los dispositivos de la oficina y remotos actualizados, supervisados y gestionables, independientemente de dónde trabajen los usuarios.
Lista de verificación para el acceso seguro a ordenadores de oficina
Entonces, ¿cómo puedes asegurarte de mantener una seguridad óptima al usar acceso remoto? Hemos preparado una práctica lista de verificación para configurar el acceso remoto a ordenadores; sigue estos pasos y podrás trabajar desde cualquier lugar con confianza y seguridad.
Asegúrate de que el acceso esté limitado a los usuarios aprobados, para que los usuarios no autorizados no puedan conectarse.
Asegúrate de que cada usuario tenga asignados solo los ordenadores que necesita.
Configura la autenticación multifactor obligatoria.
Usa una solución de acceso remoto con sesiones remotas cifradas.
Asegúrate de que los puertos de escritorio remoto no estén expuestos a la internet pública.
Haz que TI asigne y gestione el acceso de forma centralizada.
Configura el registro de sesiones.
Aplica parches y supervisa los dispositivos de la oficina.
Asegúrate de que el acceso pueda revocarse rápidamente.
Evita dar a los usuarios acceso innecesario a la red.
Obtén acceso remoto seguro a tu ordenador de oficina con Splashtop
El acceso remoto seguro debe permitir que los empleados se conecten a sus dispositivos de trabajo sin exponer puertos de escritorio remoto, conceder acceso amplio a la red ni depender de herramientas no gestionadas. Con la solución de acceso remoto adecuada, puedes trabajar de forma segura desde cualquier lugar con la misma facilidad y comodidad que al trabajar en la oficina, mientras mantienes protegidas las cuentas y los dispositivos.
Splashtop Remote Access ofrece a las empresas una forma segura y de alto rendimiento de permitir que los empleados accedan a sus ordenadores de oficina desde casa. Proporciona conectividad remota segura entre dispositivos y sistemas operativos, con sesiones remotas cifradas y controles centralizados de TI. Con controles centralizados de TI, los equipos de TI pueden gestionar fácilmente la configuración de seguridad, los usuarios y la actividad para mantener las redes seguras.
¿Listo para trabajar desde cualquier lugar de forma fácil y segura? Empieza hoy con una prueba gratuita de Splashtop.